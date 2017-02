DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BAŞBAKAN YILDIRIM: MİLLET İÇİN 'EVET' DİYECEĞİZ

ANTALYA'da yapılan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, "Millet adına 'evet' diyeceğiz, millet için 'evet' diyeceğiz. Milletimizin 'evet' dediğine 'evet' diyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan, milletimize yakışan yönetim sistemini hayata geçirmek için gün sayıyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, yatırımı tamamlanan kamu hizmetlerinin toplu açılış törenine katılmak üzere geldiği Antalya'da, Kemer İlçesi'ne bağlı Beldibi turizm bölgesindeki Rixos Sungate Hotel'de, Ak Partili tüm il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla Ak Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Başbakan Yıldırım'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Çiğdem Karaaslan ile Ak Parti Antalya milletvekilleri eşlik etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Antalya ziyareti nedeniyle Havalimanı ile Beldibi arasındaki güzergahta yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Güzergah üzerinde her 100 metrede polis, jandarma ve özel hareket görevlileri güvelik önlemi alırken, toplantının yapılacağı otelde ise katılımcıları kontrol için üç ayrı kontrol noktası oluşturuldu.



878 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI



Ak Parti Genel Merkezi'nin düzenlediği istişare toplantısına aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi isimlerin de bulunduğu 18'i büyükşehir, 30'u il olmak üzere toplam 878 belediye başkanı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya yaptı.



KONUŞMASINA 'EVET'LE BAŞLADI



Belediye başkanlarına seslenen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına 'Evet, 4 harf evet' diye başladı. Ak Parti olarak Türkiye'nin en büyük siyasi kadrosu olduklarını belirten Başbakan Yıldırım, belediye başkanlarının ülkemizi doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle geleceğe hazırlamak için var gücüyle çalıştıklarını söyledi. Anayasa değişikliğiyle ilgili referanduma değinen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Önümüzde bir halk oylaması var. Tarih netleşti. 16 Nisan Pazar günü bir kez daha milletimiz sandığa gidecek. Daha güzel bir gelecek daha güçlü bir Türkiye daha kalkınmış şehirle için sandığa gideceğiz. Sandıkta gerekeni yapmaya hazır mısınız? Şehirlerimizi daha mamur, insanlarımızı daha mutlu kılmak için var mısınız? Ekmeğimizi aşımızı işimizi daha büyütmek için hazır mısınız? Türkiye'yi dize getirme isteyen alçaklara millet dersi vermek için var mısınız? Cumhurbaşkanımızın dün anayasa değişikliğini onayladığını biliyorsunuz ve bugün itibariyle artık takvim çalışmaya başladı. 16 Nisan'a kadar Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız. Bütün vatandaşlarımızla buluşacağız. Bütün evleri, kapıları çalacağız ve vatandaşımıza doğruyu anlatacağız. Kafaları karıştıranlara karşı milletimizin doğruları öğrenmesi için var gücümüzle gayret edeceğiz. İnşallah 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. Şimdiden Türkiye'ye uğurlu olsun."



'CUMHURİYETİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ'



siyasetteki rehberlerinin millet olduğunu kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, "Millet adına 'evet' diyeceğiz, millet için 'evet' diyeceğiz. Milletimizin 'evet' dediğine 'evet' diyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan, milletimize yakışan yönetim sistemini hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Milletimize yeniden siyasetimizi hizmetlerimizi aydınlık Türkiye hedeflerimizi anlatacağız. Aşkla, heyecanla çalışarak hizmet ettiğimiz insanlara yeniden davamızı açıklayarak anlatacağız ve cumhuriyetimizi tam bir demokrasiyle taçlandıracağız. Bu yolda hepinize çok büyük işler, görevler düşüyor" diye konuştu.



'KİBİR BİZİM SEMTİMİZE HİÇ UĞRAMADI'



"Öncelikle bu halk oylamasından çıkacak neticenin Türkiye'nin geleceği çok önemli olduğunu bilmeniz gerekiyor biz bunu idrak edemezsek başkalarına da hakkıyla anlatamayız" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu süreçte vatandaşımızın aklına bir şey takıldığında ilk bize ulaşacak. Bütün telefon ve kapılarımız vatandaşa 7/24 açık olacak. Her an halkın içinde, gündüz sokakta, düğün cenazede, akşam ev sohbetlerinde mutlaka biz olacağız. 7'den 70'e engelli, genç, işçi, çiftçi engelli kadın bütün vatandaşlarımız bizde kendini bulacak. Kibir bizim semtimize hiç uğramadı bundan sonra da hiç uğramayacak. Bütün teşkilatlarımızın da personelimizin de bu hassasiyete dikkat etmesine büyük önem veriyor ve çok dikkatli olmanızı istiyorum. Yapılan algı operasyonlarının bizi çekmek istediği şeylere karşı dikkatli olasınız. Muhalefetin yalan, iftira söylemlerine karşı biz proje, hizmetler ve yeni hedeflerle vatandaşın yanında olacağız. Şehrin vicdanı olan kanaat önderleri, esnafı düzenli ziyaret edip onların dua ve önerilerini almaktan geri kalmayacaksınız. Bu büyük ve değişim adımı ülkemize milletimize aydınlık yarınları getirecek."



YERELİ KAYBEDEN GENELİ KAYBEDER



Ak Parti hareketinin tohumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 1994'te İstanbul'da atıldığını belirten Başbakan Yıldırım, "Kısa zamanda bu hareketin bayrağı tüm Türkiye'de dalgalanmaya başladı. Türk yakın siyasi tarihine baktığımızda iktidarların habercisinin yerel yönetimlerdeki iktidarın olduğunu görüyoruz. Yerel yönetimi kazanan genel iktidarı da kazanıyor, kaybeden genel iktidarı da kaybediyor" dedi.

Türkiye'yi bir bütün olarak gördüklerini, her şehre aynı mesafede olduklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, belli bir zümrenin değil bütün milletin hizmetinde olduklarına dikkati çekti.

'TERÖRE DESTEK VEREN BELEDİYELERE AFERİN Mİ DİYECEKTİK'



Antalya'da yapılan partisinin Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde teröre destek veren belediyelerle ilgili operasyonları değerlendirdi. Yörede teröre destek veren belediyeleri tek tek tespit edip buralara kayyum atadıklarını belirten Başbakan Yıldırım, Elbette teröre destek veren, haktan aldığı oylarla altyapıyı yapmak, onların ihtiyaçlarını görmek yerine teröre lojistik destek sağlayan, milletin kaynağını teröre aktaran bu belediye başkanlarına 'aferin' diyecek halimiz yok. Tabi ki İçişleri Bakanımız gereğini yaptı ve şimdi oralardan toplanan vergiler şantaj vergisi olarak teröre gitmiyor ve kentleşme adına güzel projeler bu 50'ye yakın belediyemizde gerçekleşiyor. Yöre halkımızda terör örgütüne ve onun uzantılarına da asla prim vermiyor. Gelince kapılarına 'hadi oradan, yaklaşma buraya, seninle işimiz kalmadı' diyor. Bölgede moraller düzeldi, geleceğe yönelik umutlar yeşerdi. Gençler artık yüzünü dağa değil geleceğe dönüyor" diye konuştu.

YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARA TATİL ÇAĞRISI



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik 'Memleketimin Hastasıyım' diyerek seferberlik başlattığını belirten Başbakan Yıldırım, “Memleket hasreti olan, memleketinin hastası olan bütün vatandaşlarımız tatillerini bu yaz memleketlerinde geçirsinler. Yurtdışındaki vatandaşlarımız düğünlerini burada yapsın, sıla hasretini gidersinler. Memleketini çoluk çocuğuna göstersinler ve gurbetle memleket kucaklaşsın, bir-beraber olsun. Eminim Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımız memleketinden gelen bu çağrıya kulak verecek ve memleketimin hastasıyım diyerek yollara düşecek. Antalya'dan turizmin başkentinden selamlarımı gönderiyorum" dedi.



CHP'YE TERÖRLE AYNI AĞIZDAN KONUŞUYOR SUÇLAMASI



Referandum sürecine ilişkin MHP Genel Bakanı Bahçeli'nin 11 Ekim'deki konuşmasıyla başlayan süreci hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, anamuhalefet partisi CHP'yi eleştirdi. Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: “MHP ile biraraya geldik, CHP'nin de kapısını çaldık, bu değişiklik, bu gurur, güzel iş hepimizin olsun. Burada sizin de imzanız olsun. Ancak beklediğimiz cevabı alamadık. Ana muhalefet partisinden elimiz boş döndük. Başka daha ne yapalım 'efendim anayasa değişikliği kapalı kapılar ardında, şeffaf olmadı', ya insaf be kardeşim. Maalesef CHP memleket meselesini çözmek yerine ne yaptı toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmak için her yolu denedi. Hala da aynısını yapıyor. 'Efendim Anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edilirse Türkiye bölünür.' Hadi oradan, Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Anamuhalafet partisi genel başkanı adeta FETÖ'cülerle, PKK'lılarla, HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor. Yakışmaz, ana muhalefet partisi iktidar alternatifidir. Terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi anamuhalefet partisine zarar veriyor."

'EY KEMAL BEY BIRAK TERÖR ÖRGÜTLERİNE KULAK VERMEYİ'

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Başbakan Yıldırım, “Bir vatandaşlık görevi olarak, bir partinin genel başkanı olarak değil, bu ülkenin bir vatandaşı olarak bir kez daha diyorum ki 'Ey Kemal Bey bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi, milletin sesine kulak ver" dedi.

Milletin birlik, beraberlik, kardeşlik, aydınlık Türkiye istediğini belirten Binali Yıldırım, "Ana muhalefet partisi olarak sanki CHP iktidara değil millete muhalefet ediyor. CHP sanki Türkiye'ye muhalefet ediyor, cumhuriyete muhalefet ediyor. CHP aynı zamanda demokrasiye de muhalefet ediyor. Fikir üreteceği yerde hakaret, iftiranın bini bir para. Türkiye'nin hangi konusunu gündeme getirsek, hangi meselesini çözmek için adım atsak, yapıcı olmayan sürekli eleştiren bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Bir yandan hiçbir katkı vermeyeceksiniz, bir yandan da sürekli konuları çarpıtarak vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışacaksınız. Şimdi süreç başladı, yine aynı tas aynı hamam. Vatandaşa gitmekten dahi korkuyorlar" dedi.



'VATANDAŞA İTAAT ET, RAHAT ET'



Cumhurbaşkanı'nın onaylamasının birkaç gün gecikmesi üzerine CHP'nin 'İnşallah cumhurbaşkanı bunu geri gönderir' diye dua etmeye başladığını belirten Başbakan Yıldırım, "Niye korkuyorsunuz kardeşim, vatandaş hepimizden daha iyisini bilir. Vatandaşa itaat et, rahat et. Bunlar ne yapıyor, millet AVM'ye gidiyor, bunlar AYM'ye gidiyor. Millete gitmek yerine mahkemenin yolunu tutuyor. Biz bunlara alıştık, neymiş 'ülke, cumhuriyet, rejim elden gidiyor, falan filan.' Kimsenin aldırış ettiği yok. Kendileri çalıyor kendileri dinliyorlar. Türkiye rejimini 1923'de kurdu, adına cumhuriyet dedi. O cumhuriyeti kuranlar Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, binlerce şehidimiz, onlar bizim baştacımız. Allah bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin" şeklinde konuştu.



'TÜRKİYE'NİN İTİBARINI SIFIRLADILAR'



"Türkiye'yi hala eski dönemlerdeki gibi zayıf, çelimsiz, güçsüz, çaresiz bir ülke olarak görüyorlar" diye eleştiren Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün ABD'nin BM'nin en üst düzey yöneticileri dünya turuna Türkiye'den başlıyor, bunu görmüyorlar hala Türkiye'nin edilgen, birilerinin arkasına düşen bir ülke olduğunu zannediyorlar. Bu millete geçmişte yüzde 7 bine varan faiz ödettiler. Memurun, işçinin maaşını ödeyemeyecek hale getirdiler. Türkiye'nin itibarını sıfırdılar. Şimdi kalkmış bize bunlar yurttaşlık bilgisi dersi vermeye kalkıyorlar. Bizim bu teklifimizin içinde, dışında, arkasında, önünde hiçbir yerinde kişisel bir ikbal yoktur, memleket meselesi vardır."



'GÖNÜL KIRMADAN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Tek dertlerinin Türkiye'nin istikbali ve istiklali olduğunu belirten Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:"Türkiye'nin istikbalinin, istiklalinin de milletimiz için ne kadar önemli olduğu son kez 15 Temmuz gecesi görülmüştür. Bu kahraman millet alçaklara dersini vermiş demokrasisini kurtarmıştır. Bizim davamız milletin huzur ve bekasıdır. Meselemiz memleket meselesidir. Bunların derdiyse kafa karıştırıp kendilerine alan açmaktır. Hiç kendilerini parçalamasınlar. Millet bütün oyunları bozduğu gibi bu oyunu da bozacaktır. Bu karalama kampanyasına karşı Ak Parti dimdik ayaktadır. Memleketinize döndüğünüzde bütün tek vatandaşlarımıza bunların perişanlığını anlatın, gerçekleri vatandaşlarımızla paylaşın. Türkiye için inşa edeceğimiz aydınlık ve mutlu geleceği bütün vatandaşlarımızla paylaşın, biz bu oyunlara asla kapılmayacağız. Türkiye'yi germe ayrıştırma, kutuplaştırma planına asla ortak, taraf olmayacağız. Gönül kırmadan, kimseyi incitmeden, kendimizden ve davamızdan soğutmadan mücadelemizi kararında sürdüreceğiz".

2)VEYSİ KAYNAK: HER ŞEYE HAKİM OLAN ALLAH, HER ŞEYE HAKEM OLAN DA MİLLET OLACAK

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Anayasa değişikliğiyle yetkisini milletten almayan hiç kimsenin, milletin iradesini temsil edemeyeceğini belirterek, "16 Nisan akşamı, artık her zaman olduğu gibi her şeye hakim olan Allah ama her şeye hakem olan da millet olacaktır. O yüzden milletimizin hakemliğine biz güveniyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gaziantep'te Ak Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Şahinbey Kültür Merkezi'nden düzenlenen toplantıya Veysi Kaynak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Ak Parti İl Başkanı Eyyüp Özkeçeci ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Kaynak, Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini kaydetti.

Ak Parti iktidarının 15 yılda birçok alanda mücadele ettiğini kaydeden Kaynak, bunun en önemlisinin ise vesayet olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye, tarihi bir süreçten geçiyor. Aslında 15 yıllık Ak Parti tarihi, Türkiye tarihini yeniden yazmakla geçti. Hepimiz şu çatı altında bulunan Ak Partililer, 15 yılda bu ülke için neler yaptığımızı, hangi fedakarlıklara katlandığımızı ve hangi mücadeleleri verdiğimizi film seti gibi aklınızdan geçirin. Göreceksiniz ki Türkiye'nin son 15 yılı, gerçekten bir başka devletin çok uzun süreden belki göstermeyeceği kadar önemli olaylara sahne olmuştur. Ama son 15 yıl Ak Parti için 'Bir tek alanda mücadele etti' dersek, o yürütülen mücadele alanı tamamen vesayetle mücadeledir. Bir yandan Antep'in, Maraş'ın, Urfa'nın, bütün Türk milletinin Birinci Dünya Harbi'nde yenilmiş Mondros Mütarekesi ile işgale uğramış bir ülkenin evlatlarının gerçekten bütün imkansızlıklar içerisinde şehir savaşları vererek kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi ve o meclisin yönettiği İstiklal Harbi. O meclis açıldığı gün hedefini ortaya koymuş değerli kardeşlerim. O meclisin hedefi; bugün de duvarlarında yazılı. O meclis, şu ilkeyle açılmıştı; 'Hakimiyet-i milliye, istiklal-i tamime.' Yani milli egemenlik, milli hakimiyet ve tam bağımsızlık. Gerçekten Türkiye'nin yakın tarihi, işte bu milletin egemenliğinin mücadelesinin tarihi olmuştur. Millet kendi egemenliğini, artık sözün kendisinde olduğunu 1950 seçimlerinde ortaya koydu. 10 yıl süren Demokrat Parti iktidarında millete 'Bu egemenliğin sahibi siz değilsiniz, biz sizin seçtiğiniz Cumhurbaşkanı'nı, sizin seçtiğiniz Başbakanı, sizin seçtiğiniz parlamentoyu feshettik ve onları idam sehpasına gönderiyoruz' dediler. Sonra da hep yutturdukları bir şey oldu. Türkiye'nin en demokrat anayasasını yaptıklarını iddia ettiler, 1961 anayasası."

Veysi Kaynak, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu için millete güvendiklerini ifade ederek, "İnşallah 16 Nisan akşamı bu millet, bu Anayasa değişikliğini, Anayasa değişiklik teklifimizi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizi kabul ettiğinde bundan sonra yetkisini milletten almayan hiç kimse, artık milletin iradesini temsil edemeyecektir. 16 Nisan akşamı, artık her zaman olduğu gibi her şeye hakim olan Allah ama her şeye hakem olan da millet olacaktır. O yüzden milletimizin hakemliğine biz güveniyoruz. Milletimizin karar vereceğine biz güveniyoruz. Milletimizin üzerinde hiçbir vesayet makamı tanımıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ak Parti tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi'ne katılanlara katılım belgeleri verilirken, toplantının ikinci bölümü basına kapalı olarak devam etti.

3)BAKAN ÖMER ÇELİK: REJİM TÜCCARLIĞI YAPIYORLAR

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Anayasa değişikliğiyle ilgili rejim değişikliği tartışmalarının yapıldığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti rejimiyle bu halkın sorunu yoktur ama rejim değişikliği adı altında rejim tüccarlığı yapanlar var" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, Adana'da AK Parti İl Teşkilatı'nın 83'üncü Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte büyük ilgi gören Bakan Çelik'e, AK Parti Adana milletvekilleri ile çok sayıda partili eşlik etti. AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni ve Adana Milletvekili Tamer Dağlı'nın konuştuğu etkinlikte kürsüye çıkan Bakan Çelik, 16 Nisan'da yapılacak referandumda güçlü bir 'Evet' için herkese sorumluluk düştüğünü belirtti.



'DEMOKRASİYE KARŞI ODAK OLMAKTAN HANGİ PARTİ KAPATILIRDI?'



Türkiye'de rejim değişikliğiyle ilgili söylentilerin bulunduğunu anlatan Bakan Çelik, şöyle devam etti:"CHP'ye hatırlatıyorum. Türkiye'de rejim değişikliğinin ne olduğunu yine söylüyorum. Her darbe bir rejim değişikliğidir. 367 garabeti rejim değişikliği teşebbüsüdür, e-muhtıra da öyledir. Meclis kürsüsüne çıkıp da, 'Bu meclisin anayasa değişikliği yapma yetkisi yoktur' demek bu TBMM ve halkın iradesine karşı rejim değişikliği teşebbüsüdür. Bize rejim değişikliğinin ne olduğundan bahsetmesinler. Bu ülkede laikliğe karşı odak olmak suçlamasıyla bir çok parti kapatıldı ama anayasanın bütün maddeleri eşittir. Peki şunu soruyorum, demokrasiye karşı odak olmaktan acaba hangi parti kapatılırdı? Bütün siyasi hayatı boyuncu kimler demokrasiye karşı odak oldular?"

'REJİM TÜCCARLIĞI YAPIYORLAR'

Herhangi bir meselenin halka gitmesinden korkulmaması gerektiğini belirten Bakan Çelik, şunları kaydetti:"Bırakın halk karar versin. Halkın iradesi karşısında bir şey yoktur. Bu ülkede insanlar kendi ana dillerini konuşamazken, ideolojik kimlikleri yasaklanırken sesi çıkmayanlar bu ülkede halkın iradesi gasp edilirken bunun bir rejim değişikliği olduğunu söylemeyenler bugün Meclis'in onayından geçmiş ve halkın onayına sunulacak bir teklifi rejim değişikliği olarak nitelendiriyorlar. Esas bunlar rejim üzerinden rejim tüccarlığı yapanlardır. Türkiye Cumhuriyeti rejimiyle bu halkın sorunu yoktur. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin içerisinde bütün insanların özgür yaşadığı, anayasa ve yasaların öngördüğü şekilde halkın önüne sandığın gittiği, siyasetin halkın iradesiyle şekillendiği bir rejim her zaman destek görmüştür ama rejim değişikliği adı altında rejim tüccarlığı yapanlar var. Bu nedenle karşı çıkanların bazıları bu değişikliği okumamıştır. Diğer kesimler ise bilerek konuyu saptırıyorlar."

'PARTİ MESELESİ DEĞİL'

Sandıkta sonucun net olarak ortaya çıkacağını bildiren Bakan Çelik, şunları vurguladı:

"Sandık kurulacak. İstediğimiz şey vatandaşımızın iradesi sandığa net bir şekilde yansısın. Çıkacak sonuca hepimiz saygı duyarız. Biz sistem krizlerinin önüne geçmek için ülkemizin geleceği için bu değişikliği istiyoruz. Bu bir parti meselesi değil, devletimizin meselesidir. Devletimizin daha güçlü ilerlemesi için bunu istiyoruz. Geçmişte siyasi partileri ziyaret ettik. Her partinin eşil temsil edildiği komisyon kuruldu. Biz başkanlık sistemini istedik ama onlar parlamenter sistemi istediler ama önümüze kendi tekliflerini getirmediler. Meclis bir anayasa yapamadı. Şimdi sivil bir iradeyle halkın onayına sunulacak bir teklif yapıldı. AK Parti en çok halkın sandıkta konuştuğu zamanları sever."

