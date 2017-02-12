DHA YURT BÜLTENİ-8

Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (EK)

1)KÜÇÜK ÇOCUĞUNU SERBEST BIRAKTI

Şanlıurfa’da gasp ettiği takside eşi ve 4 çocuğunu dün geceden bu yana rehin tutan cezaevi firarisi Osman B., en küçük çocuğunu yaklaşık 18 saat sonra serbest bıraktı. Polisler tarafından alınan ismi öğrenilemeyen çocuk tedavi için hastaneye götürüldü.

ŞANLIURFA/

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2)CİNAYETİN ARDINDAN KATİL ZANLISININ EVİ ATEŞE VERİLDİ

SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nde bulunan bir kahveye gelen 37 yaşındaki Mustafa Karataş tartıştığı Yunus Helvacı'yı tabanca ile öldürdü. Kamyonetle eve gelen 2 kişi Mustafa Karataş'ın evini ateşe verdi. Olay dün gece, Erenler Değirmendere Mahallesi'ndeki köy kahvesinde meydana geldi. Kahveye giden Mustafa Karataş aralarında husumet bulunan Yunus Helvacı ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Mustafa Karataş üzerindeki tabancayı çıkararak Yunus Helvacı'ya ateş etti. Yunus Helvacı kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Helvacı'nın öldüğünü belirledi. Kaçan Mustafa Karataş yakalanarak gözaltına alındı.



Mustafa Karataş'ın evi bugün öğle saatlerinde iddiaya göre kamyonetle gelen iki kişi tarafından yakıldı. Cinayet şüphelisi karakolda sorguda olduğu sırada çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, evde ve çevresinde inceleme yaptı. Evin cinayet olayında öldürülen Yunus Helvacı'nın yakınları tarafından kundaklandığı iddia edildi.



Fatma Kansız 2 kişinin kapıyı kırıp içeri girerek evi ateşe verdiğini belirterek, "Beyaz bir kamyonetle geldiler. Kapıyı kırarak içeri girdiler. İçeride hiç kimse yoktu. Ateşe verdiler çıktılar. 2 kişiydiler" dedi.

Görüntü Dökümü



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Yanan evden görüntü



Kadın anlatırken



Jandarma görüntüsü



Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER

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3)MİLLETVEKİLLİ ÖZEGEN BABASINI KAYBETTİ

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegenin babası 81 yaşındaki Mustafa Erdoğan vefat etti.

Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle TOBB ETÜ Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Özegen, yaşamını yitirdi. Mustafa Özegen'in cenazesi merkeze bağlı Ovacık Köyü'nde kılınan cenaze namazı ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze namazında konuşan Erdoğan Özegen, vatandaşlardan, babası için helallik istedi.

Görüntü Dökümü



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- Cenazenin getirilmesi



- Cenaze başında Milletvekili Erdoğan Özegen'den görüntü



- Milletvekili Erdoğan'a başsağlığı dileyenler



- Cenaze namazının kılınması



- Cenazenin omuzlarda taşınması



Süre: 01'51" Boyut: 123 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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4)ULUDAĞ'A GÜNÜBİRLİKÇİ AKINI

HAVANIN güneşli olmasını fırsat bilen günübirlikçi tatilciler kış turizm merkezi Uludağ’a akın etti. Kar motoruna binen ve kızak yapanlar karın keyfini çıkardı.

Uludağ’da güneşli havanın keyfini çıkaran tatilciler kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Uludağ’a akın etti. Kar motoruna binerek Uludağ’ı gezen vatandaşlar kızak yapmayı da ihmal etmedi. Acemiliklerinin kurbanı olan bazı vatandaşlar kızağın kontrolünü sağlamakta zorlandı. Eskişehir’den geldiğini belirten Ramazan Çetin, “Güneşli havanın keyfini çıkarıyoruz. Çocuklarla kaymanın keyfinin çıkarıyoruz. Sabah erken saatlerinde geldik. Ama saatin nasıl geçtiğini anlayamadıkö diye konuştu.



