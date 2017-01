DHA YURT BÜLTENİ-8

(YENİDEN)



1)OTOMOBİL, OTOBÜSLE ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

TOKAT'ın Turhal ilçesinde karşı şeride geçen otomobil otobüs ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yititirken, 5 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Tokat-Amasya karayolu 50'inci kilometrede Turhal ilçesine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Tokat'tan Amasya istikametine giden 22 yaşındaki Muhammet Uzer'in kullandığı 38 BN 089 otomobil virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Amasya'dan Tokat istikametine seyir halinde olan 61 yaşındaki Serdar Şahin yönetimindeki 60 HT 764 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet Uzer ile birlikte yanında bulunan 62 yaşındaki Adil Uzer ile Neriman Uzer hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Şükran Avcı ile otobüs şoförü Serdar Şahin ve yolculardan henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cesedi otomobil içerisinden çıkartılarak, cenaze aracıyla Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2)ÇATIYA ÇIKAN DERNEK BAŞKANINI POLİS İKNA ETTİ



GENEL Merkezi Samsun'da bulunan bir derneğin Başkanı A.D., 7 katlı binanın çatısına çıkarak sosyal medyadaki hesabından canlı yayın yaparak intihar edeceğini söyledi. Yargılandığı çeşitli davalarda kendine haksızlık yapıldığını öne süren A.D., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Adalet istiyorum. Bu ülkede adalet denilen bir şey yok. Artık çok bunaldım" dedi. A.D., müzakereci polisin ikna çabası ile eyleminden vazgeçti.

Olay, bugün Samsun'un İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Genel merkezi Samsun'da bulunan derneğin Başkanı A.D., dernek binasının bulunduğu 7 katlı binanın çatısına çıktı. Boynuna geçirdiği urganla cep telefonundan sosyal medyadaki hesabından canlı yayın yapan ve intihar edeceğini söyleyen A.D.'yi görenler polise haber verdi. Sevk edilen polisler çevreyi güvenlik kordonuna alarak durumu sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, A.D.'nin atlama olasılığını göz önüne alarak binanın önüne çadır açtı.

"ADALET İSTİYORUM"

Yargılandığı çeşitli davarlarda kendine haksızlıklar yapıldığını öne süren A.D. çatıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, "Ben adalet istiyorum. Bu ülkede adalet denilen bir şey yok. Artık çok bunaldım" dedi. Bu sırada olay yerine gelen müzakereci polis uzun süren görüşmelerden yaklaşık 4 saat sonra A.D.'yi eyleminden vazgeçirdi. İntihar girişiminde bulunan adam ifadesi için polis merkezine götürülürken, soruşturma sürüyor.

3)TÜYLERİ DÖKÜLEN KOYUNLAR KORKUTUYOR

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde bir vatandaşa ait 100 küçükbaş hayvanın açlıktan zayıfladığı ve tüylerinin döküldüğü ileri sürüldü. Hayvanseverlerin tepki gösterdiği besici Nuriye Gökçen, hayvanların bu hale açlıktan değil aşırı yağış yüzünden strese girmelerinden kaynaklandığını söyledi.

Akdeniz Mahallesi'nde bir ahırda bulunan yaklaşık 100 küçükbaş hayvanın içler acısı durumu hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Hayvan severlerden Yakup Alper ve Serkan Orhan tarafından görüntülenen koyunların tüylerinin döküldüğü ve bazılarının da aşırı zayıf olması dikkat çekti. Hayvanların çevredeki kamış ve portakal, limon gibi atıkları yediğini belirten Yakup Alper, hayvanlara sahip çıkılmasını istedi. Yakup Alper, "Ben de bir hayvan yetiştiricisiyim, aynı zamanda hayvan severim. Ben uzun süredir buraya yakın bir inşaatta çalışıyorum. Bu hayvanlar resmen ölüme terk edilmiş durumdalar. Açlıktan hayvanların tüyleri dökülmüş, bir deri bir kemik kalmışlar. İnsanın buna nasıl vicdanı razı olur? Bu hayvanların sahibi bu duruma nasıl izin verir" dedi.

STRESTEN ZAYIFLADILAR

Hayvanseverlerin tepki gösterdiği koyunların sahibi olan Nuriye Gökçen ise, gerektiği gibi baktığını kaydederek, "Düzenli olarak yemini veriyorum. Aç bırakmam söz konusu değil. Bu çevredekiler insanların görüşüdür. Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlardan dolayı hayvanlar strese girdi ve o yüzden zayıfladılar. Açlıktan bu duruma geldiklerine katılmıyorum"diye konuştu.

