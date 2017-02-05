DHA YURT BÜLTENİ-8

Ege'de mülteci botu alabora oldu: 1 kişi öldü, 45 kişi kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi açıklarında, motoru arıza yapan lastik botları alabora olan 46 mülteci arasındaki dalgaların sürüklediği Etiyopya uyruklu bir kadın yaşamını yitirdi. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu diğer 45 mülteci ise sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Ayvacık'ın Sivrice Mevkisi'nden bugün saat 02.00 sıralarında, kuvvetli lodosa rağmen denize açılan 46 mülteciyi taşıyan lastik botun motoru 2 mil kadar açıldıktan arıza yaptı. Uzun süre uğraşmalarına rağmen motoru tamir edemeyen mülteciler, "Alo 158 Alo Sahil Güvenlik" ihbar hattını arayıp, yardım istedi. Kısa bir süre sonra ise dev dalgalar nedeniyle mültecileri taşıyan bot alabora oldu. Bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, suda can yelekleriyle bitkin halde yaşam mücadelesi veren aralarında 7 kadın ve 7 çocuğunda bulunduğu 45 mülteciyi kendi botlarına alarak kurtardı. Kaçakların ifadesinden dalgaların sürüklediği öğrenilen Etiyopyalı kayıp, bir mültecinin cesedi ise karaya vurmuş olarak bulunup, Ayvacık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Suriye, Afganistan, Kongo, Etiyopya, Eritre, Bangladeş ve Kamerun uyruklu oldutkları belirlenen mülteciler Küçükkuyu Beldesi'ne getirildi.

Mültecilere ilk müdahaleyi yapan ve o sırada arızalanan sahil güveliğe ait 4301 nolu kontrol botu da TCSG 6 Botu tarafından yedeklenerek, Küçükkuyu'ya çekildi. Karaya çıkartılan mültecilere battaniye, eşofman, çorap ve ayakkabı gibi giyecek ve gıda malzemeleri dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kurtarılan mültecilerin görüntüsü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), ()

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Ahmet Türk: Beni götüren askerler çok nazik davrandılar, kelepçe de takılmadı

TAHLİYE edilen Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, tahliye edildiği günden beri Mardin ve Kızıltepe'nin Kasrı Konca'daki evi ziyaretçi akınana uğrarken, Türk, kendisine cezaevinde hastaneye geliş gidişlerde askerlerin nazik davrandığını ve hatta onlarla kaçma konusunda şakalaştığını söyledi. Türk, kendisinin tahliye edilmesi gerektiğini açıklayan MHP lideri Bahçeli'ye de teşükkür ederek, fırsat bulursa kendizsini ziyaret edeceğini söyledi.

Mardin'de geçmiş olsun ziyaretlerini kabul eden Ahmet Türk, mahibirinin soruluranı yanıtladı. Türk, gözaltna alınma süreci, Baykal'ın kendisi için Mardin'e gelişi, MHP lideri Bahçeli'nin kendisi ile ilgili açıklamaları, Türkiye'nin geleceği ile ilgili önemli mesajlar verdi. Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

TUTUKLANACAĞIMI TAHMİN EDİYORDUM

Arkadaşlarımızın, beni gözaltına almazlar gibi bir düşünceleri vardı. ama ben tam tersini düşünüyordum. Selahattin Demirtaş, gibi çok sayıda kişiyi aldılar. Bunu bizi sindirmek için yaptılar. Bundan dolayı gözaltına alınacağımı tahmin ediyordum.

