DHA YURT BÜLTENİ-8

1)TUNCELİ ÇATIŞMA: 1 ASKER ŞEHİT, 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



TUNCELİ kırsalında barınan PKK ve diğer terör örgütlerinin kış üstlenmesine yönelik başlatılan operasyonda merkeze bağlı Atadoğdu Köyü yakınlarında çatışma çıktı. Çatışmada uzman çavuş şehit olurken, 1'i kadın 2 terörist öldürüldü. Bölgede çatışma devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde, PKK ve diğer terör örgütlerinin kış üstlenmesine yönelik başlatılan, havadan helikopter ve insansız hava araçlarının da katıldığı operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Atadoğdu Köyü yakınlarındaki Çat Deresi mevkisinde operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile teröristler arasında bugün öğlen saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada, ilk ateşte ağır yaralanan uzman çavuş, askeri helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, ancak yapılan müdahale rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Devam eden çatışma bölgesine eğitimli komandolar sevk edilirken, Kobra helikopterler de teröristlerin kaçış güzergahlarını yoğun bomardıman altına aldı. Halen devam eden çatışmada, 1'i kadın 2 terörist öldürüldü.



-Güvenlik - Türkiye-Tunceli - TUNCELİ, ()-

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2)EL BAB ŞEHİDİ ASTSUBAY FURKAN YAVAŞ'I, AİLESİ EL ELE UĞURLADI - EK

GÖZ YAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında El Bab'ta şehit olan bordo bereli askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş için Gaziemir'deki Gülhane Camisi'nde, yağmur altında düzenlenen cenaze törenine baba Süleyman Sırrı Yavaş, anne Zeynep Yavaş, kız kardeşi Nisa Garipoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli ve Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ile çok sayıda askeri yetkili ile vatandaşlar katıldı. Öğlende kılınan cenaze namazından sonra şehit askerin tabutunu silah arkadaşları omuzlarına aldı. Şehit cenazesi top arasında taşındığı sırada acılı ailesi, el ele yürüdü. Tören katılan vatandaşlar da, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Şehidim hakkını helal et bize" sloganı attı. Şehit bordo bereli Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın cenazesi, Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü



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-Cenaze namazından görüntü.



-Tabutun taşınmasından görüntü.



-Vatandaşlardan görüntü.



-Ailesinin görüntüsü.

Haber: Taylan YILDIRIM. Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR ()

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3)CHP'Lİ SUCU: ASGARİ ÜCRETİN BİN 300 LİRA OLMASI İNSANLIK DIŞI DURUM

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 432 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 665 lira iken asgari ücretin bin 300 lira olması insanlık dışı bir durum olduğunu söyledi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, parti binasında hükümet ile sendikalar arasındaki asgari ücret zammı görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Hayri Sucu, asgari ücretin bin 300 Türk Lirası olmasında, CHP'nin son seçimlerde asgari ücretin bin 500 Türk Lirası olacağı vaadinde bulunmasının etkili olduğunu kaydetti. Sucu şunları söyledi:

"7 Haziran seçimlerinden hüsranla çıkan Ak Parti, aylarca kaynak nerede diye sorarken bir anda o kaynağı bulmuştur ve asgari ücreti zoraki de olsa bin 300 lira yapmak durumunda kalmıştır. Ancak dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 432 lira iken, yoksulluk sınırı 4 bin 665 lira iken, asgari ücretin bin 300 lira olması çok açık bir şekilde insanlık dışı bir durumdur. Bir kişinin geçim ücretinin bin 762 lira olduğu ülkede, asgari ücretin bin 300 lira olması, insanlara yeme, içme, giyinme ve ısınma demektir. İktidar asgari ücretin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu söyleyerek gerçekleri çarpıtmaktadır. Halbuki önemli olan asgari ücretin ne kadar olduğu değildir, önemli olan asgari ücretin alım gücüdür. Asgari ücretin satın alma gücüne göre bakıldığında Türkiye 26 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkesi arasında 20'inci sıradadır."



Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Hayri Sucu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: AHMET SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 244 MB

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4)KARTALKAYA YILBAŞINDA TAMAMEN DOLU

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 95'e ulaştı. Yılbaşını Kartalkaya’da geçirmek isteyen 1 kişi 2 gece için 1200 TL ödeyecek.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Müşterilerine yılbaşını da kapsayan 2, 3, 4, 5 günlük paketler sunan otellerin doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kayak merkezinde yılbaşını geçirecek tatilciler için oteller özel programlar hazırladı. Otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler, yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek girecek. Yılbaşını Kartalkaya'da geçirmek isteyen 1 kişi 2 gece için 600 TL ödeyecek. 2 kişilik bir oda fiyatı ise 2 bin 400 TL.

Grand Kartal Oteli Genel Müdürü Emir Aras, yılbaşı rezarvasyonlarının yüzde 95 oranında dolduğunu söyledi. Aras şöyle dedi:

"Yılbaşının Cumartesi gününe gelmesi buraları zorladı. Herkes izin alamıyor. Yılbaşında dışarıda çok büyük bir havai fişek ve ışık gösterisi olacak. Dışarıda ateş yakılacak. İçeride canlı müzik yapılacak. Kar durumu da kayak için son derece uygun. 1 metrelik kar var. Tatilciler, Türkiye'nin en uzun pistlerinde kayak yapmanın keyfini yaşayacak."

Görüntü Dökümü



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-Kayak yapanlar



-Telesiyejlerden görüntüler



-Otel Müdürü Emir Aras ile röportaj



-Detaylar

Süre: 05.38 Boyut: 188.8 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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5)FESLİKAN YAYLASI'NDA MAHSUR KALANLARI AKUT KURTARDI

ANTALYA'da Feslikan Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 6 kişi, AKUT Antalya Birimi tarafından kurtarıldı.

Konyaaltı İlçesi Feslikan Yaylası'nda arıcılık yapan Hazım Coşkun, dağlık alana bıraktığı arı kovanlarını, kar yağışı nedeniyle almak için gitti. Arı kovanlarının bulunduğu bölgeye giden Hazım Coşkun ve beraberindeki 5 kişi, kar yağışı ve tipi nedeniyle geri dönemedi. Geceyi buradaki kulübede geçiren Hazım Coşkun, kar nedeniyle yolun da kapanması üzerine jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, AKUT Antalya Birimi'nden yardım talep etti.

Acil çağrı üzerine Akdeniz Off-Road Grubu üyesi ve AKUT gönüllüleri Osman Gökçenoğlu, Güçlü Gönültaş ile Hayrettin Telci'ten oluşan ekip, bölgeye gitti. Saat 16.00 sıralarında off-road araçlarıyla bölgeye ulaşan AKUT ekibi, 6 kişiyi de tahliye etti.Kurtarma operasyonunu yöneten AKUT gönüllüsü Osman Gökçenoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 6 kişinin sağlıklarının iyi olduğunu belirtti. Hazım Coşkun ve yanındakilerin geceyi kulübede geçirdiğini anlatan Osman Gökçenoğlu, "Yiyecek, içecek ve yakacakları olduğu için sıkıntı yaşamamışlar. Sadece bulundukları bölgeden çıkamamışları. Önce onları sonra da araçlarını kurtardık" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerin karlı yoldan giderken görüntüsü

- Röp:Hazım Coşkun

- Araçlar çekilirken görüntü

- Detay

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: ANTALYA-)

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6)HIRSIZ GARDIROBUN ÜZERİNDE YAKALANDI

ANTALYA'da dört katlı binanın aydınlatma boşluğundan tırmanarak son katındaki M.E'ye ait daireye giren 29 yaşındaki A.N.U., yatak odasında gardırobun üzerinde yakalandı.

