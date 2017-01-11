DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ANAMUR'U HORTUM VURDU

Mersin'in Anamur İlçesinde meydana gelen hortum büyük zarara neden oldu. Denizden gelerek Anamurim antik kenti üzerinden karaya giren hortum, önüne kattığı muz seralarını yerle bir etti, ağaçları yerinden söktü.Dün akşam saatlerinde meydana gelen hortumun oluşturduğu zarar sabah günün ağarması ile kendisini gösterdi. Ak Parti İlçe Başkanı M.Feyzullah Yılmaz, bölgeyi gezerek zarar gören üreticileri ziyaret etti. Zararlarının büyük olduğunu kaydeden üreticiler, bir an önce gerekli tespitlerin yapılarak zararlarının devlet tarafından kısmen veya tamamen karşılanmasını istediler. İlçe Başkanı Yılmaz ise, zararın tespit edilmesiyle rapor halinde ilgili bakanlığa bildireceklerini ve gerekli desteği almaya çalışacaklarını söyledi. İlçe Tarım Müdürü Niyazi Sarıoğlu ise, kesin zararın belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü, ilk belirlemelere göre, 400 dönümün üzerinde muz serasının içindeki ürünlerle birlikte yerle bir olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel

- Seraların genel ve detay görüntüleri

- Vatandaşlar seraların yanında beklerken

- Sera içerisinde gezen vatandaşlar

- Röportajlar

- Vatandaş muzlarını seralardan çıkarırken

- Yıkılan seralar

Haber - Kamera : Mithat ÜNAL / ANAMUR(Mersin), ()

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2)SELDE DEVRİLEN KAMYON ŞOFÖRÜNÜ İTFAİYE KURTARDI

MERSİN'de kar ve yağmur sularıyla taşan dere yatağındaki yoldan geçerken devrilen kamyonun şoförü son anda kurtarıldı.

Olay, dün merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Çay Mahallesi'nden geçen Deliçay deresinde meydana geldi. 55 yaşındaki Salih Cömert yönetimindeki 33 DAP 63 plakalı kamyon, dere yatağındaki yoldan geçerken sulara kapılarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, kamyonda mahsur kalan şoför Salih Cömert'i kurtardı. Devrilen kamyon ise çekici ile sudan çıkarıldı.

Görüntü Dökümü



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- Dere içerisinde sel sularının akışı



- Dere içerisinde devrilmiş kamyon



- İtfaiye ekipleri mahsur kalan sürücüyü sel sularından getirirken



- Dereden çıkartılırken



- İtfaiye ekiplerinin sürücüyü karaya çıkarması



- Kamyonun yan yatmış halde suların içerisinde görüntüsü

SÜRE: 01'23" BOYUT: 44 MB

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

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3)KIRILAN VİNÇ KOLU ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ

ANTALYA'da bir inşaatta kırılan vinç kolu altında kalan 40 yaşındaki Hasan Elsek adlı işçi yaşamını yitirdi.

Olay saat 10.00 sıralarında Kepez İlçesi, Erenköy Mahallesi 4820 Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gelen Hasan Eslek, iddiaya göre katlanır vinç yardımıyla, inşaatın birinci katına çıkarılan asmolen (betonarme plak) paletinin düzgün bir yere bırakılması için çalıştı. Bu sırada yaklaşık 15 metre uzunluğundaki katlanır vincin ağırlık taşıyan kolu büyük gürültüyle kırıldı. Hasan Eslek, yük ve tonlarca ağırlıktaki vinç kolunun altında kaldı. İşçiler kalaslar yardımıyla Eslek'i çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bir başka vinç tarafından kırılan vincin kolu kaldırıldı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Eslek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hasan Eslek'in cesedi, başka bir vinç yardımıyla kaşık sedyeyle zemine indirildi. Eslek'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Binadan genel görüntü



- Kırılan vincin görüntüsü



- Binanın ve olay yerinin yukarıdan görüntüsü



- Hasan Elsek'in yerde yatarken görüntüsü



- Vinç ile cenazenin alınma görüntüsü



- Opak fotosu



- Detaylar



166 MB// 05.16"



Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA

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4)KALP KRİZİNDEN ÖLEN HAMİLE GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL Küçükçekmece'de önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 aylık hamile 22 yaşındaki Nezahat Kara, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da 5 ay önce Hüseyin Kara ile evlenen Nezahat Kara, geçtiğimiz pazar günü evinde aniden rahatsızlandı. İki aylık hamile olduğu öğrenilen Kara, ambulansla İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak talihsiz kadın bir gün sonra hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği öne sürülen Nezahat Kara'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen otopsisinin ardından memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Çalkara köyüne getirildi. Genç kadının cenazesi sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Eşini kaybeden Hüseyin Kara, evin önünde taziyeleri kabul etti. Bu arada Kara'nın otopsi sonucunun iki ay sonra açıklanacağı öğrenildi.

Hüseyin Kara'nın, eşi yaşam mücadelesi verirken sosyal medya hesabından "Rabbim bebeğimizi ve seni bana bağışlasın. Seni bensiz beni de sensiz bırakmasın. Seni çok seviyorum meleğim. Lütfen artık iyileş. Dualarınızı esirgemeyin Allah yardımcımız olsun" şeklindeki paylaşımı yürek burktu.

Görüntü Dökümü:



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-Köyden görüntü



-Genç kadının mezarı



-Eşinin taziyeleri kabulü



-Fotoğrafı



Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()

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5)IRAKLI ÇİFT, KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, yattıkları odaya bıraktıkları kömür sobası kovasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Irak uyruklu Muntadher Jabbar Saleh (37) ve eşi Suzan Ahmet Saleh (35) yaşamı yitirdi. Çiftin yaşları 5 ile 8 arasındaki üç çocuğu ise akrabalarına teslim edildi.

Iraklı Muntadher Jabbar Saleh (37) ve Suzan Ahmet Saleh (35) çifti, dün (salı) akşam, İkinci Gündoğan Mahallesi, Bademli Sokak'taki bir partmanın ikinci katındaki evlerinde, yatmadan önce üç çocuklarının yattığı odada sobayı yaktı. Saleh Çifti, sobadan çıkardıkları kömür kovasını da kendi yattıkları odaya koydu. Çiftin sabah kalkan çocukları, yer yatağında yatan anne ve babasını hareketsiz bulunca aynı apartmanda oturan yakınlarına haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Iraklı karı kocanın öldüğünü belirledi. Çiftin cesedi gözyaşları arasında cenaze aracına taşındı. Saleh Çifti'nin cesetleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Muntadher Jabbar Saleh ve ailesinin yaklaşık iki ay önce oturdukları eve taşındığı öğrenildi. Saleh çifti arkalarında bıraktığı yaşları 5 ile 8 arasında değişen biri kız üç çocukları yakınlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü:



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-Ölen Muntadher Jabbar Saleh'in fotoğrafı



-Çiftin geride kalan çocuklarının fotoğrafı



-Olayın meydana geldiği evin dışarıdan görüntüsü



-Meraklı kalabalığın görüntüsü



-Polis ve sağlık görevlilerinin görüntüsü



-Cesetlerin evden çıkartılırken görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()

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6)KIZARTMA MAKİNESİ YANGININA 100 BİN LİRA TAZMİNAT

İZMİR'de bir AVM'deki (Point Bornova) işyerinde (Kahve Diyarı) garson olarak çalışan ve elektrikli patates kızartma makinesinden çıkan yangını söndürmek isterken yüzü ve elleri yanan Ramazan Furkan Bakır'ın avukatı Öykü Su Güler, işyeri sahipleri Melih E., Tuncay A.ve Mümtaz Y.'ye karşı 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyledi. Bornova'da bulunan bir AVM'deki işyerinde garson olarak çalışan Ramazan Furkan Bakır, 26 Eylül 2016 tarihinde işyerinin mutfak kısmında bulunan elektrikli patates kızartma makinesinden çıkan yangını söndürmek için yangın tüpüyle müdahale etti. İşyerindeki yangın tüpünün boş olması sonucu parlayan alevler, Bakır'ın yüzünü ve elini yaktı. Yangın başka bir işyerinden getirilen yangın tüpüyle söndürüldü. İddiaya göre; işe 20 gün önce başlayan ve henüz sigortası yapılmayan Ramazan Furkan Bakır, yakınlarının yardımıyla hastaneye kaldırılıp tedavi altında alındı.Yangın anı işyeri güvenlik kamerasına da yansıdı. Ramazan Furkan Bakır, avukatı Öykü Su Güler aracılığıyla işyeri sahiplerinden Melih E. ile sorumlu müdür Aydın B., hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Göksel Eğridere, iki şüpheli hakkında “Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanmaları için 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Poliste ifade veren Ramazan Furkan Bakır, “Bahçede müşteriden sipariş alıyordum. Makinenin yandığını söylediler. Bu makine daha öncede yanmıştı ben söndürmüştüm. İçeri gittiğimde, işyeri müdürü ile iki çalışan yangını su ile söndürmeye çalışıyordu. Mutfak kısmına koşup alevlere yangın tüpüyle müdahale etmek istedim. Yangın tüpü boştu. Yan dükkandan yangın tüpünü getirdiler. Yangını söndürmek isterken makine patladı. Patlamanın etkisiyle yüzüm ve ellerim yandı. Ağabeyimler beni aldı ve hastaneye götürdü. Beni bu duruma getirenlerden şikayetçiyim" dedi.



