DHA YURT BÜLTENİ-8

1)EL BAB'DA STRATEJİK TEPELER ÖSO KONTROLÜNE GEÇTİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan terör örgütü DEAŞ kontrolündeki El Bab'da bulunan stratejik öneme sahip tepeler, dün gece Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne geçti. Dünden bu yana havadan ve karadan 261 hedefi ateş altına alınan DEAŞ örgütü üyesi 58 terörist ise öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 169 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişine devam ederken, terör örgütü DEAŞ'a ait 189 hedef karadan, 65 hedef ise havadan ateş altına alındı. DEAŞ terör örgütüne aik 7 hedef ise koalisyon güçlerine ait jetler tarafından ateş altına alındı. Çatışmalarda ve hava harekatında 58 terörist etkisiz hala getirilirken, El Bab'da daha önce kuşatılan ve stratejik öneme sahip tepeler ise dün geceden itibaren TSK desteğiyle ÖSO güçlerinin kontrolüne girdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 189 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 58 bina, 1 karargah binası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve 1 silahlı araç imha edilmiştir. Aynı zamanda koalisyon güçleri tarafından Bab bölgesinde icra edilen 7 hava harekatı sonucunda ise barınma maksatlı kullanılan 10 bina, 1 tünel girişi, 1 savunma mevzii ve 1 zırhlı araç imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 58 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Daha önce kuşatılmış olan El Bab'ın kontrolü maksadıyla, dün gece icrasına başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepeler Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirilmiştir. El Bab kentinin tam olarak kontrol altına alınmasına yönelik operasyonlar ile EYP/mayın tespit ve imha faaliyetlerine aralıksız şekilde devam edilmektedir."



'FIRAT KALKANI HAREKATI ÇOK ÖNEMLİ'



"Meşru müdafaa kapsamında icra edilen ve ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin kendi topraklarına dönmesine ve kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşamalarına katkı da sağlayan Fırat Kalkanı Harekatı sınır güvenliğimizin yanı sıra terörün bölgede yerleşik hale gelmesinin önlenmesi ve PYD/YPG/PKK terör örgütünün güneyde bir koridor oluşturmasının engellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Hiçbir kural tanımayan bir terör örgütüyle mücadele ederken dahi masum insanlara zarar verilmemesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından büyük bir gayret ve hassasiyet gösterilmektedir. çatışma bölgesinden çıkan yerel halk, TSK'nın bu konuda gösterdiği hassasiyete ilişkin şükran duygularını sürekli olarak dile getirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türk halkının güvenliği ve kutsal vatan topraklarının bekası için terörün her türlüsü ile mücadele hem ülke topraklarında hem sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

GAZİANTEP/

==========================================================

2)BÜŞRA'YI ESKİ ERKEK ARKADAŞI ÖLDÜRDÜ

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde yalnız yaşayan 24 yaşındaki Büşra Uzun, gece evine gelen eski erkek arkadaşı Hakan Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Silifke İlçesi Taşucu Kum Mahallesi 390 sokaktaki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 1 yıl önce kiraladığı evde yalnız yaşamaya başlayan Büşra Uzun, eski erkek arkadaşı Hakan Y.'den bir süre önce ayrılarak, Fatih Silve ile aşk yaşamaya başladı. Eski sevgilisi tarafından tehdit edilen genç kadın, dün akşam geç saatlerde evine döndüğünde, Hakan Y. ile karşılaştı. Uzun ile konuşmak isteyen Hakan Y. eve girmek istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine, Hakan Y. üzerindeki bıçakla genç kadını karnından ve sırtından bıçakla yaraladı.

Kanlar içinde yere düşen Büşra Uzun bu sırada yeni erkek arkadaşı Fatih Silve'yi arayıp yardım istedi. Çığlıkları duyan komşular ise olay yerine sağlık ekiplerinin çağırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kan kaybeden Büşra Uzun, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hakan Y. ise cinayette kulannıdğı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Hakan Y., Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), () -

==========================================================

3)OTOBÜSÇÜDEN NÖBET TEPKİSİ: GENÇ ŞOFÖRLERİN HİÇ Mİ SEKS HAYATI OLMAYACAK?

KAHRAMANMARAŞ'ta sorunlarını dile getirmek için toplanan halk otobüsü sahiplerinden 55 yaşındaki Mehmet Nane, genç ve yeni evli şoförlere sürekli nöbet yazılmasına tepki gösterdi. Nani, "Şimdi bu çocukların, gençlerin hiç mi seks hayatı olmayacak?" dedi. Kent merkezinde 340 araçla yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü sahipleri ve şoförleri, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde toplandı. Toplantıya; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Yusuf Deliktaş, Minibüsçüler Odası Başkanı İsmet Kılıç, Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Ak ve araç sahipleri ile şoförler katıldı.

Araç sahibi ve şoförlerin sorunlarının konuşulduğu toplantıda söz alan araç sahiplerinden Mehmet Nane, şoförlere izinli olduklarında nöbet yazılmasına tepki gösterdi. Nane, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu'ya "Şoför o gün hiç bir program yapamıyor. Nöbetçi olan çocuk sabah kalkıyor, 'Nereye gidiyorsun bugün istirahatlisin?' 'Nöbete.' 'Ne nöbeti?', 'Araba arıza yaparsa.' Arabaların hepsi yeni. 10 tane araba çalışıyorsa, arıza durumunda diğeri 2 dakika mesafe kısaltarak diğer arıza yapan aracın yerini doldurur. Şimdi bu çocukların, gençlerin hiç mi seks hayatı olmayacak? Yeni evli gençlerimiz var burada" diyerek nöbet çizelgelerine tepki gösterdi.



Tepki üzerine salonda bulunanlar Mehmet Nane'yi alkışlayarak destek verirken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ise sorunla ilgili çalışma yapıp çözüm bulacaklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:



---------------------



- Toplantı salonu ve katılımcılar



- Mehmet Nane'nin konuşması



- Otobüs sahiplerinin konuşması



- Ahmet Kuybu'nun konuşması



- Yusuf Deliktaş'ın konuşması



- Genel ve detay görnütüler

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 252.51 MB

========================================================

4)BARO: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE KADININ ADI YOK

İZMİR Barosu ve Kadın Hakları Merkezi anayasa değişikliğinde madıın toplumdaki yerinin gözardı edildiğini öne sürdü.

İzmir Adliyesi E Blok. 4.Kat Baro Birimi Başkanlık Odası'nda düzenlenen toplantıya Kadın Hakları Merkezi sorumlusu ve Baro Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nuriye Kadan ile avukatlar katıldı. Bugüne kadar İzmir Barosu ve Kadın Hakları Merkezi olarak insan hakları ihlallerine karşı etkin mücadele sürdürdüklerini, ancak uzun zamandır devam eden rejim ve sistem değişikliği tartışmalarında kadının toplumdaki yerinin ne olacağının göz ardı edildiğini, kadının toplumdaki statüsüne değinilmediğini belirten Kadan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bilinmelidirki, Türkiye Cumhuriyeti'nin teşkilat yapısını, yönetim biçimini belirleyen Anayasa'daki haklar kadın ve çocuklar için yaşamsal derecede önemlidir. Laik,sosyal,insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olma taahhüdünde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşayacağı rejim değişikliği kadın ve çocuklar için Ortaçağ karanlığını başlatacaktır. Kadın- erkek eşitliğinin ve kadın lehine iyleştirici düzenlemeleri hedef almış ülkemizde, Türk milleti kavramının çıkarılması ile kadın erkek eşitliğine dayalı yurttaş hukuku ordadan kalkacaktır. Türk Milleti'ne hem ad hem de varlığının olmadığı, hakimiyet hakkının elinden alındığı, hak arama, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün yok sayıldığı, OHAL tutsaklığında yaşamak zorunda bırakılan bir rejimde kadının yeri ne olacaktır? Kadına yönelik şiddet, eğitim hakkı engellenen kız çocukları, taciz ve tecavüze uğrayan kadınların sayısı gün geçtikçe artmakta. Bağımsızlık ve özgürlüğünü savaşla, kanla kazanmış bir ulusun Millet Meclisi'nde kadın vekillere yapılanlar, referandum sonrası ülke sathında kadınların yaşayacaklarının habercisidir."

Görüntü Dökümü



----------------------



-Baro Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nuriye Kadan'ın açıklamaları



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Bahri KARATAŞ Kamera: Yasin TİNBEK-İZMİR/

======================================================

5)SİVAS'TA 'KUYUMCU SOYGUNU' BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK

SİVAS'ta telefonla aradığı kişilere kendisini polis-savcı diye tanıtıp vatandaşların adının terör örgütü bağlantılarına ve kuyumcu soygunlarına karıştığını söyleyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı. Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki T.Ş.'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar T.Ş.'ye terör örgütüyle bağlantılı olduğunu ve kuyumcu soygunlarına ismi karıştığını söyleyerek bu işten kurtulması için evine gelecek olan polislere evde bulunan para ve ziynet eşyalarını vermesini istedi. Eve gelen dolandırıcılar T.Ş.'den çanta içerisinde 10 bin 595 lira, 140 Euro para ve 1 Cumhuriyet altını alarak olay yerinden uzaklaştı. T.Ş.'nin olaydan daha sonra şüphelenmesi ve polisi araması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı şüphelilerden A.Y. (37), M.D. (23), N.B. (30) ve B.Y. (27) suça konu olan paralarla birlikte yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:



---------------------



-Adliye binası görüntüleri



-Şüphelilerin görüntüsü



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()



=======================================================

6)OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde, şiddetli yağmur sonrası kayganlaşan zeminde refüje çarparak takla atan otomobilin, karşı yönden gelen bir başka otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Ortaklar Mahallesi yakınında meydana geldi. Germencik'ten Selçuk yönüne giden Engin Özdemir yönetimindeki 09 YH 831 plakalı otomobil, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, takla attı. Takla atan otomobille, karşı yönden gelen Mehmet Keser yönetimindeki 45 ADH 04 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki sürücüyle, Keser'in aracında bulunan Volkan Keser yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesine oradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:



---------------------



- Kaza yerinden görüntü



- Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), ()

=======================================================

7)EDİRNE’DE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

EDİRNE’de, polis tarafından bir depoda yapılan aramada 296 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.F.’nin Talatpaşa Mahallesi Bostanpazarı Mevkii’nde bulunan sebze meyve hali civarında Bulgaristan’dan gelen kişilerden gümrük kaçağı içki topladığını belirledi. S.F.’yi takibe alan polis, içkilerin saklandığı depo ve aracında yaptığı aramada 296 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, S.F. gözaltına alındı. S.F. emniyetteki sorgusunun ardından hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



--------------------



-Polisin depoda arama yapması



-Kaçak içkilerin bulunması



-İçkilerin toplanması

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-



===================================================

8)SAMSUN'DA AKILCI İLAÇ KULLANIMI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

SAMSUN'da düzenlenen 'Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017' kapsamında protokol imza programında konuşan Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, " Antibiyotik ne ağrı kesicidir ne ateş düşürücüdür. Gerekli olduğu zamanda doğru tanıda verilip tedavi edici bir ajan olarak kullanılması gerekir" dedi.

Samsun'da 'Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017' kapsamında protokol imza programı Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nde düzenlenen toplantı ile gerçekleştirildi. Programa İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Güney, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, 6'ıncı Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan katıldı. Programda 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı' konusunda yapılan ve yapılması planlanan uygulamalarla ilgili bilgi verildi.Programda konuşma yapan Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, "Hem enfeksiyon hastalıklarını takip edip hem de poliklinik yapan bir hakim olarak vatandaşların alışkanlıklarını şikayetlerini de dinlediğinde şunu görüyorum 'Ben yarın işim var boğazım da hafif ağrıyor. Antibiyotik alırsam düzelirim. Yarına da zinde çıkarım' düşüncesiyle antibiyotik çok gereksiz yere kullanılıyor. Antibiyotiklerin etkili olabilmesi için en az 48-72 saatin geçebilmesi gerek ki ancak antibiyotik mikroorganizmaları öldürebilsin. Tedavi süresi de genellik bir hafta on gün arasında değişiyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum antibiyotik ne ağrı kesicidir ne ateş düşürücüdür. Gerekli olduğu zamanda doğru tanıda verilip tedavi edici bir ajan olarak kullanılması gerekir. Bu amaçla antibiyotik ya hekim zorlanarak ya eczaneye gidilip baskı yapılarak alınıyor, bir iki tablet kullanıldıktan sonra bir kenara bırakılıyor. Yine bir defa daha rahatsızlık olduğu zaman ağrı kesici kullanır gibi antibiyotik kullanıyoruz. Bunlar bizim maalesef yanlış düşüncelerimiz ve alışkanlıklarımız bunlardan vazgeçmemiz lazım" dedi.



İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da yaptığı konuşmada, "Akılcı ilaç da aslında koruyucu sağlık hizmetlerinin bir adımı. Özellikle şu ana kadar bizler aile hekimlerine hızlı antijen testlerini ulaştırdık. Aynı şekilde hastanelere de ulaşıldı. Şu an için Samsun'da hızlı antijen testi olmayan aile hekimimiz yok. Gereksiz antibiyotik kullanımı insan vücudunun imminütesini bozmakta. Bu da bir takım beklenmedik olmaması gereken hastalıkları peşinden getiriyor. O yüzden biz akılcı ilacı tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. konuşmaların ardından 'Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017' protokolü taraflar tarafından imzalandı.

Görüntü Dökümü:



--------------------



-Protokol imzalanması



-Toplantıya katılanlardan detay



-Dr. Mustafa Kasapoğlu ve Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç'ın açıklamaları

(SÜRE:5.24 - BOYUT:172.40 MB)



Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

=========================================================

9)HAKKARİ VALİSİ TOPRAK, MİNİKLERE OYUNCAK DAĞITTI

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Türkiye'nin değişik illerinde yaşayan iş adamları tarafından gönderilen bin 500 oyuncağı ana okul öğrencilerine dağıttı. Vali Toprak ile birlikte ana okuluna gelen 'Kanka polis' kıyafetli Polis memuruna da minik öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin farklı şehirlerindeki İş adamları tarafından Hakkarili minik öğrencilere dağıtılmak üzere oyuncaklar gönderildi. Oyuncak dağıtım töreni ilk olarak Mustafa Kemal Paşa Ana Okulu'nda başlandı. Kutular dolusu oyuncaklar Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri tarafından okula getirildi. Polislerle birlikte Ana okula gelen Kanka Polis kıyafetli polis memuru, sınıfları tek tek dolaştı. Karşılarında Kanka Polis gören minik öğrenciler, kanka polise sarılıp bol bol öptü. Vali Toprak ve eşi Funda Toprak da sınıfları tek tek dolaşıp oyuncakları öğrencilere dağıttı.Büyük mutluluk yaşayan minik öğrenciler, Vali Toprak ve eşiyle de hatıra fotoğraf çektirdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Toprak, geleceğin teminatı çocuklara mutlu bir sabah yaşattıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Türkiye'nin değişik illerinde iş adamlarının hazırlamış olduğu bu güzel oyuncakları, geleceğimizi emanet edeceğimiz pırıl pırıl bu yavrularımıza takdim ederken büyük bir mutluluk yaşadık. Onlar için şimdi en güzel hediyeler bu oyuncaklar. Bu organizasyonda emeği geçenlere ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kaliteli ve çocukları çok mutlu edecek hediyeler göndermişler. Biz de bu mutluluğu bu sabah çocuklarımızla birlikte yaşadık. Çocuklarımızın hepsi mutluluktan uçuyor. Bu tür etkinlikler ülkemizde de bir köprü görevi görüyor. Çok değişik bölgelerimizden bu kampanyalara katılan vatandaşlarımız, Hakkarimizdeki dünya tatlısı çocuklarımızı onure ettiler, sevindirdiler. Gelen bin 500 oyuncağı kent merkezindeki ana okullarda okuyan öğrencilerimize dağıtmaya devam edeceğiz."

Görüntü Dökümü



-------------------



-Kanka Polis Ana okulundaki sınıflarındaki minikleri ziyaret etmesi



-Kanka polise sarılan minik öğrenciler



-Kanka polis ile öğrenciler arasındaki diyaloglar



-Polisler öğrencilere cikolata ve meyve suyu ikram ederken



-Kanka polis ile minikler müzik eşliğinde dans etmesi



-Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak ile sınıfları ziyaret edip öğrencilerle sohbet etmesi



-Vali Toprak , miniklere kanka polisi tanıtırken



-Bir öğrenciyi kucağına alan kanka polis



-Vali Toprak ve eşi miniklere oyuncak dağıtırken genel ve detaylar



-Vali Toprak, öğrencilerle hatıra resim çekmesi



-Vali Toprak'ın açıklaması

BOYUT:229 MB

SÜRE:7 DK 12 SN



Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,()-