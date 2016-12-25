DHA YURT BÜLTENİ-8

1)(yeniden)SOYLU: PKK MART BAŞINDAN İTİBAREN BU ÜLKE İLE OYUN OLMAYACAĞINI GÖRECEK



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis’e geldi. Soylu, "PKK gelecek Mart ayının başından itibaren bu ülke ile oyun olmayacağını bir kez daha görecek" dedi.

Siirt’ten karayolu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte Bitlis’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Polisevi önünde Bitlis Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı. Karşılama ardından Bakan Soylu ilk olarak esnaflar ve STK temsilcileriyle kahvaltı yaptı. Burada konuşan Bakan Soylu, terörle mücadelenin önemine değindi.

"PKK, MART AYI BAŞINDA BU ÜLKEYLE OYUN OLMAYACAĞINI GÖRECEK"

Mardin, Diyarbakır ve Siirt ziyaretlerinin ardından Bitlis’e geldiklerini belirten Bakan Soylu, bu ziyareterin bazı kesimleri rahatsız ettiğini söyledi. Ziyaretlerin sadece terör eksenli olmadığını belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Ziyaretlerimiz; ekonomik ve kalkınma eksenlidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi terörle anılan yerler olmamalıdır. PKK gelecek Mart ayının başından itibaren bu ülke ile oyun olmayacağını bir kez daha görecek. Diyarbakır, Siirt, Mardin, Bitlis buralar medeniyet şehirleridir. Bu kadim merkezlerin sadece terörle anılması mümkün değildir. Bu şehirlere olan ilgiyi artırmak, talep, beklentileri yerinde incelemek için buradayız. Burada görev yapan kamu personelinden, kanaat önderlerine kadar herkes bize yol gösteriyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız sürekli dile getiriyor. Meydana gelen olaylar moralimizi bozuyor. 15 Temmuz sonrası OHAL uygulanmaya başlandı. OHAL milletimizin hayatını etkilemeyecek demiştik. Bütün bunlar devam ederken biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hızlı tren, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Vatandaşın beklediği yatırımları tek tek hizmete açıyoruz. Teşvik paketi Diyarbakır’da açıklandı. Yatırım hamlesi büyük hızla devam ediyor. Bunu terörle sıvamaya çalışıyorlar. Türkiye geleceğe dair büyük hamlesi olan güçlü bir ülkedir. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığın en üst seviyesinde olduğunu belirtmek isterim. Biz bu topraklar üzerinde Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı bir kardeş olarak yaşamaktayız. Bütün dünya terörü bir siyaset malzemesi olarak kullanamayacağını anlamalı. Bu belayla bütün dünya ülkeleri top yekün mücadele etmelidir."

"BU COĞRAFYANIN ÖNEMLİ BİR PARÇASIYIZ"

Türkiye'nin çok önemli bir coğrafyanın parçası olduğunu belirten Bakan Soylu, önemli bir zaman diliminde olduklarını kaydederek şöyle devam etti:

"Bakınız etrafımızda bir coğrafya oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu Ortadoğu’da ortaya koyarak başladılar. Bu millet Irak toprağıdır. Yüzlerce yıllık Suriye parçasıdır. Mısır, Azerbaycan, İran, Balkanlar. Nerden bakarsanız bakın biz bu coğrafyanın çok önemlidir parçasıyız. Dünya'nın en büyük güçleri bir araya gelseler dahi bu doğal hadiseyi bozamazlar. Etrafımızda ateş çemberi olmasına rağmen Avrasya tünelini açıyoruz. Dünyanın gözünün içine baka baka yapıyoruz. Hedef koyuyoruz. Artık kendi aracımızı üretecek konuma geleceğiz. Uydumuzu gönderiyoruz. Kendi imkanlarımızla bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz. Biz sadece terör örgütünü tasfiye etmek için mücadele etmiyoruz. Çocukları, anne ve babalarının yanından alıp bir canlı bomba yapan zihniyetle de mücadele ediyoruz. Bin yıldır bu coğrafyada onlarca oyunla karşı karşıya kaldık. Bu kadar üstüne gelinen bir millet olmamıza rağmen ne ederlerse etsinler, bu bayrak altındaki birlikteliğimiz devam edecek."

