DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN OTOBÜS ULUDAĞ YOLUNA KARA SAPLANDI

BURSA'da Uludağ'a çıkmak isteyen Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören 44 öğrencinin bulunduğu otobüs sürücünün zincir takamaması sonucu kara saplandı. Kurtarılmayı bekleyen öğrenciler kiraladıkları traktör ile otobüslerinin kurtarılması sonucu yollarına devam ettiler.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde okuyan 44 öğrenci bugün kayak eğitimi almak ve gezmek için niversiteye ait otobüs ile günübirlik Uludağ'a gitmek üzere üniversiteye ait 26 VU 255 plakalı otobüs ile yola çıktılar. Öğrencileri taşıyan otobüs Uludağ'a 10 kilometre kala sürücünün zincir takmaması sonucu kara saplandı. Yaklaşık üç saat kurtarılmayı bekleyen öğrenciler çareyi aralarında topladıkları 200 lira para ile traktör çağırıp araçlarını çekmekte buldular. Kurtarma çalışması sırasında yol trafiğe kapatıldığı için uzun araç kuyruğu oluştu.



Anadolu Üniversitesi'ne ait otobüs zincir taktıktan sonra yoluna devam ederken öğrenciler ise bol bol selfie çektiler.

Görüntü dökümü



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Kara saplanan otobüs



Öğrencilerin görüntüsü



Röpertajlar



Otobüsün kurtarılması



Yolun kapatılması



Aracın zincir takıp gitmesi



Detaylar

Faruk KAHRAMAN/BURSA ()-



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2)BUZDA KAYIP DÜŞEN KADIN KAMYONETİN ALTINDA KALDI

ESKİŞEHİR'de yolda yürürken buzda kayıp düşen kadın arkadan gelmekte olan bir kamyonetin altında kaldı. Bir marketin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda vatandaşların kamyonet altından çıkardıkları kadının olayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. Olay geçen cumartesi sabahı Huzur Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir marketin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda bir kadın karla kaplı yolda yürürken aniden buzda kayıp yere düşüyor. Arkadan gelen bir kamyonet de düşen kadını altına alıp bir-kaç metre sürüklüyor. Olayı gören vatandaşlar kamyonet altındaki kadının yardımına koşuyor. Vatandaşlardan bazıları da kayıp yere düşüyor. Vatandaşların kamyoneti geri ittirip altındaki kadını çekerek çıkartıyor. Kamyonet altından çıkan kadın ayağa kalkıp bir süre üzerindeki karları temizliyor. Bu sırada kamyonet şoförü de araçtan iniyor. Şoför iner inmez o da buzda kayıp yere düşüyor. Araç şoförü daha sora kamyonete aldığını kadını hastaneye götürmek için olay yerinden ayrılıyor.

Görgü tanıkları 3 çocuk annesi olan 40 yaşlarındaki kadının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını belirtti. Kaza anını saniye saniye kaydeden güvenlik kamerasının bulunduğu marketin sahibi Murat Hasel, TOKİ Karabayır Konutları'na yakın olan marketlerinin karşısında her kar yağdığında sürekli kazaların olduğunu söyledi. Yokuş aşağı yolda araçların kaydığını anlatan Murat Hasel, "Geçen cumartesi günü yolda yürüyen kadın kayıp yere düştü. O an arkasından gelen kamyonet onu altına aldı. Kadını koşup kamyonet altından çıkardık. O gün park halindeki kendi otomobilime bir minibüs çarptı. Ayrıca park halinde duran bir TIR'a da yine kayan bir araç çarptı. Belediye yetkililerinin buraya önlem bir almalarını istiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:



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-Güvenik kamerası görüntülerinde;



-Kadının yolda yürümesi,



-Kadının ayağının kayıp yere düşmesi ve arkadan gelen kamyonetin kadını altına alıp sürüklemesi,



-Vatandaşların yardıma koşması,



-Bazı vatandaşların kayıp düşmesi,



-Kamyonetin geri ittirilmesi ve kadını çıkartılması,



-Kadını ayağa kalkması,



-Kamyonet sürücüsünü araçtan iner inmez buzda kayıp düşmesi,



-Kamyonetin ayrılması.



-Güvenlik kamerasının olduğu market sahibi Murat Hasel'in konuşması,



-Murat Hasel'in daha önce minibüsün çarptığı otomobilinin ve başka bir aracın çarptığı park halindeki TIR'ın çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,8)

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3)KAZADA KOPAN KOLU BULMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR

ŞANLIURFA'da, park halindeki mısır yüklü TIR'a arkadan çarpan çöp toplama kamyonunda temizlik görevlisi Süleyman Çiftçi'nin kolu koptu. Ekipler, kopan kolu bulmak için seferber oldu. Yarım saat süren arama sonunda temizlik işçisinin kopan kolu mısırların arasında bulundu.

