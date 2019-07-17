DHA YURT BÜLTENİ-8

1)OTOPARKTA BULUNAN AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İzmit'te etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken bir otoparkta bulunan ağacın otomobillerin üzerine devrilmesi sonucu 4 araç hasar gördü. İzmit'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplanırken, sürücüler araçlarıyla suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kozluk Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta bulunan dev dut ağacı, yağmurun şiddetine dayanamayarak gövdesinden ikiye ayrılarak devrildi. 4 otomobilin üzerine devrilen ağaç, otomobillerde büyük çapta hasara yol açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı parçalar halinde keserek kaldırdı. Olayın yaşandığı sırada otoparkta kimsenin olmaması, şans eseri can kaybının yaşanmamasına neden oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen ağacın görüntüsü

-Otomobillerde yaşanan hasarın görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),()

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2)KUYUYA DÜŞEN DANAYI İTFAİYE KURTARDI

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kuyuya düşen danayı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlardan sonra bulunduğu yerden kurtardı. Kavlak mevkiinde meydana gelen olayda Temel K.'ye ait dana, 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan Temel K., itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, danayı düştüğü kuyudan kurtararak sahibine teslim etti.

Görüntü Dökümü:

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-Dananın kuyudan çıkartılması

-Çevresindekilere saldırması

-Dananın bağlı olduğu ipi çözenler

-Dananın uzaklaşması

-Kuyunun görüntüsü

-Alanın görüntüsü

Haber:Okan ÇALIŞKAN-Kamera: ÇAMLIYAYLA(Mersin), ()

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3)BU KÖYE GELEN TURİSTLER SERTİFİKA İLE UĞURLANIYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale (Lekton) köyünde, tarihi ve doğal güzellikleri görmeye gelen yerli ve yabancı turistlere, köy muhtarlığınca hazırlanan sertifikalar veriliyor. Geçen yıl uygulama kapsamında 2 bin 500 kişiye, köyün tarihi ve doğal güzelliklerini görüp, köye değer kattıkları ve köy hakkında bilgi edindikleri için sertifika dağıtıldı. Babakale köyünün, şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak mekanı haline geldiğini belirten köy muhtarı Bekir Vargün, gelen turistler için hediye düşünüp sertifika verme karar aldıklarını, uygulamadan ziyaretçilerin de memnun olduğunu söyledi. Anadolu'nun en batısında yer alan Çanakkale'nin en önemli turizm yerlerinden biri olan Ayvacık ilçesine bağlı Babakale (Lekton) köyü tarihiyle, 300 yıllık Osmanlı'nın son kalesi, balık avı turizmi, tarihi bıçak ustaları, taş evleri ve Ak Liman plajıyla son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Köy, tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turist akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin köye gösterdiği ilgiden son derece memnun olan muhtarlık ise 2015 yılında başlattığı uygulama kapsamında içinde Babakale'yi anlatanlara ve ziyaretçilere, "Bu sertifika Babakale'yi ziyaret ettiği için verilmiştir. Kendisi gelişiyle bizleri onurlandırdı, sevgi getirdi. Burası, Asya'nın ve Türkiye'nin en batı noktasıdır. Burada toprak biter ve insanı tarihsel masallar ülkesine götüren, denizler güzeli Ege başlar. 'Asya'nın Ucundaki Fener' sevgi ve dostluk ışıklarını tüm dünyaya göndermektedir. Konuğumuz ve biz birbirimizi hiç unutmayacağız. Gittiği her yerde onunla selamlar yolluyor ve herkesi sevgiyle Babakale'ye çağırıyoruz" yazılı sertifika hazırladı. Geçen yaz döneminde köye gelen ziyaretçilerden 2 bin 500'üne köyün tarihi ve doğal güzelliklerini görüp, köye değer kattıkları ve köy hakkında bilgi edindikleri için bu sertifikalardan verildi.

'GAYEMİZ, KÖYÜMÜZE GELEN ZİYARETÇİLERİN BURADAN MEMNUN AYRILMASI'

Babakale köyünün, şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak mekanı haline geldiğini belirten muhtar Bekir Vargün, günden güne köye gelen ziyaretçilerin artığını, Köy Muhtarlığı olarak köye gelen turistler için hediye düşünüp sertifika verme kararı aldıklarını söyledi. Uygulamadan ziyaretçilerin de memnun olduğunu ifade eden muhtar Vargün, şunları söyledi:

"Bu uygulamayı sürdüreceğiz. Köy muhtarlığı olarak köyümüz adına ortak fikirle bu uygulamayı gerçekleştirdik. Geçen yıl yaz döneminde 2 bin 500 civarı bir sertifika dağıttık. Bu yıl ise daha fazla dağıtacağımızı düşünüyorum. Sertifikayı verdiğimiz ziyaretçilerimizin memnun kalması da bizi ayrıca mutlu etti. Biz bu sertifikanın üzerinde yazılan yazılarda da yenilik yapmayı düşünüyoruz. Bizim tek gayemiz köyümüze gelen ziyaretçilerimizin buradan memnun ayrılmasıdır. Osmanlı'nın son kalesi olan Babakale Kalesi köyümüz için bir değerdir. Köyümüz, Asya'ın en batı ucunda yer alan Bababurnu üzerinde yer alıyor. Burada Osmanlı İmparatorluğu'nun son kalesi mevcut. Bu kalemiz de turistlerin en ilgi çektiği yerlerden biri oluyor."

'BU UYGULAMA TÜRKİYE'DE BİR İLK'

Bu uygulamanın Türkiye'de ilk ve tek olarak Babakale köyünde olduğunu kaydeden Vargün, "Bu sertifika uygulaması bildiğimiz kadarıyla dünyada bir tek Portekiz Roca'da, bir de Türkiye'nin Babakale köyünde var. Biz bu uygulamayı 2015 yılında başlattık. Köyümüze gelen misafirler de bu uygulamadan çok memnun. Bu uygulamayı sonraki zamanlarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

'BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORLAR'

Babakale köyünde oturan Özlem Güler ise uygulamanın köye katkısı olduğunu belirtip, "İnsanların gezip, gördüğü bir yerden bu sertifika ile dönmesi güzel bir duygu. Biz uzak bir yerden bu köye gelseydik, bu belgeden isterdik. Bizim tanıdıklarımız bu köye gelip, bu sertifikayı aldılar ve çok memnun oldular. Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerden bu köye gelenler bu sertifikayı aldıklarında büyük mutluluk yaşıyor. Bazen bu sertifikayı merak edip köye gelenler bile olduğunu duyduk" diye konuştu.

'GÜZEL BİR HATIRA OLDU'

Babakale köyüne ziyarete gelen ve köy muhtarlığı tarafından hazırlanan sertifikayı alan Ali Tunca, bu uygulamanın kendisinde güzel bir hatıra bıraktığını ifade edip, "Babakale köyüne ziyarete geldik. Babakale Kalesini gezdik. Köy muhtarlığı bize bir sertifika verdi. Böyle bir uygulama olduğunu yeni öğrendik. Sertifikamızı aldık. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bize de bir anı hatıra olacak. İnşallah bu uygulama devam eder" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Köyden görüntüler.

-Sertifikadan detay görüntü.

-Muhtar Bekir Vargün ile röp.

-Köyü ziyaret eden Ali Tunca ilve röp.

-Köyde yaşayan Özlem Güler ile röp.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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4)NEMRUT KRATER GÖLÜ'NE ZİYARETÇİ AKINI

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, yoğun ilgi görüyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri de Nemrut Krater Gölü'nde kamp kurup bu doğal güzellikleri çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Dünyanın 2'nci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan, adını M.Ö. 2100'de yaşamış Babil Hükümdarı Nemrut'tan alan Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri de, 100 kişilik ekiple Nemrut Krater Gölü'nde kamp kurdu. Kulüp üyeleri göl havzasının doğal güzelliklerini fotoğraflayıp piknik yapmanın keyfini yaşayadı. Geceyi burada geçiren üyeler, sabahın erken saatlerinde ise zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Düzenledikleri gezilerde özellikle aileler ve çocuklarının da katılmasını önemsediklerini belirten Kulüp Başkanı Ömer Demez, "Doğaya çıkan anneler, doğasever bir nesil yetiştirecek. Onun için özellikle annelerin ve çocuklarının da doğaya çıkmasını ayrı önemsiyoruz. Stresten kurtulmak için doğa ile buluşmamız gerekiyor. Yaptığımız gezi etkinliklerinde doğaya sahip çıkmamız ve korumamız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Biz bunu her zaman söylüyoruz, bir fidanda dikin, bir çöpü de yerden siz kaldırın, doğal yaşama önem verin, sahip çıkın. Biz doğaya sahip çıkmazsak bunun geri dönüşü olmaz. Aynı zamanda tarihin düşmanı definecilere ve doğal yaşam katilleri olan avcılara da geçit vermeyelim. Onlara karşı hep beraber mücadele edelim. Bu doğal güzellikler, tarihimiz bizlere mirastır sahip çıkalım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinin Nemrut Krater Gölü'ne tırmanışı

-Nemrut Krater Gölü'nden detaylar

-Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinin krater Gölü kenarında kamp yapması

-Külüp üyelerinin eğlenmesi ve halay çekmesi

-Detaylar

HABER: Gülay KUYUCU/VAN,()