4)'1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ' İHALESİ TÜRK-KORE ORTAKLIĞINA VERİLDİ

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ihalesini onayladığını belirterek "16 yıl 2 ay 12 günle en düşük süreyi veren Türk- Kore ortak girişim grubunun teklifi ihaleyi kazanmış oldu" dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Selayattin Beyribey ile geldiği Kars Harakani Havalimanında; Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın tarafından karşılanan Bakan Ahmet Arslan, Valiliği ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını tanıtlayan Bakan Arslan, "1915 Çanakkale Köprüsü ülkemizin gerçekten prestij projelerinden birisidir. Hele dünyadaki ekonomik konjektörü ve bulunan ortamı düşündüğümüzde bu ortamda 10 milyar TL’nin üzerinde bir bedele sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ihale sürecinde gerçekten umduğumuzun üzerinde bir ilgiyle karşılandığını gördük" dedi.



Sekizi yabancı, yedisi Türk firması olmak üzere 15 firmanın oluşturduğu dört ortak girişim grubunun tekliflerini verdiklerini belirten Bakan Arslan, "Çok da iddialı teklifler çıktı ve aynı zamanda dünyanın çok önemli 13 finans kuruluşu ‘biz projenin finansmanı sağlayacağız, memnuniyetle’ diye iyi niyet mektuplarını verdiler. Bu, özellikle ülkemizin şu anki sürecinde; ekonomik olarak ülkemizi sıkıntıya sokmak isteyenlere bence çok güzel bir dersti. Bu memnuniyetimi özellikle ifade edeyim. Ülkenin ekonomisine, istikrarına, geleceğine güven olmazsa bu büyüklükteki projelere dünyanın bu kadar iddialı ülkesinin iddialı firmaları ve iddialı finans kuruluşları teklif vermezlerdi" diye konuştu.



Dört ortak girişimin teklif verdiklerini hatırlatan Bakan Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Tekliflerini 26 Ocak’ta açtık. O gün incelemelerde hepsinin yeterli olduğunu düşünerek süreye yönelik tekliflerini de deklere etmiştik. Teknik arkadaşlarımız bu projelerin yapılabilmesi adına bütün dosyaları, bütün teknik analizleri yaptılar ve incelemelerini bitirdiler. Dün dört grubunda dosyalarının yeterli olduğunu herhangi bir eksikliklerinin olmadığını tespit ettiler ve böylece de 16 yıl 2 ay 12 günle en düşük süreyi veren Türk- Kore ortak girişim grubunun teklifi ihaleyi kazanmış oldu. Ben dün akşam itibari ile ihaleyi onayladım ve sözleşmeye davet ediyoruz. Görevli şirket böylece sözleşmeyi imzaladıktan sonra da 18 Mart’ta inşallah temelini atacağız. Rabbim hayırlı ve uğurlu eylesin. Önemli bir proje ama bizim de memnuniyetiniz bu kadar önemli bir projenin yıllık yapım süresi dahil 16 yıl iki ay 12 günü ihale edilmiş olması ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Ama daha da önemlisi; reel ekonomik dünyanın Türkiye’ye olan güveninin tescil edilmiş olmasıdır. Oyun oynayanların, spekülasyon yapanların, birilerinin kafasını karıştırmaya çalışanların değil gerçek oyuncuların bu kadar iddialı bir teklif vermiş olması ve bu teklifin dün akşam itibari ile sonuçlanmış olması önemli. Buradan, Kars’tan sadece Türkiye’ye değil dünyaya bir mesajdır. Türkiye büyük projeleri bugüne kadar başarıyla yaptı, bundan sonrada başarıyla yapmaya devam edecek. Bu konuda Türk insanı bize yani görev yüklediği hükumetine güvensin. Hiç şüphesi olmasın çünkü dünya güveniyor, dünya bizlerin yaptıklarını ve yapacaklarını güvendiği için 10 milyar TL’nin üzerinde bir bedeli olan projeye bu kadar iddialı teklif veriyor. ‘Evet ben Türkiye’nin, Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 2023 yılında bitirmeyi hedeflediği dünyanın en büyük prestij projelerinden biri olan 2023 metre ayak içi köprüsüne teklif veriyorum, Türkiye güveniyorum’ dedi. Bunu buradan, Kars’tan herkese bir kez daha ifade etmiş olalım ve insanımız bize güvensin, biz onların hizmetinde olmaya devam edeceğiz."



