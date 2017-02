DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ADALET BAKANI BOZDAĞ İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİN YASA DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, 20 Temmuz 2016'da faaliyete geçen istinaf mahkemeleri için bölge adliye mahkemelerinden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda bir yasa teklifinin TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım'ın Antalya programının bir gün önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kente geldi. İlk olarak Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret eden Bakan Bozdağ'a, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve adli yöneticiler eşlik etti. Adalet Bakanı Bozdağ, istinaf mahkemesi olarak da adlandırılan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi resmi açılışının yarın saat 17.00'de yapılacağını açıkladı. Bakan Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım'ın yargıya verdiği önem nedeniyle kurdeleyi bizzat kendisinin keseceğini belirtti. İstinaf mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçtiğini ve 6 aylık sürenin dolduğunu belirten Bakan Bozdağ, “Bu süre içinde istinaf mahkemelerimizin uygulamalarında ortaya çıkan ihtiyaçlar, sorunlar, çözümler nelerdir buna dair değerlendirme toplantılarını her istinaf mahkemesinin olduğu yerde yapıyoruz. Bundan önce Ankara'da, İzmir'de yaptık, şimdi Antalya'da yapıyoruz. Diğer istinaf mahkemelerinin olduğu yerlerde de toplantılarımızı yapacağız ve bu konuyu geniş boyutlarıyla ele alıp, değerlendireceğiz" dedi. Önümüzdeki günler içinde de bütün bölge adliye mahkemelerinden gelen öneriler ve eleştiriler doğrultusunda neler yapılacağının somutlaştırılacağını açıklayan Bekir Bozdağ, “Muhtemelen bir yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Çünkü ihtiyaçlar var, onları karşılamak için de kanuni bazı düzenlemeler yapılması zorunluluğu ortada. Amacımız istinafın sağlıklı işlemesi, vatandaşımızın ihtiyaçlarına en doğru cevabı verebilmesidir. Bunun için çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

2)BAKAN EROĞLU'NDAN REFERANDUM ÇAĞRISı

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 1923 yılından 2003 yılına kadar 65 hükümetin geldiğini belirterek, "Böldüğünüzde ortalama bir hükümetin ömrü 15 aydır. 15 ayda ne olur? Referandumda 'Evet' diyerek bu istikrarsızlığı ortadan kaldıracağız, daha güçlü bir Türkiye'nin temelini atacağız" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, 196 milyon değerindeki 18 tesisin toplu temel atma töreni için Isparta'ya geldi. Süleyman Demirel Havalimanı'nda Vali Şehmus Günaydın ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, Valilik Göl Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Vali Günaydın, Ak Parti Isparta milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Said Yüce, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek de katıldı.

ISPARTA'YA YATIRIMLARLA GELDİK

Isparta'ya müjdelerle geldiklerini söyleyen Bakan Eroğlu, “18 tesisin toplu temelini atacağız. Bir kısmının da açılışını yapacağız. Bunun da maliyeti 196 milyon lira. Isparta'ya hayırlı uğurlu olsun. Isparta'ya her gelişte müjde verdik. Şu ana kadar 76 müjde vermişim. 562 milyon lira değerinde bir yatırım bu. Bu kez 388 milyon değerinde 28 müjde ile geldik" dedi.

BAŞKANDAN BARAJ TEŞEKKÜRÜ

Bakan Veysel Eroğlu, daha sonra Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın, kentin içme suyu ihtiyacının karşılamasında büyük önem taşıyan Darıderes-2 Barajı'nın ilgili inşaat çalışmalarına başlanılmasından ve belediye yatırımlarına bakanlık tarafından verilen desteklerden dolayı teşekkür etti. Bakan Eroğlu ise Eğirdir'den alınan suyun maliyetli olduğunu belirterek, bu nedenle Darıderesi-1 Barajı'nı devreye soktuklarını söyledi. Bakan Eroğlu, Darıderesi-2 Barajı'nın da kısa süre içinde hizmete gireceğini belirtti.



