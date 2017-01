DHA YURT BÜLTENİ-8

Ak Partili Enç, TBMM'deki olayı anlattı: Kendimi savunma içgüdüsüyle hareket ettim

TBMM'de Anayasa değişiklik paketi görüşmeleri sırasında kendisini kürsüye kelepçeleyen Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya müdahale ettiği sırada HDP'li kadın milletvekillerine tekme attığı belirtilen Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, asıl kendisinin saldırıya uğradığını ileri sürdü. Enç, "Dördü birden saldırdı ve üzerime çullandı. Kendimi savunma içgüdüsüyle hareket ettim" dedi.

Gökcen Özdoğan Enç, TBMM'de yaşananları ve HDP'li kadın milletvekilleriyle kavgasını muhabirine anlattı, Aylin Nazlıaka ve CHP milletvekili Şafak Pavey ile bir teması olmadığını ileri sürdü. "4 HDP'li kadın milletvekili çevremi sarınca kendimi savundum. Şiddet değil, nefsi müdafaaya girer" diyen Gökcen Özdoğan Enç, "Şafak Pavey'le aramızda 2 metre vardı. Benim bir temasım söz konusu değil. Aylin Nazlıaka'ya kelepçeyi açmasını ve eylemi bitirmesini söyledim. Kendisi Anayasaya geçmeyinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Böyle bir hakkı olmadığını, Meclis kürsüsünün eylem yapma yeri olmadığını söyledim" ifadelerini kullandı. Enç, şunları söyledi: "Aylin Nazlıaka, HDP'li milletvekillerini kendisini koruması için yanına çağırdı. Benim daha önce HDP'li milletvekilleriyle tartışmam vardı. Bunlar kafalarına beni yazmışlar. HDP'li kadın milletvekillerine 'Bu sizin olayınız değil, gidin' dedim. İçlerinde kısa boylu biri bana 'Sen bizim başkanımızla nasıl böyle konuşursun' diyerek beni itti. Dördü birden saldırdı ve üzerime çullandı. Kendimi savunma içgüdüsüyle hareket ettim. Burada bir saldırı değil nefsi müdafa vardır. HDP'li milletvekilleri bana saldırınca mermer merdivenlere düştüm. 'Burası Kandil değil Türkiye Cumhuriyeti'nin Meclisi' diye bağırdım. HDP'lilerin şahsıma yönelik bir saldırısı vardır. Benim sorunum onlarla."

CHP'li milletvekillerinin de kendisine bir saldırısı ya da teması olmadığını anlatan Gökcen Özdoğan Enç, konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi. HDP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını da kaydeden Enç, "10 gün rapor aldım. Karaciğerimde darba bağlı su toplaması var. Sağ kalçam ve belimde ezikler var. Yüzüme yumruk aldım. Daha önce boyun fıtığı ameliyatı olmuştum. Bu olaydan dolayı bugün yine bir operasyon geçireceğim" dedi.

"FETÖ'CÜ DEĞİLİM"

FETÖ/PDY'ye yakınlığıyla bilinen 'Kimse Yok Mu Derneği'ne üye olmasına ilişkin de açıklamada bulunan Gökcen Özdoğüan Enç, "2010 yılındaki referandum öncesinde Melahat Ergüney derneğe üye yapma konusunda bana teklifte bulundu. Ben de üye oldum" dedi.Bu derneğin tek bir toplantısına ve organizasyonlarına katılmadığını söyleyen Enç, SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"17- 25 Aralık operasyonundan sonra dernek üyeliğinden istifa ettim. Bu örgütün ne kadar pis olduğunu bildiğim için, kızımın robotlaşmasını istemediğim için 'Ergenekoncu' olarak tabir edilen İSTEK Koleji'ne verdim. Bank Asya'da hesabım yok. Bir tek hesap bulsunlar hemen milletvekilliğinden istifa ederim. Ben 3 dönem milletvekiliyim. Demokratik ve hukuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlıyım. FETÖ ile hiçbir bağım olmadı."

ENİŞTESİNİN AĞABEYİ FETÖCÜ

Ak Parti Milletvekili Gökcen Özdoğüan Enç, eniştesinin ağabeyinin FETÖ üyesi olduğunu, onun da ABD'de yaşadığını söyledi.

Enç, "Kız kardeşimin eşinin ağabeyi dışında, birinci derece bir tek yakınımın dahi FETÖ ile ilişkisi yoktur. Bana yakıştırılacak en son sıfattır" dedi.