DENİZ BAYMAL ZİYARETİ

Ben mahkemeydeken Deniz Bey'in geldiğini avukatlar söyledi bana. Ailemi ziyaret edip, savcılığa gelmişti. Fakat o ortamda bizim görüşme imkanımız olmadı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tututlandıktan sonra, sağdan sola kadar her insan büyük bir duyarlılık gösterdi. İdeolojik bir tartışmaya girmeden. Türkiye'deki en sağcı, en solcu vicdan sahibi herkes tutuklamama karşı tepkilerin orkata koydular. Tahliye edilmem konusunda kamuoyunda yoğun bir baskı oluştu. Bu konuda emeği olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Tabi bir şahsın bırakılması meseleyi çözmüyor. Genel Başkanlarımız, belediye başkanlarımız, hemen hemen bütün yöneticilerimiz içerde. Türkiye'nin normalleşmesi, yeni bir dönemin başlaması için, sorunların barışçıl yöntemlerle çözüm için umut ediyoruz. 12 Eylül sürecine yaşadım, 1994 yılları yaşadım. Sonuç olarak diyalogdan başka bir seçenek yok. Umut ediyorum ki kısa bir süre içinde ortak bir akıl ortaya çıkar, silahlar tamamıyla Türkiye'nin gündeminde çıkar. Barış içerisinde bu toplumda gelişen öfkeyi ortadan kaldırmış oluruz. Halklar arasında bir sorun yok. Yürütelen yanlış siyasetler halkların arasında bir öfkenin bir gerginliğin büyümesine neden olmuş. Ama biz gerçekten tüm halkımızı kucuklayacak,özgürlüklükleri esas alacak, demokrasiyi esas alacak bir yaklaşımı ortaya koyabilirsek, bu yaşadığımız olumsuzlaklar ortadan kalkar. Çünkü biliyoruz, silah ve çatışma asla sorunu çözmüyor. Ne olursa olsun, bedeli çok ağır olmuş olabilir, Türk, Kürt ve Arap halkı için, sonuçta oturup ortak bir formül bulma dışında başka bir seçenek yok.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDERİM

Sayın Bahçeli, vicdani bir sorumluluğu yerine getirdi. Bir parti hesabı yapmadan, vicdani sorumluluğu yerine getirdi. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. İmkanım olursa kendisini ziyaret edeceğiz. Akedemisyenler de aynı tepkiy gösterdi. Sonuç olarak, bir bütün olarak şunu gördük, biz biraz daha demorkasiyi insan haklarını, hukuku, ortak yaşamı biraz daha ciddi bir şekilde ele alırsak, inanıyorum ki her taraftan da destek gelir, sorunları da çözmüş oluruz.

ASKERLER NAZİK DAVRANDI, ŞAKALAŞTIK

Beni mahkemeye de hastaneye de götürdüler. Beni götüren askerler çok nazik davrandılar. Bana kelepçe de takılmadı. Tabi hastaneye giderken, asker çok nazik davrandılar. Hastaneye giderken kelepçe takılmadı. İki jandarma koluma girdi. Yerler buz olduğu için ben de önüme bakıyordum. Ondan dolayı böyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Dürüstçe konuşmak lazım. Bana karşı zorlayı bir yaklaşımları olmadı. Tam tersine çok insani bir yaklaşım sergilediler. Beni götüren ekip, görevini yapıyordu. İnsani bir yaklaşım sergilediler. Bir sıkıntım olmadı. Kelepçe de takılmadı. Sonra da Adli Tıp'a gittiğimizde kimse koluma bile girmedi. Ben onlarla şakalışıyordum, beni bıraksanız da kaçmam diye şakalaştım. Onlar da bana kaçmayacağımı bildiklerini, biri bana saldırmaması için, bir şey olduğunda onlar zor duruma düşeceklerin söylediler.

HERKESİN YENİDEN DÜŞÜNMEYE İHTİYACI VAR

Şu an zaman zaman insanlar umutsuzluğa kapılıyor. Ama düşünüp tarştığışınız zaman başka seçenek de yok. Türkiye'nin demokrakitleşmesinde, sorunları tartışma dışında başka bir seçenek yok. Mutlaka bu birgün gelişecektir diye düşünüyorum. Bugün Ortadoğu"da yaşananlar görüyoruz. Kürdün, Türkü, Türkün Kürdü kucaklayacağı bir süreç başlaması zorunludur. Ben şunu iddia ediyorum, Kürt Türk ilişkilerinin 1000 yıllık ilişkisi var. Türkiye biraz da dostene davransa, inanın Irak Kürdü de, Suriye'deki ve buradaki Kürdün de dostu olur. Milliyetçi anlayışta kendimizi kurtarmamız lazım. Bugün Ortadoğu'da, Rojava'da görüyoruz,bütün sıkıntılara rağmen Kürtlerden Türkiye'yi rahasız edecek bir şey gelişmedi. Kürtler orada Araplara da bir saldırı yapmadı. Kendilerini koruyorlar. Ama Türkiye'de Kürtlerin ve Türklerin geçmişi çok fazla. Osmanlı İmparatorluğu günümüze gelen. Yeter ki birbirimize güvecek bir ortam yaratalım. Artık şu mantıktan vazgeçmek lazım, Kürtler potansiyel bir tehlike değildir Türkiye için. Bunu kavratmak gerek. İnsanlarıkma bunu anlatmak lazım. Öyle bir süreçte yaşıyoruz ki artık herkesin nefes almaya ihtiyacı var. Herkesin yeniden düşünmeye ihtiyacı var. Biz de eksik ve yanlışlarımızı ortaya koymalıyız. Ama devlette gerçekten kucaklayıcı bir anlayışı ciddi bir şekilde ortaya koymalıdır.

