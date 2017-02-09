DHA YURT BÜLTENİ-8

1)OĞLUNUN ŞEHİT OLDUĞU HABERİYLE YIKILDI

FIRAT Kalkanı operasyonunda El Bab'da şehit düşen sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş'un Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'ndeki babaevine ateş düştü. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen 8 çocuk annesi Ayşe Akkuş fenalık geçirirken, sağlık ekibi müdahalede bulundu. El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu sözleşmeli er Ömer Akkuş şehit oldu. Şehit askerin Sakarya'nın Kaynarca İlçesi Uzakkışla Mahallesi'nde bulunan evine ateş düştü. Şehidin ailesine acı haber Kaynarca İlçe Jandarma Komutanı Kamil Aksoy tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin babası Mahmut ve annesi Ayşe Akkuş gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan şehidin babası Mahmut Akkuş'u jandarma teselli etmeye çalıştı. Şehidin annesi Ayşe Akkuş fenalaşınca sağlık ekibi müdahalede bulundu. Çiftçilikle geçimini sağlayan 8 çocuk sahibi Akkuş çiftinin 8'inci çocuğu olan Ömer Akkuş'un bekar olduğu ve 1 ay önce memleketine izne geldiği öğrenildi. Sakarya'nın Kaynarca ilçesi son şehit ile son 5 ayda teröre 4'üncü şehidini vermiş oldu. 3 Eylül 2016'da Uzman Çavuş Mansur Cansız Mardin Dargeçit'te, 4 Eylül 2016'da Uzman Çavuş Sercan Gedikli Hakkari Şemdinli'de, 1 Ekim 2016'da Piyade Er Gökhan Ayder Hakkari Çukurca'da Şehit düşmüştü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Aziz GÜVENER-Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), ()

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2)ŞIRNAK'TA BİR ASKER SOLUNUM YETMEZLİĞİ SONUCU KURTARILAMADI

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Jandarma Komando Taburu’nda görevli er Eyüp Kurtoğlu, uzmanlık sınavına katılmak için geldiği Şırnak Kabul Toplama Merkezi’inde solunum yetmezliği nedeniyle kurtarılamadı. Uludere Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda 6 aydan bu yana vatani görevini yapan Er Eyüp Kurtoğlu, uzman çavuşluk sınavına katılmak üzere geldiği 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndaki Kabul ve Toplama merkezi’nde solunum yetersizliği nedeniyle fenalaştı. Çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen Kurtoğlu, burada yapılan ilk müdahale ardından Batman'a sevk edildi. Batman'a götürülmek üzere yola çıkarılan Kurtoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda şehit oldu. Gaziantep nüfusuna kayıtlı olan şehit asker Kurtoğlu'nun cenazesinin memleketine gönderildiği belirtildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()-

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3)BAYRAMİÇ'TEN DEPREMZEDELERE YARDIM YAĞDI

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinden, Ayvacık ilçesindeki depremzedeler için iki kamyon ve bir kamyonet dolusu yardım malzemesi gönderildi.



Bayramiç Belediyesi, geçen 6 Şubat'ta 5.3 büyüklüğündeki depremin vurduğu Ayvacık ilçesine yardım elini uzattı. Belediye tarafından depremzedeler için 20 elektrikli soba, 100 yatak ve 150 battaniye ve depremin en büyük mağdurlarından olan çocuklar için çeşitli oyuncaklar ve ceşitli meyveler temin edildi. Hazırlanan bu yardımlar, iki kamyon ve bir kamyonete yüklenip, Ayvacık'taki depremde evleri yıkılan Çamkabalak , Kaşkaya ,Çamtepe köylerindeki depremzedelere ulaştırıldı.