4)ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 70'İ İNSAN KAYNAKLI

MUĞLA Orman Bölge Müdürü İbrahim Çelik, geçen yılki yangın söndürme ve bakım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yangınların çıkış nedenlerinin yüzde 70'inin insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeleri Mevkii Helikopter Pisti ve Tesisleri'nde, basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Müdür Yardımcısı Vedat Dikici, Orman Yangınları İle Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli, Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, Muğla Yangın Harekat Merkezi ekibi Suat Ünal, İsmail Durak ve Bodrum Orman İşletme Şefi Mutlu Mercan ile personel katıldı.



"TEKNOLOJİNİN SON İMKANLARI KULLANILIYOR"



Görev bölgelerinin Aydın ve Muğla illerini kapsadığını belirten Muğla Orman Bölge Müdürü İbrahim Çelik, bölgenin 1 milyon 150 bin 201 hektar ormanlık alana sahip olduğunu, tamamının yangınlarda birinci derece hassas ormanlar olduğunu ifade etti. Orman yangınlarına karşı hem havadan hem karadan teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiklerini belirten Çelik, "Orman Bölge Müdürlüğümüzde yangınlarla mücadelede 1500 işçi, 89 arazöz, 38 su tankeri, 51 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 11 greyder ve 9 treyler kara gücünü oluşturuyor. Fethiye, Marmaris, Milas ve Nazilli'de konuşlanan 4 su atma özelliği taşıyan ve Ula'da konuşlanan 1 genel amaçlı olmak üzere 5 helikopter ile Bodrum Havalimanı'nda konuşlanan 2 amfibik uçak Bölge Müdürlüğümüzün yangınlarla mücadelede hava gücünü oluşturuyor. Yaz ayları boyunca 103 Sincap Motorize ekibi, riskli bölgelerde devriye görevi yapıyor" dedi.



Bölgelerindeki yangınların geçen yıl yüzde 76'sının 11.00 ila 19.00 saatleri arasında çıktığını belirten Çelik, 226 kırsal alan ve ziraat yangınında 788 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Muğla Orman Bölge Müdürü Çelik, bölgelerindeki yangınların çıkış nedeninin yüzde 70'inin insan kaynaklı olduğunu söyledi. Çelik, son 10 yıllık verilere göre sorumluluk alanlarında yılda ortalama 331 yangın çıktığını ve bu yangınlarda ortalama 534.1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtti.



"BODRUM'UN RÜZGARI BİZİ ZORLUYOR"



Bodrum'daki orman yangınlarıyla da ilgili konuşan Çelik, "2016 yılında Bodrum'da 8 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 7.14 hektar alan zarar gördü. Kırsal alanda çıkan 8 yangında da 533.69 hektar alan zarar gördü. Toplamda ise 540.83 hektar kırsal ve ormanlık alan zarar gördü. Bodrum'da rüzgar ve fırtına etkili olduğu için yangınlarda da bizleri zorluyor. Yangının daha hızlı büyümesine neden oluyor" dedi.



51 YANGIN GÖZETLEME KULESI 24 SAAT İŞ BAŞINDA



51 Yangın gözetleme kulesiyle bölgelerinin 24 saat usulüyle gözetim ve denetim altında olduğunu söyleyen Çelik, "51 kulemizin 15'inde Genel Müdürlüğümüz, Bilkent Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliği ile yapılan kameralı gözetim sistemi bulunmaktadır. Bu sistemde 360 derece dönebilen kameralar 10 kilometrelik mesafede en ufak dumanı algılayarak yangını takip eden birimlere alarm vermektedir. Bir turunu 3 dakikada tamamlayan bu kameralar 'Duman Avcısı' adıyla da bilinmektedir. Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz Milas İşletmesi Bodrum Şefliğine bağlı Kayabaşı-Çöplük mevkii ve Seydikemer İlçesi, Kuytucak Kulesi'nde İnsansız Kameralı Gözetleme Sistemi devreye girmiştir" dedi.



Çelik, Güvercinlik Mahallesi, Pina Yarımadası'ndaki yanan çam ağaçlarının yerine, bölgenin unsuru olan Harnup Ağacı dikim projesi için inceleme yapılacağını belirtti.

