DHA YURT BÜLTENİ-8

1)YENİ YAPILAN DUBLE YOL ÇÖKTÜ

ZONGULDAK ile Ereğli İlçesi arasında devam eden duble yol çalışmaları kapsamında yeni yapılan, ancak henüz ulaşıma açılmayan yolda çökme meydana geldi.Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Ereğli Bayat köyü mevkisinde Zonguldak yönünde devam eden duble yol çalışması tamamlandı. Asfaltlaması yapılan ve çizgileri çizilen yol ulaşıma açılması beklenirken çökme meydana geldi. Yolun 50 metrelik bölümünde yaklaşık 1 metrelik çökme oluştu. Biriken karın erimesiyle alttaki toprağın yumuşuması sonucu oluşan çökme, duble yol çalışmalarını da aksattı. Ulaşımın Ereğli yönünde gidiş-geliş olarak sağlandığı bölgede Karayolları ekipleri gerekli işaretlemeleri yaparken, çöken yolda onarım çalışmalarına hemen başlanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Zonguldak-İstanbul Karayolu

-Çöken yol

-Yolun altına döşenen toprak malzemesi

-Çöken yolun altından çıkan su

-Yolda ki işaretleme levhaları

-Detaylar

Süre: 1.50 Boyut: 56 MB



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

2)ALKOLMETRENİN BOZUK OLDUĞUNU KANITLADI, EL KONULAN EHLİYETİNİ GERİ ALDI

ÇORUM’da oturan 61 yaşındaki Cavit Çıtak, 2014 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yaptığı sırada trafik kontrolünde durdurularak alkol muayenesi yapıldı. Alkolmetreye üfleyen Çıtak, 0.30 promil alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu ve 727 TL para cezasına çarptırıldı. Alkollü olmadığını iddia eden Çıtak, konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, alkolmetrenin bozuk olduğuna kanaat getirerek ehliyetin geri verilmesine ve para cezasının iptaline karar verdi. Cavit Çıtak, "Ancak bu karara rağmen hala iş bulamıyorum" dedi. Bir otobüs firmasında şoför, evli ve 2 çocuk babası Cavit Çıtak, İzmir'den Çorum'a gelirken 24 Ağustos 2014 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesi'nde trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde alkolmetreye üfleyen Çıtak, 0.30 promil alkollü çıktı. Alkollü olmadığını ileri süren Çıtak, alkolmetrenin bozuk olduğunu ifade etti. Ancak, görevli polisler ehliyetine el koydu ve kendisine 727 TL para cezası kesti. Sözlü itirazlarına rağmen bir sonuç alamayan Cavit Çıtak, Emirdağ Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Yaklaşık 10 ay süren dava sonunda 27 Nisan 2015'te karar verildi. Mahkeme tarafından alkolmetrenin bozuk olduğu kanısına varılarak, takipsizlik kararı verildi. Kararın ardından mahkeme, Çıtak’ın ödediği para cezasının ve ehliyetinin de iadesine karar verdi.

Çorum'da oturan Cavit Çıtak, başından geçen bu olayın ardından işsiz kaldığı ve iki yıldır da iş bulamadığını belirterek, "Saat 03.00'te trafik polisi durdurdu. Ben ömrümde içki içmemiş bir insan olarak gönül rahatlığı ile alkolmetreye üfledim. 0.30 promil alkollü sonucu çıktı. Hemen itiraz ettim. Cihazın bozuk olabileceğini söyledim ve tekrar üflemek istedim. Fakat polisler kabul etmedi. Yolcuların tümü araçtan indi ve benim yol boyunca çok iyi araç kullandığımı belirterek, cihazın bozuk olabilme ihtimali dile getirdi. Israrlara rağmen görevli polisler, cihazı tekrar denemedi. Bana 727 TL para cezası yazdılar ve ehliyetime de el koydular. Ben evrakı imzalamadım ve hemen firmam ile görüştüm. Firmamın yönlendirmesi ile hastanede doktor raporu olmadan imza atmayacağımı bildirdim. Gelip beni aldılar ve Bölge Trafik Müdürlüğü'ne gittim, evrakları gösterip ehliyetimi istediğimde, ancak mahkeme kararı ile verebileceklerini belirtti. Tüm bu yaşadıklarım sonucunda, ehliyetim alındı. İşsiz kaldım. Mahkemeye itirazda bulundum. Afyon Emirdağ Sulh Ceza Mahkemesi’nde 10 ay süren davada mahkeme tarafından alkolmetrenin bozuk olduğu kanısına varıldı. Takipsizlik kararı verildi. Kararın ardından mahkeme, ödediğim paranın ve ehliyetimin iade edilmesine karar verdi."