Kaza öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Haliliye Belediyesi'ne ait Mehmet Sever yönetimindeki 34 NC 0994 plakalı çöp toplama kamyonu, park halindeki 63 K 7410 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet Sever ile temizlik görevlisi Süleyman Çiftçi yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından araçta sıkışan Süleyman Çiftçi'yi bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansa taşınan yaralı işçinin, sol kolunun koptuğu fark edilince ekipler çalışma başlattı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye gönderilirken, ekipler ise kaza sırasında yola savrulan mısırların arasında kopan kolu bulmak için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren arama sonunda kopan kol, mısırların arasında bulundu ve özel koruyucu kaba konularak, dikilmek üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisi süren Süleyman Çiftçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Aynı hastaneye kaldırılan Mehmet Sever'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü



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- Kazaya temizli aracı



- Sağlık ekiplerinin yaralıları ambulansa götürülmesi



- İtfaiye ekiplerinin çalışması



- Vatandaşların yola mısır içeresinde kopan kolu araması



- Polis ekiplerinin inceleme yapması



- Süleyman Çiftçi’nin kopan kolu bulması ve sağlık ekiplerinin alması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 311 MB



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4)93 YAŞINDAKİ HASTAYA 1 SAATTE ULAŞILDI

ORDU'nun Ünye İlçesi'nde rahatsızlanan 93 yaşındaki Emine Kurtkar, kardan kapalı yolların belediye ekipleri tarafından açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye İlçesi'nde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde 1 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle hayat adeta felç oldu. Ünye Belediyesi Kırsal Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün gece de bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. Ekipler gelen bir ihbar üzerine Tekkiraz Velibayraktar Mahallesi'nde oturan Emine Kurt'a ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerine yolları açtı.

Yaklaşık saat süren çalışmalar sonucunda ekipler, yaşlı hastanın evine ulaştı. 112 sağlık ekipleri ilk muayenesinin ardından Emine Kurt'u ambulansa alarak Ünye Devlet Hastanesine götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Greyderin yolu açarak gitmesi

-Ekiplerin gidişi

-Yol açma çalışması

-Ekiplerin eve varması

-Sağlık ekiplerinin hastaya ilk müdahalesi

-Hastanın ambulansa kaldırılıp götürülmesi

(SÜRE:3.25 Dk) (BOYUT:110 MB)

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL/ ÜNYE(Ordu),()

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5)ÇOCUKLAR KAR TATİLİNİN KEYFİNİ ÇIKARDI

KOCAELİ'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edilirken, çocuklar karda oynamanın, karla kaplı tepelerden kaymanın keyfini çıkardı.

Kocaeli Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il genelinde okulları tatil etti. Kar yağışı aralıklarla etkili olurken, kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüştü. İzmit Kent Ormanı'nda çocuklar kartopu oynayıp, orman içerisinde piste dönüşen alanda eğlendi. Kızakları olan çocuklar karla kaplı tepeden aşağı kayarken, kızakları olmayan çocuklar ise leğenlerin içerisine girip, poşetlerin üzerine oturup kaydı. Bazı çocuklarla birlikte anne ve babaları da tepeden aşağı kayarak eğlenceye ortak oldu. Mahalle aralarında ise çocuklar kartopu oynayıp, kardan adam yaparak okulların tatil olmasını eğlenerek çıkardı.

Görüntü Dökümü



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-Kartopu oynayan çocuklar



-Çocuklarla röp



-Kent ormanında leğen, poşet ve kızaklarla kayan çocuklar



(Haber: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN(Kocaeli), () -

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6)ÇORUM'DA 101 KÖY YOLU KAPANDI

ÇORUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı.Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Çorum'da da hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Soğuk havanın da etkisiyle yollarda meydana gelen buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Çorum-Samsun karayolunda kayan TIR'lar nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler yollarda tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yaptı.

Etkili kar yağışı nedeniyle Çorum'da 101 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. İl Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Aslan, karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açılması için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Arslan, şuan itibariyle 101 köye ulaşımı sağlayan 707 kilometrelik yolun kapalı olduğunu ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.

KARIN TADINI ÇIKARTTILAR

Buharaevler Mahallesi'nde sokağa dökülen çocuklar, kayak yaptı. Leğenler, naylon poşetler ve kendi yaptıkları kızaklarla buz tutan yolda kayak yapan çocuklar karın tadını çıkarttı. Buzlanma nedeniyle otomobillerin geçemediği dik rampan aşağıya kayarak gönüllerince eğlendi.

