DHA YURT BÜLTENİ-8

DEAŞ’ın canlı bomba kuryesi sınırda mühimmatla yakalandı

ŞANLIURFA’nın Akçakale sınırında Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren terör örgütü DEAŞ'ın silah ve mühimmat taşıyan kuryesi Abud Mahho, düzenlenen operasyonla yakalandı. Sorgulanan DEAŞ'lının sınır hattında gösterdiği yerde ise çuvalla toprağa gömülü mühimmat ele geçti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin PYD denetimindeki Talebyad kentinden yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü DEAŞ'ın kuryesi Abud Mahho'yu gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Suriye uyruklu örgüt üyesi Abud Mahho, terör örgütü DEAŞ'ın kuryesi olduğunu, silah ve mühimmat gibi malzeme aktarımını yaptığını itiraf etti.

Bunun üzerine hareket geçen polis, teröristin sınırı geçtiği sırada çuvalla toprak altına gizlediği canlı bomba eyleminde kullanılan yeleğin hazırlanmasında kullanılan malzemelerinin yerini gösterdi. Gösterilen yerde yapılan kazıda çuval içerisinde 3 el bombası fünyesi, 3 uzaktan kumanda anahtar sistemi, 6 elektrikli hale çevrilmiş kapsül ile 3 kilo 560 gram RDX patlayıcı ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmatın yapılan incelemesinde İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılarda kullanılan malzemelerle benzerlik gösterdiği saptandı.

Gözaltındaki DEAŞ terör örgütü üyesinin sorgulaması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

- Ele geçirilen bombalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-)

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Kaymakam ve belediye başkanı kazada yaralandı



MANİSA'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, makam aracı öndeki TIR'a arkadan çarpan, Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ile Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve araç şoförü Mehmet İnci yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.15 sıralarında, İzmir-İstanbul Karayolu üzeri Selimşahlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet İnci yönetimindeki Gördes Kaymakamlı'ğına ait 45 AA 118 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığının düştüğü yolda, toplam 5 araçlı zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan araçlardan TIR'a çarpan makam aracındaki Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Akyol ile şoför İnci hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla önlem amaçlı Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, yoldaki sis nedeniyle meydana geldiği kazadaki yaralıların birkaç saat gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edileceklerini söyledi.

Öte yandan; zincirleme trafik kazasına kaymakamlık makam aracının dışında bir TIR, 3 otomobilin karıştığı, diğer araçlarda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Manisa Devlet Hastanesi görüntü

- Vali yardımcısı Ünal çakıcı açıklama

- Sisten görüntü

Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANISA, ()

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İzmir'de aynı aileden 4 kişinin öldüren şüpheli intihar etti (2)



KURBANLARINI TEŞHİS ETMEYE GİTMİŞ

İzmir'in Buca İlçesi'nde Hüseyin Tiryaki, eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Cinayetleri işledikten sonra evinde intihar eden Hakan Kılıç'ın, daha önce yanında çalışan Hüseyin Tiryaki'yi, çok ilaç dağıtması gerektiğini söyleyip, kendisine yardım etmesi için kandırdığı; sabah buluştuktan sonra ise öldürdüğü saptandı. Hakan Kılıç'ın bu cinayetin ardından, aileyi tanıdığı için evlerine geldiği, kurbanlarının da ondan şüphelenmeyip içeriye aldıkları ve ardından öldürüldükleri anlaşıldı. Cesetlerin bulunmasının ardından Hakan Kılıç'ın, kurbanlarına otopsi yapılacak olan İzmir Adli Tıp Kurumu'na da gittiği ve burada aileyi tanıyıp, bilen tanışan kişi olarak, kimlik tespitinde bulunduğu ortaya çıktı.

ANNESİ ÖLDÜKTEN SONRA BUNALIMA GİRMİŞ

Hakan Kılıç'ın, 4 yıl önce annesini trafik kazasında kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşadığı, sık sık onunla ilgili halüsinasyonlar gördüğü, ifade edildi. Olaydan kısa süre önce, adliyede staj görmek için evden ayrılan, Adalet Teknik Meslek Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emrecan Aslan da, yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayda annesi, ağabeyi, ablası ve yengesi öldürülen Aslan "Katille ve babasıyla aile dostu gibiydik. Ama Hakan'ın psikolojik soruları vardı. Sık sık annesiyle ilgili halüsinasyon görürdü" dedi.

Hakan Kılıç'ın cinayeti, emekli öğretmen olan babası Murtaza Kılıç'ın aileleriyle yakından ilgilenmesi nedeniyle işlediğini düşünmediğini belirten Emrecan Aslan, "Bununla ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Olsaydı 7 - 8 yıldır olurdu. Murtaza Kılıç eşinden boşanalı bayağı olmuştu" diye konuştu. Emrecan Aslan, cinayetin neden işlendiği konusunda bir fikrinin bulunmadığını, ama ağabeyiyle katil Hakan Tiryaki'nin kardeş gibi sırdaş olduklarını, aralarında geçen bir konuşmadan dolayı işlenmiş olabileceğini, bunun da ikisi arasında kaldığını söyledi.

CENAZELER BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Bu arada İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edildi. Hüseyin Tiryaki (27) ile ikinci eşi bir yıl önce intihar eden annesi Aysel Aslan (47) ve üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın (20) cenazelerinin ikindi vakti Alaşehir'e bağlı Şahyar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

4 ay öce Hüseyin Tiryaki ile kaçıp evlenen, ardından ailelerin barışmasıyla da düğünleri yapılan 3 aylık hamile Fadime Tiryaki'nin (23) de Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde defnedileceği bildirildi. Fadime Tiryaki'nin cenazesini almaya gelen babası Şeref Cambaz, "Ne yaşandığını bilmiyorum. Benim kızım arada kurban oldu" dedi.

BABA DA EMNİYETTE

Bu arada, 3 kişinin cesetlerinin bulunduğu eve 150 metre mesafede eczanesi bulunan, eşi de din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan bir çocuk babası Hakan Kılıç'ın emekli matematik öğretmeni olan babası Murtaza Kılıç'ın da emniyette bulunduğu, cinayetle ilgisinin olup olmadığına yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü

- Ölenlerin yakınlarının görüntüsü

- Cenazelerin alınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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Şehit ailelerine 'konut yardımı' yalanıyla dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde kendilerini valilik ve belediye görevlisi olarak tanıtarak, şehit ailelerine konut yapılması için yardım topladıkları yalanıyla şirket ve vatandaşları dolandıran 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. Yaklaşık 150 bin lira dolandıran şüphelilerde Suriyeliler üzerine alınmış cep telefonu sim kartları ele geçirildi.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Velimeşe Karakol Komutanlığı ekipleri, kendilerini valilik ve belediye görevlileri olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişilere, "Suriye Elbab'da ve Hakkari'de şehit olan erlerin ailelerine konut edindirme projesi için para yardımı topluyoruz" diyerek dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Dolandırıcıların kullandığı cep telefonu numaraları üzerinden yola çıkan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 ay boyunca teknik takipte bulundu. Şüphelilerin, Tekirdağ ve ilçeleri, İstanbul, Antalya, Yozgat, Tokat, Mersin, Van, Samsun başta olmak üzere birçok yerde şehit ailelerine konut yardımı adı altında yardım adı altında kişi ve şirketleri 150 lira dolandırdığı tespit edildi.

Jandarma, dolandırıcılık yapan şüphelilerin Çerkezköy İlçesi'nde bir evde bulunduğunu belirlemesi üzerine mahkemeden alınan karar ile eve operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler Salih M. ile Barış C., evde uyurken yakalandı. Evde yapılan aramada ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler adına alınmış ve dolandırıcılıkta kullandıkları 20 cep telefonu sim kartı ele geçirildi. Şüpheliler Salih M. ile Barış Ç., jandarmadaki soruşturmasının ardından Çorlu İlçesi'nde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliye tabelası

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Şüphelilerden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),() -

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Hapis cezası kesinleşen hükümlülere şafak baskın