Bakan Arslan daha sonra TEOG il birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne hediyeler verdi.

5)TUNCELİ'DE MAHALLEYE İNEN YABAN DOMUZLARINI BESLİYORLAR

TUNCELİ merkez ve çevresinde etkili olan kar yağışından olumsuz etkilenen ve aç kaldıkları için şehir merkezine gelen yaban domuzlar için birçok kişi evlerin önüne yiyecek bırakıyor.

Kırsal alanda yiyecek bulamadıkları için Atatürk Mahallesi'ne özellikle akşam saatlerinde gelen yaban domuzları, evlerin önündeki çöplerde yiyecek arıyor. Aç kalan yaban domuzlarını görenler de kapı önlerine yiyecek bırakıyor. Bazıları da domuzlara balkonlardan yiyecek atıyor. İnsanlara alışan yaban domuzları kimi zaman mahalle sakinlerinin elleriyle verdiği yiyecekleri yiyor.

Mahalleye gelen domuzların sayısı zaman zaman 40'a kadar çıkıyor. Bazen toplu, bazen 2'şer veya 3'er gruplara ayrılan yaban domuzları karınlarını doyurduktan sonra kırsal alana dönüyor.

6)MİNİBÜSÜN EZDİĞİ KÖPEKLERDEN BİRİ ÖLDÜ

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde otoparktan çıkan minibüs sürücüsünün üzerinden geçtiği 2 köpekten biri öldü, diğeri yaralandı. Kemer merkez Yeni Mahalle'deki bir süpermarket zincirinin otoparkında geçen salı sabahı meydana gelen olayda, İ.A. kullandığı 07 KCJ 89 plakalı minibüsle marketten çıkarken manevra yaptığı sırada yan yana duran iki köpeğin üzerinden geçti. Köpekleri altına alarak bir süre sürükleyen sürücü daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Köpeklerden birinin sabah yürüyüşü sırasında Derya Aslan'ın elinden kaçan 'Köpük', diğerinin ise bir harita şirketinin ortaklarına ait 'Zilli' adlı köpek olduğu belirlendi.

Haber verilmesi üzerine gelen Kemer Belediyesi'ne bağlı ekipler Köpük'ün öldüğünü tespit etti. Köpük, Kemer Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanları tarafından gömülürken, yaralı haldeki Zilli ise özel bir veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Olayın ardından Köpük'ün sahibi Derya Aslan'ın, ilçedeki 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalıştığı belirlenen minibüs sürücüsü İ.A. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi olduğu kaydedildi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, süpermarketin güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Polisin ifadesini aldığı İ.A., köpekleri fark etmediğini söyledi.Olay sosyal medyada da hızla yayıldı. Birçok kişi minibüs sürücüsüne paylaşımlarla tepki gösterirken, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan 2 köpekten birinin ölmesi diğerinin yaralanmasına neden olduğu kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde marketten çıkan sürücünün minibüse bindikten sonra hızla sağa doğru manevra yaptığı ve yan yana duran iki köpeğin üzerinden geçtikten sonra da hızlı olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

7)LEYLA ATAKAN KABRİ BAŞINDA ANILDI

İZMİT Belediye Başkanı Leyla Atakan ölümünün 46'ncı yılında kabri başında anıldı.

İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan, 11 Şubat 1971 tarihinde çalışma arkadaşları İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay ile birlikte Gölcük'ten dönerken trafik kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi. Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları için bugün kabirleri başında yapılan anma törenine İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Bulut, kazada hayatlarını kaybedenlerin yakınları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Leyla Atakan ve arkadaşlarının mezarları başında dualar okundu.

İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Bulut, "46 yıl önce elim bir kazada yaşamlarını yitiren Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. İnsanlara faydalı olma yolunda ve hizmet etme yolunda fedakarca çalıştıklarını biliyoruz. Kendilerine rahmet diliyor yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.