5)ELEKTRİK ARIZASI EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

ANTALYA'da 60 yaşındaki Müzeyyen Yaşa'nın oturduğu apartman dairesi, klimanın elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi Hızır Reis Caddesi'ndeki 9 katlı Kemal Bey Apartmanı'nın 3'üncü katındaki yangın, dün gece çıktı. Müzeyyen Yaşa'nın kardeşleriyle yaşadığı apartman dairesinde klimanın elektrik aksamındaki arızası nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, daireyi kaplayan dumandan etkilenen Müzeyyen Yaşa ve kardeşleri, komşuları tarafından kurtarıldı. Yoğun duman apartmandaki diğer daireleri de etkiledi. Dumandan etkilenen bir çocuğa ambulansta müdahale edilirken bir kişi de hastanede tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Müzeyyen Yaşa, içeride otururken bir anda klimanın alev aldığını ve çok korktuklarını söyledi. Yangına ilk müdahale edenlerden 24 yaşındaki Emre Yağmur ise "Klimanın motorundan alev yükseliyordu. Ağabeyimle birlikte içeridekileri kurtardık" dedi.

6)SGK İNŞAATINDA ESNAFTAN PROTESTO

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yapımı süren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası inşaatına mal ve hizmet veren firma temsilcileri ve işçiler, inşaatı üstlenen müteahhidin 8 aydır ödeme yapmadığı iddiasıyla afişli eylem yaptı.

Yapımına 2 yıl önce başlanan Alanya SGK inşaatı önünde toplanan ve 8 aydır alacaklarını tahsil edemediklerini iddia eden 16 firma sahibi ve işçileri, müteahhit firmayı protesto etti. Firma sahipleri, üzerinde alacaklı şirketlerin isimlerinin ve alacak miktarının da yazılı olduğu, "Sayın cumhurbaşkanım, sayın başbakanım, sayın dışişleri bakanım. Duyun sesimizi. Bu inşaatın tüm işlerini Alanya esnafı yapmıştır ve kimse parasını alamamıştır" yazılı afiş yaptırıp inşaata astı. Alacaklı olduklarını iddia ettikleri müteahhit Bülent A.'nın kendilerine toplam 2 milyon 100 bin TL borcu olduğunu ve 8 aydır ödeme yapmadığını belirten protestocular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yardım istedi.



'EVE EKMEK GÖTÜREMİYORUZ'



İşçiler adına konuşan Hacı Mehmet Özdemir, "Alanya SGK'nin bir senedir çalışanlarıyız. İnşaattaki dış cephe sıva, alçı sıva, boya işleri ve tüm inşaattın işçilik bölümünü ben ve arkadaşlarım yaptı. Tam 10 aydır inşaatta çalışan hiçbir arkadaşımız ücretini alamadı. Bekçiler ve sigortalı çalışan işçilerin doğru düzgün sigortası yatmadı ve maaşlarını alamadılar. Sayın cumhurbaşkanım, başbakanım ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, lütfen buradaki devletimizin bu kurumuna el atın. Burada çalışan işçiler çok mağdur. Kimse aylardır evine ekmek götüremiyor. Kimse bankaya olan borçlarını ödeyemiyor. Şu anda tüm esnafımız iflas etmiş durumda. Bu inşaata harcanan para 2.5 milyon TL, alacak miktarı ise 2 milyon TL, yani buradaki her şey Alanya esnafı tarafından yapılmıştır. Lütfen bize yardım edin" dedi.



'BU ADAMIN HERŞEYİ DÜZENBAZLIK'



Esnaf adına konuşan kompozit firması sahibi Muammer Keleş de inşaatın tüm malzemelerinin Alanya'daki esnaftan tedarik edildiğini söyledi. Alanya esnafı olarak SGK binasına sahip çıktıklarını ve devlet desteği olduğu için bu işe girdiklerini anlatan Muammer Keleş, "Ama bu desteği hiçbir zaman, hiçbir yerde göremedik. Alakasız, parasız, pulsuz bir kişiye vermişler inşaatın yapımını. Buradan yapımı nasıl aldı o da muamma. Şu anda burada gördüğünüz bütün esnaf mağdur. 5 kuruş paramızı alamadık. Bu adamın her şeyi düzenbazlık. Bütün çekler döndü ve ekstra para ödüyoruz. Ödeyemeyen arkadaşlarımız da var. Çok mağduruz ve bizim yaralarımızı devlet bir an önce sarsın" diye konuştu.



