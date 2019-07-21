DHA YURT BÜLTENİ-8

Düzce'deki selde ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi aranıyor (EK)

1)CESET GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan Cengiz Töngel, Uğurlu köyü yakınlarında çamurun içine saplanmış halde bulundu. Töngel'in bulunmasıyla çok sayıda ekip, bulunduğu noktaya geldi. Yoğun çamur nedeniyle zor gidilen bölgeden Töngel'in cesedi güçlükle çıkarıldı. Ekipler tarafından sedyeye koyulan Cengiz Töngel'in cesedi daha sonra cenaze aracına kadar götürüldü. Yol boyunca yoğun çamur nedeniyle ekipler büyük zorluk yaşadı. Çamura saplanan kişiler, diğer vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Cengiz Töngel'in cesedi cenaze aracıyla Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Cesedi çıkarma çalışmaları

-Çamur içindeki zorlu taşıma

-Çamura saplananlar

-Cesedin cenaze aracına koyulması

-Yaşanan zorluk

Süre: 04.09-Boyut: 465 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÜZCE,()

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2)BABASINI BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

ERZİNCAN'da 32 yaşındaki Sultan Akduman, aynı evde yaşadığı 66 yaşındaki babası Mehmet Akduman'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Akduman 155'i arayarak polise teslim oldu.

Olay bugün sabah saatlerinde merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattını arayan Sultan Akduman, babasını öldürdüğünü belirterek, teslim olmak istediğini söyledi. Kısa sürede olay yerine giden Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultan Akduman'ı gözaltına aldı. Evde yapılan incelemede emekli imam olan Mehmet Akduman'ın boğazının bıçaklanarak öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Mehmet Akduman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti duyarak Akduman ailesinin yaşadığı eve gelen komşular, büyük bir üzüntü yaşadı. Polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen Sultan Akduman'ın ruhsal hastalıklar sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()-

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3)GÜMÜŞHANE'DE TONLARCA HAFRİYATIN, KENTİN ÜST YAMACINA DÖKÜLMESİNE SUÇ DUYURUSU

GÜMÜŞHANE’de hastane güçlendirme çalışması için alınan taş ve topraktan oluşan tonlarca hafriyat, döküldüğü kentin üst yamacında dağ oluşturdu. Eğimli yamaca 3 aydır dökülen yaklaşık 30 bin kamyon hafriyat, kayarak kent üzerine düşme endişesine yol açtı. Mahalle sakinleri, yüzde 43 eğimli araziye dökülen hafriyatın izin belgesindeki yerle dökülen yerin farklı olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gümüşhane'de yeni devlet hastanesi binasının güçlendirme çalışması için alandan çıkarılan taş, toprak tonlarca hafriyat, kentin üst yamacındaki eğimli araziye dökülerek depolandı. Eğimli yamaca 3 aydır dökülen yaklaşık 30 bin kamyon hafriyat, kayarak kentte düşme endişesine yol açtı. Hafriyat dökülen alanın 500 metre aşağısında yer alan Karşıyaka Mahallesi sakinleri korku içerisinde evlerinde kaldıklarını belirterek, önlem alınmasını istiyor. Mahalle sakinleri, yüzde 43 eğimli araziye dökülen hafriyatın döküm belgesindeki yerle dökülen yerin farklı olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'1 MİLYON TONUN ÜZERİNDE HAFRİYAT DÖKÜLDÜ'

Hastane inşaatından çıkan hafriyatın yerleşim alanlarının üzerine depolandığını belirten Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Arzu Ay, kentin yeşil alan olarak bilinen bölgeye bir milyon tonun üzerinde hafriyat döküldüğünü iddia etti. Ay, "Hafriyat dökülen alan maden aramaları nedeniyle altı oyulmuştur ve buradan çıkan sular 3-5 metreyi bulabiliyor. Bu dağın oynama riski vardı. Dağın üzerine bir milyon tona yakın hafriyat dökülmüştür. Taşınan hafriyatın izin belgesinde gösterilen adreste dökülen sahada ki adresle tutmamaktadırö dedi.

'ARAZİ YÜZDE 43 EĞİMLİ'

Jeoloji mühendislerinden aldığı bilgiye göre dağın eğiminin yüzde 43 olduğunu kaydeden Ay, “Dökülen hafriyatta ki kayaların evlerimize düşme riski olduğunu gösteriyor. Bu olay bugün olmayabilir ama 3-5 yıl içerisinde bu felaket gerçekleşebilir. Suç duyurusunda bulunduk. Bu hafriyatın organize sanayi bölgesine dökülmesi istedik. Dökümü yaptıran proje müdürünün izin belgesine baktığımız da ise adresin farklı bir yer olduğunu gördük. İzin belgesinde ki adres ile döküm yapılan adres birbirini tutmuyorö diye konuştu

