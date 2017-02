DHA YURT BÜLTENİ-8

İnşaattaki kazada ölen üniversiteli Remzi'nin hayali kaymakam olmaktı

İSTANBUL'da çalıştığı inşaatta vinçle kaldırılan demir bir kalıbın altında kalarak ölen Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Remzi Ersu, Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Tokluca Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Mehmet Nuru Ersu, yoksulluk nedeniyle oğlunun İstanbul'a çalışmaya gittiğini belirtirken, arkadaşları ise Remzi'nin kaymakam olma hayalinin olduğunu söyledi.

Okulun yarı yıl tatiline girmesi üzerine yaklaşık bir hafta önce istanbul'daki yakınlarının yanına giden Remzu Ersu, Esenyurt'ta bulunan Nazım Hikmet Bulvarı'nda inşaatta tanıdıklarını vasıtasıyla işe girererek çalışmaya başladı. Ersu, işe girdiğinin 3'ü günü yeğeni 19 yaşındaki Sefer Deli ile birlikte vinçle kaldırılan demir bir kalıbın altında kalarak ağır yaralandı. Ersu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yeğeni Sefer Deli'nin tedavisi ise sürüyor. Büyük üzüntüye neden olan üniversite öğrencisinin cenazesi 2 gün önce ailesine teslim edildi. İstanbul'da kiralanan bir otobüsle yola çıkan aile ve Ersu'nun cenazesi bugün sabah saatlerinde Van'a ulaştı.

Van'da Başkale Belediyesi'ne ait cenaze aracına konulan Ersu'nun cenazesi, buradan da Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin arkadaşları için tahsis ettiği bir otobüs ve yakınlarının oluşturduğu araç konvoyu ile kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Tokluca Mahallesine getirildi. Cenaze burada da gözyaşları arasında Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası gözyaşları içerisinde oğlunu anlatan 50 yaşındaki baba Mehmet Nuri Ersu, 12 çocuğunun en büyüğünün Remizi olduğunu söyledi. Çifçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını belirten baba Ersu, yaşadıkları yoksulluk yüzünden oğlunun okul harçlığını çıkarmak için İstanbul'a çalışmaya gittiğini anlattı.

Cenazeye katılan üniversite arkadaşları ise Remzi Ersu'nun sessiz, sakin bir kişiliğe sahip olduğunu en büyük hayalinin de kaymakam olmak olduğunu söyediler. Yetkililerden aileye yardım edilmesini isteyen arkadaşları, Remzi'nin isminin de üniversitede yaşatılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Cenazenin defni

-Okunan dualar

-Taziye evinden genel

-Babasının taziyeleri kabul etmesi

-Ersu'nun sınıf arkadaşlarıyla röportaj

-Baba ile röportaj

-Arkadaşlarının mezarı başında dua etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat ÇAĞLAR-Orhan AŞAN/BAŞKALE(Van), ()-

=========================================

Elektronik kelepçe semineri yorgunluğunu çiftetelli ile çıkardılar

ADALET Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği arasında düzenlenen, 'Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi' kapsamında, Bursa'ya gelen Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Jos Ter Voert ile Londra Denetimli Serbestlik Bölge Müdürü Robert Clarke gündüz seminer verdi, akşam da Hakim Evi'nde verilen yemekte çiftetelli oynayıp halay çekti.

Bursa Adliye Sarayı'nda yapılan ve 3gün süren konferansa Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Jos Ter Voert ile Londra Denetimli Serbestlik Bölge Müdürü Robert Clarke katıldı. Konferansı, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Öksüz, Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak, akademisyenler, denetimli serbestlik müdürlüğü ve ceza infaz kurumu idarecileri ile çalışanlarıda ilgiyle izledi.

Konferansta konuşan Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak, Türkiye'deki mevcut elektronik izleme sistemi ve denetimli serbestlik sistemlerini anlattı. Sancak, Türkiye'de ülkemizde son 12 yılda 997 bin 788 kararın infazının, denetimli serbestlik müdürlüklerince yerine getirildiğini söyledi.

