DHA YURT BÜLTENİ - 8

Sığınma evinde kalan kadının kocası çatıya çıkıp intihar etmek istedi

ÇORUM'da şiddet gördüğü gerekçesiyle kadın sığınma evine yerleştirildiği öne sürülen edilen kadının, eşi, 33 yaşındaki Ahmet A., bir iş merkezinin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Ahmet A., polisin 1 saat süren ikna çabasının ardından intihardan vazgeçti.

Çorum'da İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir işmerkezine saat 11.30 sıralarında gelen Ahmet A., 5 katlı binanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini öne süren Ahmet A.’yı görenler durumu polise haber verdi. Sevk edilen polis, Ahmet A.'yı ikna etmeye çalıştı. Önlem amaçlı sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye, yere hava yastığı açtı. Bir türlü ikna edilemeyen Ahmet A., için olay yerine bir uzlaşmacı polis geldi. Bu sırada iş merkezi önünde toplanan bazı kişiler Ahmet A'nın intihar girişimini cep telefonlarının kameralarıyla çekti. Ahmet A., "Eşimi istiyorum. Eşim buraya gelecek" diye bağırarak eşinin kadın sığınma evinde olduğunu söyledi. Ahmet A.'nın eşinin bir süre önce eşinden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleştirildiği iddia edildi. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabası ardından çatıdan indirilen Ahmet A., sağlık kontrolü için ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-intihara kalkışan Ahmet A., çatıda intihar girişimi

-İtfaiye, polis ve sağlık görevlilerinden detay

-Bayılan yakınının görüntü

-İntihardan vaz geçirilen Ahmet A'nın ambulansa bindirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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Öğrenci pansiyonunda asansöre sıkışarak öldü



NİĞDE Atatürk Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda hizmetli olarak çalışan 51 yaşındaki Havva Ayhan yemek servis asansörüne sıkışarak öldü.

Kent merkezindeki Atatürk Anadolu Lisesi'ne ait kız öğrenci pansiyonun yemekhanesinde çalışan Havva Ayhan, öğle yemeği için hazırlık yaparken servis asansörünü kullanmak istedi. Yemek asansöründen sebze kasasını çıkarmaya çalışan Ayhan, kabinin aniden hareket etmesi üzerine sıkıştı. Vücudunun üst kısmı, aşağı doğru hareket eden kabinin içinde kalan Ayhan'a ilk müdahaleyi arkadaşları ve öğrenciler yaptı. Polis ve sağlık ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ayhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk annesi olan Havva Ayhan'ın cenazesi, otopsi için Niğde Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Pansiyondan görüntü

- Olay yerine gelen polis ekibi

- Pansiyonun tabelasından görüntü

- Pansiyon bahçesinde bekleyen velilerden görüntü

- Öğrencilerden görüntü

- Pansiyona çocuklarını almaya gelen velilerden görüntü

Haber: Ali KADI/NİĞDE, () -

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Şanlıurfa’da mahalle sakinlerinin arazi eylemi

ŞANLIURFA’nın Gölpınar Mahallesi'nde oturanlar, arazilerine başkaları tarafından el konulmak istendiğini ileri sürerek eylem yaptı.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi sakinleri, tüzel kişiliğe ait arazilerin tapularına başkaları tarafından el konulmak istendiğini öne sürdü. Bu iddia ile toplanan mahalle sakinleri, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 20 gün önce çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralandığını söyledi. Orman Bakanlığı tarafından mahallede 940 dönüm arazinin 49 yıllığına mahallenin tüzel kişiliğine tahsis edildiğini belirten Gölpınar Mahalle Muhtarı Hasan Obuz, "Mahallemizdeki 940 dönümlük arazi Orman Bakanlığı'na aittir ve mahallenin tüzel kişiliğine 49 yıllığına tahsis edilmiştir. Eski muhtar burayı zorla köylülerin elinden almaya çalışıyor. 20 gün önce bu nedenle silahlı kavga çıktı. Bizlere saldıranlar hala elini kolunu sallayarak geziyorlar. Buradan 495 kişi faydalanıyor ve biz buraya fıstık ağaçları diktik" dedi.

Can güvenliklerinin olmadığını kendisini ve azalarının ölüm tehdidi aldığını öne süren Obuz, yetkilileri bu konuda duyarlı davranmaya davet etti.

Muhtar ve beraberindeki 200 kişilik kalabalık, açıklamanın ardından bir süre alkışlı eylem yaptıktan sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gölpınar Mahallesindeki arazi

- Mahalle sakinlerinin toplanıp, slogan atması

- Yıkılan barakalar ve duvarlardaki mermi izleri

- Muhtar Hasan Obuz ve mahalleli ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

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Saç ektiren futbolcu Fahri Tatan, Erzurumspor'dan atıldı



ERZURUM'da saç ektiren futbolcu 34 yaşındaki Fahri Tatan'ın, bu operasyonu 'izinsiz yaptırdığı' gerekçesiyle sözleşmesi feshedildi.

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grupta ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un orta saha oyuncusu Fahri Tatan, 11'nci haftada oynanan Zonguldak Kömürspor maçında sakatlanınca, tedavi için İstanbul'a gönderildi. Yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalan Fahri Tatan, bu arada saç ektirdi ve ardından takımına geri döndü.

Futbolcu Fahri Tatan'ın saç ektirdiğini gören Kulüp Başkanı Ali Demirhan tepki gösterdi. Kulübünden izinsiz saç ektirmekle suçlanan Fahri Tatan'ın sözleşmesi karşılıklı varılan anlaşmayla feshedildi. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor yöneticileri, "Sezonun bitimine 4 hafta kala sakatlandı ve kedisini tedavi için İstanbul'a gönderdik. Geldiğinde kendisini saçlı görünce şaşırdık. Kulüpten hiç kimsenin haberi yoktu. Başkanımız kendisi ile konuşup yollarımızı ayırdık" dedi.

Fenerbahçe alt yapıda yetişen Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Konyaspor, Denizlispor, Eskişehirspor, Adanaspor gibi kulüplerde futbol oynayan Fahri Tatan, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Erzurum'dan ayrılıp Sakaryaspor ile anlaştı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Turgay İPEK/ERZURUM, () -