8)HASANBEYLİ'DE YABAN HAYVANLARINA YİYECEK

OSMANİYE'nin Hasanbeyli İlçesi Gökçedağ mevkiinde, kış koşulları nedeniyle zor durumda kalan yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı bölgeye, bayat ekmek ve buğday bıraktı. Yemleme çalışmasına Hasanbeyli Belediye Başkanlığı, Osmaniye Av Spor ve Avcılık Spor Kulübü Derneği, Osmaniye Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği ve Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği, Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyeleri de katıldı. Hasanbeyli Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hüseyin Demirbaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımız için umarız bir farkındalık oluşturur ve buralara piknik amaçlı geldiklerinde ufak tefek hayvanlarımızı besleyecek ekmek buğday gibi yemlerden bırakmalarını bekleriz" dedi. Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Bünyamin Akın ve Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ozan Polat da etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

9)BURDUR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

BURDUR'da polisin bir eve yaptığı baskında 28 gram kubar esrar ele geçirildi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde H.D.'nin evinde narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Yapılan aramada 28 gram kubar esrar ele geçirilirken, H.D. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Burdur Emniyet Müdürü Saim Akpınar, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız süreceğini söyledi.

10)KEMER'İN 'GARİP'İ KULÜBEDE ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde sokakta yaşayan ve 'Garip' adıyla tanınan 53 yaşındaki Haydar Sırça, soğuk havada kalması için izin verilen taksi durağına ait kulübede ölü bulundu.

Kemer Merkez Mahallesi'ndeki Favori Taksi Durağı'na ait dinlenme kulübesinde kalan Haydar Sırça, durakta çalışan esnaf tarafından saat 09.30 sıralarında hareketsiz yatarken bulundu. Gelen sağlık ekipleri Sırça'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının incelemesi sonucu Sırça'nın cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Haydar Sırça'nın sokakta yaşadığı ve bölgede 'Garip' adıyla tanındığı belirtildi. Taksi durağı esnafının Haydar Sırça'ya, soğuk hava nedeniyle durağın yaklaşık 50 metre ilerisinde bulunan ve dinlenme amacıyla kullanılan kulubüde kalmasına izin verdiği kaydedildi. Esnafın Sırça'ya bu süreçte yiyecek ve içecek de verdiği belirtildi.

11)ABD'Lİ KAYAKÇILAR KAÇKARLARI ÇOK SEVDİ

RİZE'de, Kaçkarların karla kaplı dik yamaçlarında nefes kesen kayak gösterileri yapan, yöre insanlarının kullandıkları Lazboard'larla kaymalarını izleyen ABD'li kayakçılar Alex Yoder ve Nick Russell, çok sevdikleri bölgede çektikleri görüntüleri ülkelerinde yayınladı.

Çamlıhemşin İlçesi'ndeki Kaçkar Dağları'na geçen yıl gelen ABD'li snowboard sporcuları Alex Yoder ve Nick Russell, Ayder ve Yukarı Kavron Yaylası'nda karla kaplı dik yamaçlarda kayak yaptı. Kayak sırasında yayla evlerinin çatılarından atlayan ikilinin görüntüleri nefes kesti. İkizdere İlçesi Meşeköy Köyü'nde, yörede 'Lazboard' olarak bilinen ancak çevre sakinlerinin köyün eski adından alıntı ile, 'Petranboard' adını verdiği tahtalarla yapılan kayağı araştıran Amerikalılar köyde bir hafta kaldı. Snowboard ve Lazboardla kayak yapan sporcular köyde yaşayan rehber Hızır Havuz'dan bilgi aldı, tahta kayakların nasıl yapıldığını öğrenmeye çalıştı. İkilinin çektiği belgesel ABD'de gösterime girdi.

KÖYÜN ADININ ABD'DE DUYULMASI MEŞEKÖY SAKİNLERİNİ MUTLU ETTİ

ABD'li kayakçılara rehberlik eden Hızır Havuz, bir kaç günlüğüne köylerine gelen ABD'li kayakçıların kar kalitesi ve bölgenin güzelliğini görmesi ile bir hafta kaldıklarını belirterek, "Belgesel çekimi yaptılar. Bu belgesel ABD'de gösteriliyor. Bizden çok kayak yaptığımız tahtalara ilgi gösterdiler. ABD' de de bunu anlatıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

HOCAOĞLU: BELGESEL KIŞ TURİZMİNİN TANITIMI İÇİN İYİ OLDU

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu'da, ABD'li kayakçıların bölgede kayak yaparken çektikleri belgeselin yurt dışında gösterimi ile bölgenin tanıtımına katkı sağlandığını belirterek, "Kayak önemli bir kış aktivitesi. Normal kayak alanları dışında bu işi yapmak isteyen özel ilgi grupları var. Bölgeye gelerek bu aktiviteyi gerçekleştiriyorlar. Rize her mevsimin kenti. Bakanlığımız ve valiliğimiz bölgenin kış potansiyelinin gelişmesi için yoğun bir çalışma içerisinde" diye konuştu.





