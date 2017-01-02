DHA YURT BÜLTENİ-8

YURT BÜLTENİ-8

1)TERÖR SALDIRISINDA ÖLEN KORAY KARAKOÇ HAYMANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

AİLESİ ile birlikte Almanya'da yaşayan ve yılbaşı gecesi tur şirketi ile geldiği İstanbul'daki bir eğlence merkezinde yaşanan silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Koray Karakoç, memleketi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi. Almanya'nın Münih şehri Lundsberg Kasabasında yaşayan Koray Karakoç, tur şirketi ile yılbaşını kutlamak için İstanbul'a geldi. Reina Kulübü'nde yaşanan terör saldırısında sırtından aldığı kurşunla hayatını kaybeden Koray Karakoç'un cenazesi, doğum yeri Ankara'nın Haymana ilçesine getirildi. Karakoç, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Haymana Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

Cenazede, Karakoç'un babası Mehmet Emin Karakoç güçlükle ayakta durmaya çalışırken, yanına aldığı diğer iki oğlu ile beraber en büyük oğlu olan Koray'ın cenaze namazına katıldı. 1990'lı yıllarda Haymana'nın Çalış Mahallesi'nden Almanya'ya çalışmaya giden baba Karakoç'un 3 oğlu dünyaya geldi. Münih doğumlu olan Koray Karakoç'un, Almanya'da elektrik ve elektronik üzerine çalıştığı, ve kardeşlerinin en büyüğü olduğu belirtildi. Diğer kardeşleri Gökay ve Ali de ağabeyleri Koray'ın cenazesinde birlikte geldikleri babası ile hazır bulundu. Anne Hayat Karakoç'un ise geçirdiği bir ev kazasında ayağı kırık olması nedeniyle oğlunun cenazesine katılamadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Koray Karakoç'un fotoğrafı,

- Cenazeden detay görüntüler,

- Cenaze namazının kılınması,

- Cenazeye katılan baba ve 2 oğlundan görüntü

Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA(Ankara), ()-

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2)SAVAŞTAN KAÇAN SURİYELİ REHBER, REİNA'DAKİ SALDIRIDA CAN VERDİ

ÜLKESİNDEKİ iç savaştan kaçıp sığındığı Türkiye'de rehberlik yapan Suriyeli 25 yaşındaki Mohamad Elhout'un, yılbaşı gecesi eğlence merkezi Reina'ya düzenlenen saldırıda can verdiği ortaya çıktı.

31 Aralık günü saat 21.32'de facebook'taki hesabından son paylaşımını yaptıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan, telefonuna da bakmayan Mohamad Elhout'un Reina'daki turist kafilesinin rehberi olabileceğini düşünen arkadaşları, Antalya Barosu avukatlarından Samir İsmayilov'dan hukuki destek talebinde bulundu. Konuyla ilgili araştırma yapan avukat İsmayilov, Mohamad Elhout'un Reina'daki saldırıda yaşamını yitirenlerden biri olduğgunu belirledi. Bunu facebook'taki sayfasından duyuran Samir İsmayilov, "Reina'da ölenlerden biri de arkadaşım maalesef. Neşe dolu bir gençti. Allah mekanını cennet etsin. Sebep olanları Allah affetmesin" paylaşımında bulundu.



Ülkesindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Mohamad Elhout, Antalya'da rehberlik yaparak geçimini sağlıyordu. Bir hafta önce Ortadoğulu turistlerle birlikte İstanbul'a giden Mohamad Elhout, geçen 25 Aralık günü İstanbul Ortaköy'deki Rodison Blue Otel'den yer bildirimi yapmıştı.

FOTOĞRAFLAR

Haber: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

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3)ANTALYA'DA BÜYÜK İKRAMİYEYİ SATAN BAYİ BELLİ OLDU

MİLLİ Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek biletlerden birinin Antalya'da, Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar'ın Dönerciler Çarşısı karşısındaki standından satıldığı belirlendi.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce 31 Aralık 2016 yılbaşı akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden biri Antalya'da satıldı. Kentte büyük heyecan yaratan ve herkesin merak ettiği talihli henüz ortaya çıkmazken, şanslı biletin satıldığı bayi ise Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası başkanlığı da yapan 07119 nolu Yalçın Sayar'ın standında satıldı.

1988 yılından bu yana 28 yıldır bu işi yaptığını belirten Yalçın Sayar, 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek bileti satan bayi olduğunu söyledi. 12 Aralık 2016 günü Milli Piyango Antalya Şube Müdürlüğü'nden Yalçın Sayar adına alınmış 2796201'den 400'e kadar olan 200 biletlik serinin belgesini de gösteren Sayar, bir rakamla büyük ikramiyeyi kaçıran ve teselli ikramiyesi kazanan birkaç kişinin geldiğini, ancak büyük ikramiye talihlisine henüz ulaşamadıklarını söyledi.



07119 nolu bayi olarak 1992 ve 2011'de iki kez büyük ikramiyeyi sattığını belirten Sayar, “Bu üçüncü büyük ikramiye oldu. Büyük ikramiye çıkan arkadaşımız inşallah iyi bir şekilde değerlendirir. 63 adet de 60 bin TL'lik teselli ikramiyesi kazanan bilet sattık. 2015 yılında zaten bu konuda Antalya, Muratpaşa gözbebeği oldu. En çok ikramiyenin dağıtıldığı ilçe olarak büyük ikramiyenin de Antalya'ya çıkmış olması bizi onurlandırdı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Bir bayanla röp



- Bileti satan bayiden görüntü



- Vatandaşlar bayii önünde beklerken görüntü



- Bayi Yalçın Sayar, elinde sattığı biletin dökümünü gösterirken



- Vatandaşlar bayiden bilet alırken



- Yalçın Sayar röp



- Biletlerle süslü ağaçtan görüntü

342 mb /// 03.03"

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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4)ELEKTRİK OLMAYINCA FABRİKALAR İŞÇİLERİ EVLERİNE GÖNDERDİ

KOCAELİ'nin Gebze ve Dilovası ilçelerinde bulunan organize sanayi bölgelerinde elektrik kesintisi devam ediyor. Elektrik olmayınca fabrikalar çalışanlarını evlerine gönderdi. Gebze ve Dilovası'nda perşembe günü başlayan elektrik kesintileri bugün de sanayi kuruluşlarını etkilemeye devam ediyor. Elektrik kesintisi birçok organize sanayi bölgesinde üretimin durmasına neden oldu. Bu sabah elektrik olmaması nedeniyle fabrikalar çalışanlarını evlerine gönderdi. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sedat Silahtaroğlu enerji olmamasının çok ciddi üretim kaybına neden olduğunu belirterek, "Elektrik kesintisi perşembe gecesi başladı. Cuma günü OSB'lerimiz tamamen enerjisizdi. Bakanlık ve valilik ile yaptığımız girişimler sonucu Cuma gecesi ve Cumartesi günü kısmen giderildi. Ancak bu sabah elektrik olmadığını gördük. Bölgemizdeki tüm fabrikalar yedek enerji imkanı olmayan fabrikalar, fabrikalar çalışamaz durumda. Dört gözle enerjinin gelmesini bekliyoruz. En pahalı enerji olmayan enerjidir. Enerjisizlik çok ciddi bir üretim kaybına sebep oluyor. Bu üretim kaybının daha sonra önümüze çok büyük mali sorunlar çıkartacağını bekliyoruz" dedi.

