DHA YURT BÜLTENİ-8

Konya'ya şehit ateşi düştü



FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ militanları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan baba evine ulaştı.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 14 asker şehit olmuş, 33 asker de yaralanmıştı. Şehit olan askerler arasında Uzman Çavuş Burak Boz'un da olduğu belirtildi. Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesi Cinler Mahallesi'nde bulunan baba Özkan anne Gülhan Boz'a askeri yetkililer tarafından verildi.

Haber: Atilla ATMACA/EREĞLİ, (KONYA)

Konya'ya ikinci şehit ateşi düştü



FIRAT Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ militanlarıyla girilen çatışmada 24 yaşındaki Piyade Kıdemli Cavuş Astsubay Okan Altıparmak da şehit düştü. Aynı çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Burak Boz ile birlikte Konya'ya ikinci şehit ateşi düşmüş oldu.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 14 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Burak Boz'un, memleketi Ereğli İlçesi Cinler Mahallesi'nde bulunan baba Özkan anne Gülhan Boz'a, acı haber gece yarası askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Boz'un cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

Şehit Piyade Kıdemli Çavuş Astsubay Okan Altıparmak'ın, memleketi Seydişehir İlçesi Taraşcı Mahallesi'nde ateş düştü. Şehit Altıparmak'ın annesi Neriman ve babası Yaşar'ın İstanbul Üsküdar'da oturduğu öğrenildi. Seydişehir'deki dedesi İsmail Altıparmak'a ise henüz haber verilmediği belirtildi. Şehit Altıparmak'ın ikiz kardeşi Oktay Altıparmak'ın da asker olduğu öğrenildi. Şehit Altıparmak'ın cenazesinin ailenin tercihine göre İstanbul ya da Konya'da defnedileceği belirtildi.

Haber: Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR(Konya)

Kars şehidine ağlıyor

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın acı haberi Kars'ın Susuz İlçesine düştü.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ta şehit düşen askerden biri olan 27 yaşındaki Astsubay Ömercan Yekebağcı'nın şehit olduğu haberi ailesini yasa boğdu. Fikriye-Zeki Yekebağcı çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Ömercan Yekebağcı'nın acı haberinin ardından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin evinin önündeki kar birikintileri iş makineleriyle temizlendi. Şehidin baba evi Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehidin ailesini ilçe protokolü ve askeri erkan da yalnız bırakmadı. Bekar olan Ömercan Yekebağcı'nın Sarıkamış 57'inci Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli olduğu buradan El Bab'a gittiği belirtildi. Şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Haber: KARS

Şehit Binbaşı, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak (2)

KIZ KARDEŞİNİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit düşen ve cenazesi yarın Bursa Orhangazi'den kaldırılacak olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın kız kardeşi Gamze Göktepe'nin Orhangazi'deki evi ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı. Orhangazi Belediyesi tarafından da taziye çadırı kuruldu.

Özel Kuvvetlerde görevli Binbaşı Bülent Albayrak'ın cenazesinin akşam saatlerinde Yenişehir Havalimanı'na getirilmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: BURSA

Suriye'de şehit olan Acar'ın annesi acı haberi alınca baygınlık geçirdi (2)

SURİYE ŞEHİDİ ACAR, BİR GÜN ÖNCE ANNESİNİ ARAMIŞ: BENİ MERAK ETME

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün teröristlerin saldırılarında şehit olan 14 askerden Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar, bir gün önce telefonla aradığı annesi Hanife Acar'a operasyona gideceklerini belirterek, " Anne ben iyiyim, operasyona gideceğiz. Beni merak etme" demiş.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün teröristlerle El Bab'ta terörist saldırılarda şehit olan 14 askerden Uzman Çavuş Akın Acar'ın Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yaşayan annesi Hanife Acar'a acı haberi Kaymakam Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, askeri yetkililer tarafından verilmişti. Kaymakam ve beraberindeki yetkilileri kapıyı açınca karşısında gören anne Hanife Acar, "Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Ben biliyorum" diye baygınlık geçirmişti.

Bir süre önce askerden gelen ve iş bulamayınca uzman çavuş olduğu belirtilen Akın Acar'ın, şehit olmadan bir gün önce annesi Hanife Acar ile telefonla görüştüğü belirtildi. Şehit Acar, telefonla aradığı annesine operasyona gideceklerini belirterek, " Anne ben iyiyim, operasyona gideceğiz. Beni merak etme" demiş. Anne Acar'ın ise olay günü oğluna, "Oğlum nasılsın diye" mesaj gönderdiği ancak bir cevap alamadığı öğrenildi.

KOMUTAN ZİYARET ETTİ

Çorlu 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Şehit annesi Hanife Acar, karşısında komutanı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tümgeneral Alparslan, acılı anneyi uzun süre teskin etmeye çalıştı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ)

Kartopu oynarken çukura düşen çocuğu itfaiye kurtardı

GAZİANTEP'te, kar topu oynarken 10 metre derinliğindeki çukura düşen 12 yaşındaki Abdullah Akkuş, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Dünden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği Gaziantep'te, ortaokul öğrencisi Abdullah Akkuş, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte oturdukları Aydınbaba Mahallesi 9'uncu sokakta kar topu oynamaya başladı. Ancak, küçük Abdullah bir süre sonra kardan ayağının kaymasıyla sokakta 10 metre derinliğindeki çukura düştü.

Düştüğü çukurda mahsur kalan çocuğun, çığlıklarını duyanlar kurtarmayı başaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa giden ekipler de küçük çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, beline bağladığı halat yardımıyla çukura inerek korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekleyen küçük çocuğu önce sakinleştirdi. Ardından kucağına alarak dışarı taşıdı. Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan çocuğa sağlık ekipleri müdahale etti. Küçük çocuğun yakınları ile mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ -GAZİANTEP-

Yüksekova'da PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde, Jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan operasyonlarda, çok miktarda kaçak sigara, çay ve tütün ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, operasyonların 20 Aralık'ta Yüksekova İlçesi Yukarı Ölçekli ve Aşağı Ölçekli Köylerine yapıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Yüksekova İlçesi Yukarı Ölçekli ve Aşağı Ölçekli Köylerinde ikamet eden bazı şahısların bölücü terör örgütüne yardım/yataklık yaptığı ve evlerinde teröre finans kaynağı oluşturan kaçak eşya bulunduğu değerlendirilmiş, tespit edilen şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde; 520 bin paket gümrük kaçağı sigara, 1 ton 720 kg çay, 4 bin 788 kutu sallama kaçak çay, 1 ton 180 kilogram nargile tütünü ve 4 bin 176 paket sarma tütün ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Haber: HAKKARİ

Bakan Çelik: Bu, Halep'i daha da açmazlara sürüklemek için işlenmiş bir cinayettir

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Büyükelçiyi katleden sanık, 'Bu cinayeti Halep için işledim' diyor. Oysa bu cinayetle Halep'in geleceğini daha büyük açmazlara sokan bir tetikçi olduğunu çok net görüyoruz" dedi.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nin (TSÜAB) düzenlediği 'Milli Tarımda Tohumculuğun Rolü ve Geleceği' konulu çalıştayın açılışı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in katılımıyla yapıldı. Antalya Kundu turizm bölgesindeki Miracle Lara Hotel'deki toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, TSÜAB Başkanı Burhanettin Topsakal ve Türkiye'nin birçok yerinden sektör temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Dünyada küresel hesaplaşmalar olduğu ve bunun terör örgütü elleriyle gerçekleştirildiğini belirten Bakan Faruk Çelik, Ortadoğu'da yaşananları kelimelerle izah etmenin çok zor olduğu bir süreçten geçildiğini söyledi. Medeniyetimizin kardeş şehirleri Bağdat, Şam ve Halep'in ihtişamından geriye hiçbirşey kalmadığını, tarihin tahrip edildiği bir süreç olduğunu anlatan Bakan Çelik, insanların ölüm kıskacına sıkıştırıldığı, insanlığın kurtarılması için koridor açılması çabaları ve trajedilerle dolu bir insanlık sürecinin yaşandığını dile getirdi.

BM ÖLÜLERİ SAYMAKLA MEŞGUL

Bakan Çelik, küresel barış için kurulan Birleşmiş Milletler'in ölüleri saymakla ve çetelesini tutmak meşgul olduğunu belirterek, "Temenni mesajlarıyla barışı sağlayacakların süreci geçiştirmeye çalıştğı ne yazık ki görülüyor" dedi. Çıkarlar üzerine kurulu bir düzenin artık gitmediğine işaret eden Çelik, "Çıkarlar üzerine 7 milyar insanı yönetme şansınız yok. Mutlak suretle değerler üzerine bina edilmiş yeni bir dünya düzeni kurulmak zorundadır. Eğer çıkarlar üzerine ısrar ediliyorsa zulmün devam edeceğini hep beraber görelim" dedi.

'HALEP'İN GELECEĞİNİ DAHA BÜYÜK AÇMAZLARA SOKAN BİR TETİKÇİ'

İstanbul, Ankara, Kayseri ve El Bab'da 73 şehit ve bir büyükelçinin katledildiği olaylar yaşandığına değinen Bakan Faruk Çelik, "Büyükelçiyi katleden sanık 'Bu cinayeti Halep için işledim' diyor. Oysa bu cinayetle Halep'in geleceğini daha büyük açmazlara sokan bir tetikçi olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu, Halep'i daha da açmazlara sürüklemek için işlenmiş bir cinayettir" dedi.