Bakır'ın avukatı Öykü Su Güler, açılan ceza davasının henüz görülmeye başlamadığını, işyeri sahibi olan Tunçay A. ve Mümtaz Y., hakkında da dava açılması için dilekçe verdiklerini söyledi. Öykü Su Güler, ayrıca olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerini de mahkemeye delil olarak sunduklarını, işyeri sahipleri Melih E., Tuncay A.ve Mümtaz Y.'ye karşı 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-İşyeri kamerasındaki yangın ve patlama görüntüleri



İZMİR/

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7)SAKARYA'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ EMEKLİ YARBAY VE EMNİYET AMİRİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli yarbay Halil Bektaş, emekli emniyet amiri Hüseyin Yılmaz ile Bylock kullandığı belirlenen mühendis Cem Volkan Yavaşcan adliyeye sevk edildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Hakkında görevi kötüye kullanmak ve rüşvet suçlaması olan, ayrıca FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir dönem Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken emekliye ayrılan yarbay Halil Bektaş, emekli emniyet amiri Hüseyin Yılmaz ve örgütün kriptolu mesajlaşma programı Bylock'u kullandığı belirlenen mühendis Cem Volkan Yavaşcan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -



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8)SOSYAL MEDYADA PROPAGANDA YAPAN 2'Sİ HDP İLÇE BAŞKANI 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAKARYA'da, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si HDP ilçe başkanı 8 kişi adliyeye sevk edildi.Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 8 kişinin sosyal medyadaki paylaşımları ile bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, HDP Sapanca İlçe Başkanı Ercan Tepe, HDP Adapazarı İlçe Başkanı Hakkı Sonsuz, Mervan Opal, Muhammed Nurullah Aslan, Mehmet Salih Çoban, Zafer Kotay, Muhsin Gümüştekin ve Kemal Karabulut'u gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi. 8 kişinin yakalandığı operasyon polis kamerasına yansırken, şüphelilerin gözaltına alınması ve arama yapılması kaydedildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:



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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



Operasyon görüntüsü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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9)OTOMOBİL VE GÜVERCİN HIRSIZLIĞINDAN YAKALANDILAR

ADANA'da otomobil ve 30 güvercin çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı, polisin takibiyle yakalandı.

Merkez Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan 5 arkadaş, iddiaya göre sabaha karşı Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin kapısını açıp, düz kontak yaparak çaldı. Arka plakasını söktükleri otomobile binen hırsızlar, C.Y.'nin evine giderek kafesteki güvercinleri çaldı. Bu sırada sese uyanıp, dışarı çıkan C.Y.'yi de ölümle tehdit eden zanlılar, çaldıkları 30 güvercini alıp otomobilin bagajına koyarak kaçtı. Güvercin sahibi ise polisi arayarak zanlıların kaçtığı otomobilin plakasını bildirdi. Polis, Koza Bulvarı'nda hareket halinde gördükleri aracı takibe aldı. Takip edildiklerini fark eden hırsızlar da kaçmaya başladı. Takip sırasında 2 otomobil ile motosikletli bir vatandaşa da çarparak yaralanmasına neden olan zanlılar, aracı Yunus Emre Mahallesi'nde park edip yaya olarak kaçarken yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada pompalı tüfek ile C.Y.'nin evinden çaldıkları 30 güvercin ele geçirildi. Güvercinler, olay yerine gelen C.Y.'ye teslim edildi. Şüpheliler Orhan Ç., Emre A., Ercan D., Mehmet Y. ile Ali D., suçlamayı kabul etmedi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 5 zanlı, adliyeye sevk edildi. Hırsızlık suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunan Mehmet Y., "Başkası çalmış suçu bana attılar. Bizi camiden aldılar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılmaları

- Polis aracına bindirilmeleri

- Zanlının 'bizi camiden aldılar' demesi

SÜRE:01'21" BOYUT:151 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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10)GÖLBAŞI'NDA AÇ KALAN KUŞLARA YAŞAM ALANI

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesine hayat veren Mogan Gölü'nün donması nedeniyle yaşam ve beslenme alanları azalıp, aç kalan kuşlara belediyeden yardım eli uzanırken, kıyı kesiminde yaşam alanı oluşturuldu.



Belediye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kıyı şeridinde buzlar kırılırken, bir fıskiye yardımı ile su devir daimi sağlanarak, açılan yaşama alanının buz tutmasının önüne geçildi. Yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Duruay, "Mogan Gölü'nde yaşayan kuşların, soğuk geçen kış aylarında hayatta kalmalarına yardımcı olmak için Gölbaşı Belediyesi olarak harekete geçtik. Kuşlar için besleme ve yaşama alanları oluşturduk. Kıyı şeridinde kırılan buzların tekrar oluşmaması için ise bir fıskiye yardımı ile su devir daimi yapılacak. İnşallah, bundan sonra da burayı mesken edinmiş kuşlar bir sıkıntı çekmeyecek. Kıyıda oluşturulan yaşam alanı sayesinde de vatandaşlarımız diledikleri gibi kuşları besleyip, manzaranın keyfini çıkarabilecek" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Tekne yardımı ile buzların kırılması,



- Göle Fiskiye takılması,



- Kuşlardan genel görüntü,



- Kırılmış bulzar ve gölden genel görüntü

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), (