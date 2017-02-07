DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ÇANAKKALE'DEKİ DEPREMZEDELERE 100 KONTEYNER EV GÖNDERİLDİ

BOLU İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlerde evleri hasar görenler için 100 konteyner ev gönderecek. Konteyner evleri taşıyan TIR'ların bir bölümü yola çıktı. AFAD'ın Sultan Köyü mevkisindeki deposunda bulunan konteynerlerin sabah erken saatlerde TIR'lara yüklenmesine başlandı. Konteynerlerin bulunduğu alanın çamurla kaplı olması nedeniyle TIR'lardan bazıları zorlandı. Çamura saplanan TIR'lar, iş makineleriyle çekildi. Çamurda patinaj yapan bir TIR'da vinç yardımıyla kurtarıldı. Öğle saatlerine kadar 8 konteyner ev TIR'lara yüklenerek Çanakkale'ye gönderildi. Toplam 100 konteyner evin 2 gün içinde depremzedelere ulaştırılması hedefleniyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Boş alanda bekleyen TIR'lar

-Çamura saplanan TIR'dan görüntü

-Konteynırlardan görüntü

-TIR'ı greyderle ve vinçle kurtarma çalışmaları

-Konteynırların yüklenmesi

-TIR sürücüsü Yasin Küçük ile röp

-Yola çıkan konteynır yüklü TIR'ın görüntüsü

SÜRE: (04.45 DK) BOYUT: (531 MB)



HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()

=============================================================

2)SURİYELİLERİN TAŞLI SOPALI KAVGASI GÜVENLİK KAMERASINDA



ADANA'nın Kozan İlçesi'nde Suriyeli portakal işçileri, yevmiye yüzünden taşlı sopalı kavga etti. 2 kişinin yaralandığı kavga bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, portakal bahçesinde çalıştıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Sokak'ta bir araya gelen Suriyeliler, yevmiye yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların da korkuyla izlediği kavgaya olay yerine çağrılan polis ekipleri müdahale etti. Suriyeli grup dağılırken, kavgada yaralanan 2 Suriyeli ise ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

*Güvenlik Kamerası*

- Tarafların sokak içerisindeki görüntüsü

- Tarafların birbirlerine taş atması

- Bir kişinin başına aldığı sopa darbesiyle yere düşmesi

- Suriyelilerin ellerindeki sopalar

- Polis ekibirini sokağa girmesi

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(ADANA),()

========================================================

3)ÇADIR KENTTE DEAŞ ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polis ekipleri terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu saptanan Suriye uyruklu E.C.'yi konakladığı çadır kentte gözaltına aldı.

İslahiye'ye 20 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Suriyeli sığınmacıların barındığı 2 nolu çadır kentte kalan E.C. polis tarafından DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Halep'ten yaklaşık 1 yıl önce ailesiyle birlikte geldiği öğrenilen E.C.'nin terör örgütü ile irtibatına yönelik sorgulandığı öğrenildi.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), ()

========================================================

4)TEK EKSİĞİ MOTOSİKLET OLAN GENÇ GÜLDÜRDÜ

DENİZLİ'de motosikleti olmamasına rağmen tam teçhizatlı giyinen bir genç, sanki aracı kullanıyormuş gibi bir süre kırmızı ışıkta bekledikten sonra ışığın yeşile dönmesiyle birden koşmaya başladı. O anlar yoldaki sürücülerin araç kamerası tarafından görüntülenirken, görenleri gülümsetti.

Trafikteki ilginç olay, geçen 2 Şubat'ta, Denizli'nin Bağbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Başında kaskı, üzerinde motosiklet kullananların giydiği koruyucu giysi ve aksesuarlar bulunan, ancak motosikleti olmayan bir genç, kırmızı ışıkta ayakta beklemeye başladı. Tıpkı bir motosikletin üzerindeymiş gibi davranan genç, bir süre bekledikten sonra yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hızla koşmaya başladı. Espri amacıyla yapıldığı sanılan durum, bazı sürücülerin araç kamerasınca kaydedildi. Kimliği henüz öğrenilemeyen gencin görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca eğlence konusu oldu.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Trafiği trolleyen gencin kırmızı ışıkta beklemesi

- Motosiklet kullanıyormuş edasıyla yaptıkları

- Yeşil ışık yanınca koşmaya başlaması



Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

=====================================================



5)POLİSTEN POLİSE BYLOCK OPERASYONU: 28 GÖZALTI

SAMSUN merkezli İstanbul, Sivas ve Tokat illerinde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda ByLock kullandıkları iddia edilen, daha önce meslekten ihraç edilen 28 polis gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah eş zamanlı olarak Samsun merkezli İstanbul, Sivas ve Tokat İllerinde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen ve daha önce mesleklerinden ihraç edilen, içlerinde polis, komiser, komiser yardımcısı ve emniyet amirinin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilere ait 28 adreste arama yapan polis ele geçen dijital verilere el koydu.



Gözaltına alınanlar arasında Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğün'de görevli 1 Emniyet Amiri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 1 komiser yardımcısının da bulunduğu bildirildi.



Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın geniş çaplı devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü :



---------------------



- Emniyetin dışından detay



- Şüphelilerden detay



(SÜRE : 4.26 - BOYUT : 141.3 MB)

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () -