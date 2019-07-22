DHA YURT BÜLTENİ-8 

Binali Yıldırım: İzmir bizim gönlümüzdedir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimden sonra ilk kez geldiği İzmir'de, partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Yıldırım, "Nerede olursak olalım, hangi konumda olursak olalım her zaman İzmir bizim kalbimizdedir. İzmir bizim gönlümüzdedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olan, TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak ve açılışlar yapmak için uçakla İzmir'e geldi. Yıldırım'ı karşılamak için gelen çok sayıda kişi, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Adnan Menderes Havalimanı'na, polis kontrol noktalarında üst aramaları yapılarak, alındı.

Kalabalığa parti bayrağı, Türk bayrağı ve şapka dağıtıldı. Nohutlu pilav ve ayran ikram edildi. Havalimanına, üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı', 'İzmir senin uğurun, sen İzmir'in gururusun', 'Herkes konuşur Binali kanka yapar' yazılı pankart ve dövizler asıldı.

Binali Yıldırım, 'AK gençlik seninle gurur duyuyor' sloganları ile karşılandı. Kurulan kürsüye çıkan Binali Yıldırım, konuşmasına, "Sizleri özlemişim" diyerek, başladı. Seçimlerden dolayı düzenlenen mitinglerle çok vakit geçirdiklerini kaydeden Yıldırım, "Sizleri çok yorduk, ayrı kaldık. Hasretimiz bugün bitti ve bugün yine beraberiz" dedi.

Yıldırım, İzmir'in gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, "Nerede olursak olalım, hangi konumda olursak olalım her zaman İzmir bizim kalbimizdedir. İzmir bizim gönlümüzdedir. Bugün aylar sonra İzmir'e geldik. İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'ye çok teşekkür ediyorum, kendisine başarılar diliyorum. Ondan önce görev yapan il başkanlarımıza, görevi Kerem Ali Sürekli'ye devreden Aydın Şengül başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İzmir'de geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı yapan AK Partili isimlere de tek tek teşekkür eden Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"İzmir'e hizmetimiz devam edecek. Kınık'ta hemşehrilerimizle biraraya geleceğiz. Genel başkanımızın liderliğinde inşallah bundan sonra seçimsiz dört yıl boyunca, birlikte İzmir'i geliştireceğiz. Türkiye'nin kalkınması için, ekonomisinin çok daha iyi konuma gelmesi için, büyümesi için, adalet için, huzur ve güvenlik için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da partililere seslenerek, "Meydanları dolduran bu coşkulu teşkilat mensupları, akbaba gibi bu partinin bir şekilde tökezlemesini bekleyenlere buradan güzel bir yanıt veriyor" dedi.

Konuşmaların ardından Yıldırım, İzmir milletvekilleri ve İl Başkanı Sürekli ile birlikte partilileri selamladı. Yıldırım, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binali Yıldırım'ın havaalanına gelişi

-Yıldırım'ın halkı selamlaması

-Kalabalıktan görüntü

-Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR, ()

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Sivas'ta lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Sivas'ta lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Seyfebeli Geçidi yakınlarında meydana geldi. Hafik istikametinden Sivas'a giden Fahri Güney yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile birlikte Yeter Turunç, Başak Turunç, Hasan Görmez, Ayşe Görmez ve Medine Kul yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Otomobilin görnütüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

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Arkadaşlık isteğine ret cevabı veren kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı



Bursa'da, Zahit Y.(44), arkadaşlık teklifini reddeden Hülya N.'yi (50) bıçakladıktan sonra aynı bıçağı karnına saplayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Hülya N. ve Zahit Y. hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'ndeki tuhafiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Zahit Y., Hülya N.'nin tuhafiye dükkanına gitti. Zahit Y., Hülya N.'ye arkadaşlık teklifi etti. Hülya N. ise reddetti. Bunun üzerine ikili tartışmaya başladı. Zahit Y. yanında getirdiği bıçak ile Hülya N.'yi 3 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. Ardından da bıçağı karnına saplayarak, intihar girişiminde bulundu.

Çığlıkları duyan esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Hülya N. ile Zahit Y.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı tedavi altına alınırken, polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Yaralı kadının ambulansa bindirilişi

-Yaralı adama ambulansta müdahale edilmesi

-Genel detaylar

-Haber: Mehmet İNAN-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

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Salihli'de hükümlüler sezonun ilk karpuzunun hasadını yaptı



Manisa Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nde yerli tohumla üretim seferberliği kapsamında üretilen karpuzlar hasat edilip, Türkiye genelindeki 200'e yakın cezaevine gönderildi.

Birçok sebzenin üretimi yapılan Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü yerleşkesindeki 15 dekar alanda, 'Cihan F1' tipi karpuz yetiştirildi. Hükümlülerce yetiştirilen karpuzların hasadı yapıldı. Hasat edilen karpuzlar Türkiye genelindeki 200'e yakın cezaevine gönderildi. Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Erkan Keskin, Salihli'deki ilk karpuz hasadını kendilerinin yaptığını söyledi. Kurumun, birçok tarımsal ürünün üretiminde çok önemli bir konuma geldiğine dikkati çeken Keskin, şöyle konuştu:

"Ceza infaz kurumumuzda işyurdu faaliyetleri kapsamında toplam 139 hükümlümüz sigortalı olarak çalışmakta. Çünkü işyurdu olarak tarımsal faaliyetlerimiz çok yoğun. Burada yetiştirilen birçok ürünümüz 200'e yakın ceza infaz kurumuna gönderiliyor, kurumumuz yerleşkesinde bulunan alanda ve Salihli Adliyesi'nde bulunan reyonlarda halkımıza satışı yapılıyor. İşyurtları olarak sadece zirai ürünler üretmiyoruz. Eski açık ceza infaz kurumumuzun bulunduğu alanda yine hükümlülerimizin de katkıları ile haşhaş ve susam ezmesinden tahin, pekmez, soğuk sıkım yağa kadar ve mantar üretimi dahil birçok alanda üretimlerimiz var."

Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ali Ömür Bereketli de daha önce kuruma tahsisli alanda yerli tohumla arpa üretimi yaptıklarını hatırlatarak, "Şimdi ise yine yerli tohumla karpuz üretimi yapıyoruz. Yerleşkemizde bulunan alanımızda 'Cihan F1' cinsi karpuz üretimi yaptık. Bu karpuzumuz da bölgemizde hasat edilen ilk karpuz oldu. Yani 2019 yılının ilk karpuzu işyurdumuzda gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl 160 ton karpuz hasadı gerçekleştirmiştik. Bu yılki üretim hedefimiz 200 ton" diye konuştu.

'DOMATESTE DE YÜKSEK BİR HEDEFİMİZ VAR'

Karpuzun yanı sıra 2 dekarlık alanda domates hasadına devam ettiklerini belirten Bereketli, "Domateste de yüksek bir hedefimiz var. Çift hasat yapıp 50 ton domates almayı umuyoruz. Bu domateslerimizi de yine Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan cezaevlerine göndereceğiz. Bu sene hasadına başlayacağımız diğer ürünlerden bazıları ise biber, patlıcan ve salatalık olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karpuz hasadından görüntü

-Domates hasadından görüntü

-Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Erkan Keskin ile röp.

-Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ali Ömür Bereketli ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Emre Saçlı /SALİHLİ (Manisa), ()

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Kazada yaralanan 'Aykız' sağlığına kavuştu

Kastamonu'da araç çarpması sonucu ağır yaralanan ayı yavrusu, Sinop'ta uygulanan 25 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu. 'Aykız' adı verilen sevimli ayı, tamamlanan tedavisinin ardından gönderildiği Kastamonu'da doğal yaşamına bırakılacağı belirtildi.

Kastamonu'da 28 Haziran'da, araç çarpması sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki ayı yavrusu, getirildiği Sinop'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Görevli veteriner hekimlerce 25 gün boyunca yoğun tedavi uygulanan ve yaraları iyileştirilen yavru ayı, sağlığına kavuştu. Kısa sürede rehabilitasyon merkezinde ilgi odağı olup 'Aykız' adı verilen ayı, doğal yaşamına bırakılmak üzere üzere Kastamonu'ya gönderildi.

'ŞUAN DOĞAYA GERİ DÖNECEK HALDE'

Merkezde görevli veteriner hekim Ali Çalışkan, kaza sonrası ayının vücudunda yaralar, aynı zamanda beyninde ödem oluştuğunu, bu nedenle hayvanın görme kaybı yaşadığını kaydetti. Çalışkan, "Aykız Kastamonu ili Şenpazarı ilçesinde trafik kazası sonucu yaralanmış vaziyette bize teslim edildi. Genel olarak trafik kazasına bağlı koordinasyon sorunu ve görme kaybı vardı. Yaklaşık 25 günlük bir tedavinin ardından fonksiyonlarını genel olarak geri kazandı. Şuan doğaya geri dönebilecek halde, bizde ayımızı izleme amaçlı GPS’li tasma takarak tekrar aldığımız bölgeye bırakmak için yola çıkıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aykız’ın kaldığı kafesten detaylar

-Aykız’a anestesi yapılması

-Veteriner Ali Çalışkan açıklamaları

ESRA AKSU - KASTAMONU -