Polisi alarma geçiren olay Kepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi 2317 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın açık kapısından girdikten sonra aydınlatma boşluğuna geçen A.N.U., 4'üncü kata çıkarak banyo penceresinden avukat M.E.'ye ait daireye girdi. Apartman sakinleri, aydınlatma boşluğundan gelen sesler üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Hırsızın olduğu düşünülen evin sahibi avukatın açtığı daireye giren polis ekipleri, arama sonunda bulamadıkları şüphelinin duyabileceği şekilde "Kimse yok gidelim" diye seslendi. Polisin gittiğini düşünen şüpheli, panjur altından bakınca evde olduğu tespit edildi. Evde yeniden arama yapan polis, A.N.U.'yu yatak odasında bulunan gardırobun üzerinde saklanırken yakaladı. Şüphelinin tüm odaları karıştırdığı ve kumbarada bulanan 500 TL ile ziynet eşyalarını çaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin Muratpaşa İlçesi sınırlarında 13 evden hırsızlık yaptığı belirlendi. İfadesi sonrasında adliye sevk edilen A.N.U. tutuklandı.

Görüntü Dökümü



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- Polisin eve girmesi



- Evde arama yapması



- Gardırobun üstünde saklanan hırsızın bulunması

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA, ()

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7)GİZEM, 3 SAATTE SKOLYOZDAN KURTULDU

ANTALYA'da 12 yaşındaki Gizem Yılmaz'ın omurga kamburluğu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde 3 saatlik operasyonla giderildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Serdar Akalın, çocukluk çağında oluşan skolyoz (omurga eğriliği) hastalığının tedavisi için, dünyanın sayılı merkezlerinde uygulanabilen ileri teknoloji 'manyetik rod' (metal hidrolik çubukların kemiğe yerleştirilmesi) yöntemini uyguladıklarını söyledi.



Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez 2008 yılında kurulan eğitim kliniğinde göreve başladıklarını söyleyen Doç. Dr. Serdar Akalın, "2012 yılında polikliniğimizde haftanın iki günü omurga ve ağrılı bel hastalıkları polikliniği olarak hizmet veren bir poliklinik kurduk. Haftanın iki günü toplam 150 hastaya, yılda 6-7 bin hastaya omurga hastalıkları için hizmet veriyoruz. Bu hastaların ağır olan 250'sine ameliyatla müdahale edip tedavilerini yapıyoruz. Ameliyatlarımızı yüksek teknoloji ile yapıyoruz. Alınan olumlu sonuçlar nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından hasta kliniğimize gelerek tedavi olmak istiyor. Hastalar internet vasıtasıyla ulaşıyor. Özellikle tedavi gereken skolyoz, kamburluk hastalıkları, ağrılı bel sendromları, dar kanal gibi hastalıkları burada teşhis ediyor ve tedavilerini yapıyoruz" diye konuştu.



İLERİ SEVİYEDEKİ SKOLYOZA TEDAVİ



Polikliniğe kamburluk şikayetiyle başvuran son hastalarının Gizem Yılmaz olduğunu söyleyen Doç. Dr. Akalın, "Gizem'in hastalığı 2 yaşında teşhis edilmiş, ancak bize 12 yaşının sonlarına doğru başvurdu. Kendisinde ileri seviyede skolyoz hastalığı vardı. Ön araştırmaları yaptıktan sonra hastaya cerrahi müdahaleyi teklif ettik. Yaklaşık bir hafta önce ameliyat yaptık. Şu an iyi durumda. Gizem artık ayakta rahat ve deformitesi düzelmiş durumda. Hayatından memnun, birkaç gün içinde taburcu edilecek" diye konuştu.



FELÇ KORKUSUYLA AMELİYAT ERTELENDİ



Doğduğundan beri bu hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Gizem Yılmaz, "Çok doktora gittim, ancak tehlikeli olur diye müdahale edemiyorlardı. Felç kalmam söz konusuydu. Fazla umudum yoktu. Fakat Serdar hocamızın daha önce yaptığı ameliyatları ve sonuçlarını görünce ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyata girerken ben hariç herkes korkmuş. Ben çok cesaretli bir insanım. Beni ameliyat yapıp belimi düzelttiği için kendisine teşekkür ediyorum. Ankara'da yaşıyorum, Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu öğrencisiyim" diye konuştu.



KORSEYLE AYAKTA KALABİLİYORDU



Okulda arkadaşlarıyla sosyalleşememekten şikayetçi olduğunu, korse giyerek ayakta kalabildiğini söyleyen Gizem Yılmaz, şöyle konuştu:



"Okulda arkadaşlarımla oynarken çok zorlanıyordum. Sırtımın rahatsızlığı nedeniyle korse kullanıyordum. Çok zorlanıyordum, oturup kalkmak bile benim için mümkün olmuyordu. Düştüğümde yerden kalkamıyordum. Daha sonra yapılan tetkiklerde taktığım korsenin hiçbir faydası olmamış. Okulda arkadaş çevremden bu hastalığımı bilmiyorlardı. Bana 'tahta belli' adını takmışlardı. O gün eve döndüm ve 'Bir daha okula gitmeyeceğim' dedim, çok üzülmüştüm. Ama onlar da küçüktü ve benim hastalığımın ne olduğunu bilmiyorlardı. İstediğim kıyafetleri özgürce, mutlulukla giyemiyordum. Dar kıyafetler giydiğimde kamburum çıkıyordu. Bol ve salaş kıyafetler giyiyordum. Allah'a şükür şu an giyebiliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte sağlıklı olurum ve istediğim kıyafeti giyebilirim. Doktorumun sayesinde mutluyum huzurluyum."

Görüntü Dökümü



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RÖP 1: Doç. Dr. Selin Akalın



RÖP 2: Gizem Yılmaz



Hastane dış plan görüntü



132 // 4.9

HABER-KAMERA: Erol AKKIR-ANTALYA-)

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8)SURİYELİ 3 MÜLTECİ ÇOCUK DUMANDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

MUĞLA'nın Kavaklıdere İlçesi'nde, odun sobasından çıkan yangında dumandan zehirlenen Suriyeli 3 mülteci çocuk, yaşamını yitirdi.

Ortaköy Mahallesi'nin Karanlıdere Mevkii'nde bulunan 3 katlı bir evin 2'inci katında yaşayan Suriyeli İman Bazzara adlı kadın, bu sabah 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra, evde uyuyan diğer 3 çocuğuna süt almak için civardaki bir çiftliğe gitti. Çocukların evde yalnız kaldığı o anlarda, saat 09.00 sıralarında, odun sobasından yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler, yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye, büyümeden yangını söndürdü. Ancak dumandan zehirlenen Abbdurrezzak Azizi (5), Merva Azizi (8) ve Farah Azizi'nin (3) öldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocukların cesetleri, Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların annesi İman Bazzara, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cavit AKGÜN- Cavit YILDIRIM / MUĞLA, ()

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9)İÇKİLERİ YOLCULARDAN ALIP, İÇ PİYASAYA SATMIŞLAR



YOLCULARDAN ALDIKLARI İÇKİLERİ PİSAYADA SATAN 6 GAR GÜVENLİK MEMURU TUTUKLANDI

EDİRNE'de Kapıkule Gar Gümrüğü'nde güvenlik memuru olan şüphelilerin, trenle gelen kaçak malların geçişine izin vererek, karşılığında topladıkları kaçak içkileri iç piyasa sattığı ortaya çıktı. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden güvenlik memuru 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve depolarında ise 751 şişe içki ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Tren Garı'nda görevli güvenlik memurlarının piyasaya kaçak içki sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen hafta operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında İstanbul ve Edirne'deki gar gümrüğünde görevli güvenlik görevlisi ile kaçak içkileri satın aldığı tespit edilen işyeri sahiplerinin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.



6 GÜVENLİK MEMURU TUTUKLANDI



Emniyette ifadeleri alınan 19 şüpheli serbest bırakılırken, suçlamaları kabul etmeyen 10 şüpheli dün Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Gece yarısına kadar süren sorgulamanın ardından Kapıkule Gar Müdürlüğü'nde güvenlik memurları İsmail Aktay, Mustafa Şandır, Ali Yoldaş, Mehmet Fermancı, Serkan Özdemirel, İstanbul Sirkeci Garı'nda memur olan Tevfik Taşkın sevk edildikleri mahkemece 'teşekkül halinde gümrük kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Garda güvenlik memuru olan Hilal Ç. ve şüpheliler Ahmet K., Hakan A. ile Ferdi S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



751 ŞİŞE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin içkileri saklamak için kullandıkları ev ve depo içerisinde 751 şişe içki, 35 kilo el yapımı şarap, 56 adet elektronik sigara, 53 adet tabaca fişeği, 9 adet tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 200 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 32 Bulgaristan içki bandrolü, 140 Euro da para ele geçirildi.



YOLCULARDAN ALIP İÇ PİYASAYA SATMIŞLAR

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tren garında güvenlik memuru olarak çalışan şüphelilerin, kaçak malların geçişlerine izin vererek menfaat sağladıkları, yolcu beraberinde gelen içkilere 'imha edeceğiz' diyerek el koydukları ve daha sonra piyasada içkileri 50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarda sattıkları tespit edildi.

Görüntü Dökümü



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-Polis araçlarının adliye gelişi



-Şüphelilerin adliyeye girişi



-Edirne Adliyesi



-Ele geçirilen içkilerin fotoğrafları

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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10)TAKLİT AYAKKABIYA JANDARMA BASKINI

İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki bir imalathaneye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 95 bin lira tutarında, ünlü firmalara ait ayakkabı markalarının taklitlerini ele geçirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak üretim ile taklit ürün ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bornova'nın Gökdere Mahallesi Gökdere Caddesi'nde faaliyet gösteren bir imalathaneye, dün (salı) operasyon düzenledi. Operasyona, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. İmalathanedeki aramada, dünyaca ünlü tanınmış markalar basılan taklit ayakkabı, ayakkabı tabanı, etiket ve ayakkabı kutuları ele geçirildi. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olarak imal edildiği tespit edilen malzemelerin piyasa fiyatının yaklaşık 95 bin lira olduğu belirtildi. Gözaltına altına alınan M.Ç., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşletme mühürlenirken, ele geçirilen mamul ve yarı mamul ürünler ise Bornova İcra İflas Malları Merkez yediemin deposuna gönderildi. Baskı makineleri ve ayakkabı kalıpları ise işletme sahibi M.Ç.'ye teslim edildi.

Görüntü Dökümü



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- İmalathaneye yapılan operasyondan görüntü



- Yapılan aramadan görüntü



- Sahte ürünlerden görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, ()

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11)ADANA'A UYUŞTURUCU TACİRLERİNE BASKIN

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 torbacı yakalanırken satışa hazır 512 paket esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan İlçesi'nin Hürriyet ve Çamlıbel Mahallelerine operasyon yaptı. Polis karşılarında gören uyuşturucu satıcıları ara sokaklara girerek kaçmak istedi. Polis uyarı ateşi açtığı operasyon güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, uyuşturucu sattığı belirlenen Ferdi Y. (26), O.A. (16), O.Ö. (16), F.K. (16), Uğur Can E. (18), Anıl Alişan Y. (24), Mustafa T. (27) ve Emrah O.'yi (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin n üzerinde, evlerinde ve sokakta yapılan aramalarda ise 512 paket esrar, 504 cinsel içerikli hap ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler O.A., O.Ö., Uğur Can E., Anıl Alişan Y., Mustafa T. ve Emrah O. tutuklandı, Ferdi Y. ve F.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



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(Polis Kamerası)



- Polislerin ellerinde silahla şahısların arkasından koşması



- Silah sesleri



- Bir şahsın polis tarafından yakalanması



- Gözaltına alınan şahısların polis aracına bindirilmesi



- Duvar deliğine konulmuş narkotik madde



- Ele geçirilen narkotik maddelerden detaylar



- Zanlıların polis aracından indirilmesi



- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılan zanlıların polis aracına bindirilmesi



- Polis aracının gidişi

SÜRE: 02'32" BOYUT: 284 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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12)FETHİYE'DE 9 KİŞİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 260 mülteciyi yasa dışı yollardan İtalya'ya götürmeye hazırlandıkları sırada jandarma tarafından yakalanan 11 şüpheliden 9'u, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 25 Aralık'ta, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takip ettiği 'Hebatallah' isimli tekneye, Çığlık Koyu'nda operasyon düzenledi. Suriye, Pakistan, Sri Lanka, Filistin, Eritre, Lübnan, İran ve Irak uyruklu 148 mülteci teknede, minibüslerle koya getirilen 112 mülteci ise tekneye binmeye hazırlanırken yakalandı. Mültecileri ilçeye getiren ve tekneyle yurt dışına götürmeye hazırlanan kaptan ve organizatörlerin de aralarında bulunduğu 1'i Suriyeli, 10'u Türk toplam 11 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından dün (salı) adliyeye sevk edildi. Organizatör olduğu öne sürülen Osman K. (51) ve Suriyeli tekne kaptanı İmmad S. (31) ile birlikte Emrullah D. (29), Veli K. (39), Özgür A. (27), Murat Y. (33), Özgenç E. (37), Samet M. (29) ve Akif P. (47), 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' suçundan tutuklandı. İbrahim H. (41) ve Hasan Ç. (32) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü



- Fethiye Adliyesi'nden dış plan

(KJ Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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(ÖZEL)



13) 5 GÜNDE 2’NCİ KEZ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

ŞANLIURFA’da, kimliği belirsiz kişilerce 5 gün önce otomobilinde tabancayla ayağından yaralanan Mehmet Ali Doğanlar, bugün taburcu olduğu hastaneden eve gittiği sırada 2’nci kez silahlı saldırıya uğraması sonucu ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen cumartesi günü Karaköprü semtinden kent merkezine giden Mehmet Ali Doğanlar yönetimindeki 06 BJ 0079 plakalı otomobilin önü kimlikleri belirsiz kişiler tarafından başka bir otomobille kesilerek durduruldu. Otomobillerinden inen şüpheliler, üzerlerinde taşıdıkları tabancayla otomobile peş peşe ateş ederek sürücü Doğanlar'ı yaralayıp kaçtı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen Mehmet Ali Doğanlar, öğle saatlerinden taburcu edildi.



İKİNCİ KEZ SALDIRIYA UĞRADI



5 gün hastanede yatan ve bugün taburcu olan Mehmet Ali Doğanlar'a evinin bulunduğu binanın önünde kendisini takip eden ve plakası alınamayan otomobilden inen kişiler tarafından peş peşe ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan Doğanlar, çağrılan ambulansla yeniden taburcu edildiği hastaneye götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan Doğanlar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis, ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan Doğanlar'ı yaralayıp kaçan şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



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-Yerde yatan yaralı



- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi



- Yaralıyı ambulansa taşınması



- Yerde bulunan boş kovanlar



- Polis ekiplerinin vatandaşları uzaklaştırması



- Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 175 MB



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14)FIRAT KALKINMA AJANSI BÖLGE TOPLANTISI ELAZIĞ'DA YAPILDI

ELAZIĞ, Malatya, Bingöl ve Tunceli Valileri, Belediye başkanları, il Genel meclisi başkanları ve Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarının katıldığı Fırat Kalkınma Ajansı'nın son toplantısı Elazığ'da Vali Murat Zorluoğlu'nun başkanlığında yapıldı.



Valilik konferans salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, gelecek yılın bütçesini belirleyeceklerini belirterek, "Bu yılın son toplantısında esasında ana gündemimiz 2017 yılında ajansımızın bütçesi ile çalışma programı olacak. Ancak bununla birlikte 2016 yılında yaptıklarımızı da bir genel değerlendirme yapacağız. Yine bu günki toplantıda doğrudan destek faaliyeti adı altında ajansımıza yapılan müracaatları da karara bağlayacağız. Malumunuz 2017 yılı, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerimiz için ayrıca çok önemli. Çünkü hükümetimizin başlattığı cazibe merkezi iller programı var. Bu destek projesine saydığım illerden başka bir de Adıyaman da katıldı ve inşallah çok kısa bir süre içersinde bu cazibe merkezi iller destek programının ana unsurları ayrıntılarıyla birlikte hükümetimiz tarafından karar bağlanacak. Ayrıca bölgemiz yeniden güçlü bir şekilde yatırımcılar için daha cazip bir bölge olacak. Bizler Kalkınma Ajansı olarak da bu süreci yakından takip ediyoruz. Fırat Kalkınma Ajansı bölge illerinde daha fazla yatırım gerçekleştirebilmesi, daha fazla yatırımcının ilgisini çekebilmek için yoğun bir gayret sarf ediyor. Bölgemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi için önemli bir takım çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah cazibe merkezi iller programıyla Fırat Kalkınma Ajansı da bu çabalarını daha da yoğunlaştıracak ve illerimiz bir bütün olarak bir bölge olarak inşallah önümüzdeki yıllarda daha da gelişecek ve kalkınacak. Toplantımızın illerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



Vali Zorluoğlunun konuşmasının ardından Fırat Kalkınma Ajansı'nın toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü



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-Valilerin toplantıya girmeleri



-Toplantıdan detay



-Vali Murat Zorluoğlu'nun konuşması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-

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15)HASTANE KORİDORLARINDA ÇOCUKLAR BİSİKLET SÜRÜYOR

ÇORUM Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk servisine, bisikletler alındı. Doktor ve iğne korkusunu atlatmaları için hastane yönetimi tarafından alınan bisikletlerle hastane koridorlarında gezen çocuklar, hem tedavilerini sürdürüyor hem de eğleniyor.



Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilginç bir uygulama hayata geçirildi. Çocuk servisinde tedavi gören çocuklar için bisikletler alındı. Balonlarla süslenen bisikletleriyle bir yandan kollarına takılan serumlarla tedavi olan çocuklar bir yandan da hastane koridorlarında pedal çevirerek keyifli zaman geçiriyor.



Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı ve Hastane yöneticisi Doç. Dr. Sinan Zehir yeni uygulama hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Hastane yöneticisi Doç.Dr. Sinan Zehir, hastaneye gelen çocukların tedavi sırasında korku yaşadıklarına dikkat çekerek, “Özellikle damar yolu açma ve serum takma işlemi aileler ve sağlık personeli için sıkıntı oluyordu. Biz bu sorunu çözmek ve çocuklar için tedavi sürecini daha eğlenceli hale getirmek amacıyla çocuk servislerine bisikletler aldık. Bu bisikletlere serum askılığı monte edilerek, çocukların bisikletler üzerinde tedavi görmesini sağladık. Çocuklar artık hem tedavi görüyor, hem de eğleniyorlar. Hepimizin canı olan çocuklarımız için ne yapsak az. Bundan sonraki süreçte hem hastanede hem de çocuk servisinde birçok yenilikleri hayata geçireceğizö dedi.



Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı’da çocuklara önem verdiklerini kaydederek, “Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Bu uygulama için yöneticilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederizö diye konuştu.



Çocuk servisinde görevli hemşireler ve refakatçi aileleri de uygulamadan memnun. Aileler, çocukların 5-6 saat süren serum tedavisi sırasında artık sıkılmadıklarını söyledi.



Çorum Eğim ve Araştırma Hastanesi’nde bisiklet uygulamasının yanı sıra çocuk oyun alanı kuruldu. Çeşitli oyun gurupları ve oyuncaklarla donatılan çocuk oyun odasında, hastanede tedavi gören çocuklar eğlenceli dakikalar geçiriyor. Kitap okuyarak zaman geçirmek isteyenler içinde kitaplık kuruldu. Çocuklar buradaki hikaye kitapları ile hem zaman geçiriyor hem de okuma alışkanlıklarını geliştiriyor.

Göründü Dökümü :



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- Çocuklardan detay



- Bisiklet süren çocuklar



- Detaylar



- Röportaj

(SÜRE : 4 dk - BOYUT:185 MB)

Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR/ÇORUM,() -