DHA YURT BÜLTENİ-8

ERMENEK'TE EV YANDI; BABA VE KURTARMAK İSTEDİĞİ 2 KIZI ÖLDÜ(EK)



1)CESETLERİN ENKAZ ALTINDA KURTARILMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Karaman Ermenek İlçesi'nde çıkan yangında evin tavanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan baba ve iki kızının kurtarılması için itfaiye, jandarma ve vatandaşlar arama- kurtarma çalışmalarını sürdüyor. Yangında ölen Kemal Sağlam'ın, geçen yıl 28 Mayıs günü geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleştiren 46 yaşındaki eşi Ayşe Sağlam'ın, bağışlanan organları sayesinde 5 kişiye umut olduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü



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- Arama kurtarma çalışmalarından detay



- Ailenin vesikalıkları

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCE ERMENEK ))

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ANTALYA'DA KAR NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI (EK)



2)ANTALYA-KORKUTELİ YOLUNDA TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI



İBRADI'DA OKULLAR TATİL



KAŞ' TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İbradı İlçe merkezinde kar yağışı etkisini sürdürürken, kar kalınlığı 20 santimi buldu. İbradı Belediyesi karla mücadele ekipleri bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürürken, ilçe genelinde öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarla taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildi.



Antalya- Korkuteli karayolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler ilerleyebilmek için araçlarını yol kenarına durdurarak, zincir taktı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise Antalya'ya geri döndü. Bazı vatandaşlar da karayolu kenarında araçlarıyla getirdikleri zincirlerin satışını yaptı. Karayolları ve belediye ekipleri Korkuteli- Antalya karayolunu trafiğe açmak için çalışma sürdürüyor.



Kaş'ta şiddetli yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullarda kaymakamlık kararıyla eğitim öğretime bugün ara verildi.

KEMER'DE YAĞMUR VE KAR BİR ARADA

Kemer İlçe merkezinde deniz seviyesindeki bölgelerde sabah erken saatlerden itibaren sağanak etkili oldu. Yağmur öğle saatlerinde hızını keserken, yaklaşık 80 rakımlı Kuzdere Mahallesi'nde ise yer yer kar yağışı görüldü. Kar yağışı sonrası bölge beyaza büründü. Kemer merkezde hava sıcaklığı 7 derece, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ise 4-5 derece civarında ölçülüyor.

Görüntü Dökümü



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-Şehir merkezi yağmur görüntüsü



-Karayolları ekiplerinin kar kürümesi



-Polis aracının görüntüsü



-Araçlarına zincir takmaya çalışanların görüntüsü



-Detaylar

KEMER/

80 /// 2.31

Görüntü Dökümü



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-Kesmeboğazı'ndaki karlı bölgeden detay



-İlçe merkezinden yağmur detayı



02:00 dakika ve 64,2 MB

( Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN-ANTALYA-)

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2)BURDUR'DA KAR TATİLİ

ESNAF AÇIK HAVADA SOBA KURDU

Burdur'da sabah başlayan yoğun kar yağışı öğle saatlerinde yerini tipiye bıraktı. Burdur Belediyesi ekipleri ana artelerde tuzlama çalışmaları yaparken, bazı esnaf da kaldırımlardaki karları kendi imkanlarıyla temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken yükseklerde ise kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kar yağışının akşam kadar devam edeceği belirtilirken, kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

ESNAF AÇIK HAVADA SOBA KURDU

Burdur'da şiddetli kar etkisini sürdürürken, soğuk hava pazar esnafını vurdu. Uzay Çatılı Pazar Yeri'nde tezgah açan pazar esnafı hem kendileri hem de sattıkları ürünleri soğuktan korumak için yoğun çaba sarf etti. Esnafın bazıları tezgahlarının yanına kova içinde ateş yakarken, bazıları ise soba kurdu. Burdur Manavlar Odası Başkanı Tuncay Yiğit, "Soğuktan korunmak için soba kurduk. Özellikle mallarımızın da donmaması için soba kurduk. Çayımızı da soba üzerinde demledik" dedi.

AĞLASUN'DA YOĞUN KAR

Ağlasun İlçesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı özellikle karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde belediye ekipleri mahalle ve sokak aralarında kar küreme ve yol açma çalışmaları başlattı. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde elektrik kesintileri de yaşanırken, yükseklerde kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu belirtildi. Ağlasun-Burdur karayolunun Çatak Dağı rampaları, Ağlasun-Antalya karayolunun Peçenek Beli ile Ağlasun-Isparta karayolunun Köroğlu Beli geçişlerindeki kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı kaydedildi. Ağlasun Belediyesi anons sistemi üzerinden sürücülere yola çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

BUCAK'TA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ BULDU



Bucak'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetli şekilde etkisini sürdürüyor. Kısa sürede kar kalınlığı 20 santimi bulurken, ilçe merkezi ve bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Bucak Belediyesi ilçe merkezinde Süleyman Demirel Bulvarı'nda kar küreme çalışması yaparken, temizlenen yollar yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kar kütlesiyle kaplanıyor. Birçok öğrenci sabah erken saatte okula giderken, tatil kararı sonrası evlerine dönmek zorunda kaldı. Bölge halkı ise meteoroloji tarafından daha önce uyarı yapılmasına rağmen okullara tatil kararının gecikmesine tepki gösterdi. Kar yağışının sürdüğü bölgede okulların yarın da tatil edilmesini isteyen veliler, tatil kararının da erken saatte duyurulması gerektiğini kaydetti.

BUCAK'TA KARLA MÜCADELE

Bucak Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. İlçe merkezinde iş makineleriyle cadde ve sokaklarda yol açma çalışmaları yapılıyor. Bucak Belediye Başkanvekili İlçe Kaymakamı İsmail Bayata, yol açma ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürülmesine karşın 20 mahallenin her noktasına ulaşılamadığını ve trafikte olumsuzluklar yaşandığını söyledi.



YARIN OKULLAR TATİL



Kar yağışının etkili olduğu Altınyayla İlçesi genelinde ilk ve orta dereceli okullarda, Gölhisar İlçesi'nde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim ve öğretime yarın 1 gün süreyle ara verildi.

Görüntü Dökümü



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- Kar yağışı



- Okuldan dönen çocuklar



- Sabah okula giden bir çocuğun konuşması



- Okulların zamanında tatil edilmediğine tepki gösteren Mustafa Tutum'un konuşması

Görüntü Dökümü



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- Pazar yerinden detay,



- Tuncay Yiğit'le röportaj,



- Pazarcıların görüşleri,



2.48"



Haber-Kamera: Mesut MADAN-BUCAK/BURDUR/)

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3)ISPARTA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

ISPARTA'da sabah başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle kent merkezinde okullar tatil edildi.



ısparta'da sabah saatlerinde şiddetli kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kent merkezinde ve merkeze bağlı taşımalı eğitimin yapıldığı köy ve beldelerde öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Bölgede kar yağışı yoğun şekilde devam ederken, İl Milli Eğitim Müdürü İlyas Can, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunun ilerleyen saatlerde netlik kazanacağını söyledi.



KAR ŞİDDETİNİ ARTIRDI



Isparta'da sabah başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kent merkezinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaş ise güçlükle yürüyebildi. Kent merkezinde Isparta Belediyesi ekipleri tuzlama çalışması başlattı. Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddeleriyle Kaymakkapı Meydanı'nda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in Kaymakkapı Meydanı'ndaki heykeli de karla kaplandı. İş makineleriyle kar küreme ve yol açma çalışmaları sürüyor. Kar yağışı ilçe ve köylerde de etkisini artırdı. Birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtilirken, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalara başladığını söyledi.



8 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Kar yağışının etkili olduğu birçok ilçede öğleden sonra eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Yalvaç, Uluborlu, Gönen, Gelendost, Eğirdir, Aksu, Yenişarbademli ve Keçiborlu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Görüntü Dökümü



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- Demirel heykelinden görüntü



- Yollardan detay



- Pazardan görüntü



- Araçlardan görüntü



- Sürücüler araçları temizlerken



- Detaylar



HABER: Mehmet ERÇAKIR- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, ()

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4)SİVAS'TA 509 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

SİVAS'ta dün gece saatlerinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde 509 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Sivas'ta dün gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karla kaplı olan cadde ve sokaklarda çok sayıda araç sürücüsü ilerlemekte güçlük çekti. Sivas Belediyesi ekipleri, araç ve yayaların rahat ilerleyebilmesi için kent merkezindeki kaldırım ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını bugün de sürdürdü.



509 KÖY YOLU KAPALI



Diğer yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kaalı köy sayısı 509 olarak açıklandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 53, ilçelerden Zara'da 80, İmranlı'da 96, Şarkışla'da 5, Kangal'da 60, Divriği'de 57, Gürün'de 35, Hafik'te 27, Doğanşar'da 7, Ulaş'ta 6, Gölova 2, Koyulhisar'da 7, Suşehri'nde 18, Yıldızeli'nde 35 Akıncılar'da 21 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:



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-Kent merkezinden görüntüler



-Kar temizleme çalışmaları



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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5)MORİA MÜLTECİ KAMPINDA MÜLTECİLERİN SOĞUKLA MÜCADELESİ

YUNANİSTAN'ın en çok mülteciyi barındırdığı belirtilen Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampı, kar altında kaldı. Yazlık çadırlarda yaşam mücadelesi veren sığınmacılardan bir bölümü hastanelik oldu, bir bölümü ise otellere yerleştirilmeye başlandı.



Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yaklaşık 3 bin sığınmacının bulunduğu Moria kampı, yaklaşık 1 metrelik kar kütlesinin altında kaldığı öğrenildi. Yaz aylarında dağıtılan yazlık çadırlarda barınmaya çalışan sığınmacılardan 24 çocuk ve kadının donma tehlikesi nedeniyle hastanede tedaviye alındığı belirtildi. İlk etapta 150 yaşlı, kadın ve çocuk sığınmacının 2 otele yerleştirildiği kaydedildi.



Gece eksi 4 dereceye kadar düşen soğukluk ve kar yağışı nedeniyle Midilli adasındaki okulların tatil edildiği, su ve elektrik sıkıntısı yaşanmaya başlandığı ifade edildi. Kampta bulunan mülteciler çektikleri fotoğrafları Midilli yerel basın mensuplarına dağıtarak sosyal paylaşım sitelerinde paylaşmaya başlayarak acil yardım edilmesini birçok mültecinin donma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.



Adada yayın yapan 'www.lesvosnews.net' adlı haber sitesi, sığınmacıların sorununun acil olarak çözülmesi için adada kriz masası oluşturulduğunu Moria kampından çıkan bazı sığınmacıların Midilli Kalesi'nin dehlizlerine ve tünellerine sığındığını yazdı.



Adada bulunan Hollandalı, Alman ve İngiliz yardım örgütleri de çeşitli kuruluşları yardım etmeye çağırdı.

Görüntü Dökümü



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(Not: Kampta kalan bir mültecinin Facebook adresinden alındı)

- Moria kampında çekilen karlar altında video görüntü

(Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), ()

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6)KARDAN SEVGİLİYLE BALAYI

BURSA'da geçtiğimiz yıl kardan yaptığı gelinle mutluluk pozları veren Ertan Kalktık bu senede kardan sevgiliyle balayına çıktı. Kardan sevgiliye bikini giydiren Kalktık sevgilisini kremlemeyi de ihmal etmedi.



Geçtiğimiz yıl yaptığı kardan gelinle ayağındaki sarı çizmelerle mutluluk pozları veren Ertan Kalktık bu yıl da kardan sevgili yaptı. Plaj havlusunu alarak kardan sevgilisiyle balayına çıkan Kalktık, kardan sevgilinin yanına uzandı ve sevgilisine güneş kremi sürdü. Yaptıklarını sosyal paylaşım sitesinden paylaşan Kalktık vatandaşların ilgi odağı oldu.

Görüntü Dökümü



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Geçen yılki gelin görüntüleri



Kalktığın kardan sevgilisinin yanına gitmesi uzanması ve kardan sevgiliyi kremlemesi

BURSA, ()

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7)KADIN GİRİŞİMCİ, KOSGEB KREDİSİ İLE OTO LASTİK TAMİRHANESİ AÇTI

BARTIN'da oturan 33 yaşındaki Emine Soysal, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bartın İl Müdürlüğü'nün girişimcilik eğitimine katılarak aldığı 50 bin TL hibe kredi ile oto lastik tamirhanesi açtı. Emine Soysal, iş yerinde eşi 38 yaşındaki Ahmet Soysal ile birlikte lastik bakım ve tamiri yaparak geçimini sağlıyor.



1 çocuk annesi Emine Soysal, 2013 yılında KOSGEB’in girişimcilik kursuna katıldı. 70 saatlik eğitimi tamamlayarak sertifikasını alan Emine Soysal, 50 bin TL hibe kredi ile Yeni Sanayi Sitesi'nde oto lastik tamir ve bakım işletmesi açtı. Emine Soysal, eşi Ahmet Soysal ile birlikte iş yerinde çalışarak araçların lastik bakım ve tamirlerini yapıyor. Araçların lastiklerini söküp takabilen Emine Soysal, tamir ve bakımında eşine yardım ederken balans ayarı da yabiliyor. KOSGEB'den aldığı hibe kredi ile iş yerini açtığını söyleyen Emine Soysal, şöyle konuştu:



"Şu anda işlerimiz çok iyi. İş yerine gelen bazı müşteriler beni görünce çok şaşırıyor. Bazılarından da olumsuz tepki alıyorum. Ama olsun, sonuç olarak ben cesaretimi gösterdim. Böyle bir iş yeri açtım. Evdeki işleri yapmakta bazen zorlanıyorum. O zaman hemen eşim devreye giriyor. Ben burada kadınların da cesaretli olduğunu ve her işin üstesinden gelebileceğini göstermek istedim. Bunu da başardığıma inanıyorum."



Emine Soysal'ı iş yerinde ziyaret eden KOSGEB Bartın İl Müdürü Abdurrahman Usta da 2016 yılında Bartın’da 80 işletmeye bu şekilde destek verdiklerini, 30 sınıfta da 750 kişiye girişimcilik kursu verdiklerini söyledi. Usta, "Emine Hanım gibi kendine güvenen girişimcileri mutlaka bekliyoruz. Onlara da yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



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-İşyerinden detay



-Emine Soysal tamir yapması



-Detay görüntüler



-Emine Soysal röp.



-İl Müdürü Abdurrahman Usta röp.

Süre: 4.55 Boyut: 156 MB



Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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