DARBE GİRİŞİMİNİ İLK PROTESTO EDENLERDEN

Ak Parti'den 3 dönem milletvekili seçilen, TBMM'de Bayındırlık, İmar, Turizm komisyonu üyesi olan, aynı zamanda Türkiye- Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürüten Enç, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhuriyet Meydanı'na yürüyenlerin başında yer aldı. 15 Temmuz gecesi Ak Parti önünde toplanan kalabalık, Milletvekili Enç önderliğinde meydana yürüdü.

Enç o gece yaşananları anlatırken, "Yanımda her partiden insanı gördüm. Hatta biri 'tekbir' diye bağırırken, elinde bira şişesiyle yürüyüşe katılan biri 'Allahuekber' diyordu. Böyle bir yapı vardı, ben o zaman bu darbenin başarısız olacağını gördüm. Partide iki saate yakın kaldım ama sanki 10 dakikaymış gibi geldi, bir saat yürümüşüz sanki 5 dakika yürümüşüz gibi hissettim. Dehşet bir geceydi, Allah bir daha böyle acılar bu ülkeye yaşatmasın."

HDP'Lİ VEKİLLE TARTIŞTI

Gökcen Özdoğan Enç, geçen ay TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ile tartışmış, ikili birbirinin üstüne yürümüştü. Erkek milletvekillerinin da katılmasıyla tartışma yumruklaşmaya kadar vardı. Gökcen Özdoğan Enç, o gün yaşananları ise "İsmini anmak istemediğim o kadın milletvekili el kol hareketleri yaptı. 'Beşiktaş'taki patlamanın sebebi iktidardır' dedi. Buna tahammül edemedim. 'Terörü besleyen sizsiniz' dedim ve onun olduğu sıraya doğru yürüdüm ama yürüdüğümü hatırlamıyorum" sözleriyle anlatmıştı.

Komşusu olan çifti bıçaklayıp, öldürdü

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'ne bağlı Kaklık Mahallesi'nde yaşayan ve şizofren olduğu belirtilen 35 yaşındaki Yusuf Türe, yan komşusu 65 yaşındaki İrfan Yılmaz ile eşi 63 yaşındaki Döndü Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. Yusuf Türe, olayın ardından üstü başı kanlar içinde, elindeki bıçakla akrabalarının evine giderek olayı anlatınca, durumdan haberdar edilen jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce de yaşadığı mahallede bir kişiyi bıçakla yaralayan, 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören şizofreni hastası Yusuf Türe., bu sabah yan komşusu İrfan Yılmaz ve Döndü Yılmaz çiftinin evine gitti. Çifte ekmek bıçağıyla saldıran Yusuf Türe, bir süre boğuştu. Önce Döndü Yılmaz'ı ardından kocası İrfan Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından üstü başı kanlı halde, elindeki bıçakla akrabalarının yanına giden Yusuf Türe, komşusu olan çifti bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine akrabaları, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine eve ulaşan ambulans ekibi, yerde kanlar içinde yatan Yılmaz çiftinin olay yerinde öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, Yusuf Türe'yi elinde suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yeri olan evde Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, İrfan-Döndü Yılmaz çiftinin cesetleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Üç çocuğu olan Yılmaz çiftinin, çiftçilik yaptıkları öğrenildi.

Trafik şehidi polis son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN'da zincirleme trafik kazasında ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren polis memuru 43 yaşındaki İbrahim Karaaslan, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, geçen 11 Ocak Çarşamba günü Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınlarında meydana geldi. Dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, orada görev yapan Aydın Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü personeli polis memuru İbrahim Karaaslan, bir otomobilin çarpmasıyla araçla bariyer arasına sıkışarak ağır yaralandı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası 22 yıllık polis memuru İbrahim Karaaslan, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından yaşamını yitirdi.

Şehit polis memuru Karaaslan için bugün tören düzenlendi. Karaaslan'ın cenazesi Aydın Devlet Hastanesi'nden alındı. Önce, helallik alınması için 7 Eylül Mahallesi 1006 Sokak'ta bulunan evine götürüldü, daha sonra törenin yapılacağı Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki törene Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın Garnizon Komutanı Jandarma Albay Halil Şen, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, şehidin silah arkadaşları, annesi Hatun Karaaslan, eşi Nuray Karaaslan ile 15 yaşındaki kızı Zeynep Karaaslan ve 5 yaşındaki kızı Elif Karaaslan katıldı.

Vali Ömer Faruk Koçak, şehit polis memurunun yakınlarına başsağlığı dileyip, teselli etti. Polis memurunun cenazesi, okunan duaların ardından Yavuz Sultan Selim Camisi'ne getirildi. Karaaslan, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kemer Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Seyyar satıcı tezgahına el konulunca yüksek gerilim direğine çıktı

ADANA'da 47 yaşındaki Osman Boz, zabıta ekiplerinin seyyar tezgahına el konulmasına tepki gösterip, elektrik direğine çıktı.

Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan Osman Boz'un tezgahına zabıta ekipleri 4 kez el koydu. Her seferinde binalara çıkarak intihar girişiminde bulunan Boz'un tezgahı dün 5'inci kez alındı. Öfkelenen Boz, Türkmenbaşı Bulvarı üzerindeki yüksek gerilim hattına tırmandı.. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İntihar girişiminde bulunan Osman Boz'un atlama ihtimaline karşı direğin altına branda açıldı. Merdivenli araca çıkan görevliler Osman Boz'a müdahale etmek için yukarıya çıktı. Akıma kapılma ihtimaline karşı da görevliler, yanlarına aldıkları ahşap sopa ile müdahale etti. Elektrik çarpmasına karşı akımı kesen görevliler yaklaşık 2 saat süren çaba sonrasında 5'inci kez intihar girişiminde bulunan Osman Boz, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Direkten inen Boz, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yegin Hakkari'de

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ohan Yegin, SGK Genel Müdür Yardımcısı Savaş Alış ve İş-Kur İç Denetim Birim Başkanı Cihat Demiral ile birlikte Hakkari'ye gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Türk Hava Yollarına ait uçakla Yüksekova Selahattin Eyyubü Havalimanı'na gelen Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ve beraberindekiler, daha sonra askeri bir helikopterle Hakkari'ye geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yegin'i Valilik önünde Vali Cüneyit Orhan Toprak, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Yegin, daha sonra Vali Toprak'ın makamına geçti.

Ziyaretle ilgili ilk açıklamayı yapan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyetin kente yatırım amaçlı gerçekleştirdikleri ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Toprak, "Burada gün boyunca ilimizin kalkınması ve projelerin geliştirilmesi adına ve varsa aksaklıklar bunu ortadan kaldırmak amacıyla ilimize geldiler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hakkarimize sunacaları katkılar, hizmetlerden dolayı ayrıca kendilerine teşekkülerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ise, kendisini karşılayan Vali Toprak'a teşekkür etti. Yegin, "Tabi Türkiye'de ulaşımı en zor ve kışın çetin geçtiği illerden birisi. Ama hamd olsun devletimiz büyük. Allahın izniyle bir insanın bir hayır işlemek üzere, bir güzellik yapmak üzere , bir ziyaret yapmak üzere bu memlekmette elhamdülillah ulaşamayacağı hiç bir yer yok. Devletimiz bütün unsurlarıyla sahada bu kolaylığı sağlıyor. Allah devletimize , milletimize zeval vermesin. Çalışma Bakanlığı olarak çalışma hayatında 'Milli seferberlik' adında değişik illerde ziyaretlerde bulunuyoruz. Bugün de beraberindeki heyetle birlikte Hakkarimize geldik. Allah nasip ederse yarında Güneydoğumuzun önemli illerden birisi olan Şırnak'a gideceğiz. Bu kapsamda hem sanayicilerimizle, esnaf odalarımızla, Ticaret odalarımızla ve çalışanlarımızla bir araya geleceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Yegin ve beraberindekiler Valilik ziyaretinin ardından SGK Hakkari il Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Vali Kaymak: Tunceli'de eğitim tek sermaye

TUNCELİ'deki bir okulda karne dağıtım törenine katılan Vali Osman Kaymak, Tunceli'deki eğitimin Türkiye standartlarının üzerinde yapıldığını belirterek, buradaki eğitimi sermaye olarak gördüğünü söyledi.