Görüntü Dökümü:

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- Çorum merkez kar görüntüleri

- Kar temizleme çalışmaları

- Naylon ve leğenle kayan çocuklar ve kadınlar

- Detaylar

(SÜRE: 4 DK - BOYUT: 190MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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7)PANKART AÇAN CHP'Lİ GENÇLER VE SALDIRANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA



SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde 'Türkiye laiktir, laik kalacak' yazılı pankart açıp slogan atan CHP Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı ile 2 partiliye saldıran 3 kişi hakkında 'kasten yaralama', partililer hakkında ise 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan soruşturma açıldı.

Dün, Serdivan AVM'ye gelen CHP Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı ve 2 partili genç, alışveriş merkezinde restoranların olduğu kata çıkarak 'Türkiye laiktir, laik kalacak' yazılı pankart açtı. Pankartta ayrıca 'Ankara, İstanbul, Antep, İzmir, Reina' yazıları yazarken, 3 genç sloganlar attı. Bu sırada bir grup gençlere saldırdı. Bir kişi eline geçirdiği plastik sandalyeyi gençlerin üzerine attı. Alışveriş merkezinin özel güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Polis, gençlerin ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı. Ayrıca gençlere saldırdıkları belirlenen 3 kişi hakkında da soruşturma açıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili olarak bugün basın açıklamasında bulundu. Basın açıklaması şöyle:

"8 Ocak günü saat 18.10 sıralarında Serdivan'da bulunan AVM'de kavga olayıyla ilgili kolluk birimine bildirilmesi üzerine AVM'nin 3. katında 'Türkiye Laiktir Laik Kalacak CHP Sakarya' şeklinde yazılı pankart açarak aynı zamanda bu şekilde slogan atan 3 şahsa vatandaşların tepki gösterdikleri ve darp edildikleri iddiası ile pankartı açan Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı U.Y.K. ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı M.Ş.K. ve pankart açma olayını kameraya alan CHP Gençlik Kolları üyesi B.Y. isimli şahıslar ile bu şahısları darp ettikleri iddia edilen A.P, C.T. ve Ş.K. isimli şahıslar Cumhuriyet Bassavcılığımızca verilen talimat üzerine adli işlemler yapılmak üzere güvenlik şube müdürlüğüne götürülmüştür. Olayla ilgili olarak U.Y.K., M.Ş.K. ve B.Y.'nin alınan doktor raporlarında darp izine rastlanıldığı (Kızarıklık ve şişlik) belirlenmiş Cumhuriyet Bassavcılığımızca A.P, C.T. ve Ş.K. isimli şüpheliler hakkında 'Kasten yaralama' suçundan U.Y.K. M.Ş.K. ve B.Y. isimli şüpheliler hakkında da 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca pankartı açan 3 şahsa Kabahatlar Kanunu'nun 42'nci maddesine (Afiş asma) muhalefet suçundan ilgili kolluk kuvvetlerince idari yaptırım işlemi uygulanmıştır. Şüpheliler için gözaltı kararı verilmemiş olup şüpheliler belirtilen olayla ilgili emniyetteki ifadeleri alınıp işlemlerinin bitirilmesine müteakip olayın yaşandığı gün saat 22.30'da emniyet müdürlüğünden ayrılmışlardır."

BİZE SALDIRDILAR

CHP Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptığımız eylemin amacı cumhuriyetin bize kazanımlarını göstermekti. Ülke genelindeki bombalanma olayının üzerine vurgu yapmak için Serdivan AVM'de bunu açtık. Sloganlarla eylemi destekledik. Bunu hazmedemeyen unsurlar bize Allahu ekber sesleriyle saldırdılar. Bizi öldürmeye gelen kişilerdi. Darp edildik" dedi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Sakarya İl Başkanlığı ise "Dün gençlik kollarımızın yaptığı eylem, Anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan laiklik hükmünü savunma adına yaptıkları bir eylemdir. Fakat gençlerimiz anayasal hakkımız olan laikliği savunurken saldırıya uğramışlardır. Anayasamıza, ülkemize, birliğimize ve bütünlüğümüze sahip çıkan gençlerimize yapılan ve ne yazık ki ülkemizde son zamanlarda sıkça şahit olduğumuz linç anlayışı, yıllardan beri kentimizde sürdürmeye çalıştığımız çok kültürlü hoşgörü anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Hepimiz bugünlerde her şeyi konuşmalı ve gerekirse farklı fikirleri savunduğumuzda da birbirimize hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Gençlerimize saldıran kişilerle ilgili gerekli yasal başvurular yapılmıştır" diye açıklamada bulundu.



Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI (Sakarya), () -

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8)VİRANŞEHİR VE BOZOVA BELEDİYELERİNE KAYYUM ATANDI

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ve Bozova ilçeleri belediye başkanlıkları görevine, ilçe kaymakamları kayyum olarak atandı.



Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi Belediye Başkanı DBP’li Emrullah Cin ile Bozova İlçesi Belediye Başkanı DBP’li Zeynel Taş’ın PKK/KCK operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından her iki ilçe belediyesine bu sabah kaymakamlar kayyum olarak atandı.



Dün geceden itibaren çevresinde yoğun önlem alınan Viranşehir Belediyesi'ne, sabah saatlerinde özel harekat polisleri ile bomba imha uzmanları geldi. Belediye binasında yapılan patlayıcı aramasının ardından personeller içeri alındı. Son olarak belediyeye gelen Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, kayyum olarak görevlendirdiğini belirterek, birim amirleri ile toplantı yaptı. Çimşit, hizmet için belediye başkanlığı yapacağını belirterek, "15 Temmuz ruhuyla halkın hizmetkarı olacağız. Benim görevim bu ilçeye taraf gözetmeksizin hizmetleri aksaksız olarak götürmektir" dedi.

Çimşit öte yandan kendileriyle çalışmak istemeyenlerin ayrılabileceğini de dile getirerek, "Mesai saatlerinde tüm personeller görevinin başında olmalı. Bizimle çalışmak istemeyen ayrılabilir. Ben iş ve hizmet isterim" diye konuştu.

Öte yandan Bozova Belediyesi'ne de kayyum olarak atanan ilçe kaymakamı Zekeriya Göker, sabah saatlerinde göreve başladı.

Görüntü Dökümü



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- Viranşehir Belediyesi ve alınan önlemler



- Kaymakamın gelişi



- Kaymakamın konuşması



- Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Mustafa MERT -ŞANLIURFA-)

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9)BİTLİSLİ KADINLARA, 'MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM' EKİBİNDEN DESTEK

BİTLİS Girişimci Kadın Derneği tarafından açıldıktan sonra Osmanlı ve bölgenin yöresel kıyafetlerini dikmeye başlayan kadınlar, kentteki defilenin hazırlıklarını yaparken, Dernek Başkanı Gül Göktekin, özel bir televizyon kanalıında yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisi ekibinden de davet aldıklarını söyledi.

Bitlis Girişimci Kadın Derneği, Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve SODES kapsamında kurdukları atölyede 60 kursiyer, Osmanlı sultanlarının giydiği birbirinden renkli kıyafetler ile Bitlis, Hakkari ve Van'ın yöresel kıyafetlerini dikmeye başladı. Projenin tamamlanmasından sonra da atölyelerini kapatmayıp üretime devam eden kadınlar, tanıtım için yapacakları defilenin hazırlıklarına da başladı. Dernek Başkanı Gül Göktekin, kadınlara destek verildiğinde nelerin ortaya çıkarıldığını bir kez daha gözler önüne serdiklerini söyledi. Dernek Başkanı Gültekin, özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisi ekibinden davet aldıklarını da belirterek şöyle konuştu:

"Çalışan kadının kalkınmada en büyük etken olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Bundan sonraki dönemde ajanslardan STK’lardan büyük destek bekliyoruz. Hep birlikte ancak bir şeyleri başarabiliriz. Bizim bir beklentimiz de işadamlarımızdan. Bitlis tarihi İpek Yolu'nu geçmiş olduğu bir şehir. Tarihinin yanı sıra büyük bir kültürel varlık. 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisi ekibi de bizi girişimlerimizden dolayı aradılar. Bizleri takdir ettiler. Tüm Bitlisli kadınlar adına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Hazırladığımız ürünlerin tanıtımı için bugün bir defile hazırlığı yaptık. Bizleri sadece Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ekibi değil, diğer kültürel dernekler de davet edecektir. Moda tasarımcılarından da teknik ve tasarım anlamında destekler bekliyoruz. Bu zor şartlarda ortaya çıkardığımız ürünlerimizi daha da geliştirebileceğimize inanıyoruz."

Görüntü Dökümü



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-Dernek tabelasından görüntü



-Hazırlanan elbiselerin görücülere çıkarılması



-Çeşitli elbiselerden detaylar



-Dernek Başkanı Gül Göktekin ile röportaj



-Detay görüntüler



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS () -