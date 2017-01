DHA YURT BÜLTENİ-8

DEAŞ'ın bombalarını üreten 3 kardeş yakalandı (2)

BOMBACI KARDEŞLER TUTUKLANDI

DEAŞ'ın canlı bomba saldırılarında kullandığı bombaları Irak'ta kurdukları fabrikada ürettikleri belirlenerek Samsun'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kardeş, Sakarya'da sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.



Haber-Kamera: SAKARYA

Konya'da tipi ve buzlanma trafiği felç etti: 40 kaza, 30 yaralı

KONYA'da buzlanma ve tipi nedeniyle 40'a yakın kaza oldu ve çoğu hafif olmak üzere 30 kişide yaralandı.

Konya'da gece saatlerinden başlayan buzlanma ve tipi özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Kenti Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray ve Karaman'a bağlayan karayollarında gece yarısından itibaren farklı noktalarda 40 yakın kaza meydana geldi. Bu kazalarda çoğu hafif olmak üzere 30 kişide yaralandı. Gün içinde kenti Afyonkarahisar- Ankara ve Aksaray'a bağlayan kara yolları tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapandı. Ulaşıma açılan bölümlerde ise kamyon ve TIR gibi araçların geçişine izin verilmedi. Polis ve Karayolları ekipleri ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de beyaz esaret

TUNCELİ, Elazığ ve Bingöl'de etkili olan kar yağışı hayatı felçetti. Tunceli'de 248, Elazığ'da 388 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde şiddetli tipi, ilçede işyerleri ile 47 köy yolunun kapanmasına yolaçtı.

KAR KALINLIĞI NAZİMİYE VE PÜLÜMÜR'DE 2 METREYİ AŞTI

Tunceli'de 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 80 santimmetre olurken, Ovacık, Nazimiye ve pülümür ilçelerinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli genelinde 248 köy yolu da ulaşıma kapandı. Dün gece saatlerinde yoğun kar yağışı ile birlikte Pülümür çevresinde etkili olan tipi nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu Cankurtaran Tepesi'nde kapandı. Aşırı tipi nedeniyle kapanan karayolu, ekiplerin gece saatlerinde yaptığı çalışmalar sonucu tekrar açıldı. Gece saatlerinde TIR'ların geçişine izin verilmezken bugün öğlen saatlerinde TIR geçişlerine tekrar izin verildi. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle Tunceli genelinde 248 köy yolyunun kapandığı belirtildi. Tunceli Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını söyledi. Tunceli merkez ve Nazimiye İlçesi'nin Kıl Köyü yolunun açılması çalışmalarına bizzat katılarak ekipleri denetleyen Yıldırım, "3 gündür ilimizde kar yağışı etkili oluyor. Şu an bulunduğumuz noktada yaklaşık birbucuk metre kar var. Bir çok bölgemizde kar kalınlığı 2 metrenin üzerine çıkıyor. Tipi olunca bazı bölgelerde kar kalınlığı 4 metreyi buluyor ve ekiplerimiz yüksek rakımlı tepelerde köy yollarını açmak için, vatandaşın mağdur olmaması, hasta ve rahatsız olan vatandaşların hastanelere gelmesi için, 24 saat ekiplerimiz görev yapıyor. 112 hızır acil ile kordineli çalışıyoruz. Özellikle hasta ve diğer durumların olduğu köy yollarını öncelikle açıyoruz. Hiç bir köylümüzün mağdur olmaması için ekiplerimiz sürekli haraket halinde şu an 248 köy yolu kapalı açmak için yoğun bir çabamız var" dedi.

ELAZIĞ'DA 383 KÖY YOLU KAPANDI

Elazığ merkez ve ilçelerde dün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, kar yağışından dolayı Elazığ ve ilçelere bağlı 383 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ merkezde 52, Ağın'da 8, Alacakaya'da 4, Arıcak'ta 11, Baskil'de 14, Maden'de 37, Karakoçan'da 87, Keban'da 13, Kovancılar'da 71, Palu'da 36 ve Sivrice'de 50 olmak üzere toplam 383 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, dünden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için 10 ekip, 70 iş makinesi ve 110 personelle 24 saat çalışmaları sürdürdüğünü söyledi. Elazığ şehir merkezinde kar lastiği takmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Adliyeye yolunda seyir halindeki ve kar lastiği olmayanlar araçlar yolda kalırken, yolda kalan araçlara vatandaşlar yardım etti.

KARLIOVA'DA TİPİ HAYATI DURDURMA NOKTASINA GETİRDİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesi'nde 2 günden beri etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren, tipi ve fırtınaya dönüştü. İlçenin 47 köy ile olan bağlantısı kesilirken, ilçe merkezinde ise bir çok esnaf, kar, tipi ve fırtını yüzünden kepenk açmadı, açan bir çok esnaf da kısa süre sonra kepenklerini indirmek zorunda kaldı. Dün gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Bingöl-Erzurum karayolu, karaylları ekiplerinin çalışması sonucu, ulaşıma açıldı. Karlıova Belediyesi'ne ait iş makinaları ise kapanan mahalle yollarını açmak için aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor.

=========================================

CHP'li Gürsel Tekin: 15 Temmuz darbesinin temel atma töreni 2010 yılındaki referandumdur

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2010 yılındaki referandumda yapılan yanlışlıkların yeniden yapılmamasını isteyerek, "15 Temmuz darbesinin temel atma töreni 2010 yılındaki referandumdur. O gün bir çeteye devleti teslim ettiler, hukuk sistemini teslim ettiler ve bugün ülkemize ağır maliyetleri oldu. Tekrar bir maliyetin olmaması için herkesi sağduyuya davet ediyorum" dedi.

Başkanlık sistemine 'Hayır' çağrısı yapmak için otobüsle Tükiye'yi gezen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partisinde açıklama yapan Gürsel Tekin'e CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar ve CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay da eşlik etti. Başbakanın OHAL sürecinde referandum olmayacağı sözlerini hatırlatan Gürsel Tekin, "Dünyanın her yerinde başbakanların söyledikleri referans kabul edilir. Sayın başbakan referandum tartışmasının olduğu dönemde kesinlikle OHAL durumunda referandum olmayacağını ifade etmişti. Biz de siyasi partiler olarak bunu ciddiye almıştık. Ciddiye almalıydık. Ve hiçbir koşulda hele ki 80 milyon vatandaşın geleceğini, hukuk sistemini inşa edecek bir referandum sistemini olağanüstü koşullarda yapmak kabul edecek bir şey değildir. İktidar bunu anlatmakta da zorlanır. Sonucu ne çıkarsa çıksın meşru ve gayri meşru tartışması kaçınılmaz olacaktır. Sakın ha terör derseniz bu ülke 34 yıldır terörle iç içi yaşıyor. Umut edelim ki en azından seçimin sağlıklı işleyebilmesi, seçimin OHAL süreci içerisinden kaldırılır ve insanlar kendini rahatlıkla ifade edebilir" diye konuştu.

Tekin hükümetten centilmenlik beklediklerini belirterek, "CHP olarak biz ve bizim dışımızdaki siyasi partiler hayır kampanyasını açan tüm sivil toplum örgütlerinin hükümetten beklediği tek şey centilmenlik. Televizyonlar, devlet ve devletin kurumları sizin olabilir. Sadece bizi milletle baş başa bırakmanızı istiyoruz. Bugüne kadar parlamentoda 130 milletvekilimiz olağanüstü çaba sarf ettiler. Biz komisyon çalışmasında isterdik ki devletin televizyonunda 80 milyon vatandaşımızın rahatlıkla izleyebileceği, kimin ne söylediğini görme şansı olsun ama ne yazık ki bu imkanlar kamuoyuna sunulmadı. Çünkü anlatılabilecek bir durum değildir bu" dedi.

