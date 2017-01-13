DHA YURT BÜLTENİ-8

Bingöl'de komandoların ağır kış şartlarında 8 gün süren operasyonu

Bingöl Genç ilçesi kırsalında 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından ağır kış şartlarında 8 gün süre ile 'Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu" düzenlendi.

49'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, 31 Aralık 2016 - 07 Ocak 2017 tarihleri arasında Bingöl Genç ilçesi kırsalında ağır kış şartlarında 8 gün süre ile 'Şehit Piyade Binbaşı Turgay Çelik-5 Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 7 adet sığınak ve bir adet depo tespit edilerek imha edildi. Tespit edilen depo ve sığınaklarda, el yapımı patlayıcı ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler ile muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.

Görüntü DÖkümü

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FOTOĞRAFLI

Haber: BİNGÖL - ANKARA ()

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Adana'daki kanlı saldırının planlayıcısı yakalandı

ADANA Valiliği'ne yapılan bombalı saldırı eyleminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Mehmet Emin V., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Kasım'da 2 kişinin hayatını kaybettiği 33 kişin de yaralandığı Valilik otoparkında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Olayda kullanılan çalıntı otomobili otoparka bırakan kadın eylemcinin izini süren ekipler, aynı gün ikici bir saldırı için harekete geçen canlı bombayı düzenlediği operasyonda ölü olarak ele geçirdi. Bagajında 100 kilo özel yapım, bomba çıkan araçtaki patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Saldırı soruşturmayı büyük bir gizlilik içerisinde yürüten polis, geçtiğimiz günlerde merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Baskında, terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan Mehmet Emin V. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Mehmet Emin V.'nin valilik otoparkındaki kanlı saldırı ve sonrasındaki polisin patlatılmadan etkisiz hale getirdiği bombalı eylemlerin planlayıcısı olduğu ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada Mehmet Emin V.'nin Küçükoba Mezarlığı yakınlarında bir çiftlik evi kiraladığı. Adana Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet binaları çevresinde günlerce keşif yaptığı ardından bombalı saldırı için plan yaptığı belirlendi. Bombalı saldırıya gerçekleştiren kadın terörist ile aynı gün öldürülen erkek teröristin Emin V.'nin çiftlik evinde kaldığı ve daha önceden hazırlanan bomba ile eylemi gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin V., tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Yakalanan şahsın sağlık kontrolüne getirilmesi

- Zırhlı polis araçlarının görüntüsü

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracanın gidişi

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Feyzioğlu: Cumhurbaşkanını bir siyasi partiyi temsil eder hale getirmek, vatanın parçalanmasına giden bir yolun başıdır



TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Anayasa konusunun siyasi parti meselesi gibi ortaya konulmasına karşı olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanını bir siyasi partiyi temsil eder hale getirmek önce milletin parçalanmasına, sonra vatanın parçalanmasına giden bir yolun başıdır. Anayasa teklifi değişikliğini sanki bir genel seçimmiş, sanki partiler arasında bir tercih yapılıyormuş gibi ele almak fevkalade yanlıştır" dedi.

Kırıkkale Barosu'nu ziyaret eden Feyzioğlu, Kırıkkale Barosu Başkanı Avukat Erol Çakır, Yönetim Kurulu üyeleri ve baroya kayıtlı avukatların da katıldığı toplantıda Kıbrıs görüşmeleri ve Türkiye'nin gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Feyzioğlu şunları söyledi: "KKTC nin kurucusu Türk milliyetçisi Rauf Dektaş'ın ölümünün 4'üncü yıldönümü. Kendisini rahmetle, minnetle, özlemle anıyorum. Kıbrıs ile ilgili Cenevre'de müzakereler devam ediyor. Bu müzakereler Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün geleceği ile ilgili. Biz Türkiye'de bir taraftan terör saldırısı, bir taraftan Anayasa değişikliği ile uğraşırken, Cenevre'de Kıbrıs konusunda eşi görülmemiş baskı ile karşı karşıyayız. Fakat bu Türkiye gündeminde çok fazla yer almıyor. Oysa KKTC ve biz iki devletiz, tek milletiz. KKTC'nin güvenliği Türkiye'ye, Türkiye'nin güvenliği KKTC'ye bağlı. Uluslararası hukuka göre Kıbrıs Türkü'nün,Türk Milletinin belgeli hakları elinden alınmak isteniyor. Bu konuya milletin dikkatinin çekilmesi lazım. 'Ver kurtul'culuk ile davranmaya gerek yok. Şehit kanı ile sulanmış toprakları bir başkasına vermek bizim geleneğimizde, tarihimizde, kültürümüzde yoktur. Milletimizi uyarmak da Türkiye Barolar Birliği'nin görevidir."

MİLLİ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRMENİN YOLU

TBMM'deki Anayasa değişikliği görüşmelerini de değerlendiren Feyzioğlu, değişik teklifini sanki bir genel seçim, partiler arasında bir tercih yapılıyormuş gibi ele almanın yanlış olduğunu söyledi. Feyzioğlu şöyle konuştu: "Anayasa konusunun siyasi parti meselesi gibi ortaya konulmasına biz karşıyız. Bizler hukukçuyuz. Herhangi bir siyasi partiden olabiliriz, hiç fark etmez. Ancak mesele bir siyasi partiyi, diğerini desteklemekten çok ötedir. Türk milletinin vatanı ile bölünmez bütünlüğü ile ilgilidir. En acımasız yıkıcı, bölücü saldırılarla karşı karşıyayız. Biz bu saldırıları yapan teröristlerin ve arkasındaki küresel güçlerin saldırılarına karşı ancak milli birliğimizi güçlendirerek durabiliriz. Milli birliği güçlendirmenin yolu, milleti temsil eden Cumhurbaşkanını korumaktır. Milleti temsil eden Cumhurbaşkanını bir siyasi partiyi temsil eder hale getirmek önce milletin parçalanmasına, sonra vatanın parçalanmasına giden bir yolun başıdır. Mesele CHP, MHP, AK Parti meselesi değildir. Türkiye'nin bir Cumhurbaşkanı vardır. Biz Cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Türkiye'nin bir hükümeti vardır. Bir hükümet seçmiyoruz. Şu halde Anayasa teklifi değişikliğini sanki bir genel seçimmiş, sanki partiler arasında bir tercih yapılıyormuş gibi ele almak fevkalade yanlıştır."

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİZ FANİLERDEN DAHA ÖNEMLİDİR'

Meselenin 'Türkiye Cumhuriyeti'nin anahtarını bir siyasi parti genel başkanına veriyor muyuz?' sorusu olduğunu kaydeden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyziığlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu soruları cevaplarken mevcut Cumhurbaşkanının kim olduğunu düşünerek hareket edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanını sevmek, sevmemek ayrı bir konu. Türkiye Cumhuriyeti biz fanilerden daha önemlidir. Biz faniler toprak olduğunda Türkiye Cumhuriyeti yaşamaya devam etmelidir. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır' demiştir. Bu sözü her an hatırlamakta fayda vardır."

Görüntü dökümü

- Metin Feyzioğlunun gelişi

- Feyzioğlunun gündem ile ilgili açıklamaları

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, () -

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Kulp'ta teröre tepki, şehide saygı yürüyüşü

DİYARBAKIR'ın Kulp İlçesi'nde çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile köy korucularının katılımıyla, "Teröre tepki, şehide saygı" yürüyüşü düzenlendi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile çeşitli sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde teröre tepki yürüyüşü düzenlendi. Kaymakamlık önünde toplanan kalabalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumalarının ardından teröre tepki sloganları attı. Burada bir konuşma yapan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Kulp halkının teröre karşı her zaman dik durduğunu anlatarak, çeşitli zamanlarda PKK'nın Kulp halkını bundan dolayı cezalandırdığını söyledi. Sözen, "Kulp halkı teröre karşı hep dik durmuştur. Kulp halkı dik durduğu için hain, alçak, PKK terör örgütü bu halkı çeşitli zamanlarda cezalandırmıştır. 1 Ocak 1995 yılında Hamzalı Köyü'nde terör örgütü PKK, 23 vatandaşımızı hunharca katletmiştir. O vatandaşlarımızın içinde 6 aylık Fatma bebek, 23 yaşındaki Aysel Tanrıverdi, 85 yaşındaki Tayyip dedemiz de vardı. Biz bunun unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız. PKK terör örgütünün arkasındaki siyasi uzantısı da asla Kürt değildir, asla Kürt halkının temsilcisi değildir" diye konuştu,

Konuşmaların ardından Kaymakamlık önünde toplanan kalabalık,140 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla ilçe merkezinde yürüyüş gerçekleştirmesinin ardından program son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yürüyüşe katılanlar

-Açılan pankartlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera. DİYARBAKIR,()-

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Liseli Ayşegül'den 3 gün haber yok

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 3 gün önce okula gitmek için evden ayrılan 16 yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi Ayşegül Kızıllık'tan ailesi bir daha haber alamadı.

Bafra İlçesi'nin Emirefendi Mahallesi Babür Sokakta oturan lise öğrencisi Ayşegül Kızıllık 3 gün önce okula gitmek için evden ayrıldı. Ancak daha sonra eve dönmeyen Kızıllık'ın ailesi, kızlarını aramaya başladı. Kızlarından haber alamayan anne Meryem Kızıllık ve ağabeyi Orhan Kızıllık polise giderek yardım istedi. Anne Meryem Kızıllık, kızlarının sağlığından endişe ettiğini belirterek, "Kızımı sabah okula gittin mi? diye merak edip arayıp sordum. O da 'Gittim anne okuldayım' dedi. Öğlene doğru tekrar arayınca açmadı. Ben de merak edip okuluna gittiğimde, okulda olmadığını fark ettim. Babası kanser hastası çok kötü durumda sağ salim bulunmasını istiyorum" dedi.

Kayıp kızın ağabeyi Orhan Kızıllık ise kardeşinin durumunu bilmediklerini söyleyerek, "Ben senin için neler yaptım. Kendin mi kaçtın. Kaçırıldın mı bilmiyorum. Annen hasta baban hasta yeter ki 'İyiyim de' bir telefon aç" diye konuştu. Abla Sevil Türk ise "Sabah evden çıkarken güle oynaya gitti. Hiçbir şey fark ettirmedi. Bir sorun, bir sıkıntı yoktu. En son görenler siyah bir otomobile bindiğini görmüş" diye konuştu.

Genç kızın bulunması için polis soruşturmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Röportajlar

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), ()

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Yolda yürürken maganda kurşunuyla yaralandı

GAZİANTEP'te yolda yürüdüğü sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun bacağına isabet ettiği 29 yaşındaki Yunus Dehvanoğlu yaralandı.

Olay, bugün Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Yunus Dehvanoğlu'nun bacağına kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet etti. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Dehvanlıoğlu, acil serviste tedaviye alındı. Dehvanoğlu'nu sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane acil servisi

- Hastane önündeki ambulans

- Polis ekipleri

- Hastane önündeki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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Şehit polis Fethi Sekin'in adı sınıfa verildi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde bulunan Ereğli İlkokulu'nda yeni açılan robotik kodlama sınıfına, İzmir'de şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adı verildi.

Açılış törenine Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykut Manioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Atay, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürü Tuncay Uzun, robotik kodlama sınıfının Türkiye genelinde ilkokullar arasında bir ilk olduğunu ve çocuklara robotlarla ilgili kodlamayı öğreterek geleceklerini daha iyi hazırlamak istediklerini söyledi. Uzun, sınıfa 'Fethi Sekin robotik ve kodlama sınıfı' adını verdiklerini ve okulun girişine de bir fotoğrafını astıklarını ifade etti.

Kaymakam Nazım Madenoğlu ise son derece önemli çalışmaların yapılacağını söylediği sınıfın adıyla da ayrı bir anlam kazandığını anlatarak, şöyle dedi:

"Geçtiğimiz günlerde İzmir'de şehit olan Fethi Sekin polisimizin adının verilmesi bu sınıfa apayrı bir anlam ve değer kazandırıyor. Ülkemizin ve vatanımızın birliği ve beraberliği için huzur içinde yaşabilmemiz için diğer şehitlerimiz gibi özellikle 15 Temmuz gecesi verdiğimiz şehitlerimiz gibi Güneydoğu ve Doğu Anadolu' da verdiğimiz şehitler gibi bilhassa bütün tarih boyunca bütün milletim,izin gittiği yerlerde verdiği şehitler gibi bu şehidimiz de polisimizde bu amaçlar uğruna canını seve seve verdi."

Kaymakam Madenoğlu konuşmasının ardından yaşları 7-11 arasında değişen ilkokul öğrencilerinin eğitim göreceği sınıfın kurdelesini keserek açılışını yaptı.

Görüntü Dökümü:

-Okul girişinde bekleyen öğrenci robotlar

-Slayt gösterisi

-Okul müdürü Tuncay Uzun'un konuşması

-Kaymakam Nazım Madenoğlu'nun konuşması

-Çocukların yaptıkları robotları göstermesi

Dosya adı: ergsinifacilisi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

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FETÖ'den tutuklanan kişinin telefonunda ilginç mesajlaşmalar

ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan bir kişinin cep telefonlarında örgütün mesajlaşma programlarından olan 'Eagle'de yer alan ilginç yazışmalar ortaya çıktı. Bu mesajlarda "Araçta yanıma Hz. Hatice annemiz oturdu", "Dün gece Peygamber efendimizi rüyamda gördüm" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/ PDY'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanan kişilere ait cep telefonları İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki özel ekip tarafından inceleniyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve ismi açıklanmayan bir kişinin cep telefonunda yer alan ve farklı sosyal medya uygulamalarının ikonlarıyla gizlenmeye çalışılan örgütün 'Eagle' ismi verilen mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalara ulaşıldı.

Bu uygulamadaki yazışmalarda örgüt üyelerinin, 15 Temmuz darbe girişimini sonrası tutuklanan kişilerin yakınlarını motive etmek amacıyla cezaevinde olağan bir yaşam olduğu yönünde mesajlar paylaştığı belirlendi.

"YANIMA HAZRETİ HATİCE ANNEMİZ OTURDU"

Uygulamada yer alan ve örgütün memur hazırlama imamı olduğu iddia edilen M.G.'nin tutuklu bir şüphelinin araçta iken yanına Hazreti Hatice'nin oturduğu ve kendisine motive ettiği yönündeki bir mesaj ise dikkat çekti. Mesajda şu cümleler yazıldı: "Eşim cezaevinde 70 gündür tutuklu. Açık görüşte paylaştığı bir hadiseyi nakletmek istiyorum. 8 kişilik bir koğuşta 23 kişi kalıyor. İçeride 8 aydan fazla kalan bacılarımız var. Son bir ayda bir doktor ablamız bunalmış ve sıklıkla ağlıyormuş, bu hafta hastaneye gitmiş. Elleri kelepçeli, morali daha da bozulmuş, döndüğünde eşim ablaya nasıl olduğunu sormuş. Abla, 'Hamdolsun çok iyiyim. Dönüşte araçta yanıma Hz. Hatice annemiz oturdu, cezaevine gidene kadar elimi hiç bırakmadı. Bana 'Kızım niye bu kadar ağlayıp kendini üzüyorsun, efendimiz ve biz sizinle beraberiz. Az kaldı sabır' demiş."

Mesajların birinde ise M.G.'nin, girdikleri sınavı kazanamama nedenini soranlara ise "Dün gece Peygamber Efendimizi rüyamda gördüm. Bana bir liste verdi, senin ismin yoktu. Dua et bir gün senin de ismini listeye yazsın, benim yapacağım bir şey yok." ifadeleriyle yanıt verdiği sözler yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Telefonda yer alan mesajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN-)

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Atletten yaptığı kar maskesini takmayı unutan gaspçı yakalandı

KAYSERİ’de, bir marketten bıçak zoruyla kasada bulunan bin 340 TL parayı gasp eden Murat Alper Polat yakalandı. Zanlının olay sırasında atletinden yaptığı kar maskesini takmayı unuttuğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.40 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Yahya Kemal Caddesinde bulunan bir markette yaşandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde 26 yaşındaki Murat Alper Polat, girdiği markette nugget alarak kasa bölümüne geçti. Nugget’in parasını ödeyen Polat, ardından cebinden çıkardığı bıçakla kasiyerden paraları vermesini istedi. Kasada bulunan bin 340 lira parayı alan zanlı, kayıplara karıştı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayın zanlısını yakalama çalışması başlattı. Tanınmamak için tıraş olduğu tespit edilen Polat, ekiplerin başarılı çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında yağma edilen 455 lira ve uyuşturucu ele geçirildi. Zanlının ev aramasında ise, olay sırasında kendini gizlemek için yanında bulundurduğu kar maskesi, eldiven ve olay anındaki elbiseler bulundu. ‘Nitelikli Yağma’ suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

Zanlının, 7 ayrı nitelikli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Zanlının Adli Tabipliğe getirilişi

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

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Okul yolunda ölen Aslı için okuduğu lisede lokma hayrı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen 14 yaşındaki Aslı Değirmen için okuduğu lisede lokma hayrı yapıldı.

Bodrum Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Lisesi 9/C sınıfı öğrencisi 14 yaşındaki Aslı Değirmen, geçen 5 Aralık sabahı okula gitmek üzere İslamhaneleri Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Servis minibüsünü beklemek için Turgutreis- Bodrum karayolunun 13'üncü kilometresinde, yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Değirmen'e, özel bir şirkette peyzaj mimarı olan 34 yaşındaki Emrah Yeşilkanat'ın kullandığı 34 PR 1082 plakalı otomobil çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aslı Değirmen, kurtarılamadı. Cenazesi aynı gün ikindide İslamhaneleri Camisi'nde kılınan namazın ardından İslamhaneleri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aracı kaza yerinde bırakıp ayrılan, ancak bir süre sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan sürücü Yeşilkanat ise önce sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yeşilkanat, geçen 5 Ocak'ta, avukatının itirazı üzerine yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ölümünün 40. Gününde okul arkadaşları ve sınıf öğretmeni Ertuğrul Aylak'ın girişimleriyle, okul bahçesinde lokma dağıtıldı. Aslı Değirmen'in gözü yaşlı annesi Fatma Değirmen ve babası Mehmet Değirmen ile akrabaları, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Semiz, Okul Müdürü Hakan Camcıoğlu da etkinliğe katıldı.

'nın sorularını yanıtlayan acılı baba Mehmet Değirmen, serbest bırakılan sürücüyü hatırlatarak, "O katil şu anda serbest bırakılmış. En kısa sürede katilin en yüksek cezayı almasını istiyorum. Hem yol ihlali yapmış, hem hız limitini aşmış, hem de 2 saat boyunca ortadan kaybolmuş. Adalet istiyorum. Aslı'nın kanı yerde kalmasın. Aslı'nın kanı hala o kaldırımdadır. Yetkililerden destek bekliyoruz. En ağır cezanın verilmesini bekliyoruz. Adalet, kanun ne diyorsa o olsun. Cumhurbaşkanı, Başbakan hepsinden destek bekliyorum" dedi.

Sınıf arkadaşı Sevim Tektek ise, "Aslı'yı gerçekten hepimiz çok seviyorduk. Ölmesine hepimiz çok üzüldük. Ama o bizim yanımızda, bizimle beraber. Onu seviyoruz ve hep yanımızda olacağına inanıyoruz. Sırasına da kimsenin oturmasını istemiyoruz, çünkü orada anıları var" dedi. Sınıf öğretmeni Ertuğrul Aylak ise, "Biliyorsunuz en büyük acı evlat acısıdır. Bu öğrenciler de bizim evladımız. Bunu kaybettiğimiz zaman en büyük acıyı yaşadık. Tabi gönül ister ki bunlar olmasın. Ancak bu acımızı bir nebze biraz daha azaltabilmek için, öğrencilerimizle ve okul müdürümüzün katkılarıyla bir lokma döktürdük. Aileleri de davet ettik. Bu hiç değilse bizim ve arkadaşlarının acısını biraz olsun hafifletti. Aslı daha yeni gelmişti. Okula daha yeni adapte oluyordu. Genelde 9. sınıfta okula yavaş yavaş adapte olurlar. İşte o aşamada biz öğrencimizi kaybettik. İçeride öğrenciler hala o acıyı hissediyorlar, hala panolarda Aslı'nın fotoğrafı var. Sırası da hala boş ve öğrenciler acılarını yaşamaya devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Okulundan görüntü

- Lokma kuyruğunda öğrencilerden

- Ailesinden görüntü

- Baba Mehmet Değirmen ile röp,

- Sınıf öğretmeni Ertuğrul Aylak ile röp.

- Sınıf arkadaşı Sevim Tektek ile röp,

- Aslı'nın sınıfından arşiv görüntü vardır.

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , )

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Başhekimin bilgisiyle tam teşekküllü ambulansla kum taşıdılar

ISPARTA'nın Şarkikarağaç ilçesinde tam teşekküllü 112 ambulansı, yağan kar dolayısıyla vatandaşların hastane önünde kaymaması için kum ve tuz taşıdı.

Şarkikarağaç İlçesi'nde 2 haftadır yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri ilçe merkezinde karla mücadele başlatırken, Şarkikarağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi başhekimliği ise hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının hastaneye rahat ulaşması için çalışma yaptı. Hastane girişine kum ve tuz döküldü.

Ancak gerekli kum ve tuz, Şarkikaraağaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü park alanından 32 AJ 509 plakalı tam teşekkül ambulansla alınarak hastaneye taşındı. Park alanına bugün saat 09.30'da gelen ambulans şoförü ve 2 hizmetli torbalara doldurdukları kumu, ambulansa yükleyerek götürdü.

"İŞİN DOĞRULUĞUNU YANLIŞLIĞINI SİZİNLE TARTIŞMAM"

Hastane başhekimi Dr. Alparslan Çelik, konunun bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Hastane müdürünün ambulansı tamir için gönderdiğini belirten Çelik, ambulansın dönüşünde ise hastaların kaymaması için böyle bir talepte bulunduklarını kaydetti. Ambulansın amacı dışında kullanılmasının doğru olup olmadığının sorulması üzerine Başhekim Çelik, "Bunu haberleştirmek istiyorsanız siz bilirsiniz. Bu işin doğruluğunu yanlışlığını sizinle tartışmam" karşılığını verdi.

"SAVUNULACAK TARAFI YOK"

Isparta Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Yavuz, konuyla ilgili hemen soruşturma başlatacaklarını söyledi. Yavuz, "Böyle bir konu varsa bu hiç normal değil. Bunun savunulacak bir tarafı da yok. Ambulanslar kum taşıma aracı değildir" dedi. Yavuz, konuyla ilgili yaptıkları araştırmanın ardından sorumlular hakkında soruşturma başlatılması için talimat verdiğini kaydetti.

"SORUŞTURMALIK BİR KONU"

Isparta İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya da "Böyle bir şey olamaz. Ambulansla cenaze dahi taşımıyoruz. Ambulansla kum mu taşınırmış? Bunun talimatını veren de suçludur, o kumu taşıyan da. Konu hakkında henüz bize ulaşan bir şey yok. Ancak bu soruşturmalık bir konu. Biz gerekli çalışmayı hemen başlatacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İşçilerin kum ve tuz doldurması

- Kumun ambulansa yüklenmesi

-Ambulans şoförü ve hizmetlilerin ambulansa binmesi

- Ambulansın gitmesi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet ERÇAKIR- Kamera: ISPARTA, ()

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Minik öğrencilerden moral mektubu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde özel bir anaokulunun öğrencileri, velileri yardımıyla yazdıkları mektupları sınır bölgelerinde vatani görevini yapan askerlere gönderdi.

Sandıklı İlçesi'nde faaliyet gösteren özel bir anaokulunun 4 ile 6 yaşındaki 45 öğrencisi, doğu illeri başta olmak üzere sınır bölgelerinde görev yapan askerlere, destek mektubu yazdı. Öğrenciler, velileri yardımıyla yazdıkları mektupları, öğretmenleri Mesut Kutlu gözetiminde İlçe PTT Müdürlüğü'ne giderek gönderdi.

Anaokulu öğretmeni Mesut Kutlu, sınır illerindeki askerlerin zor şartlar altında görev yaptığını belirterek, öğrencilerin onlara destek olmak için mektup yazdığını ifade etti. Çocuklara ailelerinin de yardım ettiğini anlatan Kutlu, "Biz de öğrencilerimizin bu isteklerini kırmadık. Yazdıkları mektupları göndermelerine yardım ettik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrenciler araçtan inerek PTT girerken,

- Öğrenciler mektupları ile toplu,

- Mektuplarını gönderen öğrenciler PTT araca binerken

- Öğretmen Mesut Kutlu röportaj

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), ()

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