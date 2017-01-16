DHA YURT BÜLTENİ-8

1)YASAK AŞK CİNNETİ: 3 ÖLÜ,

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde yaşayan 38 yaşındaki M.Ş. (Mustafa Şirin), karısı 36 yaşındaki Miray Ş. (Şirin) ile yasak aşk yaşadığını düşündüğü 38 yaşındaki Selahattin Demirkol'u tabancayla öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi 318/1 sokakta, M.Ş.'nin eşiyle birlikte yaşadığı apartmanda meydana geldi. M.Ş., 2 çocuğunun annesi eşi Miray Ş.'yi birinci kattaki evlerinde, yasak aşk yaşadığını düşündüğü Selahattin Demirkol'u da merdivenlerde tabancayla ateş ederek vurdu. Ardından aynı silahı başına dayayarak tetiği çeken M.Ş., ağır yaralandı. Evden gelen silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis, Demirkol'u merdivenlerde, Miray Ş. ile M.Ş.'yi ise evin içinde yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selahattin Demirkol'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Miray Ş. ile kocası M.Ş. ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Miray Ş. yolda kocası M.Ş. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- M.Ş.'nin hastaneye getirilişi

- Olay yerinden görüntü

- Polisten görüntü

- Genel ve Detay görüntü

- M.Ş. ile Selahattin Demirkol'un fotoğrafları

( Haber- Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), ()

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(YENİDEN)

2)AFYON'DA 11 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZA: 18 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa İlçesi yakınlarında 8 TIR, 2 otomobil ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Sinanpaşa İlçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüleri belirtilmeyen 2 otomobil ile yolcu otobüsü gizli buzlanma nedeniyle çarpışarak kaydı. Arkadan gelen TIR'ların sürücüleri de kayganlaşan yolda öndeki araçlara çarpmamak manevra yapınca, zincirleme kaza meydana geldi. TIR'lardan biri öndeki ters dönen otobüsle çarpışırken, diğer 7 TIR ise şarampole devrildi. Kazada araçlarda bulunan 18 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, 112, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar, Sinanpaşa ve Sandıklı'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı'dan itibaren ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı olan yol enkaz kaldırma çalışmalarının ardından tek şeritli açıldı.

Kazaya karışan TIR şoförü Mustafa İdris, "Yolda aşırı buzlanma var. Normal yolumdayken kayan otobüs gelip bana vurdu. Ben de şarampole devrildim. Arkadan gelen TIR'lar da çarpmamak için şarampole devrildi" dedi.

Kaza yerine gelen araç çekicisi Ahmet Katipoğlu, "Yoldaki buzlanma nedeniyle 8 TIR, 2 otomobil ve 1 otobüs kaza yapmış. Kazanın olduğu saatten bu yana yol kapalıydı, şimdi tek yönden trafik akışı sağlanıyor. Mecburen tek yönden sağlanıyor. Otomobilleri kaldırdık, TIR ve otobüsleri kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden araçlar,

- Yaralıları sevk eden ambulanslar giderken ve Çekiçi Ahmet Katipoğlu,

- TIR Şoförü Mustafa İdris röportaj

96.6 MB /// 03.1"

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI- Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, ()

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3)ISPARTA'DA DARBE GİRİŞİMİ İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

ISPARTA'da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlara ilişkin hazırlanan 133 sayfalık iddianame kabul edildi. 21 tutuklu sanık hakkındaki iddianamede, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda kursiyer olarak bulunan 700 Kara Harp Okulu öğrencisinin havayoluyla Ankara'ya götürülmek istendiği belirtildi.

Isparta'da FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tutuklu eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz, eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Devran Çetinkaya, eski EDOK Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı Erkan Başkanı Albay Orhan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında Isparta Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Sarı tarafından 133 sayfalık iddianame hazırlandı.

Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda darbe girişimi sırasında yapılan faaliyetlerin yer aldığı iddianame, Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanıkların 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

700 HARBİYELİ ANKARA'YA SEVK EDİLMEK İSTENDİ

Darbe girişimi gecesi Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndan hareket eden otobüslerin, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda kursiyer (subay adayı) olarak bulunan 700 Kara Harp Okulu öğrencisinin Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na, buradan da havayoluyla darbe girişimi için Ankara'ya sevk edilmek istendiğine yer verildi. Sözde sıkıyönetim direktifiyle Isparta sıkıyönetim komutan yardımcısı olarak görevlendirilen Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz'ın verdiği talimatla Eğirdir'deki 700 Harbiyeli öğrenciyi almak için Isparta'dan 10 minibüsün yola çıktığı, konvoy hareket halindeyken Atabey kavşağında polis ekipleri tarafından durdurularak geçişlerine izin verilmediği, o noktaya halkın da gelmesiyle konvoyun geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi. Eğirdir'den çıkan 127 Harbiyeliyi taşıyan 5 sivil ve 1 askeri minibüsün de polis ekipleri ve halkın durdurmasıyla engellendiği kaydedildi.

VALİLİK VE BELEDİYENİN ELE GEÇİRİLMESİ TALİMATI

İddianamede, Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz'ın valilik ve belediyeyi ele geçirmek için emir verdiği, valiliğe 100 metre mesafedeki askeri gazino ve orduevinden valiliğin, belediyeye 100 metre mesafedeki askeri lojmanlardan da belediyenin ele geçirilmesinin amaçlandığına yer verildi. Hazırlıklar yapılırken saat 08.50'de gelen mesajda gece gelen sıkıyönetim direktifinin geçersiz olduğunun belirtilmesi ve ülke çapında darbe girişiminin kontrol altına alınmaya başladığının ve başarısız olacağının anlaşılması üzerine şüphelilerin suçtan kurtulmak için emrin yanlış anlaşıldığını belirterek, valiliğin yardım istemesi üzerine onun emrine girilmesi ve Ankara'da darbe karşıtı birliklere destek için hazırlık yapıldığı süsü verilmeye çalıştığı vurgulandı.

3 CASA UÇAĞI GÖNDERİLDİ

İddianamede, eski EDOK Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in 16 Temmuz saat 07.09'da Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ı arayarak, Harbiyelilerin Ankara'ya gönderilmesine izin verilmesini istediği, ancak valinin bunu reddettiği, şüphelilerin bu saat itibariyle bile halen darbeyi gerçekleştirmeye yönelik ümitlerinin ve çalışmalarının olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Ankara'ya sevki istenilen Harbiyelilerin kritik noktalarda görev yapacağı, Harbiyelileri Ankara'ya taşımak amacıyla 3 CASA tipi uçak ve bu uçaklara refakat edecek bir F-16 görevlendirildiği, havalimanının iş makineleriyle kapatılması sonuncu uçakların birkaç kez sorti yaptıktan sora ayrıldıkları da belirtildi.

"GEREKİRSE SİZİNLE ÇATIŞIRIM"

İddianamede, davada tanık olarak dinlenecek o dönem Isparta İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Cömert'in ifadeleri de yer aldı. Olayı öğrendikten sonra Tuğgeneral Kurutmaz'ı telefonla arayarak FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğunu söylemesine rağmen onun bir şey söylememesine şaşırdığını belirten Albay Cömert, bir süre sonra tuğgeneralin kendini arayıp nerede olduğunu sorduğunu; bu sırada telefonunun kapandığını söyledi.

Sözde sıkıyönetim bildirisi okuduğunda bunun FETÖ unsurları tarafından yapıldığını anlayarak kendi birliğinde önlem aldığını daha sonra Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Komutanlığı'na gittiğini söyleyen Albay Cömert'in Tuğgeneral Kurutmaz'a, "Bu paralel yapının işi, mesajda yazan hiçbir talimatı yapmayacağım, bana bunu kimse yaptıramaz, uygulayacaksanız gerekirse sizinle çatışırım" dediği kaydedildi.

İSMAİL CÖMERT'İN İFADELERİ İDDİANAMEDE

Vali Günaydın ile alınacak tedbirleri görüşmek üzere komutanlıktan ayrılan Albay Cömert'in, "Tümende 40 otobüs hazırlandığını öğrenince Kurutmaz'ı aradım. 'Harbiyelileri Ankara'ya yollamamız lazım' dedi. Silahsız askeri öğrencilerin Ankara'ya destek mahiyetinde gönderileceğini anlayıp telefonu kapattım. Vali beyin 'Kargo uçağı geliyor, gelirse ateş açacağız' demesi üzerine havalimanına kamyon, dozer konulması halinde uçakların piste inemeyeceğini söyledim ve Jandarma Komutanlığı'na gitmek için ayrıldım. Vali beyle bağlantı kurarak Eğirdir-Isparta karayolunun kapatılması gerektiğini söyledim" diye ifadeleri iddianameye yansıdı.

"GEREKİRSE VURURUM"

Tümenden gelen emirleri uygulamayacağını bildiren Albay Cömert'in kendisini arayan Tümen Komutanı Metin Akkaya'nın 'Havalimanına giden yolun açılması gerekiyor' demesi üzerine kendisine kesinlikle kışla dışına çıkmayacaklarını ve talimatlarını uygulamayacaklarını söylediği vurgulandı. Yine kendisini arayan Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz'ın da yolun açılması yönündeki emrine Albay Cömert'in yolu açmayacaklarını, yolda en az 10 bin vatandaşın olduğunu, gelinirse polisin de kendilerinin de ateş açacaklarını söylediğini, bu görüşmeden sonra emniyeti arayıp o yolda tedbir alınması gerektiğini söylediği ifade edildi. Jandarma Komutanı Albay Cömert'in, Eğirdir Tümen Komutanlığı'na çağrıldığı haberini veren İlçe Jandarma Komutanına da "Benden başka kimsenin emrini dinlemeyeceksiniz. Sözde darbe emrinin uygulanmasına katkı sağlayan birlik komutanı olursa gerekirse tabancamla vururum" dediği iddianamede yer aldı.

Ali ÇEVİKBAŞ- Mehmet ERÇAKIR/ ISPARTA, ()