BAŞKANLIK SİSTEMİ OLAN ÜLKELERDE YOLSUZLUK BİRİNCİ SIRADA

Başkanlığın olduğu ülkelerde yolsuzluğun olduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu: "Dün uluslararası rapor açıklandı. Hangi ülkelerde yolsuzluk var, hangisinde yok. Parlamenter sistemle yönetilen yani denetim mekanizması olan bütün ülkelerde neredeyse yolsuzluk sıfır durumda. Nerede yolsuzluk var? bizim gibi denetim mekanizması askıya alınmış ve başkanlık sistemi olan bütün ülkelerde yolsuzluk birinci sırada. Bu kadar sorunlarımız varken, yarım yamalak denetim mekanizmasının işlemediği yerde yolsuzluk varken yarın başkanlık sisteminde yolsuzluğun ne durumda olacağını düşünün. Bir ülkede yolsuzluk varsa o ülkede yoksulluk var, bunu böyle kabul edeceksiniz. Sayın cumhurbaşkanımız geçen hafta Afrika'da başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeleri ziyaret etti. Açın o ülkelerin tablolarına bakın, o ülkedeki vatandaşların sefaletine bakın, dönün denetim mekanizması şeffaf olan ülkelerdeki tabloya bakın ve ona göre karar verin. Şuna eminim, vatandaşlarımız hayırlı işler yapacaktır. Sadece engel istemiyoruz, baskı istemiyoruz ve hükümetten tek arzumuz centilmenliğe sadık kalmaları. Tehdit, şantaj, bunlar bize vız gelir"

ÇETEYE ÜLKEYİ TESLİM ETTİLER

Tekin, 2010 yılında darbenin temelinin atıldığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Tek kişi olmadığı için, tek kişi yönetmediği için terörle mücadele edemiyorlarmış. O zaman size sorarız. Siz bütün şehirlerdeki arsaları talan ederken, AVM'ler dikerken, rezidanslar dikerken kim size engel oldu? Her şeye gücünüz yetiyor da niye bu terörle mücadele konusunda gücünüz yetmiyor? Çünkü iktidarla terör örgütü arasındaki ilişkileri çok net bir şekilde konuşmamız, tartışmamız lazım. Çözüm sürecini başlatan sizdiniz. FETÖ'yle kırk yıldır, sadece 15 yıllık iktidar sürecinde değil, tavuk- yumurta ilişkisi içinde olan sizsiniz. Ortadoğu çamuruna bulaşmayın, girmeyin buraya, cumhuriyet hükümetlerinin hiçbirisi girmemiş buraya siz de aman ha, Türkiye'nin başını belaya sokarsınız itirazlarımıza rağmen cakalar attınız, 'biz küresel dünyanın bir parçası olacağız' dediniz. Bize ağır maliyetler ödettiniz. İslam coğrafyasını kanamalı coğrafya haline getirdiniz. Bütün bunlar CHP'nin 15 yıldır ikazlarına rağmen yapıldı. Ben yüzde yüz hayır çıkacağı inancındayım. Hiç kimse, hiçbir vatandaş hele hele AKP'ye oy veren kardeşlerimizin bu maceraya dahil olacağını düşünmüyorum. 2010 yılı darbenin temel atma töreniydi o dönem. Umuyorum ki 2010 yılındaki referandumda yapılan yanlışlıklar bu dönemde yapılmaz. 2010 yılını, özelikle o dönem anayasaya evet diyenler konusunda şunları söylemek istiyorum. 15 Temmuz darbesinin temel atma töreni 2010 yılındaki referandumdur. Unutmayın o gün bir çeteye devleti teslim ettiler, hukuk sistemini teslim ettiler ve bugün ülkemize ağır maliyetleri oldu. Tekrar bir maliyetin olmaması için herkesi sağduyuya davet ediyorum"

CHP’li Ağbaba: TBMM kendi kendini infaz etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'nin önemli bir sürece girdiğini, 'TBMM'nin ortadan kaldırıldığını' söyledi.

Ağbaba, beraberinde milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Hüseyin Çamak ve Serdal Kuyucuoğlu ve İl Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. 'Hayır' kampanyası yapan kurumların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını öne süren Ağbaba, bu kurumların birlikte gösterilmeye çalışıldığını, özellikle Devlet Bahçeli ve etrafının bunu itibarsızlaştırmaya çalıştığını, CHP'nin MHP'li muhaliflerle kampanya yürüttüğünün de söylendiğini hatırlattı. Bunun açıkça hayır cephesini dağıtmaya yönelik bir hamle olarak nitelendiren Ağbaba şöyle devam etti: "Bütün siyasi partilerin seçim bildirgesi, programları var. O programlarda neyi, Türkiye için hangi geleceği hedeflediklerini yazarlar. Öncelikle kendi seçim bildirgesi ile programı ile çelişen bir kişi varsa o da Devlet Bahçeli'dir. 1 Kasım seçimlerindeki seçim bildirgesi, parti programlarına, geçmişteki lideri Türkeş'e bakın, bunların hepsi rejim değişikliği ve başkanlığa karşıdır. Devlet Bahçeli, 'Ver Bilal'i al başkanlığı' diyordu. Aslında MHP ile muhalifleşen Devlet Bahçeli'dir. Bizim muhaliflerle birlikte ne kampanya yapma niyetimiz var ne de öyle bir çalışmamız var. Hayır cephesini bir kampta göstermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin her yanında hayır diyenlerin sayısı her yerde görüyoruz. Bu da parti meselesi değil, memleket meselesidir. Bunu da her yerde yüksek sesle söylemek lazım"dedi.

MECLİS KENDİ KENDİNİ İNFAZ ETTİ

Yeni dönem nedeni ile meclisin 'kendi kendini infaz ettiğini' söyleyen Ağbaba şunları söyledi:"Milletvekillerinin denetim görevi vardır. Milletvekillerinin bakanların üzerindeki gücü, mecliste verdiği gensoru ve tekliflerden gelir. Şimdi bakanlara yönelik gensoru ortadan kaldırılıyor. Artık mecliste Bakanlar Kurulu seçilmeyecek. Bakanların meclisten seçilme şartı ortadan kaldırılıyor. Eğer milletvekili bakan olursa istifa etmesi gerekiyor. Bakanlar Kurulu'nun da meclisten seçilmemesi TBMM'nin yok edilmesidir. Artık bütçeyi TBMM yapmayacak. Bütçeyi saray, tek adam, başkan yapacak. Kanun yapma yetkisi Cumhurbaşkanı kararnamesi ile tek adama aktarılıyor. Her koşulda OHAL yetkisi veriliyor. Meclisin kolu kanadı kırılıyor."

Petrol istasyonu soyguncuları güvenlik kamerasında

ADANA'da iki ayrı petrol istasyonunda silahlı soygun yapan 9 şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan soygun sırasında şüphelilerin market görevlisine silahla ateş ettiği, yere yatırıp, ellerini ayaklarını bağlayıp dövdüğü de belirlendi.

İlk soygun geçen 29 Aralık'ta Ceyhan İlçesi Çakaldere Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda meydana geldi. Pompalı tüfek ve sopalarla istasyona giren şüpheliler, görevli Mustafa Ö.'ye (44) silah doğrultarak kasadaki 4 bin TL ile markette bulunan sigara ve madeni yağlardan alarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Mustafa Ö., gaspçıların arkasına koşarak tabancayla havaya ateş edip, telefonla durumu polise bildirdi.

10 Ocak'ta ise yüzleri maskeli gaspçılar Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi Belören mahallesindeki petrol istasyonunu bastı. Görevli Rafet Ö.'yü kafasına vurarak yere yatıran şüpheliler, kasadaki 5 bin lira ile marketten yaklaşık 20 bin liralık eşya alıp kaçtı. Bu sırada şüphelilerin bazıları da Rafet Ö.'nün ayaklarına doğru ateş etti. Daha sonra elleri ve yaklarını iple bağlayıp dövdü. Ölümle tehdit ettikleri Rafet Ö.'nün cüzdanı ile telefonunu da alan soyguncular geldikleri araçla kaçtı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk istasyon soygunuyla ilgili yaptığı incelemede, şüphelilerin Adana'daki ikinci soygunu da gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin yol güzergahındaki işyeri ve mobese kameralarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi sonucu kimlikleri saptandı. Polis ve jandarmanın ortaklaşa yaptığı operasyonda Adana merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesinde oturan Ali Y. (25), O.Ç. (20), A.Y. (20), A.A. (27), E.Ö. (30), E.A. (20), Y.K. (30), O.S. (24) ve A.Ç. (16) gözaltına alındı. Soygunda kullanılan otomobile de el konuldu.

Ceyhan'da sorgulanan 9 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.A., O.Ç., A.Y. ve O.S. tutuklanırken 5 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

================================

Erzincan Barosu 'evet' dedi

ERZİNCAN Baro Başkanı Adem Aktürk, nisan ayında yapılacak olan referandumda Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" dediklerini açıkladı.

Baro Başkanı Adem Aktürk, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Adem Aktürk, Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik halkın iradesini, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına uyarak ortaya koyduğunu belirtti. Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" dediklerini açıklayan Başkan Aktürk şunları söyledi:

"Devletimiz; Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yeniden medeniyeti değiştiren dünya devleti haline gelecektir. Türkiye Anayasasının ilk üç maddesine ve başlangıç hükümlerine dayandığı, cumhuriyetin niteliklerini, özellikle demokratik devlet ve hukuk devletini daha güçlendirdiği için, yasama ve yürütme organları arasında kesin bir ayrım ve denge getirdiği, her iki organın fiili birlikteliğine son vereceği için, yürütme organından bağımsız etkin ve daha güçlü yasama organı olacağı için, daha güçlü, istikrarlı, hızlı karar alan, tek başlı ve siyasi sorumluğu olan yürütme organı olacağı için, yürütme organı halk tarafından seçileceği için, tam millet iradesi ve millet egemenliğine dayanacağı için, devlet başkanı hem milletimiz millet hem de meclis tarafından denetleneceği için, yargı organının tarafsız ve bağımsızlığı güvence altına alınacağı için, yargı organı, milli egemenlik meşruiyetine dayanacağı için, 1961 ve 1982 Anayasalarının vesayet sistemi sona ereceği için, cumhurbaşkanlığı sisteminde, siyaset dışı güçlerin meclisi kullanarak milletin iradesini yansıtan hükümetlere operasyon yapılmasını engelleyen mekanizmalar var olduğu için, parlamenter sistemin hükümet istikrarsızlığı ve yürütmenin güçsüzlüğüne sebebiyet veren tıkanıklıklarını; ortadan kaldırdığı ve koalisyon hükumetlerine yol açmayacağı için, siyasi, ekonomik istikrarı ve büyümeyi sağlayacağı için, darbe teşebbüsleri, terör ve ekonomiye yönelik saldırılarında, daha güçlü mücadele ve seri karar alabileceğimiz için, uzlaşı, birlik ve beraberlik kültürünü getireceği için; 'evet' diyoruz. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın memleketinde, Erzincan Barosu Başkanı olarak, daha güçlü Türkiye için; Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine referandumda 'evet' diyoruz. Referandum sürecinde milletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın yanındayız. Bu süreçte elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz."

90 bin liralık alacağını ödemediği kişiyi öldürdü

KAYSERİ’de, tavuk çiftliği işinde kendisinden 90 bin lira para alarak ödemeyen Ali Kargı’yı tabanca ile vurarak öldüren Jandarma Uzman Çavuş Tunahan Gelmez polis Akipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Kocasinan ilçe Jandarma Komutanlığı’nda Uzman Çavuş olarak görev yapan Tunahan Gelmez (29), Ali Kargı (35) ile askeriyede görev yapmadan önce tavuk çiftliği işi yaptı. Ali Kargı iddiaya göre, Tunahan Gelmez’den aldığı 90 bin lirayı geri ödemedi. Üstünden uzun zaman geçmesine rağmen parasını alamayan Gelmez, Kargı’nın bulunduğu Melikgazi İlçesine bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşünce Gelmez, yanında getirdiği tabanca ile Kargı’ya 8 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Kargı’yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kargı, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kayıplara karışan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan başarılı çalışma neticesinde saklandığı yerde yakalandı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

============================================

Besni eski belediye başkanı vefat etti

ADIYAMAN Besni İlçesi'nin eski Belediye Başkanı Mahmut Ağar vefat etti.

Besni eski belediye başkanlarından 76 yaşındaki Mahmut Ağar, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 1977-1980 yıllarında Besni Belediye başkanlığı yapan Mahmut Ağar’ın vefatı, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Ağar’ın cenazesi Haci Reşit Cami'sinde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

Gaziantep'te, 1 polise daha tutuklama

GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında 1 polis memuru daha tutuklandı.

Darbe girişiminin ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan bir polis memuru bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Böylece kentte son 2 gün içerisinde ByLock kullandıkları saptanarak tutuklanan polis memuru sayısı 34'e yükseldi.



