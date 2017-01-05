DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ULUDAĞ'DA DONMAK ÜZERE OLAN 2 ÜNİVERSİTELİYİ JAK KURTARDI

ULUDAĞ'a günübirlik kayak yapmak için gelen üniversite öğrencileri R.D. ve M.K., yoğun sis ve tipi nedeniyle yollarını kaybetti. 2 bin 250 metre rakımlı Tutyeli Mmevkii Kuşaklıkaya pistinde donmak üzere olan 2 genç, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde okuyan R.D. ve M.K., dün kayak yapmak için günübirlik olarak Uludağ'a gitti. Burada kiraladıkları malzemeler ile 2 bin 250 rakımlı Tutyeli Tepesi'ne çıktı. Birden bastıran sis ve tipi nedeniyle yollarını kaybeden iki genç 156 Jandarma İmdat telefonunu arayarak donmak üzere olduklarını bildirdi. Konum belirleme sisteminden yerleri tespit edilen R.D. ve M.K. yi kurtarmak için JAK ekipleri harekete geçti. Kar motorları ve snowtrack ile bölgeye giden ekipler kısa sürede donmak üzere olan R.D. ve M.K.’yi buldu. Vücut ısılarının normale dönmesi için kendilerine sıcak içecek ve çikolata verilen gençler oteller bölgesine indirilerek yapılan sağlık muayeneleri yapıldı.

Görüntü Dökümü

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Kurtarma ekiplerinin görüntüsü

Kar motorları

Kurtarılan gençler kar motorlarıyla götürülmesi

Pistlerden geçerken görüntü

Detaylar

SÜRE : 1 dakika 12 saniye BOYUT: 60.6 MB



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2)GÜMELİ TABİAT ANITI'NDA FOTOKAPANLA KURT, AYI, TİLKİ GÖRÜNTÜLENDİ

ZONGULDAK’ın Alaplı İlçesi Gümeli Beldesi'ndeki Gümeli Tabiat Anıtı alanında fotokapanla, karaca, ayı, tilki ve kurt görüntülendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Zonguldak İl Şube Müdürlüğü ile Bülent Ecevit Üniversitesi arasında yaklaşık 3 yıl önce imzalanan protokol ile kentte yaban hayatı popülasyonlarının çeşitliliğine yönelik envanter çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında yaban hayvanlarının yoğun yaşadığı alanlara 100 fotokapan kuruldu. Bu fotokapanlardan 10'unun kurulduğu Gümeli Tabiat Anıtı'nda çok sayıda yaban hayvanı görüntülendi. 4112, 1987 ve 1164 yaşlarında 3 porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında değişen çok sayıda porsuk ağacının bulunduğu tabiat anıtı alanında fotokapanlara karaca, karaca yavrusu, boz ayı, kurt ve tilki yansıdı.

Şube Müdürü Sezgin Örmeci, amaçlarının yaban hayatı popülasyonlarının çeşitliliğine yönelik envanter çalışması yapmak olduğunu söyledi. Yaşlı porsuk ağaçlarının bulunduğu tabiat anıtında çalışmaların devam ettiğini belirten Örmeci, "Bölgede fotokapanlarımızla karaca, ayı, kurt ve tilki görüntülendi. Fotokapanla tespit ettiğimizde yaban hayvanlarının ziyaret için gelen insanların kullandığı yollardan geçtiğini görüyoruz. Bu çalışmalar devam ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Fotokapanla görüntülenen boz ayı, kurt, tilki, karaca ve yavrusuyla

Süre: (56 saniye) Boyut: (53 MB)

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()

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3)MAHALLİNİN BAZ İSTASYONU TEPKİSİ

MANİSA'da, 10 bin vatandaşın yaşadığı Akpınar Mahallesi'nde kurulan baz istasyonu, vatandaşın öfkelenmesine yol açtı. Kuruluş sırasında polisin geniş güvenlik önlemi alırken, öfkeli mahalleli sağlıklarıyla oynandığını ileri sürerek, baz istasyonunu istemediklerini söyledi. Şehzadeler'deki Akpınar Mahallesi 232 Sokak'ta kurulan baz istasyonu, vatandaşın tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri ile baz istasyonu kurulumunda çalışan işçileri karşı karşıya getiren baz istasyonu için polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Asayiş ve karakol ekiplerinin yanı sıra motosikletli ve çevik kuvvette görevli polis memurları, baz istasyonu kurumununda çevrede önlem aldı. Ekiplerden bazılarının uzun namlulu silahlar taşıdığı da görüldü. Son günlerde yaşanan terör olayları nedeniyle önlemlerin üst seviyede alındığı öğrenildi.

Topluluk adına konuşan Akpınar Mahalle Muhtarı Bişar Saknuk, "Bu baz istasyonunun kurulmasını asla istemiyoruz. Çünkü sağlığa zararlıdır. Sağlığa zararlı olduğuna dair, İl Sağlık Müdürlüğümüzden de bilgi aldık. Yerleşim alanı içerisinde baz istasyonu kesinlikle istemiyoruz. Mahallenin dışına kursunlar. Şuanda burası imarsız olan bir yer. İmarsız yere hangi şirket kim kanunsuz bir şekilde kanunlaştırarak baz istasyonu kurabiliyor. Buna da anlam veremiyorum. Mahalleli olarak zehir saçan bu baz istasyonlarından şikayetçiyiz. Manisa Valimize, ilçe kaymakamımıza, belediye başkanlarımızın yanı sıra Manisa milletvekillerimize çağrıda bulunuyorum. Kime ne sorumluluk düşüyorsa buna engel olunmasını istiyoruz. Çevik kuvvet polisi ile burada baz istasyonu kuruluyor. Burada kaba kuvvetle kuruluyor. Bu durumu şiddetle kınıyorum. Her şey para demek değildir. Burada insan sağlığı üzerinde oynanıyor. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir" dedi.

Açıklama yapan mahaleli, sesizce dağıldı. Baz istasyonunun kurulumunun 3-4 gün süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Baz istasyonu kurulumundan detay

-Polis ekiplerinden detay

-Mahalle sakinlerinden detay

- Akpınar Mahalle Muhtarı Bişar Saknuk açıklama

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmed HAKKI ÖZBAYIR- Ersan ERDOĞAN, MANİSA, ()

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4)İHH, SURİYE’YE 8 AYDA 1 MİLYON EKMEK GÖNDERDİ

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye Çalışmaları Lojistik Merkezi'ndeki fırından son 8 ayda Suriye'ye 1 milyon ekmek gönderildi.

İHH'nın Reyhanlı'daki ekmek fabrikası, çıkan yangından sonra yeniden kurularak çalışmaya başladı. Fırının Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ekmek üretimine devam ettiğini belirten İHH Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, "Ekmek fırınımızda üretilen 1 milyon ekmek Suriye içerisine gönderilerek halka dağıtıldı. Ekmekler özellikle kampların bulunduğu bölgedeki halka ulaştırıldı. Son günlerde Halep'ten sivillerin tahliye edilmesi ile birlikte yerleştikleri güvenli bölgedeki halka da dağıtımı yapılarak günlük ekmek ihtiyaçları karşılanıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İHH 'nın ekmek fabrikası görüntüsü

- İHH tabelası

- Ekmek fabrikası

- Makinalar çalışırken

- Hamurlar bantlardan geçerken

- Emeğin makinadan pişmiş halde çıkması

- Çıkan ekmekler paketlenirken

- Paketlemede çalışan işçiler

- Ekmeklerden görüntü

- Üzerine İHH yazılı poşetlerden görüntü

- Fabrika içinden detay

- İHH basın sözcüsü Burak Karacaoğlu'nun konuşması

SÜRE: 04'56" BOYUT: 158 MB

Haber-Kamera : Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(),

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5)DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

ADANA'da polis, Artvin'in Hopa İlçesinde yaşayan 66 yaşındaki Ayşe H.'ye kendisini 'Cumhuriyet Savcısı' olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını iddia ederek verdiği hesaba 43 bin lira yatırılmasını sağlayan 28 yaşındaki Alem K.'yı, parayı çekmek için gittiği bankada suç üstü yakaladı.



Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, uzun zamandan beri peşinde olduğu dolandırıcılık şebekesinin elemanı Alem K.'nın banka hesabına 43 bin TL geldiğini belirledi. Ekipler, parayı çekmek için banka şubesine giden Alem K.'yı suç üstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Alem K., "Kahvede oturuyordum, tanımadığım 2 kişi geldi, bana 2 bin TL teklif edip, karşılığında da hesabıma para yatırılmasına izin vermemi istedi. Ben de kabul ettim, parayı çekmeye gelince polisler yakaladı" diye ifade verdi.



Artvin'in Hopa İlçesi'nde yaşayan Ayşe H.'ye ulaşan polis ifadesini aldı. Kendisini arayan kişinin Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttığını belirten Ayşe H., "Beni arayan bir kişi Cumhuriyet Savcısı olduğunu, banka hesabımın örgütün eline geçtiğini ve operasyon başlattıklarını söyledi. Bana verecekleri hesaba para yatırmama istedi. Ben de 43 bin TL'yi PTT üzerinden gönderdim" dedi. Alem K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, polis ekipleri şebekenin diğer elemanlarını yakalamak için çalışmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Polis aracının gelişi



- Zanlının araçtan indirilmesi



- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



- Polis aracına gidişi

SÜRE: 48 saniye BOYUT: 90 MB

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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6)ESKİŞEHİR'DE POLİSLER KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

ESKİŞEHİR'de polisler Türk Kızılayı Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasındaki konferans salonunda kan bağış kampanyası düzenlendi. 2 gün sürecek olan kan bağışı kampanyasına Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görevli polisler ilgi gösterdi. Türk Kızılayı Eskişehir Kan Merkezi Müdürü Dr.Sabri Akoğlu, kan verme işleminin iki gün boyunca devam edeceğini belirterek, "Bu bağışlar, bize kanın tam lazım olduğu kış ayına denk geldi. Her yıl emniyet teşkilatımız düzenli olarak bizi davet ediyor. Buradan önemli miktarda kan topluyoruz. Bir kandan 3 kişi faydalanıyor. Her bir memur arkadaşımız üç kişiye hayat vermiş oluyor. Kan sürekli bir ihtiyaç. O yüzden devamlılık arz etmesi gerekiyor" dedi.



Kan Merkezi Müdürü Dr.Sabri Akoğlu, Eskişehir'de bir yıl içerisinde 10 kez kan bağışında bulunan polis memuru Üzeyir Kamış'a bronz madalya verdi.

Görüntü dökümü:



-Polislerin kan bağışında bulunmaları,



-Kan veren polislerin konuşması,



-Kan Merkezi Müdürü Dr.Sabri Akoğlu'nun konuşması,



-Akoğlu'nun 10 kez kan bağışında bulunan polis memuruna bronz madalyasını vermesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()