Görüntü Dökümü

Ahmet Türk'ün karşılanması

Vatandaşlarla görüşmesi

Evinde misafir ağırlaması

Açıklaması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera:Ferit ASLAN-Ahmet ÜN / DİYARBAKIR ()

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Tarsus-Bingöl maçında olay

SPOR TOTO 3. lig 3. Grubun 22. haftasında Tarsus Şehir Stadı'nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan Tarsus İdmanyurdu-12 Bingölspor maçında tribünler karıştı. 40'ncı dakikada yaşanan bir faul pozisyonun ardından futbolcular arasında yaşanan gerginlik tribünlere sıçradı. Bingöl'den gelen yaklaşık 60 kişilik grup ile Tarsus İdmanyurdu taraftarları arasında sözlü sataşma yaşandı. Maraton tarafının iki farklı bölümünde bulunan Tarsus İdmanyurdu ile 12 Bingölspor takımı seyircileri arasında sözlü sataşma sırasında bazı Bingöl taraftarları oturdukları koltukları kırarak, Tarsus taraftarlarının bulunduğu alana attı.

Bir anda ortalığın karışması üzerine emniyet güçleri olaya müdahale etti. Tüm Bingölspor taraftarları saha dışına çıkarıldı. Protokol tribünde de kısa süreli gerginliğin yaşandığı olaylar polis müdahalesi ile bitirildi.

Görüntü Dökümü

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- Tribündeki kargaşa

- 12 Bingolspor taraftarlarının kırdıkları koltukları TİY taraftarlarına fırlatmaları

- Polisin tribüne girmesi

- Olayların alevlenmesi

- Polislerin taraftarları dışarı çıkarmaları

Haber-Kamera:Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),()

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Gaziantep'te polis ile taraftar arasında yürüyüş kovalamacası: 1 gözaltı

SPOR Toto Lig takımlarından Gaziantepspor taraftarları, valiliğin yürüyüş ve basın açıklaması yasağı kararını bildiren polislerin uyarılarına rağmen yürüyüş yapıp yönetimi protesto etti. Polisler ile taraftarlar arasındaki kovalamacada 1 kişi gözaltına aldı.

Gaziantepspor taraftarı 70 kişilik grup, takımın ligdeki kötü gidişatına tepki amacıyla öğleden sonra Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Taraftar grubuna polisler, valiliğin yürüyüş ve basın açıklaması yasağı olduğunu söyleyip dağılmalarını söyledi. Taraftarlar, polisin uyarıları ardından dağıldıktan sonra yakın uzaklıkta toplanarak İnönü Caddesi'nde sloganlarla yürüyüş yaptı. Yönetimi istifaya çağıran taraftarlar, 300 metre yürüdükten sonra polisleri görünce ara sokaklara dağılmaya başladı. Polisin uzun süre kovaladığı taraftarlardan birisi yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Taraftarların meydanda toplanması

- Taraftarlarla polisin konuşması

- Polisin taraftarları dağıtması

- Polisten kaçan taraftarların slogan atmaları

- Taraftarların polisten kaçması

- Polisin bazı taraftarları gözaltına alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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Eczanenin camını kırıp 4 kutu ilaç çaldı

KONYA'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen A.B., bir eczanenin camını kırıp içeri girerek epilepsi ve eklem ağrısı hastalarının kullandığı ağrı kesici haptan 4 kutu alıp kaçtı. Polis tarafından yakalanan A.B., Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ve o sırada yanında eşinin A.B.'yi ikna etmeye çalışması işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, dün saat 22.20 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesinde bulunan Yücel Kaya'ya ait eczanede meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ve ayakta durmakta güçlük çeken A.B., kapalı olan bir eczaneye gelip, kapı camını tekme ile kırmak istedi. Bu sırada yanında bulunan ve eşi olduğu belirtilen kadın da A.B.'yi vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak A.B. kadına da tepki gösterdi. Bir kaç kez de dirseğini vurarak camı kırmak isteyen A.B. daha sonra vitrin camını yine tekmeleyerek kırıp içeri girdi. Ardından da rafta bulunan epilepsi ve eklem ağrısı hastalarının kullandığı ağrı kesici 4 kutu hapı aldı. A.B. ilaçları aldıktan sonra elinden düşürdü. Yere savrulan 4 kutu ilacı yerden toplayan A.B., yanına gelen eşiyle birlikte işyerinden ayrıldı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyerinin alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Cep telefonuna alarm mesajı gelen eczaneci Yücel Kaya da işyerine geldi. Güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu Yücel Kaya, ilaçları alan kişinin daha önceden tanıdığı A.B. olduğunu söyledi. A.B. polis tarafından evinde gözaltına alındı, çaldığı ilaç kutularından ikisi ele geçirildi.