ADANA'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aldıkları hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan 6 kişiyi yakalamak için 100 polisin katıldığı operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 6 ayrı adrese baskın yapıldı. Adam öldürme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Umut Dağparçası, uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası alan İlham Turan, yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Mazlum Oyğur, yaralama suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası alan Yusuf Karataş, hürriyetten yoksun kılma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan İrfan Bıçakçı ve yaralama suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Mehmet Emre Karakaya yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliyeye getirilen zanlılar

- Arka kapıdan adliyeye girişleri

- Adliyenin arka kapısından genel görüntü

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ADANA,()

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Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen Halkevi üyeleri serbest bırakıldı



ADANA'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Halkevleri üyesi 3 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Seyhan İlçesi'nde bildiri dağıtın Adana Halkevi üyesi H.K.B., N.Ş.M. ile D. A.'yı gözaltına aldı. Bildiride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınanların adliyeye getirilmesi

- Adliyenin dış görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Zonguldak'ta minibüsün çarptığı yaya öldü

Minibüsün yayaya çarpma anı

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde 75 yaşındaki Mehmet Soylu, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu öldü. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Zonguldak-Bartın yolunun Saltukova Beldesi mevkisinde meydana geldi. Saltukova Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Soylu'ya, 36 yaşındaki Erhan Temel'in kullandığı 67 ZT 926 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Kavşaktaki mobese kamerasına yansıyan kazada Soylu, hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Soylu'nun cesedi Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Erhan Temel gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Minibüsün yayaya çarpma anı

Haber: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak), ()

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Solo Türk'ten: İnsanımıza zarar veren tüm girişimler, çelikten kanatlarımız altında yok olup gidecektir' mesajı



KONYA'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timi 'SoloTürk' Konya semalarındaki eğitim uçuşuyla ilgili klip hazırladı. Klipte pilotun, "Ülkemizin birliğini bozmaya çalışıp, insanımıza zarar veren tüm girişimler çelikten kanatlarımız altında yok olup gidecektir."diye mesaj vermesi dikkat çekti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 2009 yılında kurulan ve tek F-16 uçağıyla, gösteri yapan akrobasi timi 'SoloTürk', darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nden, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na taşındı. Burada 132'nci Filo Komutanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlayan SoloTürk, Konya semalarındaki eğitim uçuşuyla ilgili bir kısa klip hazırladı. Hazırlanan klip, SoloTürk, sosyal paylaşım sitelerindeki hesabında yayınlandı. Klipte, uçuş öncesi son hazırlıklar, pistten ayrılış ve Konya semalarındaki akrobatik hareketler eşliğinde Solo Türk Pilotu Yüzbaşı Erhan Günar'ın telsizden söylediği sözler izleyenleri gururlandırdı. Günar, telsiz konuşmasında, "Mevlana'nın yurdundan, asil milletimize selam olsun. Ülkemizin birliğini bozmaya çalışıp, insanımıza zarar veren tüm girişimler çelikten kanatlarımız altında yok olup gidecektir" demesi dikkat çekti.

(Görüntü Dökümü

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-Solo Türk'ün resmi Facebook hesabından paylaşılan video

-Uçuş öncesi hazırlıklar

-Solo Türk'ün pistten ayrılışı

-Solo Türk'ün akrobatik hareketleri

-Solo Türk Pilotu Erhan Günar'ın telsiz konuşması

Haber-Kamera:Konya,())

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Açılışa hazır kadınlara özel termal tesisi erkekler test etti

YOZGAT’ta inşaatı tamamlanan Türkiye’nin ilk kadınlara özel yapılan 'Termal Aqua Park ve Spor Merkezi' açılışa hazırlanıyor. Tesis, açılış öncesi eksiklerinin belirlenmesi için kadınlardan önce Vali Kemal Yurtnaç başta olmak üzere il yöneticileri olan erkekler tarafından test edildi.