Ak Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret den Bakan Eroğlu, partililerden anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecinde gece gündüz çalışmalarını istedi. Bakan Eroğlu, “Isparta her zaman üzerine düşeni yapmıştır. İnşallah bu referandumda da evet mührünü vurarak gereğini yapacaktır" dedi.



REFERANDUM ÇAĞRISI



Bakan Eroğlu daha sonra 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen toplu temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Eroğlu, Türkiye'nin önünde çok önemli bir halk oylaması olduğunu kaydetti. Bakan Eroğlu, “Artık söz de karar da milletindir. Nisan ayında inşallah böyle bir halk oylaması olacak. Gerçekten bu halk oylaması tarihimiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Büyük Türkiye için, küresel bir güç Türkiye için hep birlikte 'Evet' diyeceğiz. 1923'ten 2003'e kadar kaç hükümet gelmiş. 65 hükümet. Ortalama bir hükümetin ömrü böldüğünüzde 15 aydır. 15 ayda ne olur? 2023-2053-2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için anayasa oylamasında hep birlikte 'evet' diyoruz. Sizlerden de büyük destek bekliyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, protokol üyelerini de platforma davet ederek 18 tesisin toplu temel atma törenini gerçekleştirdi.

3)GENÇ KADINI ARKADAŞLARI ÖLDÜRESİYE DÖVÜP BIÇAKLA SAÇLARINI KESMİŞ

ESKİŞEHİR'de 22 yaşındaki Bahar İnanlı'yı dövüp bir miktar parasını ve cep telefonunu gasp ettikten sonra bıçakla saçlarını kestikleri iddiasıyla 3'ü kadın 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Bahar İnanlı'nın arkadaşları olduğu belirtildi.Olay dün akşam saatlerinde Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir lokantada bulaşıkçılık yapan Bahar İnanlı, kendisini telefonla arayıp evine davet eden 23 yaşındaki Cansu D.'nin evine gitti. İddialara göre Cansu D. ile evde bulunan 26 yaşındaki Alpaslan İ., 24 yaşındaki Ezgi A. ve 17 yaşındaki G.K., Bahar İnanlı'nın bankada bulunan 2 bin 500 lira parasını kendilerine vermesini istedi. Bahar İnanlı, para vermeyeceğini söylemesi üzerine 4 şüphelik tarafından dövüldü ve bir gece evde alıkonuldu. Şüpheliler Bahar'ın cep telefonunu ve çantasından 100 lira parasını aldı. Şüphelilerden Cansu D. ile Gülay K. bıçakla Bahar İnanlı'nın saçlarını kesti.



SAĞLIK DURUMU İYİ

Bahar İnanlı dün akşam saatlerinde fırsatını bulup evden dışarı kaçtı. Bahar İnanlı'yı dövülmüş halde gören vatandaşlar, 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri de 112 acil servisi aradı. Bahar İnanlı ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık görevlilerine "Fuhuş çetesi beni kaçırdı. Cep telefonumu ve paralarımı aldı" diyen Bahar İnanlı tedavi altına alındı. İnanlı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

KESİLEN SAÇLARI EVDE BULUNDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri Bahar İnanlı'yı feci şekilde dövüp evde alıkoyan ve gasp eden şüpheliler Alpaslan İ., Ezgi A., Cansu D. ve G.K.'yı yakaladı. G.K., yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şubesi'ne teslim edildi.

Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken polis ekipleri Cansu D.'in evinde Bahar İnanlı'nın bıçakla kesilmiş olan saçlarını buldu. 4 şüphelinin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra 'gasp', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' ve 'darp' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

4)MURAT ÜNAL CİNAYETİNDE 12 GÖZALTI

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde geçen yıl kasım ayında kaybolduktan sonra ocak ayında cesedi bulunan 34 yaşındaki Murat Ünal'ın ölümüyle ilgili aralarında bir kadın avukatın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.



Manavgat'ta geçen yıl 28 Kasım akşamı Harun V. adlı arkadaşıyla evden çıkan Murat Ünal'dan haber alınamadı. Ailesi, Murat Ünal'ın bulunması için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin arama çalışmasından sonuç elde edilemezken, 14 Ocak'ta Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiinde bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na görüldü. Yapılan DNA testinde, cesedin Murat Ünal'a ait olduğu tespit edildi.