A.B., Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalınan 4 kutu ilacın yaklaşık 450 lira değerinde olduğu ve bu hapların uyuşturucu bağımlıları tarafından uyuşturucu hap niteliğinde kullanıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- A.B'nin kapı camını tekmelemesi

- yere düşmesi

- Eşinin ikna etmeye çalışması

- Eşine tepki göstermesi

- Vitrin camını kırması

- İçeri girip raftan ilaçları alması

- İlaçları yere düşürmesi

-Eczaneden çıkmaları

Haber: Tolga YANIK KONYA ))

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Av tüfeğiyle vurulan 'Nazlı'ya yuva aranıyor

BİLECİK'in Pazaryeri İlçesi yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeğiyle sırtından vurularak yaralanan, bir hayvansever tarafından Eskişehir'e getirilen 10 aylık dişi çoban köpeği, Ankara'da ameliyat ettirildi. Tekrar Eskişehir'e getirilen 'Nazlı' adlı köpeği sahiplenecek aile aranıyor.

Eskişehir'de bir şirkette çalışan İbrahim Baba, geçen 24 Ocak'ta iş için gittiği Bilecik'in Pazaryeri İlçesi'nden Eskişehir'e dönerken Bilecik-Bozüyük karayolu Pazaryeri yol ayrımında karların üzerinde bir köpek gördü. Aracında sürekli olarak sokak hayvanları için yiyecek bulunduran İbrahim Baba, yiyecek vermek için yanına yaklaştığı köpeğin yaralı olduğunu anlatı. İbrahim Baba, yaralı köpeği Eskişehir'deki bir veteriner kliniğine getirdi. Burada veteriner Naci Uncu tarafından muayene edilen ve röntgen filmi çekilen köpeğin sırtında ve belinde çok sayıda av tüfeği saçması olduğu belirlendi. Yarı felçli durumda olan köpek, hayvanseverlerin desteği ile İbrahim Baba tarafından ameliyat için Ankara'daki Veteriner Tıp Merkezi'ne götürüldü. Burada ameliyat edilen çoban köpeği 10 gün sonra tekrar Eskişehir'e getirildi. Hayvansever İbrahim Baba, köpeğe 'Nazlı' adını verdiklerini belirterek, "Ankara'daki ameliyatı başarı geçti. Ayaklandı, şuan yürüyor. Saçmaların büyük kısmı çıkartıldı ama kemik kısmında kaynayanlar riskli olduğu için alınmadı. Ama büyük çoğunluğu temizlendi ameliyatla. Şuanda yürümesinde hiçbir sıkıntı yok. Eşim ona 'Nazlı' diyor. Sesi soluğu çıkmıyor kızımızın" dedi.

"NAZLI KIZIMIZA AİLE ARIYORUZ"

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi olan Eskişehir Kelebek Derneği Başkanı Semra Onal da av tüfeğiyle vurulan köpeğin Ankara'daki tedavisini Eskişehirli bir bilgisayar mühendisinin üstlendiğini söyledi. 'Nazlı' adlı köpeği sahiplenecek bir aile aradıklarını belirten Onal şöyle konuştu:

"Nazlı'ya ona çok güzel bakacak, sevgi ve şefkat gösterecek, asla bir daha sokağa terk etmeyecek bir ev arıyoruz. Nazlı bir Kangal. Hatta çift tırnaklı dediğimiz yani arka tarafta beşinci altıncı tırnakları da var. Eskişehir'de veya civar illerde Nazlı kızımıza çok değer verecek, bir daha onu üzmeyecek bir aile arıyoruz. Kelebek Derneği'ne 0532-365 64 82 nolu telefondan ulaşabilirler. Ben her şeyden önce İbrahim Baba'ya gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. O olmasa bu hayvan bugün hayatta değildi."