Yozgat Valiliği Özel İdaresi tarafından yaptırılan termal tesisin tanıtımını yapan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kentin yöneticileri ve basın mensupları ile birlikte havuzda yüzdü. Türkiye’nin kadınlara özel ilk aqua parkı olma özelliğine sahip tesiste, çocuk eğlence havuzu, yetişkin eğlence havuzu, yüzme havuzu, güneşlenme terası, sauna, jakuzi, Türk hamamı, masaj odaları, buhar odası, fitnes alanı, kardiyo alanı, çocuk odası, yetişkin oyun odası, kafeterya gibi pek çok alan bulunuyor. Tesisin tanıtımına olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp de katılarak havuzda antrenman yapma imkanı bulurken, gazetecilere su içinde güreş tekniklerini gösterdi. Kayaalp, kendisine rakip olan bir gazeteciye güreş oyunları yapıp, havuzda vakit geçirdi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şifalı suları ve modern yapısı ile kadınlara özel olarak Şubat ayında açılışı gerçekleştirilecek aqua parkın hizmete açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali yurtnaç, “Yozgat hastanesi ile yeni tesisleri ile sınıf atlıyor. Bunlardan bir tanesi de bu gün denemesini yaptığımız hanımlar termal tesisi. Böyle bir tesis Türkiye’de hiçbir yerde yok. Burası tamamen kadınlara, hanımlara ait. Burada hem termal su var 30 derece, aynı zamanda eğlencesi de var. Hızlı treninin Yozgat’a gelmesi, seferlerin başlaması ile Ankara’dan, Kayseri’den çok sık buraya günü birlik müşteri geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda da Yozgat’ın sosyal hayatında bir hareketlilik olacak. Burayı hanımlar kullanacak ama biz erkekler olarak ilk defa bir deneyelim dedik bir yanlış var mı, noksan var mı diye. Bundan sonra da hanımlar burada günlerini güzel şekilde geçirecekler, daha sağlıklı şekilde yaşayacaklar. Burada tarihi Roma Hamamı’nın, Yozgat’ın fotoğraflarını sergileyeceğiz. Ayrıca masaj odaları, saunası, kafesi, lokantası, yazın güneşlenme salonu ile beraber burası hem ekonomik değer olacak hem de buradaki sosyal hayatı çok hareketlendirecekö dedi.

Tesisin işletme hakkının kiraya verildiğini belirten Vali Yurtnaç, 30 derece sıcaklıkta termal su kullanılan tesisin sağlık turizmi açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. Yurtnaç, “Önümüzdeki ay içerisinde burası müstecir marifeti ile çalışacak. İl Özel İdaresi kanalı ile yaptırıldı ama özel olarak işletilecek. Burasının temiz, bakımlı, nezih bir yer olmasıyla, Yozgat açısından özel bir yer olacak. Burası ısıtma suyla çalışmıyor, tamamen doğal termal bir su 30 derece. Dolayısıyla insan sağlığı ve sıhhati için de önemli bir yer olacak. Buraya gelen insanlarımız hem romatizmal hastalıklar ve cilt hastalıklarında şifa bulacaklarö diye konuştu.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp de, Yozgat’ta kadınlara özel bir termal tesis kazandırılmış olmasının önemine dikkat çekerek, “Kadınlar için böyle bir yerin yapılması sevindirici. Çünkü Yozgat gibi küçük bir şehrin gerçekten buna ihtiyacı var. Tüm Yozgatlılara, annelerimize, ablalarımıza, bayanlarımıza hayırlı olsunö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tesisin dış görünümü

Termal su kaynağından görüntü

Tesisin içerisinden görüntü

Havuzda yüzenler

Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in gösterisi

Detay

Konuşmalar

Vali Kemel Yurtnaç’ın açıklamaları

Haber-Kamera: YOZGAT ()

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Sevgilisinin öldürdüğü hemşirenin son sözü 'Kızım iyi mi?' olmuş



ADANA'da terk ettiği sevgilisi 26 yaşındaki Emre Arıkan tarafından öldürülen 42 yaşındaki Fatma Taş'ın son sözü, aynı olayda yüzünden yaralanan kızı 22 yaşındaki Gizem Taş için söylediği 'Kızım iyi mi?' olmuş. Gizem Taş, sosyal paylaşım sitesinde annesinin son sözlerini paylaştı.