İncelemede, Murat Ünal'ın bir kolunun kesildiği, vücudundan ayrıldığı, işkence yapılarak öldürüldüğü belirlendi. Ailesinin, Murat Ünal'ın arkadaşı Harun V. ile birlikte 1400 yıllık bir Tevratı satmaya çalıştığını ve bu nedenle cinayete kurban gitmiş olabileceğini söylemesi üzerine polis soruşturmayı bu yönde sürdürdü.



BİRİ AVUKAT 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat Ünal cinayetini aydınlatmak için özel bir ekip kurdu. Ekip, Harun V. ile diğer şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yeterince delil toplayan ekipler, dün sabaha karşı belirledikleri çok sayıda adrese eşzamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında Antalya Barosu'na kayıtlı kadın avukat H.C., Murat Ünal'ın arkadaşı Harun V.'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler sorguya alınırken, 4 gün kısıtlılık kararı alındığı kaydedildi.

5)İŞTEN ÇIKARILAN BELEDİYE ÇALIŞANLARINDAN KHK TEPKİSİ

KANUN Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında DBP'li belediyelerden işten çıkırılmalara tepki gösteren Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Diyarbakir Şube Sekreteri Abbas Aslan, ihraç, açığa alınmaları ve sürgünleri ne hukukla ne de vicdanla açıklanamayacağını söyledi.

Diyarbakır"da, başkanları tutuklandıktan sonra kayyum atanan Belediyelerden KHK kapsamında işten çıkarılanlarla ilgili Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şubesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şube Sekreteri Abbas Aslan, şu ana kadar Tüm Bel-Sen üyesi yüzlerce kişinin açığa alındığını belirterek, açığa alınmalarının süreceğini söyledi. Aslan, darbe ile hiçbir alakası olmayan ilkesel olarak her türlü darbenin karşısında duran siyasi partiler, milletvekilleri, belediye başkanları, sendikalar, kadın örgütleri ve insan hakları örgütlerinin tüm faaliyetleri "Terör faaliyeti" olarak gösterilmek için olmadık senaryolarla gözaltılar, tutuklamalar, işten atmalar, açığa alınmaların adeta olağan hayatın bir parçasıymış gibi önlerine konulmak istendiğini söyledi.

"KESK'E BAĞLI SENDİKALARIN TÜM YÖNETİCİ VE ÜYELERİNE YÖNELİK CADI AVI BAŞLATILMIŞ"

Tüm Bel-Sen Şube sekreteri Abbas Aslan, OHAL ile birlikte DBP'nin ezici çoğunlukla kazandığı belediyelere yönelik kayyum atamaları konusunun TBMM'ye getirildiği, Meclis'te umduklar desteği bulamayınca KHK yoluyla belediyelere kayyum atamalarının yapıldığını belirterek, "Her konuşmalarında halk iradesinden bahsedenlere bu halk en kısa zamanda iradesini hatırlatacaktır. Belediyelere yürütülen idari ve mali soruşturmalarda hiç bir somut bulgu elde edemeyenlerin bu keyfi ve hukuksuz durumlarını kamuoyunun ve halkımızın vicdanına bırakıyoruz. Konfederasyonumuz KESK ve bağlı sendikalarının tüm yönetici ve üyelerine yönelik cadı avı başlatılmıştır. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikaların onbinlerce üyesi ihraç edilmiş. Bu haksız ve hukuksuz uygulamalarınızın hebasını hukuk yolu ile mutlaka soracağız. Bunla birlikte şubemizde 677 nolu KHK ile tüm hukuk normları çiğnenerek 112 üyemiz ihraç edilmiştir, 100'den fazla sözleşmeli üyemizin sözleşmesi fesedilmiştir. Bu ihraçlar, açığa almalar ve sürgünleri ne hukukla ne vicdanla açıklayabilirsiniz"dedi.



Kayyum uygulaması ve işten çıkarılmaların bir an önce son bulması gerektiğini anlatan Aslan, "Belediyelere kayyum olarak atanan meslek memurlarının adeta siyasi iktidarların lejyonerleri gibi hareket etmesi belediyeleri AKP'nin iş ve işçi bulma kurumlarına çevirdiklerini tüm bölge halkı şahittir. Siyasi iktidarı ve onun kayyumlarını bir an önce bu yanlıştan dönmelerini, hukuk içinde hareket etmeleri konusunda uyarıyoruz, aksi halde hukuk önünde sorumlu olacaklarını hatırlatıyoruz"diye konuştu.

6)SAMSUN'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ 28 POLİS ADLİYEDE

SAMSUN merkezli İstanbul, Sivas ve Tokat illerinde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 polis adliyeye sevk edildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Sivas ve Tokat illerinde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve içlerinde polis memuru, komiser, komiser yardımcısı ve emniyet amirinin de bulunduğu 28 şüpheli ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 3 gün boyunca sorgulanan ve işlemleri tamamlanan 28 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

7)İŞİNİ İSTEYEN ÖĞRETMENDEN SAVCILIĞA DİLEKÇE

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte meslekten ihraç edilen, sesini duyurmak için eylem yaptığı 3 günün de sonunda gözaltına alınan ilkokul öğretmeni 42 yaşındaki Engin Karataş, bugün Savcılığa başvurdu. Karataş, eylem sırasında 'polise mukavemet'ten işlem yapan polisler hakkında Savcılığa şikayetçi oldu.



Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Engin Karataş, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edildi. Evli ve bir çocuk babası Engin Karataş, 4 ila 7 Ocak arasında, Belediye Meydanı'nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz tutan Karataş, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını söyledi. İlk gün gözaltına alınan Karataş, serbest kalınca diğer günlerde eylem yaptı. Üç gün boyunca her eylemi gözaltıyla sona eren Karataş, 'polise mukavemet'ten sevk edildiği adliyede ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4'üncü gün gözaltına alınmadan eylemini bitiren Karataş, bugün 'polise mukavemet'ten işlem yapan polisler hakkında Savcılığa şikayetçi oldu.



Sivil polislerin eylemini bitirmesi için baskı uyguladığını öne süren Karataş, "Vazgeçmediğimi anlayınca engellemek için böyle bir yönteme başvurdular. Aslında polisin yaralanmasına tarafımdan direkt ya da dolaylı olarak sebep olacak bir davranış olmadı. İki sivil polis tarafından 7 Ocak'ta hastaneye götürüldüğüm sırada, aracın arkasındaki kafesten polislerin konuşmasını dinledim. Ön koltukta oturan 2 polisten birisi diğerine 'Sana da rapor alacağız' dedi. Diğeri 'niçin?' diye sordu. Diğeri 'Arka tarafta seninle oynadı ya o sebepten' dedi. İkisi birlikte gülmeye başladılar. Arka tarafta aracın arkasında polis kolumu bükmüştü. Ben de acıyı azaltmak için dönmüştüm. Ancak polise hiçbir şey olmadı. Doktor polise ekimoz raporu verdi. Polisin bacağını görmedim ancak ya hiç darp yoktu ki bu durumda doktorda organize suçun içinde yer almış olur ya da polis benim olmadığım bir ortamda kendi ayağını bilerek darp etti. Belediye Meydanı'nda MOBESE kameralarının tam altında bulunduğum için savcılığınız görüntüleri incelediğinde haklı olduğum ortaya çıkacaktır" dedi.



Karataş, Bodrum Belediye Meydanı'nda MOBESE kamerasının altında oturma eylemine tekrar başlayacağını söyledi.

