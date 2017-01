DHA YURT BÜLTENİ-8

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)



1)EL BAB ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ EMRE DORUK TOPRAĞA VERİLDİ



FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’de terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, memleketi Giresun’un Alucra İlçesi Akçiçek Köyü'nde toprağa verildi.

Dün Gaziantep’te düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirilen, ardından da Giresun'un Alucra İlçesi Devlet Hastanesi morguna konulan uzman çavuş Emre Doruk’un cenazesi öğle saatlerinde Merkez Camisi'ne getirildi. Törene Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yanı sıra Giresun Valisi Hasan Karahan, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Alucra Belediye Başkanı Asım Kaymakçı, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, şehidin gözyaşı döken annesi Havva ve babası Hasan Doruk ile yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulundu. Şehit Doruk'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Akçiçek Köyü'ne gönderilirken, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve 3. Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş şehidin naaşına omuz verdi. Şehit Uzman Çavuş, köyünde toprağa verildi.



Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde önceki gün terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, aralarında Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un da aralarında bulunduğu 5 uzman çavuş şehit olmuştu.

2)BAKAN TÜFEKCİ: SÖZ VE KARAR MİLLETİN OLACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız imzaladıktan sonra artık söz ve karar milletin olacak." dedi. Programa, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da katıldı.



Yoğun geçen bir Meclis çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin yarınlarında çok önemli olan anayasa değişikliği teklifini kabul ettiklerini aktardı.



Tüfenkci, anayasa değişikliği teklifini milletin huzuruna getirme aşamasında bulunduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"İnşallah Cumhurbaşkanımız imzaladıktan sonra artık söz ve karar milletin olacak. Millet, o kadar engellemelere rağmen 'milletin önüne gelmesin' diye çaba gösterenlerle değişiklik 'milletin önüne gelsin' diye çaba gösterenleri ibretle izledi ve kararını da nihayetinde inşallah verecek. Tabii ki anayasa değişikliği özellikle Türkiye'nin içerisinde bulunduğu coğrafyada jeopolitik konumu da dikkate alındığında Türkiye'nin geleceği noktasında önemli bir değişiklik. Bu değişiklikle beraber güçlü Türkiye, güçlü yürütme ve güçlü iktidarlarla bu coğrafyanın yönetileceği ve bu coğrafyada var olacağını artık 7'den 70'e herkes anladı. Etrafımıza, Suriye'ye, Irak'a, Yunanistan'a baktığımızda, bu coğrafyada mutlaka tek başına ve güçlü iktidarlar, hızlı, etkin ve sürdürülebilir kararlar alabilen iktidarların bu milletleri bir ve beraber ayakta tuttuğunu görürüz."



AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin tek başına iktidarın ne olduğunu gördüğünü anlatan Tüfenkci, "7 Haziran'daki iktidarsızlığın neler getirdiğini, hangi terör örgütlerinin bu coğrafyada söz sahibi olmaya çalıştığını görüldük." dedi.



TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK



"Anayasa değişikliğine millet onay verdikten sonra Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam edecek." diyen Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:



"Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şartlar, özellikle 2023 hedeflerini de dikkate aldığımızda bizim ekonomimizi de hızlı bir şekilde karar alabilen, hızlı bir şekilde hareket edebilen, sürdürülebilir kararlar alabilen bir yapıya kavuşturmamız lazım. Dolayısıyla Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da ülkenin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi noktasında dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlılıkla devam edecek. Özellikle son aylarda Türkiye'ye gerek DEAŞ, gerek PKK, gerek DHKP-C terörüyle halkta panik, korku ve yılgınlık yaratmak isteyenler, sahada bunları başaramayınca ekonomik anlamda Türkiye'yi dize getirmek, çökertmek amacıyla hem yurt dışında, hem yurt içinde organize şekilde taaruza geçtiler. Bir takım yurt içinde yatırım yapan yabancı yatırımcıların, yurt içi yatırımlarını hiçbir neden yokken sırf Türkiye'deki 15 Temmuz'dan sonraki gelişmelerden rahatsız olanlar, adeta '15 Temmuz niye başarılı olamadı' diye hayıflananların Türkiye'deki alımlarını durdurmaya, Türkiye'den çıkışları hızlandırmaya veya bu tip fonların Türkiye'deki yatırımlarını engellemeye yönelik gerek yurt dışına kaçmış lobilerin, gerekse yurt içindeki bir takım güçlerin bu lobi faaliyetleri etkisiyle bu tür bir taaruzda bulunduklarını görüyoruz ama Allah'a hamd olsun Türk ekonomisi gerçekten güçlü."

TÜRKİYE'NİN YOLU AÇIK

Türk maliyesinin aldığı tedbirlerle bu kırılganlıkları yaşamadan dimdik ayakta durduğunu aktaran Bakan Tüfenkci, "Kimi not kuruluşlarının yıpratma amaçlı bir takım notlarına veya tavsiyelerine inanın ki bakmayın, sahaya, millete bakın. Millet sahada dimdik ayakta. İnşallah yerinde almış olduğumuz tedbirler ve teşviklerle 2017 yatırım yılı olacak. 2017 yılında ihracatımızı, üretimimizi, istihdamımızı da artırarak sağ salim referandum sürecini de geçirdikten sonra Türkiye'nin yolu açık. Türkiye emin adımlarla 2023 hedeflerini gerçekleştirmiş olacak." diye konuştu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ MİLLETE BİRLİKTE (MHP İLE) ANLATACAĞIZ

Tüfenkci, bir gazetecinin "MHP, Meclis'te kanunların geçmesi için size destek verdi. Referandum sürecinde MHP'nin meydanlardaki rolü nasıl olacak?" sorusuna, "Bu anayasa değişikliği tek başına AK Parti'nin bir anayasa değişikliği değil. Biz MHP ile ortak görüşerek ve ortak hazırladığımızı metni Meclis'e getirdik. Yine Meclis'te de MHP ve AK Parti'nin oylarıyla beraber kabul edildi ve milletin huzuruna geldi. MHP liderinin de ifade ettiği gibi ve MHP'de siyaset yapan arkadaşların da yakışır şekilde Meclis'te arkasında durdukları ve birlikte getirdiğimiz bu metne yine milletin huzurunda da birlikte sahiplik yapacağız ve birlikte bunu millet tarafından onaylanması noktasında millete anlatacağız ve çaba sarf edeceğiz. Yani MHP ve AK Parti'li siyasetçiler bakımından halka anlatma noktasında herkesin üzerine düşeni yapacağına inancım tam." yanıtını verdi.

Bir başka gazetecinin "İdam getirilecek mi?" sorusuna ise Tüfenkci, önlerinde referandum süreci bulunduğunu, ondan sonra yetkili organların çalışmalarını yapabileceğini bildirdi.

Bakan Tüfenkci, "ABD Başkanı Donald Trump göreve başladıktan sonra ABD-Türkiye ilişkileri ve Ortadoğu'daki barışa sunacağı katkı" ile ilgili sorusuya da "Trump, şu an bilinmeyen bir kutu şeklinde yeni göreve başladı. Özellikle Ortadoğu politikaları bakımından Türkiye olarak büyük beklentilerimiz var. Ortadoğu politikasının değişmesini arzuluyoruz. Bu değişimin ABD çıkarlarına da olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz NATO'da ABD bizim müttefikimiz. Özellikle müttefiklerin teröre karşı birlikte hareket etme kabiliyetinin arttırılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir basın mensubunun "Hafta sonları nöbetçi noter sistemi gündemde mi?" sorusuna Bakan Tüfenkci, "Dün otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ticaret erbabıyla bir araya gelmiştik. Orada da bu tür talepler olduğunu gördük. Bunu hem Noterler Birliği'ne, hem de Adalet Bakanlığına bildireceğiz. Onların görüşlerini alıp, adım atmalarını isteyeceğiz." karşılığını verdi.

3)DÜĞÜN MAGANDASI ATEŞ AÇTI; 3 ÇOCUK YARALANDI



ŞANLIURFA'da sokakta düzenlenen düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu seken saçmaların isabet ettiği 3 kız çocuğu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Eyyübiye İlçesinin Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çiftin sokakta düzenlenen düğününe katılan davetlilerden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından havaya ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, alanda bulunan 14 yaşındaki Vatha Çiftçi, 13 yaşındaki Türkan Alpak ve 12 yaşındaki Hacer Koral'a isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan kız çocukları, yakınları tarafından otomobillerle Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerle götürüldü. Tedavisine başlanan kızların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, jandarma 3 kızın yaralanmasına neden olan tüfeği ateşleyen kişinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.



4)GAZİANTEP'TE TIR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

GAZİANTEP'te, kontrolden çıkarak devrilen TIR'daki Rukiye Can öldü, sürücü eşi ile 2 çocuğu ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Abdulhalim Can yönetimindeki 33 RF 868 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, TIR'ın ön bölümündeki camın kırılmasıyla yola savrulan Rukiye Can yaşamını yitirirken, sürücü eşi Abdulhalim ile çocukları Osman ve Mahsun Can yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdulhalim ile çocukları Osman ve Mahsun Can ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavilerine başlandı. Yaşamını yitiren Rukiye Can'ın cesedi ise yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

5)ULUDAĞ'DA YARIYIL TATİLİ YOĞUNLUĞU

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, sömtre de yine tatilcilerin akınına uğradı. Kar kalınlığının bir metre 90 santimetreye ulaştığı Uludağ'da, yarıyıl tatilinin başlasıyla yoğunluk sürüyor. Otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlikçiler de araçları veya teleferikle sabahın erken saatlerinden itibaren turizm merkezine akın ettiler. Günübirlikçiliren yoğun ilgisi zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı.

Otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaşırken, pistlerde doldu taştı. Pistlerde, yerli turistlerin yanı sıra, yabancı turistlerinde olduğu görüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 9, en yüksek 1 derece olduğu Uludağ'da güneşin yüzünü göstermesi tatilcileri de sevindirdi.

Kar yağışının salıdan itibaren yeniden başlaması beklenen Uludağ'da acemi kayakçıların pistte düşe kalka kayak öğrenmeye çalışmaları da renkli görüntüler oluşturdu.

6)KEÇİ VE GÜVERCİNLERİ ÇALINDI

ADANA'da 46 yaşındaki Savaş Bozkurt'un hobi amaçlı beslediği 7 güvercin ile keçisi çalındı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Yeni Mahalle Muhtarlığı arkasında meydana geldi. Savaş Bozkurt güvercin, keçi ve ücret karşılığı bindirdiği 3 midilli atının bulunduğu ahırına sabah geldiğinde güvercinlerin bulunduğu ahşap dolabın kırıldığını fark etti. Bozkurt, 7 güvercini ile keçisinin çalındığını görünce durumu polise bildirdi.



2 yaşındaki kızının pamuk ismini verdikleri keçiyi kendi biberonundan süt vererek beslediğini anlatan Bozkurt, "Keçiye çocuğumuz gibi bakıyorduk. Maddi değeri önemli değil ancak manevi değeri çok yüksekti. Umarım bulunur ve bize teslim edilir" dedi. Polis ekipleri hırsız yada hırsızları bulmak için soruşturma başlattı.

7)PAZARDA KADINLARA MEME KANSERİ TARAMASI YAPILDI

MERSİN'de Özgecan Kadın Üretici Pazarı'nda ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı. Mezitli Soroptimist Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Neval Sarıoğlu, kendi ürettikleri doğal ve el emeği ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlayan ve daha önce hiç meme kanseri taraması yaptırmayan kadınları taramadan geçirerek elle muayene etti. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği sağlık taramasında Sarıoğlu, üretici kadınlara memenin iyi ve kötü huylu hastalıkları hakkında bilgi verdi. Meme kanseri taramasının neden önemli olduğunu anlatan Sarıoğlu, erken teşhis için kendi kendine meme muayenesinin önemine dikkat çekerek, "Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri. 20 yaşından önce kızlarımızın, hanımlarımızın kendi kendini muayene yöntemlerini öğrenmesi lazım. 40 yaşın üzerindeki kadınların da her yıl düzenli olarak mamografik tarama yaptırmaları gerekiyor. Tarama programları sayesinde meme kanserinde erken tanı rahatlıkla konulabiliyor ve kadınların korkulu rüyası olan bu hastalıktan tamamen kurtulmaları sağlanabiliyor" dedi.

Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Sembol Tarhan ise, meme kanserine dikkat çekmek istediklerini söyleyerek, "Hiç meme taraması yapmamış kadınlar olduğunu tespit ettik. Özgecan Kadın Üretici Pazarı'nda meme taramasına başlamaya karar verdik. Meme kanserinde kadınları bilinçlendirip farkındalık yaratmak istedik" diye konuştu.