FETÖ'ye de değinen Bakan Soylu, "FETÖ konusunda yapılan çalışmaların henüz başındayız. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Daha işin yüzeyindeyiz. FETÖ denen sinsi ve baş belası bir örgütten bahsediyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Soylu, beraberindeki heyetle birliktet esnaf ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra Vali Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti.

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-Bakan Soylu nun açıklamaları

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () -

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2)HIRSIZI ÇALDIĞI GİTAR YAKALATTI

MUĞLA'da son iki ayda toplam 9 işyerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen S.H. (Sinan Hızlı), çaldığı gitar internette satışa çıkarılınca yakalandı. Kötekli Mahallesi'ndeki bir restorana önceki gün (Cuma) giren hırsız, kasada para bulamayınca bir müşterinin bıraktığı gitarı çaldı. Sabah restorana gelen gitarın sahibi Arda Derin, işyeri sahibinden gitarını isteyince hırsızlık olayı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarından, gitarı maskeli bir kişinin çaldığı tespit edildi. Gitarın sahibi Derin, bir gün sonra çalınan gitarının bir kişi tarafından internette gitarı satışa çıkardığını görüp,



irtibata geçti. Satışa çıkaran kişi, gitarı S.H.'den aldığını söyledi. Bunun üzerine Derin, durumu polise bildirdi. Muğla'da son iki aydaki 9 hırsızlık olayının da zanlısı olduğu belirlenen S.H., polis tarafından yakalandı. S.H.'nin bugüne kadar girdiği ev ve işyerlerinden toplam 5 bin liradan fazla para, bir çok değerli eşya ve bilgisayar çaldığı öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.H., tutuklandı. S.H.'nin çaldığı diğer eşyalar da evinde bulundu. Çalıntı eşyalar, tutanakla sahiplerine teslim edildi.

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-Gözaltına alınan S.H.'nin (Sinan Hızlı) adliyeye sevk edilmesinden görüntü



-S.H.'nin daha önce karıştığı bir hırsızlık olanını güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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3)6 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ, 20 KİLO ESRARLA YAKALANDI

BURSA'da 6 ayrı suçtan aranan 30 yaşındaki Çetin A., polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 20 kilogram esrarla yakalandı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda Çetin A.’nın uyuşturucu sattığını tespit etti. Merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yakalanan Çetin A.'nın elindeki poşette, otomobili ve evinde yapılan aramalarda toplam 20 kilogram esrar ele geçirildi. Üzerinde bir ruhsatsız tabanca ve 12 mermi bulunan Çetin A.’nın 6 ayrı suçtan arandığı bildirildi.



Çetin A. polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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Uyuşturuculardan görüntüler



Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

(Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, ()



SÜRE: 0,40 saniye

BOYUT: 20 MB

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4)ANTALYA'DA ARALIKTA DENİZ KEYFİ







GEÇEN hafta 23 yıl aradan sonra karla buluşan Antalya'da hafta sonu ise deniz keyfi yaşandı.



Havanın 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte Konyaaltı sahiline gelenler, güzel havanın tadını çıkardı. Aralık güneşinde kitap okumayı tercih edenler kumsalda uzanarak keyif yaparken, bazı anneler çocuklarıyla deniz üzerinde taş sektirme oynadı. Denize girmeye cesaret edemeyenler birbirinin fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirdi. Bazı Antalyalılar ise köpekleriyle sahil boyu gezintiye çıktı.



10 yıldır Antalya'da oturduğunu belirten Rıza Polat, "Yozgat'ın eksi 20 derece soğuğundan gelip, Antalya'da denize girdikten sonra buralar yaz günü gibi geliyor. Müthiş bir hava ve deniz sıcaklığı var" dedi.



Perihan Polat ise, mayosu yanında olmadığı için denize girememenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Sahilde oturanlardan görüntü

- Sahilde yürüyenlerden görüntü

- Ayağını denize koyan bir gençten görüntü

- Deniz kenarında balık avlayanlardan görüntü

- Denize taş atan çocuklardan görüntü

- Gelin ve damadın sahilde yürüyüşünden görüntü

- Dağlardaki kardan denizde oturanlara PAN

- Denize aileleriyle taş atan çocuklardan görüntü

- Denize giren Rıza Polat’tan görüntü

- Rıza Polat ve eşi ile röp

- Deniz kenarından detay görüntüler

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()