Görüntü dökümü:

-Köpeğin veteriner kliniği içerisindeki görüntüsü ve orada bulunanlar tarafından sevilmesi,

-Köpeğin görüntüsü,

-Köpeği bulan İbrahim Baba'nın konuşması,

-Eskişehir Kelebek Derneği Başkanı Semra Onal'ın konuşmasından çekilen görüntüler

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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Biga'da develer kıran kırana güreşti

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesinde, belediye tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen deve güreşleri, izleyenlere heyecanlı ve keyifli anlar yaşattı.

Çınarlık Mevkisi'ndeki güreş arenasında. belediye tarafından düzenlenen deve güreşlerine, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinden 160 namlı deve katıldı. Güreşleri CHP'li Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, partisinin Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş ile izledi. Binlerce güreş sever ise, develerin kıran kırana geçen müsabakalarını, mangallarda pişirdikleri deve sucuğu yiyerek izledi. Heyecanı ve keyifli anlar yaşadı.

Güreşi izleyenler arasındaki bir kişi ise dikkat çekti. İzmit'ten Biga'ya bir yakınını ziyarete gelen Güney Koreli Park Jeouny Hyun, ilk kez deve güreşi izlediğini ve çok beğendiğini söyledi. Hyun, "Çok güzel bir ortam. Festival havasında. İnsanlar bir yanda yemek yiyor, bir yanda da güreşleri izliyor. Çok değişik bir etkinlik. Bu anları videoya kaydettim. Ülkemdeki yakınlarıma ve arkadaşlarımla bu görüntüleri paylaşacağım" dedi.

Develerin birbiriyle kıyasıya güreştiği anlarda zaman zaman tehlikeli durumlarda yaşandı. Güreş arenasının çevresinde tel örgülerin dışında kurulan sofralarda yemek yiyerek güreşi izleyenler, rakibinden kaçan develer nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. İzleyenler üzerlerine doğru gelen devleri kovalamaya çalıştı. Arenadaki görevlilerin müdahalesiyle develer, tel örgülerden uzaklaştırıldı.

Biga Belediye Başkanlık Kupası için ise arenada 'Vabis' ile 'Kanka' isimli develer kıyasıya mücadele etti. Müsabakayı Bodrum'dan katılan 'Kanka' isimli deve kazandı. Güreş sonunda sahiplerine kupalarını veren Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Üçüncüsünü yaptığımız Biga Deve Güreşleri, Türkiye Güreş Takvimi'ne girmiştir. Bu, Bigalılar'ın ve bu güreşe destek verenlerin eseridir. Bu güreşlerde, Türkiye'nin önemli başpehlivan develeri buluştu. Yılın en keyifli deve güreşlerinden birini yaşıyoruz. Biga'da değişik bir atmosfer yarattığımız için çok mutluyuz" dedi.

Deve güreşlerinde Bigalı Şehit Uzman Onbaşı Ulaş Açıkgöz adına da kupa mücadelesi düzenlendi. Çılgın Deniz ve Eymen Efe isimli develer şehit Alagöz anısına güreşti. Güreşi Çılgın Deniz kazandı. Biga'da yaşayan şehidin annesi Kaniye Açıkgöz, iki devenin sahiplerine kupalarını vererek tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Deve güreşlerinden görüntü

-Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ile röp.

-Şehit Ulaş Açıkgöz adına düzenlenen güreş sonrası gerçekleşen kupa töreninden görüntü

-Belediye Başkanlık kupası töreninden görüntü.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Safiye TARI GÜNER / ÇANAKKALE, ()

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Rize'de 'Lazboard' yarışları nefes kesti

RİZE’nin İkizdere İlçesi'nde Kaçkar Dağları'nın eteğindeki Meşeköy’de, yörenin eski adıyla düzenlenen 10’uncu Petran Kayak Şenliği'nde, 'Lazboard' adı verilen tahtalarla yarış yapıldı. Çekişmeli geçen yarışlarda aynı anda dik yamaçtan ‘Lazboard’la kayanların bazıları çarpıştı, bazıları da takla atarak düştü. Köylüler arasındaki tek kadın Yarışmacı 60 yaşındaki Ayşe Kurt'da da ilgi odağı oldu.

