DHA YURT BÜLTENİ-8

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Şehit annesi: Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz için Antalya'da askeri tören düzenlendi. Şehidin annesi Aynur Aygün, "Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım, başımız dik gururluyuz" dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda önceki gün El-Bab bölgesinde şehit düşen askerler arasında yer alan Uzman Çavuş Ali Yılmaz için Antalya'nın Kepez ilçesindeki Hacı Ali Uyaroğlu Camisi'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Aynur Aygün, kız kardeşi Aycan Aygün, üvey babası Mithat Aygün, şehidin nişanlısı Emine Zengin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti milletvekilleri Reşat Petek, Bayram Özçelik, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Gökcen Özdoğan Enç, CHP milletvekilleri Deniz Baykal, Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı vekili Mesut Kocagöz, Antalya protokolünün diğer üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde göz yaşlarına hakim olmaya çalışan anne Aynur Aygün, "Şerefli bir evlat verdim. Başımız dik, gururluyuz. O benim kalbimde. Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım. Kardeşlerine hakkını helal et" dedi.

Şehidin nişanlısı Emine Zengin ise Ali Yılmaz'ın naaşın başındaki fotoğrafına sarılarak ağıt yaktı. Emine Zengin, "Alim ben sana doyamadım. Alim beni alacaktı, ben onu değil. Nikahımıza çok az kaldı" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin yakınları, naaşın başındaki fotoğraflarını öperek duygulandı.

Cuma namazının ardından İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazında anne Aynur Aygün de namaz kıldı. Camideki törenin ardından şehidin naaşı askeri törenle cenaze aracına bindirildi. Anne Aynur Aygün, oğlunu asker selamıyla uğurladı. Bu esnada törene katılan vatandaşlar Türk bayrağı açarak, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye slogan atarak cenaze aracına bir süre eşlik etti. Şehidin cenazesi, Uncalı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Ali Yılmaz, şubat ayında nişanlandığı Emine Zengin ile 19 Mayıs'ta evlilik tarihi almıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin tabutundan detay

Şehidin annesinin ağlaması ve anneden detay

Şehidin nişanlısından detay

Şehidin dayısının ve dedesinin tabuta sarılmasından detay

Şehidin babasından görüntü

Şehidin annesine Deniz Baykal ile Mevlüt Çavuşoğlu nun başsağlığı dilemesi

Cenaze namazında protokolden görüntü

Tabutun taşınması

Cep telefonuyla görüntüleyen kalabalık

Cenaze aracına bindirilişi ve annenin ağlaması

Cenaze aracında taşınması

Bakan Çavuşoğlu'ndan detay

Nişanlısının ağlaması ve annenin asker selamı vermesi

Kalabalığın Türk bayrağıyla slogan atması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Tolga YILDIRIM- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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Terör saldırısında gazi olan polis Besni'ye getirildi

İSTANBUL Beşiktaş’ta hain terör saldırısında yaralanan çevik kuvvet polisi 21 yaşındaki Hasan Durmuş, tedavisinin devamı için memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesine getirildi.

Beşiktaş-Bursa maçının ardından teröristlerce bomba yüklü araç ve canlı bomba ile düzenlenen ve 45 polis ile sivilin şehit olduğu saldırıda yaralanan polis memuru Hasan Durmuş, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'ın Besni İlçesi Besni Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Annesi Hatice ve babası Ahmet Durmuş'un 4 erkek bir kız kardeşten 4'üncü ve bekar olan Hasan Durmuş'un hastanedeki odasına Türk bayrağı asıldı. Saldırıda gazi olan ve halen tedavisi süren polisi ziyaret eden Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, “Kanını dökmüş, canını kaybetmiş herkes kahramandır, Allah gaziliğinizi kabul etsin. Şehitlerimize rahmet eylesin, şahadetlerini kabul eylesin. Memleketine hoş geldin. Bizlerde sizler için ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Gazi Hasan Durmuş'un Şırnak’ta görev yapan ağabeyi astsubay Abuzer Durmuş, kardeşinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden görevinin başına geçeceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gazinin tedavi gördüğü odası

- Odaya Türk bayrağı asılması

- Polisin asker ağabeyinin konuşması

- İlçe protokülünün gaziye geçmiş olsun dilekleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, İzmir'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım açılışlar yapmak için İzmir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda protokol, milletvekilleri ve Ak Parti teşkilatı tarafından karşıladı. Havalimanındaki mescitte cuma namazını kılan Erdoğan ve Yıldırım, Aliağa'da Türkiye'nin ilk LNG santralini hizmete açacak.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan, daha sonra Tire'de Sütaş üretim tesislerinin açılışını gerçekleştirecek ve tesiste onurlarına verilen akşam yemeğine katılıp, İzmir'den ayrılacak.

Haber: İZMİR, () -

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Konya'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 43 kişi serbest

KONYA'da polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 43 kişi serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik geçen 16 Aralık günü operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 43 kişiden 17'si polisteki ifadesinin ardından, 20'si Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından, 6'sı da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber : Tolga YANIK / KONYA, () -

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Samsun'de öğrenci servisi devrildi, 12 öğrenci yaralandı

SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'nde öğrenci servis minibüsü yoldaki buzlanma nedeniyle devrilerek yan yattı. Kazada 12 öğrenci yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü İlçesi'nde ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan Mehmet Var yönetimindeki 55 C 8594 plakalı servis minibüsü, Kuruçay Mahallesi ismail Hakkı Koç Caddesi'nde buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrilip yan yattı. Servis minibüsünde bulunan Ayşe Demir, (12), Zeynep Demir (11), İsmail Aker (13), Fatmanur Kök (11), Kamile Nur Sezgin (13), Nuh Akçay (11), Eren Bilgin (11), Yusuf Akçay (12), Hasan Ulki Var (12), Muhammet Ali Bedir (13) Beyzanur Çakır (13) ve Büşra Akçay (9) yaralandı. Yaralı öğrenciler kaza yerine çağrılan ambulanslarla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), () -

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(ÖZEL) İğneden sonra fenalaşan minik Yalçın Efe, hastanede öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği sağlık ocağında yapılan iğnenin ardından fenalaşarak yoğun bakımda tedaviye alınan 6 yaşındaki Yalçın Efe Kabasakal öldü.

İlkokul birinci sınıf öğrencisi Yalçın Efe Kabasakal, geçen pazartesi günü okula gittikten sonra rahatsızlanınca annesi Neslihan Kabasakal tarafından Pazarcık 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Boğazı ağrıyan küçük çocuğu muayene eden doktor İ.E., iddiaya iğne yazarak anneden eczaneden almasını istedi.

2 KEZ KALBİ DURDU

Neslihan Kabasakal, iğneyi alıp Aile Sağlığı Merkezi'ne tekrar geri döndü. İddiaya göre hemşire minik Yalçın'a iğneyi yaptı ancak kısa süre sonra çocuğun dudakları morarıp kusmaya başladı, ardından da kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonucu kalbi çalıştırılan Yalçın Efe Kabasakal, ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada da duran kalbi müdahale ile çalıştırılan minik Yalçın, daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Beytullah- Neslihan Kabasakal çiftinin 2 çocuğundan biri olan minik Yalçın, gece geç saatlerde hayata gözlerini yumdu. Hastanede çocuklarının iyileşmesi umuduyla bekleyen ailesi, acı haberi alınca gözyaşı döküp; sinir krizi geçirdi. 13 Ekim'de ailesi ve sevdikleriyle kutladığı doğum günüyle 6 yaşına basan Yalçın Efe Kabsakal'ın cenazesi, Pazarcık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Baba Beytullah Kabasakal ile amca Hasan Kabasakal, umutla iyileşmesini bekledikleri Yalçın Efe'nin ölümüyle yıkıldı. Baba ve amca, olayda ihmali bulunanların cezalandırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Öte yandan İl Halk Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan idari soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMNÜ

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- Beytullah Kabasakal'ın konuşması

- Hasan Kabasakal'ın konuşması

- Beytullah Kabasakal telefonla konuşurken

- Babayı bir yakının teselli etmesi

- Yalçın'ın yakınları

- Hastane tabelası

- Yalçın'ın ailesiyle birlikte fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Rize'de Atatürk Anıtı valilik önündeki tören alanına konuldu (2)

RİZE BELEDİYE BAŞKANI KASAP'TAN AÇIKLAMA

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Atatürk heykelinin taşınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi çerçevesinde Rize Belediyesi tarafından başlatılan inşaat çalışmaları kapsamında meydanda bulunan Atatürk Heykeli’nin, Rize Valiliği önüne nakli güvenli bir şekilde sağlandı. Dün gündüz itibariyle Rize Belediyesi ekiplerince başlatılan heykelin nakil çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. Heykel akşam saatlerinde Rize Valiliği önündeki resmi tören alanına yerleştirildi. Titizlilikle yürütülen çalışmalar kapsamında heykelin monteleme işlemi ekipler tarafından tamamlanırken çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor."

"Söylemler bizleri derinden üzmüştürö başlığıyla açıklamasını sürdüren Başkan Kasap, daha sonra şöyle devam etti: "Bilindiği üzere Rize Belediyesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projemizin inşaat çalışmaları başlatılmış olup, kazı çalışmalarının devam ettiği alanda bulunan Atatürk heykelimizin yeni tören alanımız olan Rize Valiliği önüne taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. Heykelin taşınma süreci bazı kesimler tarafından, ‘heykel kaldırıldı ve akıbeti belirsiz’ gibi kamuoyuna yansıtılmaya çalışılmıştır. Fakat yapılan bu çalışmada bundan sonraki resmi törenlerimiz Rize Valiliği önünde yapılacak olması nedeniyle Atatürk heykeli ekiplerimiz tarafından güvenli bir şekilde yeni tören alanına yerleştirilmiştir. Bu çalışmanın altında farklı nedenler arayarak, konuyu farklı noktalara çekme gayreti içerisinde olan bazı kesimlerin gerek ilimizle, gerekse Rizeli vatandaşlarımızla ilgili söylemleri bizleri derinden üzmüştür. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi inşaat çalışmaları kapsamında yapmış olduğumuz bu çalışmanın altında hiçbir suretle farklı düşüncelerin olmadığını kamu oyunun takdirine sunuyorum."

Haber: RİZE ()

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Eskişehir'de kar yağışı

ESKİŞEHİR'de gece yarısı başlayan ve belirli aralıklarla yağan kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı Eskişehir'in kent merkezini beyaza büründürdü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi, buzlanmalara karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı. Eskişehirliler gündüz saatlerinde de devam eden kar yağışı altında cep telefonlarıyla bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Eskişehir'in Han ve Seyitgazi ilçelerinde ise bugün için 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Görüntü dökümü:

-Kent merkezindeki kar yağışından,

-Belediye aracının yoldaki karları temizlemesi,

-Porsuk Çayı köprüsü üzerinde cep telefonlarıyla fotoğraf çekenlerin,

-Tramvayların geçişinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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Şanlıurfa çöpten 40 bin nüfuslu ilçeye yetecek elektrik üretiliyor

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık depolama sahasında günlük işlenen bin ton çöpten oluşan metan gazı elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Her ay çöpten 30 milyon kilovatsaat elektrik elde edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çevre dostu olan tesiste 40 bin nüfuslu bir ilçeye yetebilecek kapasitede elektrik enerjisi üretildiğini söyledi.

