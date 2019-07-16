DHA YURT BÜLTENİ - 8

Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı (2)

SERBEST BIRAKILDI

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Aydın, daha sonra serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında muhabirine konuşan Orhan Aydın, bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için ilçeye geldiğini belirterek, "Gece 01.00 uçağıyla geldim. 02.00 gibi Urla'ya ulaştım. Otelin karşısında bir yerde iki lokma bir şey yerken polis memurları gelerek, gözaltına aldı. Kalktık karakola gittik, ne olduğunu öğrenemedim. 7 saat adliyede bekledim, yaşım 64" dedi.

'HAKARET OLARAK ALGILAMIŞ'

Adliyede dosyanın ne olduğunu öğrendiğini belirten Aydın, "2016 yılında Esra Elönü olduğunu bildiğimiz gazeteci yazar hakkında paylaşılan görsel vardı. O görsel üzerinde yorum yapmıştım Twitter'da. Ben paylaşımda bulunmuşum, o hakaret olarak algılamış, dava açmış" diye konuştu.

Fransa, Gürcistan, Ermenistan ve Yunanistan yapımı bir projede başrol oynadığını belirten Aydın, bu nedenle sıklıkla yurt dışında giriş çıkış yapmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadığını, Urla'ya gelince gözaltına alındığını söyledi. Aydın ayrıca, kendisinin ifadeye vermeye çağrıldığı tebligatın yanlış adrese gönderilmesi sonucu, çağrıya karşılık vermediği gerekçesiyle tutuklu olarak adliyeye götürüldüğünü ve konu hakkında ifadesine başvurulduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Adliyeden görüntü

- Orhan Aydın ile röp

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR, ()

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Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 11 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan karı-koca ‘uyuşturucu madde ticareti suçundan’ adliyeye sevk edildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.’nın Yenice’ye bağlı Yamaç köyündeki evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 11 kilo esrar ele geçirildi. M.K. ve eşi S.K., gözaltına alındı. Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. M.K.ve S.K. daha sonra 'uyuşturucu madde ticareti suçundan' Yenice Adliyesi’ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheliler hastaneye götürülürken

-Şüpheliler polis otosuna götürülürken

-Ele geçirilen esrar foto

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Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Sivas'ta 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' görüldü

Türkiye'de çok az rastlanan 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' türü Sivas kent merkezi yakınlarında görüntülendi.

Dünyadaki en güzel kelebek türlerinden biri olarak nitelendirilen 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' Sivas'ta objektiflere takıldı. Kent merkezine 15 kilometre mesafedeki Soğuk Çermik Kaplıcası bölgesinde diğerlerinden farklı bir tür kelebek dikkat çekti. Kanat yapısı ve kuyruğu ile görenlerin ilgisini çeken kelebeğin genellikle Kuzey Amerika kıyılarında, Tennesse eyaletinde sıklıkla görülen 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' olduğu belirlendi. Siyah-beyaz çizgilerle kaplı üçgen şeklindeki kanatları ve kuyruğu ile büyük ilgi çeken kelebek, meraklıları tarafından kayda alındı.

Görüntü Dökümü

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-Kelebeğin görüntüleri

-Görüldüğü bölge

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS, ()

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Amorium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde M.Ö. 2000 yılına tarihlenen ve 7 uygarlığa ev sahipliği yapan Amorium Antik Kenti'nde yaz dönemi arkeolojik kazılar başladı.

Hisar köyünde sınırları içinde yer alan Hitit, Phryg, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılan Amorium Antik Kenti'nde yeni dönem kazıları başladı. Antik kentinde 1987 yılında İngiliz araştırmacı Prof. Dr. R. Martin Harrison'un başlattığı arkeolojik kazılar, 1992 yılında vatandaşı araştırmacı Dr. Chris Lightfoot tarafından 2009 yılına kadar devam ettirildi. 2009 yılında ara verilen kazılar, 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile Afyonkarahisar Müzesi Başkanlığında ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp'in bilimsel danışmanlığında tekrar başladı. Prof. Dr. Gökalp başkanlığındaki kazılarda, üniversitelerin arkeoloji bölümü öğrencilerinin yanı sıra 30 kişilik bir ekip görev alıyor.

