DHA YURT BÜLTENİ-8

OTOYOLDA KAZA VE KAR ÇİLESİ (EK)



15 SAAT SONRA OTOYOL AÇILDI

Ankara-Adana otoyolunun Pozantı İlçesi yakınlarındaki kaza nedeniyle dün sat 23.00 sıralarında kapanan yol, Karayolları ve belediye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu saat 14.00 sıralarında açıldı. Onlarca kilometre araç kuyruğu olan yolda 15 saat mahsur kalanlar ise kar uyarısına rağmen gerekli önlemlerin alınmamasına tepki gösterdi.

SÜRÜCÜLER: NE TUZLAMA VAR NE ZİNCİR

Kar altında otoyolda büyük sıkıntılar çeken sürücüler, yolda dona karşı tuzlamaya rastlamadıklarını, birçok araçta kar lastiği ve zincir bulunmadığı öne sürdü. Meteorolojinin kar yağışı ve don ile ilgili uyarı yapmasına karşın bu kontrollerin yapılmamasını eleştiren sürücü ve yolcular, "İlgililerin ihmali yüzünden sabaha kadar kar altında mahsur kaldık" dedi.

ADANA /)

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2)GAZİANTEP'TEN, SURİYE'YE 5 KAMYON YARDIM

GAZİANTEP'te merkez Şahinbey Belediyesi tarafından gıda ve giyecek gibi malzemelerinin bulunduğu 5 kamyon yardım Suriye’ye gönderildi. Şahinbey Belediyesi, Suriyeli ihtiyaç sahiplerinin kış mevsiminde karşılaştığı zorlukları gidermelerine yardımcı olmak için 5 kamyon gıda ve kıyafeti Yeşil Vadi Parkı'nda düzenlediği törenle Suriye'ye gönderdi. Kamyonların uğurlanması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Suriye'deki iç savaşın biran öncesi bitmesini ve insani dramın sona ermesini dileyerek, "Yanı başımızda Suriye'de 6 yıldır süren bir savaş var. Kış aylarındayız, hava şartları çok kötü. Bu yüzden kışın ihtiyaç duyacakları malzemeleri Suriyeli kardeşlerimize gönderiyoruz. 5 kamyon malzememizi AFAD ve Gaziantep Müftülüğü koordinesinde Suriyeli kardeşlerimize dağıtacağız" dedi.



Yardım kamyonları yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından edilen dua ardından yola çıkarıldı.

Görüntü Dökümü



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- Yardım kamyonları



- Mehmet Tahmazoğlu'nun konuşması



- Kamyonların uğurlanması



- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 155 MB

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3)HANİFİ ÖKSÜZ'ÜN ACI GÜNÜ

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Öksüz'ün babası 93 yaşındaki Hüsnü Öksüz yaşamını yitirdi. Öksüz, kılıan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KİPAŞ Holding Kurucu Üyelerinden olan Hüsnü Öksüz, tedavi gördüğü Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Öksüz'ün ölümü başta ailesi olmak üzere iş dünyası ile KİPAŞ çalışanlarını yasa boğdu.

Hüsnü Öksüz'ün cenazesi hastane morgundan alındıktan sonra Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Öksüz ailesi, protokol üyeleri, sanayici ve iş adamları ile siyasi parti, STK temsilcileri çok sayıda vatandaş katıldı.

Havanın yağmur olması nedeniyle törene katılanların tamamına yakını cenaze namazını cami içerisinde kıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Hanifi Öksüz babasının tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı. Hüsnü Öksüz, götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenazenin defnedilmesinin ardından Öksüz Ailesi Gaziantep karayolu üzerindeki KİPAŞ Holding'e geçerek taziyeleri kabul etti. Öte yandan ailenin cenazeye çelenk göndermek yerine bağış yapmalarını istemesi üzerine birçok kişi Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Tabutun arkasında saf tutanlar

- Hanifi Öksüz (Gözlüklü olan)

- Öksüz'ün dua etmesi

- Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Cenazenin taşınması

- Öksüz'ün babasının tabutunu taşıması

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Öksüz'ün taziyeleri kabul etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95.6 MB

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4)YANKESİCİ KADINLAR YAKALANDI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde yankesicilik ve işyerinde hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen 3 kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'den geldikleri belirtilen Ş.N.A., G.K. ve Ö.Ç.K. adlı 3 kadın iddialara göre Tavşanlı İlçesinde 4 işyerinden hırsızlık, semt pazarında da 2 yankesicilik olayına karıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Ş.N.A., G.K. ve Ö.Ç.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 3 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:



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-Şüpheli kadınların polis merkezinden çıkartılırken,



-Kadınların ekip araçlarına bindirilmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)



Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya),()

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5)TARSUS'TA KURTULUŞ COŞKUSU

MERSİN’in Tarsus İlçesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’nci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlarken bazı etkinlikler yağışlı hava nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Törene Kaymakam Vekili Ayhan Bayhan, AK Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erin, Emniyet Müdürü Salim Çakan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Kutlamalar kapsamında gazilerin Cetvel Köprübaşında karşılanması yağmur yağışı nedeniyle iptal edildi. Tören daha sonra Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtına çelenk sunumu ile devam etti. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli bir manga asker saygı atışı yaptı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi. Etkinliklerin devamı ise Kapalı Spor salonunda gerçekleştirildi. Burada konuşan Belediye Başkanı Şevket Can, bu yıl etkinlikleri, Türkiye’de yaşanan olaylar nedeniyle buruk bir şekilde kutladıklarını söyledi.



Kutlama programı öğrencilerin şiir okuması, Adana Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı konseri ile devam ederken, kutlamalara katılan gaziler ellerinde Türk bayrakları ile oyunlar oynayıp kurtuluş kutlamalarına renk ve coşku kattılar.

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), ()

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6)ÖĞRENCİLERE BİLİNÇLİ TÜKETİCİ SEMİNERİ

MANAVGAT Kaymakamlığı Tüketici Hakları Bürosu tarafından öğrencilere bilinçli tüketici olma konusunda seminer verildi.

Manavgat Kaymakamlığı toplantı salonunda Özel Antalya Yeditepe Manavgat İlkokulu öğrencilerine Tüketici Hakları Birim sorumlusu İbrahim Akdeniz tarafından verilen seminerde 'bilinçli tüketici nasıl olmalıdır' anlatıldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği seminerde, İbrahim Akdeniz, alışverişe çıkarken mutlaka ihtiyaç listesi oluşturulması gerektiğini belirterek, "Alışverişe gittiğimizde hazırladığımız ihtiyaç listesinden fazlasını almamalıyız. Alacak olduğumuz ürünlerin bütçemize uygun olup olmadığına bakmalıyız. Alacağımız ürünün ayıplı olup olmadığını mağazada kontrol etmeliyiz. Mutlaka yaptığımız alışverişin fişini almalıyız" dedi.



Kapıdan yapılan satışlara itibar edilmemesini isteyen Akdeniz, satın alınan ürünün ayıplı çıktığında 14 gün içerisinde iade edilme hakkı bulunduğunu söyleyerek, firmaların bunu kabul etmemesi durumunda ilçe kaymakamlığındaki Tüketici Hakem Heyetine fatura ya da fişle birlikte müracaat edilmesi gerektiğini söyledi. Seminerde minik öğrenciler, İbrahim Akdeniz'e alışverişlerle ilgili sorular yöneltti.

Görüntü Dökümü



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- Seminerden genel görüntü



- İbrahim Akdeniz'in konuşması

01.37"

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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7)AMATÖR MAÇTA, SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

OSMANİYE'de amatör futbol onayan Arif Rişmanlıoğlu, maç sırasında tribünde kendisini izlemeye gelen kız arkadaşı Merve Çoban'a sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Osmaniye 1. Amatör Liginde mücadele eden Toprakkale Gençlerbirliği'nin Cevdetiyespor ile oynadığı karşılaşmada futbolculardan Arif Rişmanlıoğlu kız arkadaşı Merve Çoban'a evlilik teklifi sürprizi yaptı. Rişmanlıoğlu, takım arkadaşlarının açtığı 'Benimle evlenir misin Merve' yazılı pankart ile sahaya çıktı. Takım arkadaşlarının alkışları arasında kız arkadaşını sahaya davet eden Rişmanlıoğlu, evlilik teklifini kabul eden Çoban'a çiçek vererek yüzük taktı.



Maçı izlemek için tribünleri dolduran futbolseverler, çifti bir süre alkışlayıp, mutluluklarını paylaştı.

Görüntü Dökümü



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- 'Benimle evlenir misin Merve' yazılı pankartla sahaya çıkan futbolcular



- Futbolcunun kız arkadaşı önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulunması



- Konfetilerin patlatılması, alkışlar



- Merve'nin evlilik teklifini kabul etmesi



- Futbol karşılaşmasından detay görüntü

BOYUT: 93.6 MB SÜRE: 02' 04"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye, ()