Yenice Mahallesi’nde 2 yıl önce 110 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan katı atık depolama tesisinde günlük bin ton civarındaki evsel atıkların işlenmesinde oluşan metan gazı, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Kentin 13 ilçesinden kamyonlarla getirilen çöpler, bu tesisteki görevli işçiler tarafından iş makineleriyle istiflenerek metan gazı elde ediliyor. Çöplüğün bulunduğu alandan, tesislerin bulunduğu alana döşenen boru hatlarından geçen metan gazları burada işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesiste ayda ortalama 30 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapıldığı kaydedildi.

'ÖRNEK TESİS'

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Nihat Çiftçi, çöpten ayda 30 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapıldığını ifade eden Çiftçi şunları söyledi: "Bu yıl tam kapasiteli olarak faaliyete geçen katı atık depolama tesisinde oluşan metan gazlarından elektrik enerjisi elde etmeye başladık. Bu çöplükte 40 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Bu enerji sayesinde belediyemiz para kazanıyor. Bu para daha sonra yatırım olarak vatandaşımıza geri dönüyor. Bölgede örnek olarak gösterilen bu tesisimiz çevreci bir proje olmasının yanı sıra, çöpün çevresinde oluşan kötü kokuların da önüne geçmiş oluyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katı atık tesisi

- Başkan Nihat Çiftçi’nin tesisi gezmesi

- Başkan Çiftçi’nin yetkililerden bilgi alması

- Başkan Nihat Çiftçi’nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

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Hayvanat bahçesinde hayvanların kar keyfi

TÜRKİYE'nin en büyük Avrupa'nın ise 3'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar yoğun kar yağışı nedeniyle özel barınaklara alındı. Kış şartlarına dayanıklı olan hayvanlar ise karın tadını çıkarıyor.

Kentte günlük yaşamda aksamalara neden olan yoğun kar yağışı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanları da etkiledi. Hayvanat bahçesindeki ayı, aslan, kaplan, puma, vaşak, kurt, sırtlan gibi karı seven hayvanlar gün boyu karın içinde gezip, yuvarlanıyor. Karda oynayarak keyfini süren hayvanlar, kapalı bulunan kafeslerine girmek istemiyor. Kış mevsiminde enerjisi yüksek özel besinler verilen hayvanlar, yemeklerini bile kafesin dışında yiyor. Hayvanlar, hayvanat bahçesinin kış ziyaretçilerine de kendilerini gösteriyor.

Soğuk havalardan etkilenen deve, fil, maymun gibi sıcak mevsimlerde yaşamaya alışkın hayvanların kafes ya da odaların sıcaklıkları klima ve ısıtıcılarla belli sıcaklıklara çıkarılıyor. Sıcaklığın korunduğu odalarda barınan hayvanların yiyecekleri ise yine kış menüsüne göre hazırlanıyor.

Hayvanların olumsuz kış koşulların etkilenmemesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların sağlıkları için her türlü temizlik ve beslenmelerinin de düzenli olarak takip edildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karda oynayan ayılar

- Kar üzerinde yürüyen kurtlar

- Kurtlara ve çakallara yem verilmesi

- Kar yağışı altında hayvanat bahçesini gezen aileler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)

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Elazığ'da FETÖ'den gözaltına alınan 15 polis adliyede (2)

13'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedilen 15 polis, savcılığa verdiği ifadenin ardından, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Hakim karşısına çıkan 15 şüpheli, yapılan yargılamanın ardından 1 şube müdürü, 1 emniyet amiri, 4 komiser ve 4 komiser yardımcısı ile 3 polis olmak üzere toplam 13 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera : ELAZIĞ ()

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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin Şanlıurfa, İstanbul ve Balıkesir’deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda aralarında doktorların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Haber: ŞANLIURFA, () -

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Van'da Urartu ve Roma dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi

VAN'da polisin bir araçta yaptığı aramada, Urartu ve Roma dönemlerine ait olduğu belirtilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık'ta şüphe üzerine İpekyolu üzerinde park halinde bulunan otomobilde arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda Urartu ve Roma dönemlerine ait olduğu belirtilen çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgisi bulundukları tespit edilen S.B. ve M.G. hakkında yasal işlemlerin yapıldığı, tarihi eserlere ise el konulduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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FOTOĞRAFLI

Haber: Orhan AŞAN/VAN, () -

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Liseli Melis'in ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis istemi

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, motosikletle bariyerlere çarpıp, arkada oturan 16 yaşındaki Melis Kadriye Uçak'ın ölümüne neden olmakla suçlanan sürücü 22 yaşındaki Burak Haşlak ile sulama sırasında yolu ıslattıkları öne sürülen 4 belediye işçisi hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 ila 6'şar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaza, geçen eylül ayında Yeşildere Caddesi Mustafa Kemal Atatürk Köprülü Kavşağı yakınında meydana geldi. Karabağlar'dan Konak yönüne giden Burak Haşlak, yönetimindeki 48 M 6253 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirdi. Motosiklet bariyerlere çarparken, yola düşen Haşlak ve arkasındaki Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi Aşçılık Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi arkadaşı Melis Kadriye Uçak yaralandı. Sürücü Haşlak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Melis Kadriye Uçak ise İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Uçak kurtarılamadı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen motosiklet sürücüsü Burak Haşlak'ın, 2012 yılında Karabağlar İlçesi Yeşillik Caddesi'nde otomobiliyle çarptığı 2 yayadan birinin öldüğü ortaya çıktı. Bu kazanın ardından tutuklanan Haşlak'ın, kısa süre önce denetimli serbestlik yasası kapsamında serbest bırakıldığı belirlendi. Motosiklet kazasıyla ilgili adliyeye sevk edilen Haşlak, 3 bin TL kefalet karşılığı denetimli serbestlik yasası kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, Haşlak'ın serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi sulh ceza hakimliği, bu kez Burak Haşlak'ın tutuklanmasına karar verdi. Haşlak, polis tarafından tekrar gözaltına alındı ve ardından cezaevine götürüldü.

Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, sanık Burak Haşlak ile sulama sırasında yola su taşırdıkları öne sürülen, park ve bahçelerde çalışan 4 belediye işçisi hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan iddianame hazırladı. Savcı Fındık iddianamade, sürücü Haşlak'ın yüzde 85 'asli', o gün yolun ortasında bulunan ağaç ve yeşilikleri sulayan belediye işçilerinin yüzde 15 'asli' kusurlu olduğunu belirtti. Savcı Fındık, ayrıca görüntülerde genç kızın ayaklarına dokunup geçen kimliği tespit edilemeyen motosiklet sürücüsü hakkında da takipsizlik kararı verdi. Savcı Büyükşehir Belediyesi'nin park ve bahçelerden sorumlu olan 4 bürokratı hakkında ise dava açılmasına izin verilmesi için Valiliğe yazı yazdı.

Sanık Burak Haşlak ile 4 belediye işçisi, 3 ila 6'şar yıl hapis cezası istemiyle, önümüzdeki ay İzmir 4'üncüAsliye Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacak.

Haber: Bahri KARATAŞ/ İZMİR,()-

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İş makinesinin altında kalarak öldü

İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde, geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan 85 yaşındaki Fatma Kılınçdere, kaza yerinde öldü.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Şirintepe Mahallesi 8129 Sokak üzerinde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 21 yaşındaki Muhammet Tatlı'nın kullandığı kepçe, geri manevra yaparken, yolda yürüyen Fatma Kılınçdere'yi altına aldı. Kılınçdere'yı kanlar içinde yerde kaldığını görenler kazayı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Fatma Kılınçdere'nin kaza yerinde öldüğü belirledi. Kalabalıktan korkunca kaza yerinden ayrıldığı öğrenilen iş makinesi operatörü Tatlı ise polis merkezine giderek teslim oldu. Fatma Kılınçdere'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şoför Tatlı'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haber: İZMİR ()

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