Kar motorlarına binmek isteyen vatandaşlara yardımcı olan Nusret Santur ise, “Şuanda burada 100’e yakın motor var. Gelen tatilcilerin güzel bir gün geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara Uludağ’ın ayak basılmadık yerlerini gezdiriyoruz. Hem motorun keyfini hem de manzaranın keyfini çıkarıyorlarö dedi.

Görüntü Dökümü



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DÜŞENLER



KIZAK YAPANLAR



KAR MOTORUYLA GEZENLER



RÖPORTAJLAR



Edip TEKİN / Halil ÖZÇOBAN - BURSA, () -

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5)BUZ GİBİ SUYA ATLADILAR

KAYSERİ’de, Red Bull Jump and Freeze’nin, Erciyes Kayak Merkezinde düzenlediği etkinlikte ilginç kostümler giyen yarışmacılar buz gibi suya atladı.

Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya 30 takımdan 46 yarışmacı katıldı. Etkinlikte yarışmacılar birbirinden ilginç kostümler tasarladı. Vatandaşlar da düzenlenen etkinliğe ilgi gösterdi. Yarışmacılar, eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce 50 metrelik pistten kayarak rampadan uçtu, ardından da soğuk havaya aldırmadan buz gibi suyla dolu havuza daldı. Yarışmanın jüri üyeliğini ise, Müge Boz, Yunus Günçe, Merve Oflaz, Ferman Akgül, Irmak Kazuk ve Toprak Razgatlıoğlu yaptı. Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Cıngı, “Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Master Planı çerçevesinde dünya standartlarında bir kayak merkezi doğdu. Erciyes Kayak Merkezi’nde sadece kayak ve kış sporları değil, halkımızın beğenisini oluşturabilecek birçok aktiviteler yapıyoruz. Bugünde bir içecek markasının eğlenceli bir aktivitesi var. Burada neredeyse donmak üzere bir havuza yarışmacılar atlıyorlar. Halkımızın ilgisini çeken bir aktivite oldu. Bu tür etkinlikler inşallah bundan sonra da devam edecekö şeklinde konuştu.

Yarışmacılar da geçen yıl da bu etkinliğe katıldıklarını belirterek, buz gibi suya girmelerinin kendilerini etkilemediğini söyledi.

Görüntü Dökümü



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-Buz gibi suya atlayan yarışmacılar



-Cahit Cıngı ve suya atlayan yarışmacı ile röportaj



-Etkinliği izlemeye gelen vatandaşlar



-Genel detay



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

DV 1 DOSYA, 6 dakika 01 saniye/192 MB

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6)ANTALYA'DA PEHLİVANLAR KARDA GÜREŞTİ

ANTALYA'da bu yıl 2'ncisi yapılan Saklıkent Kar Şenlikleri'nde pehlivanlar er meydanı yerine kar meydanında güreşti.

Konyaaltı İlçesi'nde 2'nci Saklıkent Kar Şenlikleri düzenlendi. Kent merkezine 40 dakika uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde Konyaaltı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şenlik, snowboard ile kayak yarışlarıyla başladı. Şenlik kapsamında 13 heykeltıraşın yaptığı 10 kardan heykelin yer aldığı sergi ilgi gördü. Şenliğe katılanlar telesiyej turu, kayak, snowboard ve kızakla kayma gibi etkinliklerle eğlenceli dakikalar yaşadı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de şenlik alanını gezerek, etkinliğe katılanlara keyifli dakikalar diledi.Şenlik kapsamında değişik boylarda 20'ye yakın pehlivan karda gösteri güreşi yaptı. Er meydanı olarak anılan güreş alanı yerine karda güreşen pehlivanların zor anlar yaşadığı gözlendi. Pehlivanların kıspet giyerek karda güreşmesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Güreşçiler, soğuk hava nedeniyle zorlandıklarını ve güreşirken ayaklarının kaydığını anlattı. Etkinlikler Kolpa adlı grubun konseriyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Kayak, snowboard ve kızakla kayanlar

- Şenliğe katılanlardan detay

- Yarışlardan görüntü

- Karda güreşen pehlivanlardan görüntü

- Pehlivanlardan detay

- Pehlivanlarla röp

- Kolpa konserinden görüntü

- Detay görüntüler



349 MB /// 05.44"



HABER- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

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