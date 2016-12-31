DHA YURT BÜLTENİ - 8

Suriye sınırında çok sayıda patlayıcı ele geçti



ŞANLIURFA’nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırında 2 çuval içerisinde 16 kilo TNT ve çok sayıda patlayıcı malzemesi ele geçirildi.

Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı madde geçirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sınırda bulunan Akçakale İlçesi'nde çalışma yaptı. Ekipler yapılan çalışmada sınır hattında 2 çuval içerisinde 16 kilo toz TNT, 300 metre infilakli patlayici fitil, 36 elektrikli kapsulü, 6 basma tipi patlayici anahtar intihar yeleği butonu, 5 el bombası ve fünye ele geçirildi. Operasyonların devam ettiği ilçede gözaltı sayısı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen patlayıcıların görüntüsü

Haber: Ömer PINAR / AKÇAKALE (Şanlıurfa), () -

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Suriyeliler, yeni yılda ülkelerine dönmek istiyor

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde yaşayan Suriyeliler, yeni yılda evlerine dönmek istediklerini söyledi.İlçede Suriye'ye özgü tatlı üretip satan Suriyeli Bilal Ubed, iç savaş nedeniyle 5 yıl önce ailesi ile birlikte İdlib'ten Reyhanlı'ya geldiğini anlattı. Yeni yılda barış ve huzur dileyen Ubed, savaş sona ererse ülkesine dönmek istediğini belirtti. Lokanta işleten Şamil Saba da, umutlarını yitirmek istemediğini, yeni yılda kan ve gözyaşının akmadığı bir Suriye hayal ettiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Tatlıcı dükkanının görüntüsü

- Tatlıları hazırlarken görüntüsü

- İşyeri sahibinin konuşması

- Tatlılardan detay görüntü

- Yöresel yemek hazırlığı

- Lokantacının konuşması

- Yoldan geçen Suriyeliler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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Van Gölü'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

VAN'da bugün merkez üssü Van Gölü olan, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15.21'de merkez üssü Van Gölü olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, herhangi bir hasara neden olmadı.

Haber: Gülay KUYUCU/ VAN,()-

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Bodrum'da yılbaşı hareketliliği başladı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyenler, kentte soğuk bir hava ancak açık bir gökyüzüyle karşılaştı. Kentteki mağazalara uğrayan vatandaşlar, alışveriş yaparak ilçeyi gezdi.

Yeni yılı Bodrum'da geçirmek için kenti tercih edenler, soğuk havayla karşılaştı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu Bodrum'da, tatilciler açık bir gökyüzüyle moral buldu. Sabahtan itibaren başlayan hareketlilik, öğle saatlerinde de sürdü. Tatilciler, Bodrum'un dünya ünlü Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde ve Neyzen Tevfik Caddesi'ni yürüyerek gezdi, alışveriş yaptı.

Ayvalık'tan yılbaşı için 3 günlüğüne Bodrum'a eşi ve oğluyla birlikte tatile gelen Aygen Arslan, "Tatil amaçlı Bodrum'dayız. 3 gün kaçamak yapalım dedik. Bodrum'a ilk defa geliyoruz, çok güzel bir yermiş. İnşallah yazın da geleceğiz. 2016 ülkemiz için çok üzücü geçti. İnşallah 2017 çok güzel bir yıl olur" dedi. Eşi Gökay Arslan ise, "Artık güzel mutlu bir ülkede yaşayalım. Herkes sevgi saygı çerçevesi içinde yaşasın. İyi yıllar" dedi.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNİ BODRUM'DA ALDI

Milas'tan günübirlik misafirleri ile birlikte Bodrum'a gezmeye gelen Halil Çetinkaya, Milli Piyango şansını, Bodrum'da denedi. Milli Piyango bileti alan Çetinkaya, "İnşallah uğurlu gelir. Misafirlerimizle beraber Bodrum'a gezmeye geldik. Günü burada geçirip tekrar Milas'a döneceğiz. Herkese iyi yıllar diliyorum" dedi.

Denizli'den tatile gelen Yusuf İncekara, "2017'de umutlu sağlıklı ve mutlu günler geçirmemizi temenni ederim. İnşallah daha huzurlu bir şekilde ailece, torunlarla, terörsüz bir hayat geçirmemizi dilerim. 2017 hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

BAŞKANDAN YENİ YIL TEMMENNİSİ

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ise yeni yıl nedeniyle yazılı basın açıklaması yaptı. Kocadon, "2016 yılında yaşanan zor süreçlerin bir an önce son bulması temennisi ile birlikte 2017 yılının ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesi diliyorum. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakmaya hazırlandığımız 2016 yılında maalesef birçok üzücü olayla karşı karşıya kaldık. 2017'nin barışın yılı olmasını istiyorum. Sevgimizi önce ailemizden başlayarak arkadaşlarımızla, çevremizle ve tüm dünyayla paylaşmaya gayret ettiğimizde inanıyorum ki, bu sevgi çemberi tüm dünyayı saracak. Böylece gelecek nesiller için güzelliğin hakimiyetinde, karanlıkların aydınlandığı umut dolu bir yaşamı kucaklayabileceğiz. Ülkemizdeki huzur devam ettiği ve halk olarak birbirimize kenetlendiğimiz sürece hiçbir olumsuz durum bizi millet olmaktan yoksun bırakamaz. Her yeni yıl bizler için yeni bir umut, azim ve güçtür. Bu umut, azim ve güç ile 2017 yılında da Bodrum Belediyesi olarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kumbahçe sahilindeki kafeteryalar ise soğuk hava nedeniyle boş kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yürüyüş yapanlardan.

- Ailesiyle milli piyango bileti çekenler ile röp

- Neyzen Tevfik Caddesi'nde yürüyüş yapanlardan.

- Genel detay şehir görüntüsü,

- Ayvalık'tan yılbaşı tatili için üç günlüğüne Bodrum'a eşi ve oğlu ile birlikte gelen Aygen Arslan ile röp.

- Milas'tan günübirlik misafirleri ile birlikte Bodrum'a gezmeye gelen Halil Çetinkaya ile röp

- Çeşitli röportajlar vardır

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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Şırnak'ta sokağa çıkma yasağına yılbaşı düzenlemesi



ŞIRNAK Valiliği, halkın yılbaşını güven içerisinde ve rahatça geçirmesi için merkez, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde kısmen devam eden sokağa çıkma yasağına 1 gün süreyle düzenleme getirdi.

Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez,Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonu neticesinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini rahatça kullanacağı, asayiş ve huzur ortamı sağlanmış olup, kamu düzenine yönelik güvenlik güçlerimizce uygulanan tedbirlerin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi amacıyla kısmi olarak il merkezinde 22.00- 05.00 saatleri, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerimizde 23.00- 02.30 saatleri arasında devam eden sokağa çıkma yasağı; 31.12.2016 Cumartesi günü yılbaşı münasebetiyle il merkezinde 01.00- 05.00 saatleri, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerimizde ise 01.00- 02.30 saatleri olarak bir gün süreyle değiştirilmiştir" denildi.



Haber: ŞIRNAK, ()-

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Kars’ta 441 şişe kaçak votka ele geçirildi



KARS'ta yılbaşı öncesi kaçak içki yapanlara ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 441 şişe kaçak votka ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak alkol satanlara ve yapanlara yönelik operasyon yaptı. Kent merkezindeki bir çay ocağında 441 şişe kaçak votka, 2 kuru sıkıdan çevirme silah ele geçirildi. Operasyonda, C.U., ile yabancı uyruklu H.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber: KARS,()-

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Çalılıklardan çıkan avcıyı domuz sanıp öldürdü



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde ava çıkan 34 yaşındaki Kenan Atalay, karşılaştığı diğer avcının domuz sanarak tüfekle ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Sandıklı'ya bağlı Çamoluk ve Kızılca köylerinden bu sabah domuz avına çıkan 2 ayrı grup, öğle saatlerinde Sorkun Köyü Kestel Barajı yakınlarında karşılaştı. İddiaya göre birbirinden habersiz gruptakilerden İbrahim Ç., diğer gruptaki Kenan Atalay'a çalılıkların arkasından çıktığı sırada domuz sanarak ateş etti. Kenan Atalay, göğsüne isabet eden domuz kurşunuyla ağır yaralanırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

AMBULANS HELİKOPTERDEN YARDIM İSTENDİ

Karla kaplı bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Aralarında paletli kar aracının da bulunduğu araçlarla bölgeye ulaşan ekipler Kenan Atalay'ın durumunun ciddi olması üzerine ambulans helikopterden yardım istedi. Afyonkarahisar merkezden havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter kısa sürede bölgeye indi. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Atalay ambulans helikopterle Sandıklı'ya getirildi. Atalay'ın cesedi otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. İbrahim Ç., jandarma tarafından gözaltına aldı.

Haber: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () -