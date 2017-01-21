DHA YURT BÜLTENİ-8

Kaymakam Kadir Güntepe'nin sorgusu sürüyor



TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe'nin "Ben PKK ile mücadele eden birisiyim" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma sürüyor. Örgütün 'mülkiye yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 100, 101 ve 102'nci dönem kaymakamlarına yönelik soruşturmada 84 kaymakam gözaltına alındı, bunlardan 44'ü tutuklanırken, 40'ı ise etkin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

100,101 ve 102'inci dönem den sonra örgütün 99'uncu dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma başlatan Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk olarak örgütün 99'uncu dönem Türkiye kaymakam adaylarının imamının, 'Faruk' kod adlı M.G. olduğu belirledi. Ankara'da yaklanarak kente getirilen M.G.'nin ilk ifadesi sonrası 16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı verildiği, zanlılardan 3'ünün tutuklu bulunduğu bildirildi. Ayrıca M.G.'nin ifadesi doğrultusunda 17 üst düzey bürokrat hakkında başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

BYLOCK KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Örgütün 'mülkiye yapılanması'na yönelik soruşturmada üç gün önce Kayseri'de gözaltına alınan Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Gözaltında oldukça agresif olduğu öğrenilen Kadir Güntepe'nin sık sık, "Ben PKK ile mücadele eden birisiyim" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Amasya'nın Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü belirtilen Kadir Güntepe'nin Bylock'u yoğun olarak kullananların belirtildiği 'kırmızı liste' içinde olduğu iddia edildi. Kadir Güntepe'nin gözaltına alınan eşi Zeynep Güntepe'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ TOKAT,()-

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Gelinlik mağazasında yangın

İZMİT'te, bir gelinlik mağazasında elektrik kontağı sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir gelinlik mağazasında yangın çıktı. Elektrik panosunun tutuşması sonucu mağazayı dumanlar kapladı. İtfaiyeden yardım istenilirken, mağazada çalışanlar yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Mağazayı kaplayan duman tahliye edilirken, elektrik tesisatında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gelinlik mağazasından görüntü

İtfaiyenin gelmesi

İtfaiye ekibinin içerisi girmesi

Elektrik panosundan görüntü

Mağazanın içinden görüntü

HABER-KAMERA: Çağla DAŞCI / İZMİT ()

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Bakan Eroğlu, anayasa değişikliği toplantısına katıldı

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anayasa değişikliğinin vatandaşa nasıl anlatılacağına ilişkin memleketi Afyonkarahisar'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Korel Termal Otel'de düzenlenen 'Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi' konulu toplantıya katıldı. Basına kapalı toplantı arasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, toplantı ile ilgili bilgi verdi. Anayasa değişikliğinin vatandaşa nasıl anlatılacağı ile ilgili geniş katılımlı görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Eroğlu, "Anayasa profesörleri, hocalarımız, rektörler, dekanlar, medya mensupları var. Anayasa ile ilgili neler yapılacak, vatandaşa bu nasıl anlatılacak, gerçekten anayasanın millet adına getirdiği bir takım avantajlar var, bunlar nasıl ele alınacak onlar ele alındı, müzakere edildi. Bugün öğleden sonra ve yarın da devam edecek. Çok faydalı oluyor gerçekten. Herkesin düşüncesi alınıyor. Her gruptan seçkin bir katılımcı grubu var. Onlardan istifade edecek, bir rapor hazırlayacağız" dedi.

Bakan Eroğlu, "Ayrıca hemen oylamadan sonra böyle bir toplantının başlaması da çok isabetli bir tevafuk, hayırlı olsun. Aynı zamanda Afyonkarahisar'ın tanıtılması açısından da önemli tabi. Afyonkarahisar termal turizmde Türkiye'nin başkenti, şimdi de dünya başkenti haline getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Bugün ve yarın basına kapalı devam edecek toplantıya akşam Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Burhan Kuzu'nun da katılmasının beklendiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Eroğlu'nun gelişi

- Bakan Eroğlu'nun konuşması

HABER- KAMERA: Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, ()

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Ambulans kazasında ölen aynı aileden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı

OSMANİYE'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde toprağa verildi.

Merkez Cevdetiye Beldesi'nde görevden dönen özel bir hastaneye Buğra Bozdoğan yönetimindeki 80 KY 546 plakalı ambulans ile tali yoldan kontrolsüz çıkan Dursun Kaya yönetimindeki 01 TB 631 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücü Dursan Kaya ile beraberindeki eşi Bahar, çocukları İrem, Kaan ve Sinem Kaya hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan 5 cenazesi, bugün yakınlarına teslim edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 cenaze aracıyla cenazeler Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Karatepe Köyü'ne götürüldü. Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde memur olan Dursun Kaya'nın kız kardeşi, yakınlarına sarılarak, "Allah'ım bu nasıl bir acı, nasıl dayanacağız" diye ağladı.

Karatepe Köyü'nde baba, anne ve çocuklarının cenazeleri yan yana dizilip, ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu Kaya ailesinin cenazeleri ise Karatepe mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kazadan yaralı kurtulan ambulans sürücü Buğra Bozdoğan ile acil tıp teknisyeni Candan Şekerci'nin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu tabelası

- Cenazelerin cenaze aracına taşınması

- Cenaze yakınlarının birbirlerine sarılması ve ağlaması

- Cenaze araçlarının gidişi

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/İbrahim EMÜL OSMANİYE,()

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Şehit polis Sekin'in adı kütüphaneye verildi

İZMİR Adliyesi önünde görev yaparken PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis Fethi Sekin'in adı, Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesi'nde Torun Kastal İlk ve Ortaokulu'nda yapılan kütüphaneye verildi.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan Şehit Polis Fethi Sekin Kütüphanesi'nin açılışı Andırın Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı Baki Tezcan, Cumhuriyet Savcısı Emrah Keleş ve hakim Mustafa Kaplan, İlçe Emniyet Amiri Zafer Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kaya'nın katıldığı törenle yapıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir konuşma yapan Kaymakam Haluk Koç, kütüphanenin yapımında emeği geçenler teşekkür ederek, "Kütüphanenin oluşumu Selçuklu Medreselerindeki küçük ders odalarını andırmış, bu gibi işine özen ve itina gösteren, çocukları bu işe sevk eden sizler gibi idareciler olduğu müddetçe geleceğe ümitle bakacağız, bizleri ziyadesi ile memnun etti, bu kütüphanenin Şehit Fethi Sekin isminin olması da ayrı bir güzelliktir. Sizleri kutluyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Baki Tezcan da yaptığı konuşmasında kütüphanenin iç tasarımının çok güzel olduğunu belirterek, "Burada kitap okumak ayrı bir duygu yükler kanaatindeyim" dedi.

Ayrıca öğrencilerin karneleri de kütüphanenin açılışından sonra protokol tarafından yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kütüphanenin açılışı

-Kaymakamın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)