8)İŞ VAR, BEĞENEN YOK

TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, gençlerin iş beğenmediğini belirterek, "İş hayatına bir şekilde adım atma bilincinde olmaları gerekiyor. Adım atıldıktan sonra hiçbir işverenimiz bu kişileri dışarıda bırakmayacaktır" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 6 Ocak'ta başlattığı, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' çalışmaları kapsamında Muğla'ya gelen İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, "81 ilimizde Ticaret ve Sanayi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, iş adamları, sanayiciler, KOBİ kapsamındaki iş adamları, aktif iş gücü programlarından yararlanan iş yerleri ve çalışanlar, hibe kapsamında kendi işini kuran engelli vatandaşlar, işçiler, kadın çalışanlar, işsizler, engelli çalışanlar, üniversite öğrencileri, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımız ve emeklilerimize ulaşacağız. İstihdama katkı sağlama hedefiyle, kayıt dışı istihdamla mücadelemizde tarafların desteğini isteyeceğiz. Teşviklerimizi anlatacak, bakanımızın talimatıyla daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek, çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçimizin, işverenimizin yanında olacak, alın terinin, akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Yine hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi arttırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz" dedi.

Türkiye'de iş beğenmemeye yönelik çalışmaların olduğunu ifade eden Özkan, "Vatandaşlarımız internet sitemize girerlerse günlük açık işleri oradan görebiliyorlar. Üye olmak kaydıyla iş müracaatı yapabilirler. 65 ve 100 bin arasında değişen günlük açık işlerimiz mevcut. 'Ben iş bulamıyorum, her işte çalışırım' diyen insanların kuruma müracaat ederek öncelikle belli mesleklerde bir şekilde profesyonelleşmesi ve bütün niteliklere sahip alt yapıları oluşturması gerekiyor. Bakanlık olarak programlarımızla bunu destekliyoruz. İş başı eğitim programlarından yararlandırıyoruz. Vatandaşlarımız açık işleri günlük olarak bizden takip etsinler. Araştırmıyoruz ve işte beğenmiyoruz. Gençlerimizin iş hayatına bir şekilde adım atma bilincinde olmaları gerekiyor. Adım atıldıktan sonra hiçbir işverenimiz bu kişileri dışarıda bırakmayacaktır. Her işletme kendisine kar getiren, başarılı bir elemanını bırakmak istemez. Ülkemiz açısından iş beğenmemenin birinci adımını atarlarsa bu problem ortadan kalkar. Başlangıçta düşük ücret alırsınız. Süreç itibariyle kendinizi gösterdiğinizde, işletmeye faydalı olduğunuzu ifade edebildiğinizde her şey kendiliğinden gelecektir. Yeter ki ilk adımı atma başarısını gösterelim" diye konuştu.

9)NEKTARİNLER ÇİÇEK AÇTI

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde, ağır kış şartlarına rağmen nektarin ağaçları çiçek açtı.



İlçe merkezinde ziraat mühendisi Emre Şevk, serada yetiştirdiği nektarin ağaçlarının çiçek açmasının bu yıl kışın ağır geçmesi nedeniyle 10 gün geciktiğini söyledi. Yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde oluşturdukları serada 800 nektarin ağacının bulunduğunu belirten Şevk, diğer ürünlere göre masrafının az, kazancının ise daha fazla olduğunu anlattı. Ürünün erken hasat edilmesinden dolayı ise kazancının çok iyi olduğunu, erkenci ürün yetiştiriciliğini tüm çiftçilere tavsiye ettiğini ifade eden Şevk, "Nektarinin en büyük alıcısı başta İran ve Rusya olmak üzere Ortadoğu ülkeleridir. Ürün ilk çıktığında kilosunu 15 liradan satılabiliyor. Son 5 yıldır domatese alternatif olarak nektarin üretiyorum ve kazancı çok iyi. Domatese sürekli bakım gerekirken nektarine bir çiçek açma döneminde bakım yapılıyor. Kışın ağır gitmesine, çiçeklerin 10-12 gün geç açmasına rağmen seranın içerisi gelincik tarlasına döndü. Seranın içerisi mis gibi nektarin çiçeği kokuyor" dedi.



Genelde nisan ayının ilk haftasında ürünü hasat etmeye başladıklarını kaydeden Şevk, "Ürün hasadını nisan ayı ortalarına doğru yapmayı umut ediyoruz. Çiçekler geç açsa da bu yıl hasadın da bol olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