İlk ve orta dereceli okullarda tüm yurtta olduğu gibi Tunceli'de de karne heycanı yaşandı. Tunceli Munzur İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada; son üç yılda Tunceli'de eğitim alanında büyük sıçramanın yaşandığını söyledi. Tunceli'deki eğitimi Türkiye'deki herkesin taktir ettiğini ifade eden Vali Kaymak, "Tunceli artık eğitim alanında Türkiye'de tanınan, bilinen ve başarısını bütün Türkiye'nin kabul etiği bir il. Tunceli'de görev yaptığım süre içinde öğrendiğim en önemli gerçek, halk burada eğitime inanılmaz önem veriyor ve eğitimi tek sermaye görüyor. TEOG sınavlarında son üç yıldır Tunceli Türkiye birincisi, bu tesadüf değil. Azim ve kararlılıktır. Devlet Tunceli'de eğitimin üst seviyeye çıkması ve kaliteli bir eğitim için bütün olanaklarını seferber etmiş durumda. Tunceli eğitimde çok başarılı bir il, TEOG başarısının devamı için sizlerden de bu başarıların devamını bekliyorum. Devlet olarak, valilik olarak, milli eğitim olarak Tunceli'de eğitimin başarısı için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız . Bu eğitim başarısına, özellikle öğretmenlerimiz, anne ve babalarımızın bizlere katkısı çok büyük. Bu eğitim başarısı topyekün bir çalışmanın sorucudur. Bu başarı devam edecek, bundan hepimiz eminiz artık. Tatilinizi iyi değerlendirin ve daha zinde bir şekilde ikinci döneme başlayın" dedi.

Karne dağıtımı sırasında gazetecilere konuşan Vali Kaymak, eğitimin Tunceli'de çok iyi koşullarda ve sorunsuz yapıldığını belirterek, "Tunceli eğitimde Türkiye'de bir numara konumuna gelmiş durumda. Bunun sebebi tesadüf değil. Bakın rakamlara; Her yıl üniversite yada TEOG sınavlarında bir önceki yıla göre daha başarılıyız. Tunceli genelinde toplam okul sayımız 125 ve toplam öğrenci sayımız ise 9 bin 308. Derslik başına 11 öğrenci düşüyor, bu durum Türkiye'nin başka bir ilinde yok ve eğitim başarısı böyle geliyor. Her şey standartların üzerinde. Bu okullarımızda toplam 962 öğretmenimiz eğitim veriyor. Dersliklerde öğrencilerimiz çok rahat ortamda, hiçbir sıkıntı yaşamadan eğitim görüyor, bu da başarıyı getiriyor" diye konuştu.

Vali Kaymak, daha sonra sınıflara tek tek girerek öğrenciler ile sohbet etti ve karnelerini dağıttı.

Düdüklü tencere elinde patladı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde sobanın üzerinden aldığı düdüklü tencere elinde patlayan 52 yaşındaki İnci Şahbaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Kangal ilçesine bağlı Harmandalı mezrasında meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi İnci Şahbaz, düdüklü tencerede kelle paça pişirmek için kapısının önündeki sobayı yaktı. Yemek bir süre piştikten sonra düdüklü tencerenin hava kaçırdığını fark ederek müdahale eden Şahbaz, tencereyi kaldırdığı anda yaşanan patlamayla yere yığıldı. Patlama sesini duyan yakınları ve komşuları Şahbaz'ın yardımına koştu. Eşi Adebi Şahbaz tarafından Kangal Devlet Hastanesi'ne götürülen İnci Şahbaz burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

'BOMBA GİBİ PATLADI'

Yanık tedavi merkezinde tedaviye alınan İnci Şahbaz'ın sol kolu, yüzü, göğsü ve karın bölgesinde 2'inci ve 3'üncü derece yanıklar oluştu. Patlama nedeniyle çok korktuğunu belirten Şahbaz, "Düdüklü tencerede yemek pişerken kulplarından tutar tutmaz bildiğiniz bomba gibi patladı. O kadar kötü patladı ki içindeki su ve buhar tamamen üzerime geldi. Daha sonra eşim beni bir köye kadar getirdi ondan sonra da ambulans geldi. Kangal'da müdahale yapamadılar, buraya sevk ettiler" dedi.

Yanık tedavi merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan ise, "Hasta bize geldiğinde ağır yanıkları vardı. Özellikle sol kolunda 3'üncü derece yanıklar vardı, yüzünde 1 ve 2'inci derece yanıklar vardı. Yine vücudunun çeşitli bölgelerinde 2'inci derece yanıklar vardı. Toplamda yüzde 20 civarında bir yanık söz konusuydu. Yaptığımız tedavi sonrasında toparlama aşamasına geldi. İnşallah daha iyi olacak" dedi.