TOHUMUN ÖNEMİ

Milli tarım politikası içindeki en önemli stratejik unsurlardan birinin tohum olduğunu dile getiren Bakan Faruk Çelik, günümüzde gerek gıda güvenliği, gerek üretim alanlarının daralması, gerekse hızlı nüfus artışı neticesinde tohum ve tohumculuk sektörünün öneminin son derece öne çıktığını aktardı. Bakan Çelik, "Türkiye 147 milyar TL'lik tarımsal hasılaya ulaştı. 16.8 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirdi" diye konuştu.

'BEN ARAZİMİ EKMİYORUM' DEMEK YOK, HER KARIŞ EKİLECEK

Tarıma elverişli her karış toprağın ekileceğini belirten Bakan Çelik, gerekli yasal düzenlemenin Meclis'e geleceğini söyledi. Bakan Çelik, "'Arazimi ekmiyorum' demek yok, ekilecek. Bu senin değil 79 milyon nüfusun. Keyfi olarak kullanma şansına sahip değilsin. Her karış toprağı ekeceğiz, değerlendireceğiz" diye konuştu.

136 OVA TARIMSAL SİT ALANI İLAN EDİLİYOR

Tarımsal konularda kim ne önerecekse herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğunu da belirten Bakan Çelik, “Yeterki tarım sektörünün geleceğine katkı sağlasın. Her dönemde tarımsal arazinin daraldığını, küçüldüğünü görüyoruz. 136 ova tarımsal sit alanı ilan ediliyor. Sayı 200'ü aşacak. Bakanlar kurulunda imzaya açıldı ve bugünlerde resmi gazetede yayımlanacak. İnşallah 250'nin üzerinde tarımsal ovanın SİT alanı ilan edilmesi notasında çalışmalarımızı yoğunlaştırış olacağız" dedi.

DAMLA SULAMA YAPMAYANA DESTEK YOK

2015'den bu yana 1.4 milyar TL sertifikalı tohum, fide ve fidan desteği verdiklerini açıklayan Bakan Çelik, bu destekler neticesinde 2002'de 145 bin ton olan tohum üretiminin, 2015'te 896 bin tona, fide ve fidanda 2002'de 4 milyon adetken 132 milyon adete yükseldiğini söyledi. Tohum üretim havzaları belirleneceği ve 'ben her yerde tohum üretirim' anlayışından çıkılacağını da dile getiren Çelik, ar-ge desteklerinin de 10 kat artırılıyor olduğunu ve üniversitelerden gelen projelere özel sektör işbirliği şartı konulduğunu kaydetti. Çelik, önümüzdeki dönemde damla sulama, yağmurlama gibi yöntemlere geçmeyip, vahşi sulamaya devam edenlere tarımsal destek verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

Konya beyaza büründü

KONYA'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı sonucu hayatı olumsuz etkiledi.

Kenti adeta beyaza bürüyen karın yüksekliği kent merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Kenti, komşu illere bağlayan karayollarında polis, zincirsiz araçların geçişine izin vermezken karayolları ekipleri de riskli bölgelerde kar temizleme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde ise belediye ekipleri, dünden itibaren kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Kar yağış ve tipi nedeniyle de yarın saat 11.00'a kadar Konya-İstanbul, İstanbul- Konya arası uçak seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre de kar yağışının yarın saat 23.00'e kadar lokal olarak devam edeceği belirtildi.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA

Derecik 8 gündür elektriksiz

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nin Derecik Beldesi ve bağlı köylerine, kar yağışı ve fırtına nedeniyle 8 gündür elektrik verilemiyor. En büyük sıkıntıyı beldede okula giden ve gaz lambası ışığında ders çalışmak zorunda kalan öğrenciler çekiyor.

Şemdinli ilçe merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik Beldesi'nde 14 Aralık'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, belde merkezi ile bağlı köylerini ise elektriksiz bıraktı. Fırtınanın enerji nakil hatları ve direklere büyük zarar vermesi sonucu 14 Aralık'tan bu yana beldeye elektrik verilemediğini anlatan belde sakinleri bir an önce bu sıkıntının giderilmesini isterken, enerji nakil hatlarının onarılması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Elektrik kesintileri nedeniyle öğrenciler, mum veya gaz lambası ışığında ders yaptıklarını, bu nedenle doğru düzgün ders çalışamadan akşam saat 18.00-19.00 sıralarında yatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Öğrenciler, yetkililerden bu sorunlarına bir an önce çözüm bulmalarını istiyor.

Haber : Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ(Hakkari)

Adana'da akademisyenlerden teröre tepki

ADANA'daki Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) görevli öğretim üyeleri, terör saldırılarına tepki gösterdi.