İngiliz olan Londra Denetimli Serbestlik Bölge Müdürü Robert Clarke'nin, Avrupa Konseyin'in, elektronik izleme sistemi hakkındaki tavsiye kararlarını anlattığı konferansta söz alan Hollandalı Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Jos Ter Voert, "Türkiye'de hükümlülere karşı, denetimli serbestlik uygulamaları üst düzeyde. Elektronik kelepçe uygulamasının artması halinde cezaevlerinde hükümlü sayısnda büyük oranda azalma olacaktır" dedi

CEZAEVLERİNDE KADIN VE ÇOCUKLAR FAZLA

Konuşmasında, Türkiye'deki cezaevlerinde kadın ve çocukların çok fazla olduğuna dikkati çeken Jos ter Voert, "Cezaevindeki yoğunluk ancak, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaşması ile azalabilir. Bu sistem ile iki hedefimiz bulunuyor. Bunlardan biri suç işleme oranlarının azalması. Diğeri ise elektronik kelepçe uygulamasının Avrupa Birliği standartlarına getirilmesi" diye konuştu.

AKŞAM ÇİFTTELLİ OYNADILAR

Toplantıya katılan Jos Ter Voert ile Robert Clarke akşam da Bursa Hakim Evi'nde verilen yemeğe katıldı. Hollandalı ve İngiliz konuklar yemek sırasında canlı müzik eşliğinde Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya ve diğer davetliler ile birlikte piste çıkıp çifttelli oynadı, halay çekti. Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya tarafından kendilerine verilen yöresel kıyafetleri kabul eden Jos Ter Voert ile Robert Clarke, "Bursa çok güzel bir şehir. İlk kez geliyoruz. Misafirperverlik harika. Yemeklere hayran kaldık. En fazla çifttelli oynayıp halay çekerken eğlendik" dedi.

Görüntü dökümü

Cep telefonu ile çiftetelli oynayanlar

Adliyeden görüntü

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, ()-

=========================================

Bakan Akdağ: Türkiye’de hala doktor sayımız istediğimiz orana ulaşmadı (2)

ORDU SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NA KATILDI

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ordu’da bir otelde düzenlenen Ordu Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bu tür toplantıların faydalı olduğunu ve toplantıda mevcut planlamanın yeniden gözden geçirilerek çalışma yürütüldüğünü belirten Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Belediye başkanımız, milletvekillerimiz, il yöneticilerimizle beraber bütün değerlendirmeleri masaya yatırıyoruz. Birkaç saat süren çalışmayla gerek yatırımlarımız, insan kaynakları, o kente koyduğumuz hedefler açısından, mevut planlamamızı yeniden gözden geçiriyoruz, güncelleme yapıyoruz. Burada ödevler çıkarıyoruz, gerek il yöneticilerine, gerek bakanlık yöneticilerine. Herkes bu ödevi alıyor. İldeki ödevleri il valimize teslim ediyoruz. Sonra da bunun takibini yapıyoruz. Doğrusu bu bize büyük bir mesafe kazandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üstünde durduğu ve bizimde alışkanlık haline getirdiğimiz bir çalışma biçimiyle böylece Ankara’da oturup sahayı yönetmeye çalışmıyoruz. Doğrudan doğruya sahanın içinden bu yönetimi gerçekleştiriyoruzö dedi.

Bakan Recep Akdağ’ın açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Bakan Recep Akdağ’ın toplantıda konuşması

-Toplantıdan görüntü

Haber-Kamera:Nedim KOVAN-ORDU- ()

==========================================

Cami bahçesindeki ağaç kesimine tepki

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki bir caminin bahçesinde bulunan bazı çam ağaçlarının kesilmesi tepki topladı. 3 ağacı kesen belediye görevlileri geride kalan 6 ağacı kesmeden camiden ayrıldı.

Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki İstasyon Camii'nde bulunan 9 çam ağacı, iddiaya göre, müftülüğün talebi üzerine belediye ekiplerince bugün kesilmeye başlandı. Durumu gören vatandaşlar tepki gösterince, 3 ağacı kesen belediye görevlileri geride kalan 6 ağaca dokunmadan camiden ayrıldı.

Vatandaşlardan Bayram Başboğa, "Belediyeden gelen arkadaşlar, ağaçları kesmeye başladı. Biz budama yapıyor sandık. Yanlarına gidip, 'Siz burada ne yapıyorsunuz' diye sorduğumuzda: 'Müftülük istemiş ağaç kesimini, izinleri de varmış' dediler. Bizim tepkimiz üzerine diğer ağaçları kesmeden gittiler. Yazık değil mi bu ağaçlara? Neymiş ağaçlar eskimiş. Bu ağaçların neresi eski" dedi.

Turgutlu Belediyesi yetkilileri ise, "Bize camiden talep geldi, kabul etmedik. Orman İşletme'den görüş istemişler, yine kabul etmedik. Bu kez Müftülük, Kaymakamlığa yazı yazmış. Kaymakamlıktan gelen yazı üzerine kesim yapılmış. Gerekçe, çam ağaçları elektrik tellerine değmesiymiş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kesilen ağaçlardan görüntü

- Vatandaşlarla röp.

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

============================================

Uludağ'da göz gözü görmüyor

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da yoğun sis etkili oluyor. Oteller bölgesinde görüş mesafesi zaman zaman 20 metrenin altına kadar düşerken pistler ile boş kaldı.

Kayakseverlerin "beyaz cennet" olarak tanımladıkları Uludağ'da, sömestr tatilini değerlendiren tatilciler, kış sporlarının ve karın tadını çıkartmaya devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metre 75 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı 2 dereceye kadar yükseldi. Uludğ'da, dün öğle saatlerinde itibaren kendisini gösteren sis ve rüzgar, bu sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Oteller bölgesinde görüş mesafesi zaman zaman 20 metrenin altına kadar düştü. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, yetklililer ise pistlerde yaşanabilecek kazalar için uyarı da bulundu.

Otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığı Uludağ'da, 6 bin 500 yatak kapasiteli 30 otel ve misafirhane bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Pistlerden görüntüler

Oteller bölgesinden görüntüler

Siste ilerlemeye çalışan araçlardan görüntü

Yürüyen tatilcilerden görüntü

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

=========================================

Yüzeyi donan Tödürge Gölü'nde buz altı dalışı

SİVAS'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde yüzeyi 22 santim buzla kaplanan gölde balık adamlar su altı dalışı gerçekleştirdi.

Alpin Doğa Grubu tarafından organize edilen ve bu yıl 12'incisi düzenlenen geleneksel buz altı dalışları, Zara ilçesi yakınlarındaki Tödürge Gölü'nde yapıldı. Eksi 10 derece havada düzenlenen etkinlikte, Sivas ve çevre illerden gelen dalış meraklıları gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra yüzeyinin tamamının buzla kaplı olan gölün 45 metre derinlikteki bölgesine kadar yürüdü. Burada belirlenen alanda gölün yüzeyinde motorlu testere ile 2 ayrı yerden buz keserek dalış için alan açıldı. Gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından balık adamlar su altı dalışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 22 santimlik buz kütlesinin altında yapılan dalış başarı ile tamamlandı.

TÖDÜRGE MERKEZ OLDU

Alpin Doğa Grubu Yöneticisi Hakan Uludağ, Tödürge Gölü'nün özellikle kış aylarında gerçekleştirilen buz altı dalış etkinliklerinin merkezi haline geldiğini belirterek, "Bu işin meraklısı ve gönüllüleri olarak her yıl hava şartları ve yüzey buzunun uygun olduğu zamanlarda bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu işin meraklılarının mutlaka dalış eğitimini almış uzman kişiler olması gerekiyor. Yaklaşık bir ay boyunca dalış meraklıları burada dalış etkinliğini gerçekleştirecek. Biz bu dalış etkinliğin geleneksel hale getirdik ve her geçen yıl da Tödürge bu etkinliğin en önemli merkezlerinden biri haline geldi" dedi. Su sıcaklığının buz tabakası altında 4 derece olduğunu belirten Uludağ, gölde hem eğitim hem de sportif amaçlı bu tür dalışların yapılabildiğini, mevsim ve hava şartlarının buna uygun olduğunu belirterek, meraklıları ay boyunca sürecek dalış etkinliklerine beklediklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

-Gölün görnütüsü

-Dalış ekibinin kızaklarla yüzeyde yürüyüşü

-Testere ile buzda dalış yeri açılması

-Buz altı dalışı

-Hakan Uludağ röportaj

-Su altından çekilen dalış görüntüleri

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

=====================================

Tünektepe teleferikle 9 dakika

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Sarısu- Tünektepe arasını 9 dakikaya düşüren 30 yıllık telefrik projesini hayata geçirdi. 36 kabinin hizmet verdiği proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Bir hayalim daha gerçekleşti" dedi. Vatandaşlar hizmetten bir hafta boyunca ücretsiz yararlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, telefrik projesinin açılışı dolayışla Tünektepe'de gazetecilerle bir araya geldi. Gazeteciler telefrikle Sarısu'dan Tünektepe'ye çıktı. Hayal proje ile bir araya geldiğini belirten Türel, bu projelerin altında bütün Antalyalıların imzası olduğunu söyledi. Çalışınca her şeyin olduğunu dile getiren Türel, Antalya'nın 21 bin kilometrekaresine hizmet götürdüklerini söyledi. Tünektepe'ye telefrik projesinin 1986 yılında Döner Gazino sözleşmesinde gündeme geldiğini belirten Türel, bu sürecin kendi dönemlerinde noktalanmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. 2004 yılında burada bir imar planı uygulamasıyla istasyon yerini çözdüklerini kaydeden Türel, “İlk ciddi gelişme o dönemde yaşandı. Bu telefrik ihalesi 2012 ve 2013'te ihale yapıldı. 5 sene aradan sonra yeniden göreve geldiğimizde telefrik ihalesini Özel İdare'den devir aldık. Gerçekleşme oranı yüzde 5'di. İkinci bir ihale yaptık ve hizmeti açılır hale getirdik" diye konuştu.

TEK KİŞİ 15, 2 KİŞİ 20 LİRA

Türkiye şartlarına göre bu telefrik maliyetinin düşük olduğunu vurgulayan Türel, şöyle konuştu: "Bizim projemiz başka illerdeki telefriklere göre yarı fiyata yapıldı. Bizim teleferiğimiz yaklaşık 1706 metre uzunluğunda ve kablo uzunluğu 3604 metre. 8 kişi kapasiteli, 36 kabinle hizmet veriyoruz. Saatte 1200 kişiyi rahatlıkla taşıyabiliyor. Yaklaşık 9 dakikalık süre içerisinde de 605 metre rakımdaki Tünektepe'ye ulaşabiliyorsunuz. Resmi açılış önümüzdeki hafta Başbakanımız Binali Yıldırım'ın katılacağı toplu açılışla gerçekleşecek. Resmi açılışına kadar vatandaşlarımızı ücretsiz taşıyacağız. Resmi açılıştan sonra ücretli olacak. Bilet fiyatları gidiş- geliş 1 kişi 15 lira, 2 kişi 20 lira. Türkiye'nin en ucuz telefrik taşımasını yapacağız. Uludağ'da 38 liraya taşımacılık yapılıyor. Bizim kabinlerimiz konforlu. Antalyalılar çok rahatlıkla gün içerisinde ailesiyle birlikte güzel vakit geçirebilecek. Antalyalıların ağı yerden kesilecek."