AK Partili Bayramiç Belediye Başkanı Saadettin Arslan, "Bugüne kadar geç kalmakla birlikte, komşu ve kardeş ilçemiz Ayvacık'taki depremzedelerin içinde bulundukları durumu gözönüne alarak çeşitli yardımları bölgeye ulaştırdık. Ayvacık'taki kardeşlerimize yardımlarımız devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Depremzedelere yardımların dağıtılmasından görüntü



-Depremzedelere yardımlar dağıtılırken havadan yapılan çekimden görüntü



-Genel ve detay görüntüler

Haber: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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4)KIRMIZI CIVA' OPERASYONUNDA 3 KİŞİ SERBEST







TOKAT'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Denizli'den kente 250 mililitrelik metal tüp içerisinde 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeyi getiren 3 kişi serbest bırakıldı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından alınan ihbar doğrultusunda, kentte yaşayan V.T.'nin Denizli'den temin ettiği 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeyi Tokat'a bir otobüs firması ile gizli bir şekilde getirdiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler bunun üzerine firmanın merkezine giderek burada şüpheli maddeyi teslim alan V.T. ile birlikte yanında bulunan İ.T., ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. Metal tüp içerisinde 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeye de el koydu. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Serbest bırakılan ancak, TCK'nın 174'üncü maddesi gereği haklarında 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi'nden işlem yapılan 3 şüpheli, 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeyi satmak için kente getirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Nükleer sanayide ve patlayıcı yapımında kullanılan kırmızı civanın oldukça zehirli ve pahalı bir madde olduğu belirtildi.

TOKAT/

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5)"SİGARAYI BIRAKMA" YÜRÜYÜŞÜNDE ATKI İZDİHAMI

ERZURUM'da yoğun kar yağışı altında düzenlenen, '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne katılanlar Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından dağıtılan ücretsiz atkılardan alabilmek için izdihama neden oldu. Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen, kurum ve kuruluşların da destek verdiği yürüyüş için katılımcılar saat 11.00'da merkez Yakutiye İlçesindeki Yakutiye Kent Meydanı'nda toplantı. Yoğun kar yağışı altında bekleyenler kısa sürede kardan adama döndü. Bazıları ise ıslanmamak için dağıtılan dövizleri başlarına tuttu. Siyay poşetler içeresinde meydana getirilen atkılar ise izdihama neden oldu. Yürüyüşe katılanlar kar ve soğuktan korunmak için atkılara hücum edince kısa süreli izdiham yaşandı. Yakutiye Keht Meydanında başlayan ve Yoncalık Semti'ndeki bir kıraathanede sona ereyen Yürüyüşü Vali Yardımcısı Ayhen Terzi, İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Fazlı Erdoğan ve Halk Sağlığı Müdürü Mahmut Uçar ile birlikte kalabalık bir grup katıldı. Yürüyüşe katılan sağlık ekipleri, halka kırmızı karanfil ve sigarının zararlarını anlatan broşürler dağıttı. Yürüyüş sonrası bir açıklama yapan Halk Sağlığı Müdürü Mahmut Uçar, Erzurum'da 2016 yılı içerisinde sigara bırakma polikıliniğine başvuran 2530 kişiden 210 kişinin sigarayı bıraktığını söyledi. Uçar, "Dünya genelinde tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yılda 6 milyon kişi ölmekte. Ülkemizde bu sayı 100 bin kişidir. Tüm ölümlerin yüzde 23'ü tütüne bağlı hastalıklar sesebiyle olmaktadır" dedi

Görüntü Dökümü



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-Toplanan vatandaşlar



-Dövizlerle kar yağışından korunmaya çalışanlar



-Atkı izdihamı



-Yürüyüş



-Sürücülere karanfil verilmesi



-Mahmut Uçar'ın açıklaması

Haber-Kamera: ERZURUM, ()



(süre: 3.44 / 224 MB)

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6)ŞEHİT DERNEĞİ ADINA PARA İSTEYENLERE İNANMAYIN

TÜRKİYE Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, derneğin adını kullanarak telefonla arayıp para talebinde bulunanlara itibar edilmemesini istedi.Daha önce başka illerden gelerek şehit aileleri ve gazilerin adını kullanarak dergi satanlar ve makbuzla yardım toplayanlar olduğunu belirten Başkan Ökdüz, "Bizim adımıza bazı kötü niyetli kişilerin esnaflarımızdan para talebinde bulunduklarını öğrendik. Şehit aileleri ve gaziler derneği olarak bizim hiç bir esnaftan para talebimiz olmamıştı. Lütfen bu kişilere inanmayın" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Şehit aileleri ve Gaziler derneği tabelasından görüntü



- Şehitlerin resimlerinden detay



- Gazi resimlerinden detay



- Dernek flamasından detay



- Şehitlerin resimlerinin bulunduğu panodan pan görütü



- Dernek Başkanı Durmuş Öksüz ile röportaj

BOYUT: 70.2 MB SÜRE: 02' 11"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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7)KOCASAKAL, KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi Ak Partili Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın ilçeye konferans vermek için gelen İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal ilgili meclis toplantısında, "Teröristlere yardım eden bir kişidir" sözü üzerine Kocasakal, belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.CHP İlçe Başkanlığı'nın daveti üzerine geçen ay Karamürsel'e gelen Ümit Kocasakal, 'Başkanlık ve Referandum Tuzağındaki Türkiye' konulu konferensa katıldı. Karamürsel Belediyesi'nin salon tahsis etmemesi üzerine konferans Karamürsel Öğretmenevi'nde düzenlendi. Karamürsel Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısında CHP'li meclis üyeleri tarafından konunun gündeme getirilmesi üzerine Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, "Teröristlere yardım eden bir kişidir, siz nasıl olur da böyle birini Karamürsel'e getirirsiniz" şeklindeki sözleri üzerine Kocasakal bugün ilçeye gelerek Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunmasının ardından CHP İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapan Kocasakal, "Belediye Başkanı olmak kişilere keyfi davranma, hakaret etme, halkın belediyenin imkanlarından yararlanmasını engelleme hakkı vermemektedir. Teröre destek olanları görebilmek için uzaklara bakmaya gerek yoktur. Bir hukuk ve bilim insanı olarak, yargı bağımsızlığı ve hukukla ilgili olanlar başta olmak üzere ülke sorunlarına karşı duyarlılığım kamuoyunca bilinmektedir" dedi.

Karamürsel Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısında konunun gündeme geldiğini ve tartışma konusu olduğunu söyleyen Kocasakal konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Belediye Başkanı İsmail Yıldırım şahsıma yönelik olarak gerçek dışı onur ve saygınlığımı rencide edebilecek ağır ve hakaretamiz isnatlarda bulunmuş, şu ifadeler kullanmıştır, 'Eski baro başkanı Ümit Kocasakal teröristlere yardım eden bir kişidir, siz nasıl olur da böyle birini Karamürsel'e getirirsiniz. Bu ülkede teröristlerin özgürlüğünü, teröristlerin söylemlerini savunanların, teröristlerle kol kola gezenlerin birlik ve beraberliği sağlayacağına inanmayan bir zihniyete sahibim. Teröristlere kol kanat geren, onları destekçiliğini yapan hiçbir konuşmacı Karamürsel Belediyesine ait herhangi bir yerde program yapamayacaktır, hiç bir imkandan yararlanamayacaktır'. Elbette ki Yıldırım şahsımı sevme, beğenme, düşüncelerimi benimseme, onaylama gibi bir zorunluluğu bulunmadığı gibi aksine düşüncelerime katılmamak, bunun yanı sıra bu düşüncelerimi eleştirme hakkı mevcuttur. Hatta kamuya mal olmuş bir kişi olarak şahsıma daha sert, haşin ağır eleştirilerin yöneltilmesi de doğaldır. Ancak Yargıtay'ımızın çeşitli kararlarından ortaya koyduğu gibi bu gibi durumlarda dahi yapılmak istenen eleştiri ile kullanılan dil ve üslup arasında düşünsel bir bağ olması, eleştiri bakımından lüzumsuz yere incitici ve tahkir edici sözcüklerin kullanılmaması zorunludur. Oysa bir belediye başkanının bu konumunun gereği olarak sözlerine ve üslubuna daha fazla dikkat etmesi gerektiği gibi kendisinden eleştirilerini hakaret etmeksizin yapabilme birikim ve becerisine sahip olması beklenir. 3 dönem baro başkanlığı yapmış, ceza hukuku öğretim üyesi olan bir kişiye tamamen gerçek dışı dayanıksız ve soyut bir biçimde terör destekçisi yaftalamasını bu denli kolaylıkla ve fütursuzca yapabilmenin bir açıklaması olamayacağı gibi bunun hukuki bir bedeli de bulunmaktadır"

Kocasakal, Yıldırım hakkında tazminat davası da açacağını belirterek, "Başkan bu keyfi tasarrufu ile esasen Karamürsel halkına yasak getirmiş, onların bilgilenme ve kamuya ait imkanlardan yararlanma hakkını engellemeye çalışılmıştır. Yıldırım'ın belediye başkanı olması, belirttiği üzere şahsına değil Karamürsel Belediyesi'ne yani kamuya ait olan imkanlardan keyfi bir biçimde yararlanılabilmesini engelleme hakkı vermemektedir. Kendisi hakkında tarafımdan bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu ve şikayette bulunulmuştur. Bunun yanı sıra hakkında tazminat davası da açacağımı ve kazanmam halinde bu tazminata el sürmeksizin bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na, bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na, bir kısmını ise Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na bağışlayacağımı beyan etmekteyim"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kocasakal adliyeye girişi



-Kocasakal açıklaması



-Partililer

(Haber:Ergün AYAZ-Kamera:Orhan UZUN-KARAMÜRSEL-

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8)PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ'NDEN KHK TEPKİSİ

PİR Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi, çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Alevi kurumlarının yöneticileri ve akademisyenlerin ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Pir Sultan Abdal Derneği Sivas Şubesi geçtiğimiz günlerde çıkarılan 686 sayalı KHK ile akademisyen ve Alevi kurumlarının yöneticilerinin meslekten ihraç edilmesine basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi. Dernek binasında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan şube başkanı Hidayet Yıldırım, yayınlanan kararnamelerin iptal edilmesi ve haksız nedenlerle meslekten ihraç edilen herkesin görevlerine iade edilmesi gerektiğini belirterek, "Fetullah Gülen Cemaati tarafından oluşturulan terör örgütünün 15 Temmuz'da giriştiği kanlı darbe girişimini bahane ederek adeta darbeden darbe devşiren AKP hükümeti ülkeyi OHAL süreci ile KHK ile yönetmeye başlamıştır. Sözüm ona darbecilerle mücadele etmek için ilan ettikleri OHAL sürecinde muhalif olan kesimlere savaş açılmış ve adeta sağ gösterip sol vurulmuştur. KESK üyesi olan ve haksız ve hukuksuz bir biçimde ihraç edilen bütün kamu emekçileri bizim canımızdır ve onların yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. Genel olarak Alevilerin, özelde ise Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin sabrı denenmek isteniyorsa buna hiç lüzum yoktur. Dün olduğu gibi bugünde haksızlıklarınızın, hukuksuzluklarınızın önünde diz çökmeyeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Dernekten görüntü