Bölgelerinde kritik tesisler bulunduğunu söyleyen Silahtaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bölgemizde pota ve fırınları bulunan kritik tesisler var. Bunların ihtiyaçlarının giderilmemesi durumunda potalar ve fırınların durması durumunda önümüzdeki en az 2 ay sürede bunların yenilenmesi ve bakımı için daha büyük paralar harcanacak ve üretim kaybı katlanarak devam edecek. Yetkililerin acilen çözüm getirmesini bekliyoruz. Sadece bizim Makine İhtisas OSB günlük kaybımız aşağı yukarı günde 30 milyon dolar. Bu bölgeyi, üretim kaybını ayakta tutamamanın neticesini memleket olarak sıkıntısını yaşayacağız. Ben kendi fabrikamda işçileri evlerine gönderdim ve bir çok firma da aynı durum var. Her tesis kendi çaresini üretme arayışında"

Görüntü Dökümü



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-Sedat Silahtaroğlu ile röp



-Organize sanayi bölgelerinden görüntüler

(Haber: Ergün AYAZ -Kamera: Orhan UZUN- GEBZE(Kocaeli), () -



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5)POLİS, GARSON KILIĞINA GİRİP SOYGUNCULARI YAKALADI

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde Nuri Petek'e ait şans oyunları bayisine kar maskeli ve tabancalı olarak gelip, işyeri sahibini darp ederek, 5 bin lira ile 35 bin liralık Milli Piyango biletini alıp kaçan soygunlar Onur Köprülü ile Emrah Dilek, İstanbul'da yemek yedikleri lokantada garson kılığına giren Tekirdağ polisi tarafından yakalandı.



Marmara Ereğlisi'nde geçen 19 Aralık akşamı Nuri Petek'e ait şans oyunları bayisine gelen ellerinde tabanca bulunan kar maskeli iki kişi, Petek'e tabancaları doğrultarak kasadaki paraları istedi. Paralarını vermek istemeyen ve direnen Petek'i tabanca kabzasıyla vurarak etkisiz hale getiren soyguncular, kasada bulunan yaklaşık 35 bin lira ile Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiline ait bir miktar bileti aldıktan sonra, plakasız siyah motosiklete binerek kaçtı.



Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ Asayiş Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, soyguncuların Onur Köprülü ile Emrah Dilek olduğunu belirledi. Polis, yaptığı çalışmada iki soyguncunun İstanbul'da bulunduğunu ve Şişli semtinde bir lokantaya sık sık yemek yemeye geldiğini tespit etti. Tekirdağ'dan giden polisler lokantada garson kılığına girerken, bir ekip de lokanta çevresinde önlem aldı. Yılbaşı gecesi lokantaya gelen soyguncular Onur Köprülü ile Emrah Dilek, garson kılığına giren polisler tarafından yakalandı.



Marmara Ereğli İlçesi'ne getirilen soyguncuların, ilçede yine Aralık içinde bir marketten aynı yöntemle 3 bin lira gasp ettikleri belirlendi. İşyeri sahiplerine teşhis ettirilen soyguncular, emniyetteki soruşturmalarının ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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-Adliye tabelası



-Zanlıların adliyeye getirilmesi



-Emniyet Tabelası



-Zanlıların sağlık kontrolüne getirilmeleri



-Zanlıların polis aracına bindirilmeleri



-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Güvenlik kamerasında gaspçıların işyeri sahibini darp etmesi



-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),()



İşyeri sahibinin dövülmesi görüntüleri 19 Aralık'ta geçilmişti.

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6)AK PARTİLİ VEKİL BAYBATUR'DAN CHP'YE ELEŞTİRİ

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP'lilerin Noel'le ilgili yapılan açıklamaların saldırıya zemin hazırladığıyla ilgili eleştirilerine yanıt vererek, "CHP'nin eleştirileri kasıtlı ifadelerdir. CHP'nin eski hastalıkları, özellikle bu referandum sürecinin gündeme gelmesi noktasındaki gayretimizden sonra Anayasa Komisyonu'ndaki tavırlarını zaten görüyoruz. Bu referandum sürecine giderken; CHP mal bulmuş mağribi gibi davranıp 'Nasıl gererim, nasıl bu süreci sabote ederim, hepimizin ortak acısından nasıl rant devşiririm' derdi içindedir" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili MKYK Üyesi Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na atanan Berk Mersinli'yi ziyaret etti. İl başkanlığında gerçekleşen ziyarette, AK Partili Baybatur, Mersinli'ye başarılar diledi. Yeni İl Başkanı Mersinli'yi zor bir sürecin beklediğini kaydeden Baybatur, anayasa referandumunun gerçekleşeceğine inandığını ve bu referandumda Manisa'da iyi bir sonuç alınması için AK Parti teşkilatının çok çalışması gerektiğini söyledi. Baybatur, "Anayasa genel kurula gelecek. Büyük ihtimalle genel kuruldan çıkıp, milletin oyuna sunulacak. Biz milletvekilleri, il, ilçe teşkilatları, referandum sürecinde çok çalışacağız. Referandumda yeni bir dönem gelecek. Tek başına iktidarların olacağı bir yönetim tarzına döneceğiz. Ülkemizin istikrarı açısından çok önemlidir. Manisa'da bu referandumdan iyi sonuçlar çıkması gerekiyor. Bu bir rejim değişikliği değil, yönetim değişikliğidir. Geçmiş dönemlerde Manisa'da hayır oyunun biraz daha fazla çıkmış olması, bizim önümüzde kötü bir örnek de olsa bir örnektir. Bugünkü konjonktür çok farklı. Ben bu sefer Manisa'da referandumda evet oyunun daha fazla çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

'MAL BULMUŞ MAĞRİBİ' BENZETMESİ

CHP'lilerin Noel'le ilgili yapılan açıklamaların saldırıya zemin hazırladığıyla ilgili eleştirilerine yanıt veren AK Partili Baybatur, "Bir eğlence mekanında hain bir terör saldırısı oldu. Yapılan saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bir eğlence mekanının bu şekilde saldırıya uğraması, Noel'den dolayı bunun yapılması bu ülkede bizlerin de kabul etmediği bir husustur. Terör camide, okulda olsun bizim için fark etmiyor. Şucu bucu olması da önemli değil. CHP'nin eleştirileri kasıtlı ifadelerdir. Bundan önceki saldırılar da oldu. İstanbul'da, Kayseri'de oldu. Biz şundan dolayı bundan dolayı diyerek ayrım içine düşmedik. CHP'nin eski hastalıkları, özellikle bu referandum sürecinin gündeme gelmesi noktasındaki gayretimizden sonra Anayasa Komisyonu'ndaki tavırlarını zaten görüyoruz. Padişahlara küfrediyorlar, grup başkanvekilleri milletvekillerine su fırlatıyor, hakaret ediyor. Resmen sövüyor. Bu referandum sürecine giderken, CHP mal bulmuş mağribi gibi davranıp 'Nasıl gererim, nasıl bu süreci sabote ederim, hepimizin ortak acısından nasıl rant devşiririm' derdi içindedir" dedi.

Terör saldırıların bir süreden beri devam ettiğini ifade eden Baybatur, hükümetin kararlı tavrı ile terör faaliyetlerinin bertaraf edileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Ziyaretten görüntü



- AK Parti Manisa Milletvekili MKYK Üyesi Murat Baybatur'un konuşması



- Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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7)SAĞLIK-SEN ÜYELERİ TERÖRÜ LANETLEDİ

SAĞLIK-SEN üyeleri, İstanbul'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen terör saldırısını basın açıklamasıyla kınadı. Açıklamada, " Adı ve amacı ne olursa olsun şiddetin ve silahların arkasına sığınarak askeri, polisi, sivilleri ve masum insanları hedef alan her türlü eylemi şiddetle kınıyoruz" denildi.

SAĞLIK-SEN üyesi yaklaşık 30 sağlık çalışanı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde basın açıklaması yaptı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan grup adına basın açıklamasını SAĞLIK-SEN İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım okudu. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Yıldırım, "Büyük Türk devleti içte ve dışta, birçok asimetrik terör saldırısıyla karşı karşıyadır. 40 yıldır bölücü terörle uğraşan devletimiz bugün ek olarak yüce dinimizin kisvesi altına saklanarak, adını kirleten terör örgütleriyle uğraşmaktadır. 15 Temmuzda içimizdeki teröristlerle savaştık, şu anda da Suriye’dekilerle. 15 temmuz günü halkımızın kahramanlığı, güvenlik güçlerimizin yiğitliği malumdur. Suriye'de ise Şanlı Türk askerinin ayaklarının altında un ufak olan PKK VE DAEŞ militanları, bizi savaş meydanlarında yenemeyeceğini anlamış terörün en hain, en aşağılık yöntemine başvurarak, onlarca insanımızı maç çıkışlarında, çarşı izinlerinde, turistik mekanlarda şehit etmiştir. İçimiz kan ağlamış, boğazımız düğümlenmiş, gözümüzden yaş yerine kanlar süzülmüş, ciğerimiz dağlanmıştır" dedi.

"Bıçak kemiğe sadece dayanmakla kalmamış, kemiği delip geçmiştir" ifadelerini kullanan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kendini bilmezler bilmelidir ki, bizim milletimiz bu saldırılardan yılmaz, bizim devletimiz bu saldırılarla yıkılmaz, şanlı Türk polisi ve askeri asla ve asla korkmaz. Toros dağlarında son Türkmen çadırı kalana kadar, bu haklı davamızdan dönmeyeceğiz. Adaletin ve yüce dinimizin bin yıllık koruyucusu, mazlumların, yetimlerin son umudu olan büyük devletimiz, içerde ve dışarıda hiçbir terör unsuruna nefes aldırmayacaktır. Dün söyledik, Bugün de söylemeye devam edeceğiz. Bizler birliğimizden, bütünlüğümüzden ve kardeşliğimizden taviz vermedik, asla vermeyeceğiz. Adı ve amacı ne olursa olsun şiddetin ve silahların arkasına sığınarak askeri, polisi, sivilleri ve masum insanları hedef alan her türlü eylemi şiddetle kınıyor, küresel emperyalizmin maşalarına da lanet okuyoruz.

Görüntü Dökümü



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Açıklamadan görüntü



Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()

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8)ODUN SATMAYA GİDERKEN CANLARINDAN OLDULAR

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, kontrolden çıkıp karşı yöne geçen kamyonetin çarptığı odun yüklü kamyonetteki Emrah Kıynak ile Yaşar Teneke olay yerinde hayatını kaybetti. Torbalı'da yaşayan 2 arkadaşın odun satmak üzere İzmir'e geldikleri öğrenildi.

Kaza bugün saat 12.30 sıralarında, İzmir-Torbalı Karayolu Kısıkköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Torbalı Çaybaşı Mahallesi'nde oturan Yaşar Teneke (26) ile evli ve iki çocuk babası Emrah Kıynak (30) odun satmak üzere İzmir'e gelmek için 26 YC 830 plakalı kamyonetle yola çıktı. Kısıkköy Kavşağı yakınlarında, Gaziemir'den Torbalı yönüne giden Tahsin Zengin (53), yönetimindeki 07 UM 920 plakalı kapalı kasa, camlı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, karşı yöne geçip Emrah Kıynak'ın kullandığı kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle iki araç da hurdaya döndü. Kazayı görenler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma, araçta sıkışan Kıynak ile yanındaki Teneke'nin kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılardan Kıynak ile Teneke'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer kamyonetin şoförü Tahsin Zengin ise ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayı gören Serkan Özçelik (33), "İzmir yönünden gelen kamyonet hızlıydı. Refüjü aştıktan sonra bir otomobilden kendisini kurtardı, ancak odun yüklü kamyonete hızla çarptı" dedi.



Çevredekiler daha önce de benzer kazaların yaşandığını, orta refüjdeki kaldırımların eğimleri nedeniyle adeta ölüm rampası haline geldiğini ileri sürdü. Eğimli olan kaldırımların çarpan bir aracın hızla karşı yöne geçmesine neden olduğu belirtildi.



Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Olay yerinden görüntü



-Ölenlerden görüntü



-Serkan Özçelik ile röp.



-Araçlardan görüntü



-Genel ve detay görüntü



(Haber: Tufan HAMARAT, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()