Grup eylemin ardından dağıldı.

7)ERKEK ARKADAŞI İLE TARTIŞTIKTAN SONRA ARACIN ÇARPTIĞI KADIN SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLECEK



İZMİR'in Balçova İlçesi'nde, park halindeki otomobilde erkek arkadaşı Metin Kaplan ile bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalışan, bu sırada servis minibüsünün çarpması sonucu ölen 30 yaşındaki İlknur Aker'in cenazesi Samsun'da toprağa verilecek.

Kaza, dün saat 06.30 İzmir Çevreyolu'ndaki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Balçova'dan Karabağlar yönüne yönetimindeki 45 ZA 0154 plakalı otomobil ile giden 27 yaşındaki Metin Kaplan, arkadaşı İlknur Aker ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kaplan bir süre sonra otomobili yol kenarına park ederken, iddiaya göre Aker otomobilden inerek yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Karabağlar'dan Balçova yönüne doğru giden Ş.Ö. yönetimindeki 35 S 00471 plakalı servis minibüsü Aker'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Aker'in üstünden çok sayıda araç geçti. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aker'in öldüğü belirlendi. Kız arkadaşının ölümü üzerine Kaplan büyük üzüntü yaşadı. Kaza sonrası İlknur Aker'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

2 KİŞİ SERBEST KALDI

Talihsiz kadının cesedi kazada büyük ölçüde zarar gördüğü için otopsi yapılamadı ve defin kararı verildi. Daha sonra Aker'in ailesine ulaşılıp kazayla ilgili bilgi verildi. Bugün Adli Tıp Kurumu Morgu'na gelen Aker'in yakını cenazeyi alıp toprağa vermek üzere Samsun'a götürdü. Ayrıca kazayla ilgili gözaltında bulunan Metin Kaplan ile servis minibüsü şoförü Ş.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Kaplan'ın, ilk ifadesinde, Aker ile tartışmadıklarını, genç kadının tuvalet ihtiyacını gidermek için aracı yol kenarına çekmesini istediğini daha sonra araçtan inip yolun karşısına geçmeye çalıştığını söylediği belirtildi.

Tufan HAMARAT/İZMİR, ()-

=======================================================

8)İSLAHİYE'DE; KAR YAĞIŞI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, aniden bastıran kar, sürücülere zor anlar yaşadı.



İslahiye'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar düşme korkusuyla yürümeye çalıştı ve kapalı mekanlara girerek korundu. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte hızlarını düşürerek ilerledi. Polisler de önlem aldıkları yollarda sürücüleri hız yapmamaları için uyardı, kış lastiği takıp takmadıklarının kontrolünü yaptı.

9)MUSUL'A 22 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) organizesinde Katar Hayriyye ile Dave İslamiye Kurumu desteğiyle hazırlanan 22 TIR’dan oluşan 'Musul Acil Yardım' konvoyu düzenlenen törenle Kilis'ten uğurlandı.



İHH Lojistik Merkezi’nde düzenlenen törene İHH Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, Dave İslamiye Kurumu Katar Temsilcisi Muhammed Nur Hammad Abdulkadir, Irak Türkmen Adalet ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mitat İbrahim ile STK temsilcileri katıldı.



Irak’ın Musul kentine gönderilen yardım TIR'larında 30 bin battaniye, 12 bin 500 termos, 7 bin 500 hasır, 150 ton bulgur, 50 ton un, 6 bin 600 yatak, bin 750 soba, 17 bin 500 litre motorin bulunuyor.

Dave İslamiye Kurumu Katar Temsilcisi Muhammed Nur Hammad Abdulkadir, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti. Irak Türkmen Adalet ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mitat İbrahim ise DEAŞ terör örgütünün 2014 yılında Musul’u işgal ettiğini hatırlatarak, sürekli olarak ihtiyaç sahiplerine yardım gönderdiklerini kaydetti.

İHH Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı ise 22 TIR yardım malzemesini Iraklılara göndereceklerini ifade ederek, "İnsani yardım konvoyumuza destek olanlara teşekkür ediyorum. Bundan önce ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştıysak, bundan sonra da ulaşmaya devam edeceğiz. Musul’daki kardeşlerimizin yardım çağrısına duyarsız kalmadık, bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