14 MİLYONLUK PROJE

Projeyi 14 milyon 694 bin liraya mal ettiklerini dile getiren Başkan Türel, “Antalya'nın bir hayalini daha gerçekleştirdik. Hizmetlerimizin sahiplenilmesine alışığım. Kavşakları kara yolları yapıyor deniliyordu. Bu telefriği hava yolları yaptı demeleriyle karşılaşabiliriz. Ama bizim için önemli olan bu hizmetlerin gerçekleşmesi" dedi.

TÜNEKTEPE'YE YENİ PROJE

Tünekep'ye Antalya'nın başka bir hayal projesini kazandıracaklarını dile getiren Türel, burada sembolik bir yapının ortaya çıkacağını aktardı. Tünektepe'de proje gerçekleştirmek için en az 6 kurumun izninin gerektiğinin altını çizen Başkan Türel, böylesine karmaşık bir süreçte yol aldıklarını söyledi. Türel, “Birlikte ahenkli yönetim anlayışı ile bu işler oluyor. Bürokratik işlemlerle 2 yıldır uğraşıyoruz. Tünektepe projesinde mevcut yapı yıkılacak aynı metrekare civarında bir turistik tesis olacak. Halka açık olacak, seyir terası kullanılacak. Binanın arka tarafında ise konaklama amacıyla turistik tesis olacak" diye konuştu.

TOPLU ULAŞIMDA DÖNÜŞÜM

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Büyükşehir Beleye Başkanı Menderes Türel, toplu taşımada bir çok kez dolmuştan otobüse dönüşüm yapılmaya çalışıldığını, ancak bunun başarılamadığına dikkati çekti. Antalya'da bu konuda bir devrim gerçekleştirdiklerini anlatan Türel, şöyle devam etti: "Sıkıntılı bir süreç oluyor ama kutlu doğumlar sancılı başlar. Bizim devrimimiz sorunsuz başlamıştır. Antalyalılar neredeyse hasarsız dönüşüme uyum sağladıkları için teşekkür ediyorum. Biz esnafla yola çıkmak istediğimizi söylemiştik. Dönüşümün esnafın da yararına olacağını söylemiştik. Zaman bizi haklı çıkaracak. Yalanla esnafı yönlendirmeye çalışanlar esnafın daha fazla fatura ödemesine neden oluyor. Bu dönüşümün yargıdan döneceğini söylediler. Kendilerini yargının yerine koyarak esnafı kandırdılar. 'Sakın midibüslerinizi satmayın' dediler. Hamdolsun yargıdaki kararlar bizim lehimize çıkıyor. Birkaç esnafımız, menfaat düşkünleri tarafından kandırıldılar. Türel'in söylediklerine inananlar kazandı. Araçlarını ucuz aldılar. Yalanlarla insanları provoke etmeye çalışıyorlar. 400 otobüs alma gücüne sahibiz. Ama biz esnafı kapı dışarı etmeyi aklımızdan dahi geçirmedik. Dönüşümde plaka fiyatlarında çok ciddi artışlar olmuş. Esnaf kazandı."

TEBDİLİ KIYAFETLE GEZMİŞ

Dönüşümün yaşandığı 1 Şubat'ta kafasına kasket geçirerek, eşofman giyerek durakları gezdiğini dile getiren Başkan Türel, vatandaşların sisteme inandığını gördüğünü söyledi. Vatandaşın memnun olduğunu kaydeden Türel, esnafın sisteme araçlarını eklemeye devam ettiğini anlattı. Duraklardaki bekleme süresinin azalmaya başladığını belirten Menderes Türel, “İlk gün 341, üçüncü gün 370 araç sefere çıktı. Antalya'da 880 toplu ulaşım aracı vardı ve trafiği felç ediyordu. 400 otobüsle bu işin yapılacağını söylüyorduk. Esnaf araçta temin ettiği sürece sıkıntılar geride kalıyor. Kırsaldaki vatandaşlar için 30 araç kiralık, vatandaşlarımızı biz taşıyoruz. Vatandaşı düşünerek tedbirlerimizi aldık. Karlı olmayan hatları belediye olarak biz taşıyalım dedik. Bizim amacımız kar etmek değil. Bütün kırsaldaki vatandaşları biz taşıyoruz. Gece yarısı bir yolcu kaldığı zaman bize uyku haram" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü Kepez- Santral mahallelerinde yaptıklarını belirten Türel, Türkiye'nin en sorunsuz dönüşümünü hayata geçirdiklerini söyledi. Türel, “İnşaat hızlı bir şekilde devam ediyor. 5 aydır devletten alamadığımız kira yardımlarını biz kendi bütçemizden ödedik. İlk kez geçen ay kira yardımı aldık. Halkın neredeyse yüzde yüzü evet dedi. Her detay düşünülüyor. Bir liralık değer 3 lira olacak dedik ama 5 olacak. Vatandaş bize güveniyor. Yakın zamanda Balbey Mahallesi'nde de dönüşüme başlayacağız. Arazi çalışmalarını bilim heyeti tarafından yürütülüyor. Balbey'de halk bize 'müteahhit ile bizi karşı karşıya getirme' diyor. Belediye olsun istiyor" dedi.

KONYAALTI SAHİLİ'NDE BUDAK'A GÖNDERME

Başkan Menderes Türel, Konyaaltı Sahili projesini iki defa ihaleye çıktığını, ancak ihaleye katılımcı olmadığını söyledi. Üçüncü bir ihale için düşündüklerini belirten Türel, ihaleyi hatırlı kişilerin alacağı dedikodusunun boş çıktığını belirtti. İsim vermeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ı eleştiren Türel, şunları kaydetti: "Benim eski çırak diyor ki özel sektöre devredilmesin. Senin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık hedefin var diye Konyaaltı Belediye Başkanı'nı zor düşürmek istiyorsan o başka. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misali. Konyaaltı Belediye Başkanı'na bizim üzerimizden çakmak için bunu söylüyorsun, ben o kavgada yokum. Biz Konyaaltı Belediyesi'nin uyguladığı sistemin aynısı uyguluyoruz. İhaleye çıkmazsak iş başa düşecek, kolları sıvayacağız ve projeyi biz yapacağız. Belki proje bu durumda bu yıla yetişmez ama gelecek yıla yetişecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Teleferikten görüntü

- Kabinlerin görüntüsü

- Kabinlerden liman ve çevrenin genel görüntüsü

- Tünektepeden çevrenin görüntüsü

- Kahvaltıdan görüntü

- Katılımcıların görüntüsü

- Başkan Menderes Türel'in konuşması

- Başka Türel ve basın mensuplarının kabin içinde görüntüsü

- Detaylar

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

==========================================

Çatıda intihar teşebbüsünü polis sonlandırdı

ADIYAMAN’da, 6 katlı inşaatın çatı katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan 41 yaşındaki Hasan Seröz, polisler tarafından ikna edildi.

Olay, öğleden sonra Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı inşaatın çatı katına çıkarak atlayacağını söyleyen Hasan Seröz'ü görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri önlem alırken, polisler de çatıya çıkarak Seröz ile konuşmaya başladı. Seröz, polislerin yarım saatlik çabasının ardından ikna edilerek indirildi. Alkollü olduğu belirtilen Seröz daha sonra sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri ve ekipler

- Çatıdaki vatandaşın indirilmesi

- Vatandaşın ambulansla hastaneye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

==========================================

AK Parti Muğla'dan 'emekli turizmi' projesi

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, hazırladıkları 'Emekli Turizmi' projesi hakkında basın toplantısı düzenledi. Projeyle emekli vatandaşların tatil yapma imkanı bulacaklarını, böylelikle kışın kapalı işletmelerin gelir elde edeceğini söyledi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, yaklaşık bir yıldır Muğla il yönetimi olarak üzerinde çalıştıkları 'Emekli Turizmi' projesi hakkında basın toplantısı düzenledi. AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşan Mete, "En düşük emekli maaşını 1200 lira olduğunu düşündüğümüzde, geceliği 40 liradan emeklileri otellerde ağırlayalım. Sunacağımız hizmet tam pansiyon usulü olsun. 3 öğün yemek verelim. Bunun içine çay ve su da dahil olsun. İnsanlarımız 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin kış imkanlarına uygun olanlarında kendi istedikleri süre içerisinde emekli maaşları karşılığında konaklasın. Çeşitli aktivitelerinden yararlansın. Doğu'da yaşayan insanlar, karla kışla uğraşacaklarına kış aylarında bavullarını toplayıp, şu an için pilot bölge olan Muğla'ya gelecekler. Bodrum, Marmaris ve Fethiye'deki otelciler birlikleri görüştük ve projeye katılmak isteyen otelcilerden bilgi istedik" dedi.

"HERKES KAZANÇLI ÇIKACAK"

Bu projenin her yönden bakıldığında kazanç sağlayacağını savunan Mete, "1.5 milyona yakın turizm işçisi var. Bunların yaklaşık 1 milyonu Kasım ayından itibaren işsiz kalıyor. Oteller kış aylarında kapandığı için belirli standart personelini tutar ve diğer personelin işine son verir. Bu 1 milyon personel, 6 ay işsiz kaldıkları için işsizlik maaşı alma hakkı kazanır. Devlet, bu 1 milyon kişi işsiz kaldığı için SGK priminden mahrum kalıyor. SGK primi ve maaşı ile 1500 lira devlete maliyeti oluyor. Eğer biz turistik tesisleri kışında açmaya devam edersek, kişi başına 1500 lira devlet kazançlı çıkacak. İşletme sahibi için ciddi bir kapatma ve açma maliyeti vardır. Tesisi kapatırken masraf edersiniz 6 ay kapalı kalan tesisi, 6 ay sonra açmaya kaldığınızda tadilat masrafınız doğar. Çünkü 6 ay boyunca nefes almayan tesis sıkıntılar doğurur. Bir başka sıkıntı ise kalifiye eleman sıkıntısıdır. Tesisi kapattığınız zaman gönderdiğiniz personelin size geri gelme olasılığı düşüktür. Çünkü başka bir sektörde iş bulmuş olur. Dolayısıyla en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi kalifiye ve sürekli eleman sıkıntısıdır. Eğer tesisimizde 12 ay süreyle açık bırakırsak kalifiye elemanlarımız da sürekli istihdam etme hakkına sahip oluruz. İşletme olarak verdiğimiz hizmetin karşılığında, evet yazın kazandığımız gibi bir para kazanmayız ama çarkımızı çevirecek kadar para kazanmış oluruz" dedi.

Kış aylarında hizmet verecek tesislerin projeye dahil olabileceğini belirten Mete, huzurevinde kendi ihtiyaçlarını kendileri giderebilen kişilerin de 'Emekli Turizmi Projesi'ne dahil etmeyi planladıklarını belirtti. Gerekli fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra, ilgili bakanlarla konunun görüşüleceğini ifade etti.

YUNANİSTAN'DAKİ ASKERLERİ HATIRLATTI

Kardak kayalıkları krizinin yıldönümü sonrası komşuyla yaşanan bazı gerginliklerin sorulması üzerine ise Mete, "Yunanistan bizim komşumuz. Biz tarih boyunca Yunanistan ile hep iyi ilişkiler kurmaya gayret ettik ve gayret etmeye de devam edeceğiz. Başbakanımızın söylediği bir şey var. 'Bazı bakanları veya milletvekilleri veya iç siyasete propaganda üretmeye çalışan bazıları, çıkıp farklı şeyler yapabiliyorlar. Bazen de bizi kışkırtan eylemleri haline dönüşebiliyor, ama biz tebessüm ederek izliyoruz. Ama bu tebessüm etmemizi inşallah yanlış okumazlar. İnşallah karşı taraf, bunu daha fazla iç politika malzemesi yapmaz" dedi.

Darbe girişimi sonrası komşuya kaçan darbeci askerlere değinen, her iki ülkenin NATO üyesi olduğunu söyleyen Mete, "Komşumuz ve Türkiye arasında zaten olması gereken işbirliğidir. Bu yanlış karardan da geri dönerler. Belki de bu gerginliği ortaya çıkartan faktörlerden bir tanesidir, bize düşmanlık yapan bize hainlik yapan herkesin batılılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanması da işin açıkçası bizim de çok hoş karşılamayacağımız bir şeydir. Dolayısıyla Yunanistan'ın vatan hainlerini bir an önce iade etmesi gerekiyor, yüce Türk adaleti onları gerektiği cezayı verebilmesi için" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Basın toplantısından görüntü

- İl Başkanı Kadem Mete'nin açıklama

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

======================================

Jakuzide Şarap Banyosu

NEVŞEHİR’de Museum otelde yeni bir akım başlatarak Jakuzide Şarap Banyosu yapılıyor.

Rusya’dan Kapadokya’ya gelen Olga Vladi Kapadokya’nın eşsiz manzarası eşliğinde şarap banyosu yaptı Vladi “Kapadokyada böyle birmekanın olduğunu duydum bölgeyi çok merak ediyordum buraya geldim,otel görevlilerinin şarap banyosu olduğunu söyleyince bende denemek için şarap banyosu yaptım^dedi.

Museum Otelen Genel Müdürü Orhan Korkmaz."Museum otel olarak ,40 ‘dan fazla üzüm bağımız bulunuyor,bu bağlarda 8-9 Çeşit üzüm yetiştiriyoruz.Kendi şarap ve pekmezimizi üretiyoruz bu şarapları misafirlerimize ikram ediyoruz Dünyaca ünlü starların dahi güzellik rütüverlerin’den olan şarap banyosunu misafirlerimize ikram etmeye karar verdik .Gelen misafirlerimize şarap banyosu hazırlıyoruz önce şarap banyosuna giriyorlar ardından da masajlarını alıp rahatlıyorlar.Şarap banyosunun faydası kasları gevşetiyor.Kan dolaşımını hızlandırıyor,şarap banyosuna ilginin fazla olduğunu belirten Korkmaz,Özellikle balayı çiftleri çok seviyorlar önümüzdeki günlerde sevgililer günü bunun içinde şimdiden rezarvasyonlar yapılıyor. Belli katogolilerin üzerindeki misafirlerimize Şarap banyosunu biz otel olarak ikram ediyoruz ilgi üst seviyedeki misafirlerimizi ağırlıyoruz.Günde 4-5 odada deneyimli masözlerimiz bu banyoyu hazırlıyor.Şarap banyosu için gelen misafirlerimizde oluyor.10 litreye yakın şarap kullanıyoruzödedi.

Görüntü Dökümü:

- Rusya’dan Kapadokya’ya gelen Olga Vladi Jakuzide Şarap Banyosu yapmasından genel ve detay görüntü

- Museum Otelen Genel Müdürü Orhan Korkmaz ile röportaj

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)

=============================================

Salon Sirki, er gün 2 saat süreyle 2 saatlik gösteri yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'ye gelen Salon Sirki, Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde her gün 2 saat süreyle 2 saatlik gösteri yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'ndeki etkinlikleri kapsamında çocuklar yakınları ile birlikte 2 saat süren sirkte, akrobatlardan, palyaçolara, hulahop ve balans şodan, jonglör ve bisiklet cambazına kadar birbirinden farklı heyecan verici gösteriler sergileniyor. 1 Şubat'ta Kayseri'ye gelen Salon Sirki yarın yapılacak gösterilerle programını bitirecek. Çocuklarıyla birlikte Salon Sirki'ni izlemeye gelen aileler çocuklara sömestr tatilinde bu etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sirkin gösterimin yapıldığı salondan genel görüntü

- Lobutlarla gösteri

- Akrobasi gösterisi

- Röportajlar

- Detay Görüntü

Haber: Kamera: KAYSERİ, )

======================================