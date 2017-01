DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ANNESİ VE 3 KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

TRABZON'un Sürmene İlçesi'nde cinnet geçirdiği belirtilen söylenen Ali Ragıpoğlu, annesi ve 3 kardeşini tabancayla öldürdü. Olay, Yukarı Çavuşlu Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Ali Ragıpoğlu, annesi 80 yaşındaki Zehra, erkek kardeşi Ahmet ile kız kardeşi Elmas ve özürlü kız kardeşi Asuman'a kurşun yağdırdı. Anne ve 3 çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Ragıpoğlu olay sonrasında jandarma ekiplerince yakalandı.

2)BAŞINI HAVUZUN DUVARINA ÇARPAN KOMİSER YARDIMCISI ÖLDÜ

BURSA Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesi Komiser Yardımcısı 29 yaşındaki Cenk Dorken, bir spor merkezinin havuzunda baygın halde bulundu. Cenk Dorken hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Başında yarık bulunan Dorken'in havuza atlarken veya havuza girmeden önce düşerek başını vurmuş olabileceği öne sürüldü.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan Cenk Dorken, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesinde bulunan bir AVM'nin spor merkezinin havuzuna gitti. Görevliler bir süre sonra havuzda yüzen Dorken'u suda baygın durumda buldu. Başında yarık bulunan Cenk Dorken, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan evli olan Cenk Dorken'in, havuza atlarken veya havuza girerken dengesini kaybedip düşerek başını kenarına çarpmış olabileceği öne sürüldü.



TÖREN DÜZENLENDİ



Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi Komiser Yardımcısı Cenk Dorken için, Emniyet Müdürlüğü binasında BUGÜN resmi tören düzenlendi. Törene, Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Şube ve ilçe Müdürleri, çok sayıda polis, Özel Harekat Şubesi'nden silah arkadaşları ve ailesi katıldı.



SİLAH ARKADAŞLARI TABUTA DOĞRU KOŞUP OMUZLARINA ALDI



Törende, anne Alime Dorken, Baba Ercüment Dorken ve eşi Tuğba Dorken gözyaşlarını tutamazken, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Resmi törenin ardından Cenk Dorken'in Özel Harekatçı silah arkadaşları, tabuta doğru koşarak, naaşı omuzlarına alarak cenaze aracına tedbirler eşliğinde kondu. Dorken'in, Fatih Sultan Mehmet camiine götürelen naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Fethiye mezarlığına defnedildi.

3)MADEN OCAĞINDAKİ İŞ KAZASINDA ÖLEN MADENCİ TOPRAĞA VERİLDİ

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında üretim sırasında tavandan düşen kaya parçasının altına kalarak ölen maden işçisi 32 yaşındaki Ayhan Badurlu, gözyaşları arasında toprağa verildi. Dün sabaha karşı TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne ait maden ocağında, yerin 200 metre altında meydana gelen iş kazasında, kömür üretiminde çalışan Ayhan Badurlu'nun üzerine tavandan kopan kaya parçası düştü. Ocakta hayatını kaybeden Badurlu için Gökçebey İlçesi Çukur Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Madencinin cenazesi, evinin önünde helallik alınması ardından köy camisine götürüldü. Cenaze namazına TTK Genel Müdürü Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, iş arkadaşları ve yakınları katıldı. Badurlu'nun cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.



KURA İLE İŞE GİRMİŞTİ



2013 yılında Arzu Gökmen Badurlu ile evlenen ve 3 aylık kızı olan Ayhan Badurlu, 2009'da 4 metrelik maden direği taşıyıp kazma ve kürek sallayarak geçtiği mülakatın ardından noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle TTK'da işe girmeye hak kazanmıştı. O zaman işe giren 3 bin işçi arasında yer alan Badurlu'nun ölümü yakınları ile birlikte iş arkadaşlarını da üzdü.GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Ayhan Badurlu'yu toprağa vermenin acısını yaşadıklarını söyleyerek, "Gerçekten çok zor bir durum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kardeşimiz çalışkan, dürüst bir insandı. Tüm çalışanlarımız öyle ama bu kardeşimizin durumu çok daha farklıydı. Allah mekanını cennet eylesin. Tüm çalışanlarımıza yaradan mevlam kazasız günler nasip etsin inşallah" dedi.