ÇÜ Balcalı Yerleşkesi'ndeki Mithat Özsan Amfisi'nde yapılan senato toplantısında, son dönemlerde yaşanan terör saldırılarına karşı bildiri yayınlanması kararı alındı. Toplantı sonrası ÇÜ Senatosu üyeleri ve akademisyenler, Balcalı Yerleşkesi'nde yapılması planlanan yürüyüşü aşırı yağmur nedeniyle gerçekleştiremedi. Yağış nedeniyle senato kararıyla hazırlanan bildiriyi, Mithat Özsan Amfisi'nde okuyan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, terör saldırılarını sert bir dille kınadı. Farklılıkları ülkenin zenginliği olarak niteleyen Rektör Kibar, "Terör örgütleri ve arkalarındaki karanlık odaklar bilmeliler ki, terör ve şiddet amacına ulaşamayacaktır. ÇÜ camiası olarak ülkemize yönelik her türlü tehdide karşı üzerimize düşen görevleri eksiksiz yapacağımızı duyuruyoruz" dedi.

"Terörü lanetliyoruz" yazılı pankartın açıldığı etkinlikte akademisyenler, "Polise askere uzanan eller kırılsın" sloganı atıp dağıldı.

Haber:Yusuf BAŞTUĞ -Kamera:Çağlar ÖZTÜRK ADANA

Burdur'da korkutan kaza

Güvenlik kamerası görüntüsü

BURDUR'da şebeke çalışması yapan Türk Telekom işçilerinin içinde bulunduğu menhol kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada metrelerce yükseğe fırladı. Olayda, iki işçi hafif şekilde yaralandı.

Özgür Mahallesi Cümbüşlü Caddesi'nde şebeke çalışması yapan Türk Telekom işçilerinin içinde bulunduğu sırada menhol kapağı, bilinmeyen bir sebeple meydana gelen patlamada yaklaşık 30 metre yükseğe fırladı. Bu sıra çalışma yapan işçilerden 40 yaşındaki Hüseyin Kocabıyık ile 42 yaşındaki İsmail Okan hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçiler, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.

Olaydan sonra olay yerine gelen doğal gaz ekipleri, patlamanın sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Menhol kapağının patlama anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR

Hırsızlık suçundan aranan sanık, kahvede oyun oynarken yakalandı

ADANA'da hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İsa Sakar, bir kahvede oyun oynarken polis tarafından yakalandı. Sakar'ın gözaltına alındığını öğrenen ablası Seher ile annesi Songün gözyaşlarına boğuldu.

Çamlıbel caddesi üzerindeki işyerleri ve internet kafeler arandı. Kahvelerde oyun oynayanların kimlikleri tek tek kontrol edildi. Uygulama sırasında Solakyurt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Asliye Ceza İlamat Masası'nca iki ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan İsa Sakar da yakalandı.

Oyun oynarken yakalanan İsa Sakar, gözaltına alınarak sivil ekip aracına bindirildi. Sakar'ın gözaltına alındığını haber alıp olay yerine gelen yakınları, ekip aracının camından içeriye bakarak gözyaşı döktü. Sakar'ın kız kardeşi olduğunu söyleyen genç kadın ağlayarak "Abi ne olur, ben İstanbul'dan geldim. Kardeşimi bırakın" diye yalvardı.

Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen İsa Sakar, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA

Sular çekilince kayalığa yüzmek yerine yürüdüler

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, denizin çekilmesiyle birlikte açıkta bulunan ve tatlı suyun çıktığı bir kayalığa eskiden yüzerek ulaşan vatandaşlar, şimdi yürüyerek gidebiliyor.

Edremit Körfezi bölgesinde kış dönümünün etkisiyle yaşanan gelgit olayı nedeniyle deniz suları 15 metreye kadar çekildi. 4 gündür süren doğa olayı, şaşkınlık yarattı. Kış dönemine geçiş nedeniyle gelgitin yaşandığı ve doğaüstü bir durum olmadığı belirtildi. Gözde tatil mekanlarından Akçay'da, kıyıya 10 metre mesafede bulunan içinden tatlı su çıkan bir kayalığa 4 gün öncesine kadar yüzerek ya da deniz aracıyla gidebilen vatandaşlar, şimdi yürüyerek ulaşabiliyor. Yazın buraya yüzerek ulaşabildiklerini söyleyen vatandaşlar, "Her sene gelgit yaşanıyordu ama denizin bu kadar çekildiğini görmedik. Buraya yürümek bizim için farklı bir duygu oldu" dedi.

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir)

İslahiye'de, aç kalan hayvanlara yem

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, belediye ekipleri, sokak hayvanlarının karda aç kalmamaları için parklara ve doğaya yem bıraktı.

İslahiye Belediyesi'nde oluşturulan 2 ekip, kar yağışının etkili olduğu ilçede, sokak hayvanlarının aç kalmamaları için parklara ve doğaya yem bırakıyor. Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekipleri, vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

