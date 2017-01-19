DHA YURT BÜLTENİ-8

1)TUNCELİ BELEDİYESİ'NDE KAYYUM DEĞİŞİKLİĞİ



TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevden alınan DBP'li Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un yerine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner, bu görevden alındı. Belediye Başkan Vekilliğine Vali Osman Kaymak, kayyum olarak atandı.Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un tutuklanıp görevden alınması üzerine, 17 Kasım 2016 tarihinden beri kayyum olarak Tunceli Belediye Başkan Vekilli görevini yürüten Vali Yardımcısı Olgun Öner, dün akşam bu görevden alındı. Öner'in görevden alınmasının ardında İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkanlığına kayyum olarak Vali Osman Kaymak atandı. Öner'in neden görevden alındığına dair bir açıklama yapılmazken, Vali Osman Kaymak'ın bugün Tunceli Belediye Başkan Vekilliği görevine de başladığı öğrenildi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () -

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2)BARAJ GÖLÜNDE EKSİ 1 DERECEDE BALIK ADAMLAR CESEDİNE ULAŞTI

ÇORUM'da buz tutan baraj gölü üzerinde yürürken, buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşen 33 yaşındaki Adnan Öztürk’ün cesedi, 17 saat süren aramalar sonunda bulundu. Balık adamlar sıfırın altında 1 derece soğuk havada girdikleri sudan Öztürk'ün cesedini çıkardı.Dün akşam Çorum'un Çomar Baraj gölü kıyısına motosikletiyle gelen Adnan Öztürk, buz tutan suyun üzerinde yürürken, buz kütlesinin kırılması sonucu suya düştü. Bu sırada aracında oturup manzarayı seyreden Mustafa B. de, suya düşen kişinin 'imdat' çığlıklarını fark edip yardıma koştu. Boğulmak üzere olan kişinin elinden tutan Mustafa B. de buzun kırılması sonucu suya düştü. Kendi çabalarıyla yüzeye çıkan Mustafa B., aracına gidip polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Mustafa B., ambulansla hastaneye kaldırılırken, genç ise dalgıçlar tarafından aranmaya başladı. Arama çalışmalarına AFAD ekipleri ve Samsun Deniz Polisi ekipleri de destek verdi. Gece saatlerinde ara verilen aramalara bu sabah tekrar başlandı. Balık adamlar buz tutan baraj gölünün üzerinde yaklaşık 300 metre yürüdükten sonra Adnan Öztürk’ün suya düştüğü bölgede suyun içerisine dalış yaptı. Bu sırada bir bot ile dalgıçlara bağlanan halatlarla önlem alındı. Ekipler uzun süren arama çalışmalarının sonunda Öztürk’ün cesedine ulaştı.

-1 derece soğukluktaki suyun yaklaşık 13 metre derinliğinde bulunan ceset güçlükle su yüzüne çıkarıldı. Adnan Öztürk’ün cesedi yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından kenara çıkarıldı. Cesedi otopsi için Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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- Balık adamların ceset arama çalışması



-Ceset’in bulunması



-Ceset’in balık adamlar tarafından buz üstünde taşınması



- Kıyıya getirilişi



- Detaylar

(SÜRE: 5 DK - BOYUT: 214 (MB)



Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()



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3)ATEŞ AÇILAN 3 KÖPEK TELEF OLDU

ANTALYA'da ateş açılan sokak köpeklerinden 3'ü telef oldu, bazıları ise yaralandı.

Varsak bölgesinde oturan yazar Mehmet Çobanoğlu, geçen salı akşamı market alışverişini yaptıktan sonra evine yöneldi. Bu esnada iki el silah sesi duyan Çobanoğlu, çocukların torpil attığını düşündü. Kısa süre sonra yine silah sesi duyan Çobanoğlu, aynı anda köpeklerin bağırtılarını duydu. Sesin geldiği tarafa yönelen Çobanoğlu, vurulan 3 köpeğin yerde yattığını, bazı köpeklerin ise sağa sola kaçıştığını gördü. Yerde yatan köpeklerin öldüğünü belirten Çobanoğlu, kaçışan köpeklerin de yaralı olduğunu söyledi. Bir yaralı köpeği hayvan ambulansıyla barınağa yönlendirdiklerini belirten Çobanoğlu, mahallede oturan bazı vatandaşlarla yaralı köpekleri yakalamaya çalıştıklarını söyledi. Polisin de olay yerine gelerek çalışma yaptığını kaydeden Çobanoğlu, bu bölgede ilk kez böyle bir şey yaşandığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden olaya tepki gösteren hayvanseverler, köpeklere bu vahşeti yaşatanların bulunmasını istedi.

Görüntü Dökümü:



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Yaralı köpeğin görüntüsü



Yarasından görüntü



Köpeklerin görüntüsü



RÖP: Mehmet Çobanoğlu



Öldürülen köpeğin görüntüsü



91 // 2.52

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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4)ERZURUM VALİSİ DERT BABASI GİBİ

ERZURUM Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun 15 günde bir Hükümet Konağı'nda düzenlediği, 'Halk Günü Toplantısı'nda görüştüğü vatandaşların sorunlarına çözüm getiriyor. Vali Azizoğlu, bugüne kadar yüzlerce çocuğu da okulla buluşturdu.

Valilik toplantı salonunda iki haftada bir Çarşamba günleri saat 11.00'de gerçekleştirilen 'Halk Günü'ne, istek ve dertlerini anlatmak için gelenlerin sayıları her geçen gün artıyor. Randevu almadan Vali Azizoğlu'na sorunlarını anlatan vatandaşların büyük bir bölümü, anında üretilen çözümle evine mutlu dönüyor. Vali Azizoğlu, özel sorunlarını anlatmak isteyenlerle ise toplantı sonrası başbaşa konuşuyor.

Bugüne kadar binlerce kişinin derdine derman olan yüzlerce kız çocuğunun okula gitmesini sağlayan Vali Azizoğlu, işsizlere iş bulup, elektrik ve su borcunu ödeyemeyen eğitim için para bulamayanlara anında yardım elini uzatıyor.

'Halk Günü' toplantılarına kaymakamlığının ilk yıllarında başladığına hatırlatan Vali Azizoğlu, vatandaşların devletle, kurumlarla işleri, sıkıntıları, problemleri olduğunu belirtti. Bu sorunları devletin genel bürokrasi çarkı içinde çözmenin zor olduğuna dikkati çeken Azizoğlu, yine benzer sorunlar nedeniyle her zaman vatandaşın valiye, kaymakama ulaşamadığını bildirdi. Bu nedenle idareciliğe başladığı ilk yıllarda bir yöntem belirlediğini, halkın daha çok pazar için geldiği günlerde halk günü toplantıları yaptığına işaret eden Azizoğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız teklifsiz olarak, hiç kimseden izin veya randevu talep etmeden doğrudan doğruya belirlenmiş olan saatte geliyorlar. Vali ve ilgili müdürlere derdini çekinmeden, korkmadan en açık bir şekilde anlatabiliyor. Bunun iki faydası var. Bir, vatandaşın derdini birinci elden duyuyorsunuz. İki, problemi hemen orada çözebiliyorsunuz. Güzel neticeler aldığımızı da vatandaşlarımızdan, kamuoyunda aldığımız tepkilerden görüyorum."

AZİZOĞLU: ÇOCUKLARIN OKUMASI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ

Zeki ve çalışkan öğrencilerin ailevi sebepler ya da maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim imkanlarından mahrum olduklarını öğrenince etkilendiğini anlatan Vali Azizoğlu, şöyle devam etti:

"Ummadığın taş baş yarar, demiş atalarımız. Erzurum'un Hınıs ilçesinin en ücra köyünden bir çocuk çıkar, çok zekidir ama imkansızlıklar yüzünden okuyamaz. Okuyamadığı için bu memleket ve insanlık bir değerden mahrum olur. Halbuki o çocuğa ulaşabilsek o çocuğa el atabilsek, onun okuma şartları iyileştirebilirsek, okumasını sağlayabilsek belki ülkemiz için, insanlık için çok önemli bir değeri kazanmış olacağız. Bazen çocuklar evdeki yaşlıya, hastaya baksın veya evin işlerini görsün diye genelde kız çocuklarımızı okula göndermeyenler oluyor. Halk gününe bazen çocuklar, anneleriyle beraber geliyor ve bunları anlatıyor. Bunun üzerine milli eğitim ve sosyal hizmetler müdürlüğünün uzman görevlileriyle beraber o ailenin durumunu tespit ediyoruz. O aileye yapılması gereken her türlü maddi yardımı yapıyoruz. Çocuğununda tüm okul ihtiyaçlarını karşılayarak onu okula kazandırıyoruz. Böyle çok oldu. Aslında aileler çocuklarını okutmak istiyor. Fakat sıkıntılar veya problemleri nedeniyle okutamıyor. Devletimizin küçücük katkısıyla, küçücük bir yardımıyla çocuklar okula gidebiliyor. Ailelerde bundan çok mutlu ve memnun oluyorlar.

Görüntü Dökümü(ÖZEL)



-Vali Seyfettin Azizoğlu ile röp



-Halk günü toplantısı



-Toplantıya katılanlar



-Sorunlarını anlatan vatandaşlar



-Valinin halkı dinlemesi ve sorunlarına çözüm bulması

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()



(Süre: 7.14 Dk / 437 MB)



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5)KAZANCI BEDİH, MEZARI BAŞINDA ANILDI

ŞANLIURFA’da, 13 yıl önce eşi ile birlikte sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 'Kazancı Bedih' adıyla tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk mezarı başında anıldı.

Kazancı Bedih'in ölümünün 13'ncü yıldönümü nedeniyle Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki mezarı başında anma töreni yapıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ekrem Ayaz ile yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen anma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, 'Kazancı Bedih'in Türkiye'nin yetiştirdiği önemli gazelhanlardan biri olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:



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- Kazancı Bedih’i anma törenine katılanlar



- Kur'an okunması ve dua edilmesi



- Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir’in konuşması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 276 MB