15 Ocak'ta merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde oturan hemşire Fatma Taş'ın evine gelen sevgilisi Emre Arıkan, kendisinden ayrılmak isteyen genç kadını ikna etmek isterken aralarında tartışma çıktı. Evin önündeki alevlenen tartışma sırasında Arıkan üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekip, genç kadına ardı ardına ateş etti. Bu arada araya girip annesini korumak isteyen Gizem Taş'ın da yüzüne kurşun isabet etti. Emre Arıkan, anne ile kızını vurduktan sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınırken Fatma Taş, ertesi gün, Emre Arıkan ise dün hayatını kaybetti.

GEREKSİZ İNSAN BAŞ AĞRITIR

Öldürülen Fatma Taş'ın sosyal paylaşım sitesinde 1 Eylül 2016'daki, 'Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin insanı al. İsrafın lüzumu yok. Sonra tabaktaki fazla yemek karnını, hayatındaki gereksiz insan da başını ağrıtır' yazılı paylaşımı dikkat çekerken; yaralı kurtulan kız Gizem Taş ise üzüntüsünü sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınlıyor.

MELEK ANNEM

'Artık benim kaybedecek hiç bir şeyim yok' yazan genç kız dün de hesabından annesinin son sözünü yazdı. 'Kızım iyi mi?' Son sözü oldu.

Mekanın cennet olsun melek annem' yazan genç kıza arkadaşları da sabır ve başsağlığı diledi.

Haber: ADANA,()-

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Şanlıurfa MÜSİAD kognresi yapıldı

MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şanlıurfa Şubesi’nin 19’uncu kongresi yapıldı ve başkanlığa Mahmut Barut seçildi.

Bir otelde gerçekleştirilen kongreye Şanlıurfa Valisi Göngür Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK başkanları katıldı. Kongrede konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, başkanlara tüzük gereği 2 dönem sınırlama getirdiklerini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından bütçe ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından tek liste halinde gidilen seçimde iş adamı Mahmut Barut, yeni şube başkanlığı görevine getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kongreye katılanlar

- MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’ın konuşamsı

- Oylamaların yapılması

- Şube başkanı Mahmut Barut’un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

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MHP İl Başkanı Taşdoğan: Referanduma 'evet' diyeceğiz

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan; anayasa için liderleri Devlet Bahçeli gibi evet oyu kullanacaklarını söyledi.

İl binasında basın toplantısı yapan Taşdoğan, kent ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilemez olduğunu ve bu yüzden MHP'nin anayasa değişiklik paketine katkı verdiğini söyleyen Taşdoğan, "MHP anayasa değişikliğine mecliste birinci turda 'evet' oyu kullanarak katkı vermiştir. İkinci tur oylaması bugün itibariyle başlayacaktır. MHP'nin oyu grup kararı alınmadığı için Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği yönde olacak. Meclis oylamasından sonra anayasa referanduma giderse Devlet Bahçeli'nin oyu evet olduğu gibi MHP'nin de oyu evet olacaktır" dedi.

Gaziantep'e yeni yapılan stadyumun iyi ancak Gaziantepspor'un ligdeki durumunun çok üzücü olduğunu dile getiren Taşdoğan, şöyle konuştu:

"Gaziantep’e ve Gaziantepspor’a yakışan bir stat bu hafta Antalyaspor müsabakasıyla hizmete girdi. Gaziantepspor’un ligdeki durumuna yorum yapmıyor, sadece üzülüyorum. Bu konuya artık daha fazla kulak tıkamayınız. Gaziantep Büyükşehir Futbol takımındaki yönetime de dikkatle bakınız. Milyonlar harcandı sonuç ortada. Fatma Şahin’i; etrafında, bu konuya danışmanlık veren kişileri yeniden değerlendirmesini ve orada ki paraların hepimizin vergileri olduğunu hatırlatmayı görev biliyorum."

Görüntü Dökümü

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Toplantıya katılan partililer

- Muhittin Taşdoğan'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-)

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