4)YIKILMA TEHLİKESİ OLAN EVDE OTURAN KADININ ÇARESİZLİĞİ

SAMSUN'un Atakum İlçesi'nde 43 yaşındaki Nuran Ok, harap durumdaki kerpiç evde yaşam mücadelesi veriyor. Nuran Ok, evin her an yıkılma ve yanma tehlikesinin olduğunu, ancak korkarak kaldıklarını çünkü gidecek başka yerlerinde olmadığını söyledi. amsun kent merkezinde bulunan Atakum İlçesi'nin Kamalı Mahallesi'nde yaşayan bekar olan Nuran Ok, ağabeyi 60 yaşındaki Hasan Ok ile birlikte yaşadığı kerpiç evin yıkılma ve yanma tehlikesi bulunmasına rağmen, burada yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Dedelerinden kalma kerpiç evin bazı bölgelerinde çökmeler meydana gelirken ahşap tavanda da yanma meydana geldi. Evin çöken kısımları tahta direkler konularak engellenmeye çalışıldı. İki katlı evin dış kaplamasının büyük bir kısmının da zamana yenik düşerek parçalanması ile birlikte ev harabe hale gelirken, 2 kardeş yıkılma ve yanma tehlikesine rağmen yaşam mücadelesi veriyor. Ağabeyinin çiftçi emeklisi olduğunu kendisinin de baktığı 1 büyükbaş hayvan sayesinde süt satarak günlük harçlığını çıkardığını söyleyen Nuran Ok, "Evimiz yıkılmak üzere. Her tarafında çökmeyen var. Evin duvarları ve tavanı yıkılmak üzere. Soba yanan odanın tavanında da yanma nedeniyle tahtalar kapkara. Bir kaç defa borulardaki sıcaklık yüzünden tavan yandı. Ellerimizde su atarak söndürdük. Zaten bu kısımda da çökme var. Gidecek yerimiz olmadığı için burada kalmak zorundayız. Ancak bu gidişle ev başımıza yakılacak ya da cayır cayır yanacak. Devletimizden hayırseverlerden yardım istiyorum" dedi.



Rüzgarlı günlerde evin sallandığını söyleyen Nuran Ok, "Özellikle geceleri yangın çıkar diye ve rüzgarlı günlerde de ev yıkılacak diye çok korkuyorum. Evin göçen yerlerine odun direkler çaktık ancak onlarda fayda etmiyor. Evdeki tüm tahtalar sallanıyor. İçinde yürüdüğünüzde bile tahtalar oynuyor. Çok korkuyorum ama gidecek yerimiz yok. En kötü kafamızda bir çatı var o da akıyor. Sokakta mı kalalım ne yapalım bilemiyoruz. Bu gidişle bu ev mezarımız olacak. Lütfen bu ev bize mezar olmadan devletimiz sahip çıksın yardım etsin. Bize yardım edecek başka kimse yok. Kendi imkanımızla bir ev yapma durumumuz da yok" diye konuştu. 2014 yılında kendilerine yeni bir ev yapmak için temel attıklarını söyleyen Ok, "Evin temelini attık sonra kaymakamlık bize yardım etti. Onların yardımıyla beton attık. Tuğlasını ördük. Ancak gücümüz başkasına yetmedi. Bu halde kaldı. Yaklaşık 1 yıldır hiç bir şey yapamadık. Yine kaymakamlık bize kömür ve gıda yardımı da yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Birde evimize yardım edilse çok iyi olacak" şeklinde konuştu.