Haber: GAZİANTEP ()

Okul servis araçlarının kaza bilançosu ağır



EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve 81 il valiliklerine gönderilen okul servisleriyle ilgili uyarı yazısında, 2016 yılında öğrenci servisleri ile ilgili yapılan denetimlerle ilgili istatistiklere yer verildi. İstatistiklere göre, yapılan tüm denetimlerde ve alınan önlemlere karşın 2016 yılında okul servis araçları 1588 trafik kazasına karıştı. Bu kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 182 kişi de yaralandı. Yazıda, okul servis araçlarındaki eksikliklerin giderilmesinin sadece trafik polislerinin denetimi ile mümkün olmadığı da belirtilerek, "Okul yönetimleri tarafından araçların denetiminin özellikle zorunlu sigorta ve teknik muayene bakımından yapılması, öğrencilerin serviste emniyet kemerlerinin takılı olduğunun öğretmenler tarafından kontrol edildikten sonra okuldan ayrılmalarına izin verilmesi gibi önlemlerin muhtemel kazalardaki ölüm ve yaralanmaları azaltacağı" belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve 81 il Valiliğine gönderilen, 'Okul servis araçlarının denetimi' başlıklı yazıda, 2016 yılında okul servisleri üzerinde yapılan denetim sonuçlarına ait istatistiki bilgiler de paylaşıldı. Yazıda, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele etmek ve taşımanın disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla her eğitim ve öğretim döneminde okul servis araçları, sürücüleri ve öğrencilere yönelik eğitim ve denetim faaliyetinin aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtildi. Yazıda, denetim istatistiklerine göre 2015 yılında otobüs ve minibüs türü taşıtlara ilişkin TÜVTÜRK muayene sonuçları incelendiğinde, 699 bin 997 taşıttan yüzde 65.74'ünün 'hafif' kusurlu, yüzde 31.76'sının 'ağır' kusurlu, yüzde 1.50'sinin 'emniyetsiz' oldukları ve kontrol edilen taşıtlardan sadece yüzde 1'inin ise 'kusursuz' olduğunun tespit edildiği belirtildi.

GEÇEN YIL 8 ÖLÜ, 3 BİN 182 YARALI

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazısında, 2015- 2016 eğitim ve öğretim yılında ülke genelinde yapılan okul servis aracı denetimlerinde 218 bin 64 taşıt-sürücü kontrol edildiği, kusurlu görülen 13 bin 156'sına ceza uygulandığı belirtilerek, "Yapılan tüm denetimlerde ve alınan tedbirlere rağmen 2016 yılında okul servis araçlarının karıştığı toplam bin 588 adet trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 182 yaralanmıştır" denildi.

UYGULANAN CEZALAR

2016 yılı Aralık ayı itibariyle il, ilçe belediyelerinden alınan verilere göre, ülke genelinde 81 bin 779 okul servis aracının faaliyet gösterdiği, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan temin edilen verilere göre ise 92 bin 492 aracın taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği kapsamında taşıma yaptığı anlaşıldığı belirtilen yazıda, "2016 eğitim ve öğretim döneminde yapılan özel denetimlerde, 88 bin 335 okul servis aracı denetlenmiş, bin 646'sına okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uymamak, bin 298'ine fenni muayene süresini geçirmek, 526'sına fazla yolcu taşımak, 131'ine araçlarında teknik değişiklik yapmak, 130'una emniyet kemeri takmamak ve 27'sine sigortasız trafiğe çıkmak nedeniyle toplam 4 bin 672 araca cezai işlem uygulanmış ve 629 araç da trafikten men edilmiştir" denildi.

OKUL YÖNETİMİ VE ÖĞRETMENLERDEN DESTEK İSTENDİ

Yazının sonunda ise, ortaya çıkan istatistiki verilerden, çocukların okula güvenle erişmeleri amacıyla bedelini ailelerin ödediği, öğrenci servis hizmeti veren taşıtların önemli yasal ve teknik eksikliklerinin bulunduğu belirtilerek şu ifadeler yer aldı: "Bu eksikliklerin sürekli olarak trafik polisince denetlenmesinin ve giderilmesinin, diğer asli görevlerimiz de dikkate alındığında her zaman mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle okul servis aracıyla öğrencilerin erişim ihtiyacının karşılandığı okul yönetimleri tarafından araçların denetiminin, özellikle zorunlu sigorta ve teknik muayene bakımından yapılması, öğrencilerin serviste emniyet kemerlerinin takılı olduğunun öğretmenler tarafından kontrol edildikten sonra okuldan ayrılmalarına izin verilmesi gibi önlemlerin muhtemel kazalardaki ölüm ve yaralanmaları azaltacağı gibi, bu uygulamayla çocuklarımıza olumlu ve koruyucu davranışların kazandırılması da mümkün olacaktır."

Haber; Ferit ASLAN / DİYARBAKIR