-Şube Başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (



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9)İHD, 2016 'ÇOCUK HAKLARI İHLALLERİ' RAPORUNU AÇIKLADI

İNSAN Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, 2016 yılında 114 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını, 22 çocuğun silahlı çatışma ortamından kaynaklı, 41 çocuğun ise bombalı saldırılarda yaşamını yitirdiği açıkladı.İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Çocuk Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'Çocuk Haklarına Yönelik İhlaller' raporu açıklandı. Raporun açıklanması için düzenlenen basın toplantısında konşan Çocuk Komisyonu yöneticisi Avukat Ercan Yılmaz 2016 istatistiksel verilerine bakıldığında çocuk haklarına yönelik hak ihlallerinin 2016 yılında da yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Silah kullanma yetkisinin ihlali ve dur ihtarı nedeniyle 2016 yılında bölgede güvenlik güçlerinin hedefi olan 5 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 6 çocuğun yaralandığını belirten Yılmaz, "Yine silahlı çatışma ortamından kaynaklı 22 çocuk yaşamını yitirmiş, 12 çocuk ise yaralanmış veya kalıcı fiziksel tahribatlarla yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmıştır. Bununla birlikte, Türkiye'de yüzlerce cana mal olan bombalı saldırılar neticesinde bölgede 41 çocuk yaşamını yitirmiş, 3 çocuk ise yaralanmıştır. Yaşam hakkı ihlal edilen çocuklar ile ilgili yargı karşısına çıkarılmaması, suç işleyen kolluk birimlerini adeta cesaretlendirmekte, ihlalleri sürdürmeye teşvik etmektedir. Toplumsal gösteriler veya ev baskınları sonucu 2016 yılı içerisinde 150 çocuk gözaltına alınmış, 40 çocuk ise tutuklanmıştır. Sokağa çıkma yasakları sırasında ve toplumsal olaylarda gözaltına alınan çocuklara göre işkence ve kötü muamele uygulamalarına da rastlanmıştır. En az 6 çocuk gözaltına işkenceye maruz kalırken, en az 6 çocuk ise gözaltı yerleri dışında veya sokakta şiddet mağduru olmuştur. Çatışmalı ortamdan etkilenme, resmi hata ve ihmal, faili meçhul saldırı, mayın ve sahipsiz bırakılan patlayıcılar, sınır altlarında vurulanlar, kuşkulu çocuk ölümleri, intiharları gibi konularda yapmış olduğumuz izleme çalışmalarında ise, 2016 yılında bölgede 40 çocuk yaşamını yitirmiş, 49 çocuk ise yaralanmıştır" dedi

Cezaevlerinde fiziksel koşullarının yarattığı ihlallerin dışında, işkence ve kötü muamele, sağlık sorunları, sosyal etkinliklerden mahrum bırakma, psikolog desteğinden yoksun bırakılma gibi pek çok ihlalin yaşandığını belirten Ercan Yılmaz, "2016 yılında aile içinde ve toplumsal yaşam alanlarında çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarıyla yaşam hakkı ihlalleri devam etmiştir. Karşılaştıkları şiddet sonucu 10 çocuk yaşamını yitirmiş, 2'si yaralanmış, 114'ü istismara maruz kalmıştır. Çocukların yaşam hakkını savunmak ve çocuklara yönelik hak ihlalleri ile mücadele etmek, en temel İnsani sorumluluktur. Bu temel de biz insan hakları savunucuları olarak, tüm toplumsal kesimleri çocuklarımızın her alanda maruz kaldığı şiddete karşı duyarlı olmaya ve demokratik tepkilerini göstermeye çağırıyoruz ve sonuç olarak diyoruz ki; çocukların işkence edilerek cezaevlerine atılmadığı, kurşunla ya da gaz fişeğiyle vurulup katledilmediği, ana dillerinde özgür, bilimsel, kendi İnanışında ve ayrımcılığa uğramadan eğitim alabildiği, sokaklarda çalışmak zorunda kalmadıkları, şiddete ve istismara maruz bırakılmadıkları bir toplumda yaşabildikleri bir ortam diliyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:



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-Toplantıya katılanlar

-Yılmaz'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

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10)YABAN HAYVANLARI İÇİN SAZLIKLARA YEM BIRAKILDI

VAN'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, havaların soğuması ve göletlerin buz tutması nedeniyle yaban hayvanları için Erçek Gölü sazlıklarına yem bıraktı.



Van Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışması yapıyor. Özellikle göl ve göletlerin buzla kaplı olması yabani hayvanların hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Ekipler bu amaçla büyük çoğunluğu buz tutan Erçek Gölü'nde bulunan yabani kuş ve kazlar için göl kıyısında bulunan sazlıklara yem bıraktı.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 14'üncü Van Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, şimdiye kadar 8 ton yem dağıttıklarını söyledi. Şentürk, "Ağır kış şartlarının olduğu günlerde yaban hayvanlarının hayatta kalmalarını sağlamak için doğal yaşam alanlarına yem bırakıyoruz. Erçek Gölü de Türkiye'deki önemli sulak alanlardan biri, kış boyunca bu bölgede ve diğer sulak alanlardaki yemleme çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Hayvanlar için bırakılan yemler

-Yemlemeden detay

-Yapılan açıklama

-Detaylar

Murat ÇAĞLAR- Orhan AŞAN/VAN, ()