5)ÜNİVERSİTELİ EDA TOPRAĞA VERİLDİ

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Eda Tütüncü, 9 Ocak'taki doğum gününe 5 gün kala, gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı kazada, ölen arkadaşının yanında bulunan ve yaralanan 19 yaşındaki Rabia Turhan'ın tedavisi ise devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ilçe merkezinden geçen E-91 Karayolu'nda meydana gelen kazada, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü öğrencileri Eda Tütüncü ve arkadaşı Rabia Turhan, ders çıkışı eve giderken, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 21 yaşındaki Taner Saydam yönetimindeki 31 B 3783 plakalı hafif ticari araç, genç kızlara çarptı. Kazada Eda Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Rabia Turhan ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Meslek Yüksekokulu 1'nci sınıf öğrencisi Eda Tütüncü'nün cenazesi bugün yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mustafa Kemal Mahallesi Hacı Mehmet Karatoyuk Cami'ne getirildi. Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İSTE Rektörü Türkay Dereli, öğretim üyeleri, üniversite öğrencileri ve arkadaşları ve Tütüncü'nün ailesi katıldı.



İki çocuğundan birini kaybetmenin acısı içinde ayakta güçlükle duran baba Aytaç, cenaze namazını kıldıktan sonra kızının tabutunu omuzladı. Gözyaşlarına boğulan acılı anne Emine Tütüncü'yü ise yakınları teselli etti. Genç kızın cenazesi daha sonra gözyaşları içinde Çankaya Asri Mezarlığında toprağa verildi. Tedavisi devam eden Rabia Turhan'ın durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtilirken, gözaltındaki şüpheli şoför Taner Saydam ise adliyeye sevk edildi.

6)ADIYAMAN'DA NARKOTİM EKİBİ KURULUYOR

ADIYAMAN Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotim ekibi kuruluyor. Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, kurulacak yeni oluşumun kentte uyuşturucuyla mücadele noktasında kendilerini güçlendireceğini söyledi. Narkotim ekibinin Adıyaman'da kurulmasına yönelik kararın yeni yılda kendileri için müjde olduğunu vurgulayan Alper şöyle dedi:



"Narkotimler sadece okul önlerinde kafelerde halkın genel olarak yoğun vatandaşlarımızın sıklıkla şikayet ettiği uyuşturucu haplar, esrar gibi konularda bire bir bu işlere yönelik bir ekip kuracağız. Aynı zamanda Ankara'dan isteğimiz sonucunda birde narkotik köpeği ayrıldı."

7)BİNGÖL’DE 1 YILDA 273 KİŞİ TERÖR SORUŞTURMASINDAN TUTUKLANDI







BİNGÖL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2016 yılı içerisinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, 83'ü PKK, 183'ü FETÖ ve 7'si DEAŞ olmak üzere toplam 273 kişi tutuklandı. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde 2016 yılında gerçekleştirilen terör soruşturmalarında 273 kişinin tutuklandığı bildirildi. Başsavcı Ahmet Bektaş, imzalı yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi: "2016 yılında FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütlerinin ülkemizin değişik yörelerinde, devletimizin bekaasına milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden, hunharca icraa edilen eylemleri söz konusu olmuştur. Devletimiz tüm kurumları ve milleti ile birlikte bu saldırılara karşı koymuş ve karşı koymaya devam etmektedir, bu bağlamda Bingöl ilinde 2016 yılı içerisinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 823 şüpheli hakkında adli soruşturma yürütüldüğü, şüphelilerden 183 kişinin tutuklandığı, 118 şüpheli hakkında Anayasayı ihlal, yasama ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyan, silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 5 yıldan müebbet hapis cezası istemiyle, yine terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 900 şüpheli hakkında adli soruşturma yürütüldüğü, 83 şüphelinin tutuklandığı, 217 şüpheli hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarından 2 yıl ile müebbet hapis cezaları istemiyle, yine DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında 57 şüpheli hakkında Adli soruşturma yürütüldüğü, 7 şüphelinin tutuklandığı, 13 şüpheli hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarından 2 yıl ile müebbet hapis cezaları istemiyle Bingöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca hazırlanan iddianamelerin mahkemece kabul edildiği ve koğuşturma aşamasının başladığı. Ülkemizin bekaasına, milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden silahlı terör örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız ve kolluk birimlerince 2017 yılında da aynı kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir."