Mahkeme kararına rağmen halen iş bulamadığını söyleyen Cavit Çıtak, "Yaptığı iş başvurularında bana 'Sana iş veremeyiz. Çünkü senin ehliyetin alkolden alınmış' diyorlar" diyerek iş almadıklarını söyledi. Elindeki raporları göstermeme rağmen iş bulamıyorum" diye konuştu.



Bu mağduriyet nedeniyle tazminat davası açtığını, bu davadan da sonuç beklediğini söyleyen Çıtak, “Şu anda tazminat davası sürüyor. Ankara İdare Mahkemesi’ne başvurduk. Burası da Afyonkarahisar’a yönlendirdi. Şimdi oradan cevap bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:



-Cavit Çıtak ile röportaj



-Detaylar



(SÜRE: 4 Dk - BOYUT: 210 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

3)RUS FUTBOLCULARDAN ÖĞRENCİLERE FORMA

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde kamp yapan Rusya Premier Lig ekibi FK Anji'nin oyuncuları ilçedeki bir ilkokulu ziyaret ederek, öğrencilere forma ve çeşitli hediyeler verdi. Programda üzerinde Türk ve Rus bayraklarının olduğu pasta da kesildi.



Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Otel'de kamp yapan Rusya Premier Lig takımlarından FK Anji'nin futbolcuları Serik Tekeli İlkokulu'nun 'özel sınıfı'nı ziyaret etti. Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, FK Anji Genel Müdürü Abdullaev Said, Kaya Palazzo Otel Genel Müdürü Alper Türlü ve futbolcuların katıldığı etkinlikte, öğrencilere FK Anji formalarıyla, futbol topu ve çeşitli hediyeler verildi. Ardından üzerinde Türk ve Rus bayraklarının bulunduğu yaş pasta kesilerek öğrencilere ikram edildi.



FK Anji Takım Genel Müdürü Abdullaev Said, "Biz her yıl devre arası kamp çalışmaları için Türkiye'ye geliyoruz. Bu tür sosyal etkinlikleri sürekli yapıyoruz. Türkiye'de bu tür çeşitli sosyal projeler yapmaya devam edeceğiz. Bilin ki Dağıstan'da, Rusya'da sizlerin her zaman bir dostu var. Türkiye, Rusya arasındaki dostluğun yeniden başlamasıyla iki dost ülke her zaman birbirine destek olmalıdır" dedi.



Kaymakam Haluk Şimşek de "Bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle son 2 yıldır Rusya ile aramızda olan ilişkilerde yeni gelişmeler oldu. İnşallah devam eder. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rusya'dan gelen mesajlar olumlu. Önümüzdeki dönemde Antalya'mıza, Serik'imize, ülkemize bolca Rus turist bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:



- Futbolcuların okula gelişi



- Sporcular tarafından çocuklara hediyeler verilmesi



- Konuşmalar



- Pasta kesimi

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

4)İNTİHARA KALKIŞAN SEYYAR SATICI İLAÇLI SUYLA BAYILTILDI

ŞANLIURFA’da, seyyar satıcı 37 yaşındaki Abdülmecit Çankaya, tezgahına el konulmasını bir ayağını zincirle ağaca bağlayıp elinde maket bıçakla intihara teşebbüs ederek protesto etti. Tezgahının elinden alınmasını protesto eden seyyar satıcı, konuşarak ikna edemeyen polisin ikram ettiği ilaçlı suyu içerek bayılmasıyla etkisiz hale getirildi.



Olay, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerindeki bir iş merkezi önünde seyyar olarak çiçek satışı yapan 3 çocuk Abdülmecit Çankaya’nın tezgahına zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Bu duruma öfkelenen seyyar satıcı, yanındaki zincirle ayağını ağaca bağlayıp eline aldığı maket bıçağıyla intihara teşebbüs etti. Aç kaldığını ve ölmek istediğini söyleyen Çankaya'yı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, seyyar satıcıyı Türkçe ve Kürtçe konuşarak ikna etme çabasına öfkeli seyyar satıcı olumsuz yanıt verdi.



MERAKLILAR BİBER GAZI SIKILARAK ÜZAKLAŞTIRILDI



Elindeki bıçakla çevreye bağıran kendisine iş veya yer verilmediği müddetçe canına kıyacağını söyleyen Abdülmecit Çankaya’yı, çevrede toplanan yüzlerce kişi meraklı gözlerle izledi, bazı kişiler de cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan meraklı kalabalığı sprey biber gazı kullanarak bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada bir polis memuru intihara teşebbüs eden seyyar satıcıya içmesi için su ikram etti. Ancak ilaçlı olduğu öğrenilen suyu içen Çankaya, bayılarak yere yığıldı. Sara hastası olduğu öğrenilen Abdülmecit Çankaya, tedavi için hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü



- Ayağını ağaca zincirleyen seyyar satıcı



- Olay yerinde toplanan kalabalık



- Polisin satıcıyı ikna çalışması



- İlaçlı su içen satıcının yere yığılması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 407 MB

5)ÜNLÜ TASARIMCI DA GELİNLİK FUARI'NDA

İZMİR'de yarın açılacak olan IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, kentteki otellerin doluluğunu yüzde 90'a çıkardı. Özellikle Avrupa, İran, Ortadoğu ve Rusya'nın yoğun ilgi gösterdiği fuara bu yıl Portekizli ünlü Micaela Oliveira da katıldı. Oliveira, "Benim kreasyonlarımın tamamı seksi ve romantik. Bu yıl danteller ve transparan tasarımlar ön planda" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından gerçekleştirilen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nın açılışına saatler kala, stantlarda hummalı bir çalışma var. Firmalar ziyaretçilere tasarımlarını sunacakları stantlarını yetiştirmek üzere adete zamana karşı yarışıyor. Yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olarak Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde, Ekonomi Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi’nin destekleriyle Fuar İzmir’de gerçekleştirilen IF Wedding Fashion İzmir, 7 Şubat'ta kapılarını açarak 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar'da A ve B hollerinde firma stantları yer alırken, C holü defilelere ayrıldı. Fuar süresince 7 solo, bir karma defile, performans defilesi, gala defilesi ve final defilesi olmak üzere 11 defile gerçekleştirilecek. Geçen yıl 23 bin 658 ziyaretçinin geldiği fuara bu yıl 30 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Özellikle Avrupa, İran, Ortadoğu ve Rusya’nın yoğun ilgi gösterdiği fuar için İzmir’deki anlaşmalı otellerde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı. Fuarda, 116 abiye firması, 52 gelinlik firması, 27 aksesuar firması, 7 çocuk giyim firması ve 12 sektörel ve yayın kuruluşu stant açacak, ABD, Almanya, Bulgaristan, Dubai, Fransa, Kuveyt, Lübnan, Portekiz, Ukrayna ile yurt içinde başta İzmir ve İstanbul olmak üzere Adana, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmit, Kırıkkale ve Konya’dan sektörün önde gelen firmaları yer alacak.

İZMİR'DE KREASYONUMU SUNMAK BİR ONUR

Açılışa saatler kala hazırlıklar son hızda devam ederken, fuarda kreasyonlarını bir defileyle sunacak olan Portekizli modacı Micaela Oliveira, prova için fuar alanına geldi. IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile ilgili düşüncelerini aktaran Oliveira, "Burada İzmir'de olmak ve kreasyonumu sunmak çok büyük bir gurur. Umarım şov sırasında eğlenirsiniz. Benim kreasyonlarımın tamamı seksi ve romantik. Bu yıl danteller ve transparan tasarımlar ön planda. Benim tasarımlarımda duygusallık ve romantizm var" dedi. Erkeklerle ilgili tasarımı olmadığını belirten Oliveira sözlerini şöyle sürdürdü:

"Defilede 3 bölümde gelinlik ve abiyeler sunacağım. Sadece kadınlar için tasarımlar yapıyorum. Gelinlikler için beyaz kullanıyorum. Ancak abiyeler için değişik tonlar kullanmayı seviyorum. Taşları, dantelleri ve daha birçok materyali bir arada kullanıyorum. Aslında tasarımlarımı ve kullandığım malzemeleri açıklamak oldukça zor. Göreceksiniz çok fazla materyali bir arada kullanıyorum. IF Wedding fuarı bence en önemli fuarlardan biri ve ben de bu fuara katkıda bulunacak olmaktan mutluyum."

AMAÇ İHRACATI ARTTIRMAK

Hem gelinlik hem de damatlık tasarımlarıyla fuara katıldıklarını belirten İğne İplik Moda'nın sahibi Süleyman Deli, "Firma olarak genelde yurt dışındaki müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak üzere buradayız. Birçok Arap ülkeleri, Amerika, Almanya, İtalya gibi ülkelerde faaliyet gösteren bir firmayız. Müşterilerimizin bizden bir beklentisi var. Gerçek anlamda bütün koleksiyonu bir arada görme şansı yakalıyorlar, hem de diğer firmaların ürünleriyle karşılaştırabiliyorlar. Standımızı tamamlamak için çalışıyoruz, yarın umarım iyi bir satış yaparız. Amaç ihracatı arttırmak" dedi.

"MALZEMELERİ DOLARLA ALMAK RAHATSIZ EDİCİ"

Aldıkları bütün malzemelerin dolar üzerinden hesaplanması nedeniyle rahatsız olduklarını belirten Süleyman Deli, "İster istemez ürünün fiyatına yansıyor. Bu durumda müşteri konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yurt dışındaki müşterilerimizle sıkıntı yaşamıyoruz ancak yurt içinde özellikle Anadolu kesiminde biraz sıkıntı çekiyoruz" diye konuştu. Koleksiyonlarının çok çeşitli olduğunu belirten Süleyman Deli sözlerini şöyle sürdürdü:

" Bu yıl gelinlikte uzun kuyruklar moda. Gelin fotoğraflarında artık dış mekan tercih edilmesi nedeniyle 3 boyutlu çiçeklerin, minicik kristallerin, el emeği göz nurunun olduğu gelinlikler ön planda olacak. Bu yıl bordo tonu damatlıkta ön planda gözükse de damatlar, siyah ve lacivertten vazgeçmiyor. Türk kızları Avrupa modasını takip ettiği için, dantel detaylarının ön planda olduğu, ön kısımda yoksa sırt kısmında derinliklerin olduğu gelinlikleri tercih ediyorlar. Bu yıl dantel ve transparan detaylar ön planda olacak."

ARTIK DAMATLAR DA DETAYCI

Torres Ceromonia firmasının sahibi Serdar Çakırlı ise 11 yıldır fuara katıldıklarını belirterek, "Sloganımız sadece damatlık. Sektörel olarak Türkiye'de sadece damatlık üreten tek firmayız. 11 yıldır sürekli fuara katılıyoruz. İlk yılki gibi heyecanımız var. Yurtdışından katılımcıları bekliyoruz. Çok önde renkler var, griler, silverlar, uluslararası pazara hitap eden koleksiyonlar. Çok heyecanlı bir koleksiyonumuz var. Gün geçtikçe, damatlar da gelinler kadar detaycı oluyor. Bu da bizim için bir avantaj, heyecan duyuyoruz bu işte. Tasarımcılarımızla hazırladığımız bir temamız var. Bisikletlerle hazırladığımız bir hikayemiz var. Bisikletlerle birlikte koleksiyonumuzu sunacağız. İhracatçı bir firma olduğumuz için dövizdeki artış bazen avantaj bile olabiliyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



Micaela Oliveira ile röp.

Süleyman Deli ile röp.

Serdar Çakırlı ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()