TEMA VAKFI: BÜYÜK RİSK VAR

TEMA Gümüşhane İl Temsilcisi Yusuf Oral da Karşıyaka Tabiat Parkının hemen yakınında bir bölgede hafriyat dökümü gerçekleştiğini belirterek bu durumun risk oluşturduğunu söyledi. İnşaat mühendisi olduğunu ve alanda teknik incelemelerde bulunduklarını anlatan Oral, "Burada 40-45 derecelik bir eğim var. Bu eğimin üstüne herhangi bir önlem alınmadan ve nereden alındığı belli olmayan izin belgesiyle döküm yapılıyor. Olası bir aşırı yağışta buraya dökülen hafriyatın suya doyması ile hareket haline geçmesi anlamına geliyor. Çünkü hafriyat serbest bir biçimde dökülüyor. Dökülen hafriyat silindir yardımıyla sıkıştırılmıyor veya farklı bir yöntem kullanılmıyor. Kamyonlar buraya gelip hafriyatı boşaltıp gidiyorlar, herhangi bir önlem alınmaması da risk oluşturuyor. Burası sonuçta bir orman alanı ve çeşitli hayvanlar yaşıyor. Burası zengin bitki örtüsüne sahip ancak toz nedeniyle ormanın içerisinde yürüyemiyoruz" dedi.

HEYELAN ÖNLEME ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Gümüşhane'de, Bağlarbaşı mevkiinde yapımına 2012 yılında başlanan ve 51 milyon liraya mal olan 8 katlı, 200 yataklı ve bünyesinde 10 ameliyathane ile 30 yoğun bakım ünitesi yer alan yeni devlet hastanesinin inşaatı 2015’te tamamlandı. Yamaç araziden elde edilen alan üzerine inşa edilen hastane binasında ve zemininde çatlaklar oluştuğu gözlendi. Hastane, zemindeki kayma riski nedeniyle 4 yıldır hizmete açılamadı. Hastane binası için zemin güçlendirme ve heyelan önleme projesi hazırlandı. AFAD tarafından hazırlanan proje ile hastanenin kuzey ve güney cephesinde bulunan kayalık alanlardan yaklaşık 390 bin metreküp hafriyat çıkarılacak, ağırlık yapan yamaçta molozlarının temizlenmesinin ardından 600 metre uzunluğunda 3 sıra diyafram duvar örülecek. Proje ile zemin kayması riski ortadan kaldırılarak hastane hizmete açılacak.

Görüntü Dökümü

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-Hafriyat dökülen bölgenin DRONE çekimi

-İş makinelerini çalışırken çekimi

-Genel ve detay çekimler

-Muhtar ile röportaj

-TEMA il temsilcisi ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE-()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 303 MB

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4)ADIYAMAN'DA TANKER DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt tankerinin şoförü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometrede meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Ömer Tepe yönetimindeki 02 SA 666 plakalı akaryakıt tankeri, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, tankerde sıkışan Tepe'yi kurtardı.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tepe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Yaralının acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

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5)POLİSTEN KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE 'İNTERNET' UYARISI

ADANA'da polis, kent genelinde camilerde Kuran kursuna gelen öğrencilere internetin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, öğrencilerin interneti doğru kullanması için çalışma başlattı. Camilerde Kuran kursuna gelen öğrencilere bilgisayar ve internetin faydalı kullanılması hakkında semire veren polisler, zararlı oyun ve videolardan uzak durulması istendi. Seminerin ardından öğrencilere, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Uygulamanın yaz boyu süreceği açıklandı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin çocuklara eğitim vermesi

- Bir çocuğun eğitimle açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Süre:03'05" Boyut: 345 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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6)HASTALIĞININ TEŞHİSİ İÇİN ŞEHİR ŞEHİR GEZİYOR

SİİRT’in Pervari ilçesinde el ve ayakları sürekli şişip, yaralar çıkan Şükrü Adıyaman (55), birçok kentteki hastanelere giderek, teşhis konulamayan hastalığına çare arıyor. Aynı zamanda diyaliz hastası olduğunu anlatan Adıyaman, "Hastalığıma bir çare bulunamıyor. Ellerim kollarım kendiliğinden şişiyor. Yürüyemez hale geldim. Tek istediğim hastalığıma çare bulunması" dedi.

Pervari ilçesinde yaşayan 8 çocuk babası diyaliz hastası Şükrü Adıyaman, 4 yıl önce el ve kolunda yaralar oluştu. İlk olarak Pervari Devlet Hastanesi'ne giden Adıyaman, burada daha donanımlı bir hastaneye gitmesi gerektiğini illetiler. Siirt Devlet Hastanesi'ne giden Adıyaman, bu kez Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diyarbakır'da da hastalığına teşhis konulamayan Adıyaman, Türkiye'nin birçok kentindeki hastanelerine başvurdu.

Gittiği hastanelerde hastalığını teşhis konulamadığını anlatan Şükrü Adıyaman, diyaliz hastası olduğu için çalışmadığını ve maddi sorunlar da yaşadığını aktardı. Adıyaman, "Hastalığıma çare bulunması için gezmediğim doktor, gitmediğim hastane kalmadı. Ancak bir türlü hastalığıma çare bulunamıyor. Kaymakamlık bana maaş bağladı her ay düzenli bir şekilde maaş alıyorum. Maaş haricinde gıda yardımı da alıyorum. Allah onlardan razı olsun. Hayırseverlerden destek bekliyorum. Onların vereceği yardımlarla belki bu hastalığıma bir çare bulunur ve eski sağlığıma kavuşarak çalışmak ve çocuklarıma bakmak istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Hastadan görüntü

Hastanın yürü iken görüntüsü

Hasta Şükrü Adıyman’ın konuşması

Oğlunun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 157 MB