Kaçkar Dağları'nda 10 yıl önce helikopterli kayak sporu Heliski'nin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen Meşeköy sakinleri de dedelerinin karda kaydığı tahtaları yeniden ortaya çıkardı. Snowboard sporundan esinlenerek 'Lazboard' adını verdikleri tahtalarla kayak yapan köylüler, her yıl düzenledikleri şenliklerle ilginç etkinliği sürdürüyor.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen şenliğe Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Ak Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Ak Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Köseoğlu, Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ile çeşitli dağcılık kulübü sporcuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MİNAREDE SELFİE

Şenliğe katılan bir grup kadın da Meşeköy Camisi minaresine çıkarak çevredeki doğal güzelliği seyretti. Bu sırada kadınlar minarede selfie yaptı. Kayak şenliklerini Tayland'dan gelen bir kadın sporcu da ilgiyle izledi.

Köyde Petranboard'la 50 yıldır kaydığını anlatan 65 yaşındaki Yaşar Havuz, "Köyde bununla ulaşım sağlardık. Şimdi eğlencesine kayıyoruz" dedi. Hızır Havuz ise, köydeki Petranboard eğlencesinin 200 yıllık geçmişi olduğunu anlattı.

BİTİŞE TAKLA ATARAK ULAŞTI

Yörede 'Lazboard' adı verilen, köylülerin ise ‘Petranboard' olarak adlandırdığı tahtalarla dik yamaçlarda kayak yapan köylüler nefes kesti. Şenliklerde köylülerin katılımı ile kayak yarışları gerçekleştirildi. 30 dolayında kayakçının aynı anda dik yamaçtan ‘Lazboard’la çıkışı sırasında bazıları çarpıştı, bazıları da dengesini kaybederek düştü.

Bitiş noktasına takla atarak ulaşan Ahmet Kurt, yarışlarda birinci oldu. Bu heyecanı yaşamak gerektiğini anlatan Kurt, "Çocukluğumdan bu yana kayarım. Dik yamaçta 100 kilometre hıza ulaşabiliyorum. Çok zevkli" dedi.

KADIN KAYAKÇI İLGİ ODAĞI OLDU

Bu arada, köylüler arasında yarışlara katılan 60 yaşındaki Ayşe Kahraman, başka kadın katılımcı olmadığı için birinci seçildi. Kayak gösterisi yapan Ayşe Kahraman, çocukluğundan beri Petranboardla kaydığını belirterek, "Hiçbir tehlikesi yok. Bununla çok güzel kayılıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Öğrenmesi de çok kolay" diye konuştu.

Yarışlarda dereceye girenlere televizyon, ısıtıcı ve el feneri hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Meşeköy Köyü detayları

Cami minaresinde selfiye yapanlar

Kayak detayları

Kayak yapan köylülerle röp.

Taylandlı kadının görüntüsü

Kayak yarışması

Birinci ile röp.

Kadın kayakçının görüntüleri

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), () -

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Suriyeli engelli çocuklar, hayvanat bahçesini gezdi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ensar Toplum Merkezi'nde eğitim gören 18 bedensel engelli Suriyeli çocuk, Hayvanat Bahçesi'ni dolaştı.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkesini terk edip yakınlarıyla birlikte Türkiye'ye sığınan 18 bedensel engelli çocuk, ilk kez hayvanat bahçesini gezdi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Suriyeli engelli çocuklara sahip çıktıklarını söyledi. Çocukların, hayvanat bahçesini gezmek istediklerini talep etmesi üzerine, Fatma Şahin'in talimatıyla çocuklara gezi düzenlediklerini belirten Özsöyler, "Çocuklarımız burayı çok beğendiler. Özellikle kitaplarda gördüğü hayvanları burada canlı olarak gördüler. Kendilerine burasının anısına birer hediye verdik. Kendilerinin çok mutlu olduklarını gözlemledik. Burada bir nebzede olsa Suriye'deki acılarını unutturmaya çalışacağız. Bu tür etkinliklerin sürekliliğini de sağlayacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ensar Toplum Merkezi Müdürü Salih Açıkgöz ise merkez bünyesinde Suriyeli çocuklara yönelik eğitim seminerleri ve danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Bu danışmanlık sonucunda Suriyeli engelli çocuklara ulaştık. Engelli çocukları ve ailelerini bir nebze olsun rahatlatmak için buraya bir gezi programı düzenledik. Buna benzer etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca Suriyeli çocukların psikolojik sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Bu etkinliğimizle buradaki çocukların savaş psikolojilerini üzerlerinden atmalarını hedefliyoruz."

Engelli Suriyeli çocuklara hayvanat bahçesi gezisinde Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çocukların gelişi

- Hayvanat bahçesini gezmeleri

- Celal Özsöyler röp.

- Salih Açıkgöz röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-)

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