KAZILAR 3 NOKTADA SÜRÜYOR

Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, antik kentte 1987 yılından beri arkeolojik kazı çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. 1987 yılında çalışmaların aşağı ve yukarı şehir kapılarında, iki kilisede, hamam ve sivil konut olduğu düşünülen yapılarda yapıldığını anlatan Prof. Dr. Gökalp, "2013 yılından itibaren ise çalışmaları yukarı şehirde höyüğün güney-batısında Türk dönemi yerleşimi olduğu düşünülen 'iç sur'da, höyük üzerinde mimari kalıntısı ile işlevi tespit edilebilen ender yapılardan biri olması nedeniyle 'Bazilika B' adı verilen kilisede ve aşağı şehrin batısında, önceki çalışmalarda 'Büyük Bina' olarak adlandırılmış yapı bakiyesinin doğusundaki Geç Roma/Erken Bizans dönemi yapılarında sürdürüyoruz" dedi.

ESERLER AFYONKARAHİSAR MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Amorium Antik Kenti'nin Afyonkarahisar'ın tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, "32 yılında beri devam eden arkeolojik kazılarda özellikle Ortaçağ günlük yaşamına ışık tutacak çok önemli buluntular ele geçti. Buluntulardan taşınmaz eserler yerinde ve kazı evi bahçesinde sergileniyor. Buradan çıkan seramik, maden, cam, kemik, kurşun mühür, sikke, yazıtlar ve küçük taş eserler ise Afyonkarahisar Müzesi'nde sergileniyor" diye konuştu.

SANAT GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜYLE ANTİK KENTİ GEZİSİ

Antik kentin 3 boyutlu tanıtım videosunu da hazırlandıklarını kaydeden Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, ziyaretçilerin bu sayede kent hakkında bilgi sahibi olacağını söyledi. Yine antik kenti yakından tanımak isteyenler için Anadolu Üniversite Proje Birimi'nin desteklediği Umay Müze Müdürlüğü'nün tasarladığı, 'VR Kronos Gözlük' (Sanal gerçeklik gözlüğü) hazırladıklarını söyleyen Gökalp, "Android ve İos uygulamasından 'Amorium' veya 'Vrkronos' programlarını indiren ziyaretçiler kenti 3 boyutlu şekilde gezebilecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Amorium tabelasından detay

-Kazı çalışmasının yapıldığı alandan detay

-Kazı çalışması yapan öğrencilerden detay

-Genel Detaylar

-Gökalp'in konuşması

-Gökalp kazı çalışmalarını incelerken detay

-Yön tabelalarından detay

-Gökalp VR. Kronos Gözlük'ü anlatırken

-Gözlükten detay

-3 boyutlu videodan detay

Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ - AFYONKARAHİSAR, () -

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Kanodan denize düşen balıkçıyı, dalış timi komutanı kurtardı

Trabzon’da balık avlamak için açıldığı denizde dalgaların devirdiği kanodan suya düşen Ferit Koç (57 ), mahsur kaldı. Ters dönen kanoya tutunarak, 2 saat dalgalarla boğuşan balıkçı, şans eseri olay yerine yakın oturan sahil güvenlikte görevli Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timleri komutanı Abdullah Yeltirik tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Olay, saat 09:30 sıralarında Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesi sahilinde meydana geldi. Ferit Koç balık avlamak için kano ile denize açıldı. Koç, dalgaların şiddetini artırmasıyla ters dönen kanodan suya düştü. Kanoya tutunarak dalgalarla boğuşan balıkçıyı, 2 saat sonra kıyıda dolgu çalışması yürüten işçiler fark etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Polisin durumu bildirdiği Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine hareket etti, durumu şans eseri olay yerine yakın oturan sahil güvenlikte görevli Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timleri komutanı Abdullah Yeltirik’e iletti. Evden çıkarak olay yerine gelen Astsubay Üstçavuş Yeltirik, elbiselerini çıkararak girdiği denizde balıkçıyı kurtardı. O sırada sahil güvenlik ekipleri de olay yerine ulaştı.

'ÜZERİM ISLAK AMBULANSA GİRMEYEYİM'

Sağlık ekipleri Ferit Koç’u ambulansa alarak tedavi etmek istedi. Koç, görevlilere ‘Üzerim ıslak hiç ambulansı ıslatmayayım’ dedi. Görevlilerin ikna ettiği Koç’a alındığı ambulansta müdahale edildi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ferit Koç, “Profesyonel balıkçıyım. Ama dalga ters vurunca kanoyu devirdi. Yapacak bir şeyim kalmadı. Beni kurtaranlara teşekkür ediyorumö dedi. Koç, olay yerindeki müdahalesinin ardından kanosunu alarak kıyıdan uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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-Dalgalı deniz detayı

-Denizde kanosuna tutunarak bekleyen balıkçı

-Kanosuyla kıyıya yaklaşma görüntüleri

-Komutanın kıyıda üstünü çıkarıp adamı kurtarmaya gitmesi

-Kanosuyla birlikte sudan çıkarılma görüntüleri

-Sahilden ambulansa götürülmesi

-Ambulansa bindirilmesi

-Röportajlar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: SELÇUK BAŞAR/TRABZON,()

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Barut: Rekolte kaybı nedeniyle kışın narenciye ürünleri cep yakacak

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, aşırı sıcaklar nedeniyle çok ciddi rekolte kaybının beklendiği narenciyede tehlike çanları çaldığını söyledi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle kış aylarının vazgeçilmez ürünü olan portakal, limon, greyfurt ve mandalina üretiminin ihtiyacı karşılayamayacağını belirten Barut, "Aşırı sıcak nedeniyle acilen afet bölgesi ilan edilmesini, üretici kaybının karşılanmasını istiyoruz. Bu sağlanmazsa kış aylarında tıpkı geçen yıl patates, soğan ve patlıcanda olduğu gibi bu yıl da narenciye ürünlerini tüketiciler çok pahalı tüketecektir" dedi.

"YÜZDE 70 VERİM KAYBI VAR"

Türkiye'nin yıllık ortalama 4.5 milyon tonluk narenciye üretiminin 3'te 1'inden fazlasının karşılandığı Adana'daki narenciye bahçelerinde incelemelerde bulunan Ayhan Barut, nisan, mayıs ve haziran aylarında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle narenciye bahçelerinde yüzde 70'lere varan ürün kaybının beklendiğini kaydetti. Barut, "Yaz ayları Adana'da da sebze ve meyvenin bolca üretilmesi demek. Ancak bu bereket üreticinin başına bela oldu. Ürünler tarlada elinde kaldı. Tarlada çürümeye terk edildi, nakliye masrafını bile karşılamadı. Çiftçinin elinde tarlada kalan bu ürünler büyük kentlerde 10-15 kat fazlasına tüketiciye sunuldu" diye konuştu.

"ÜRETİCİ ZARAR EDECEK, TÜKETİCİ ÇOK PAHALI ALACAK"

Kış aylarının vazgeçilmez tarım ürünü olan narenciye bahçesinde inceleme yaptığını aktaran Ayhan Barut, şunları vurguladı:

"Nisan, mayıs ve haziran aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle ağaçlarda ciddi derecede meyve dökülmelerine neden oldu. Bu rekolte kaybından dolayı ihtiyacı bu yıl karşılayamaz duruma gelindi. Geçtiğimiz günlerde buranın afet bölgesi ilan edilmesini, üreticinin zararının karşılanmasını istedik ancak çağrımız karşılıksız kaldı. Şimdi tekrar uyarıyoruz. Eğer bu zararlar telafi edilmezse narenciye üretimi ihtiyacı karşılayamayacak. Geçtiğimiz yıl Meclis gündemini tarım ürünleri oluşturmuştu. Bu yıl da tarım ürünleri narenciyeden başlayarak Meclis gündemine oturacak. Üretici zarar edecek, tüketici çok pahalıya tüketecek. Bu sistemi ortadan kaldıracak, üreticinin destekleneceği, tüketicinin ucuza tüketeceği bir sistemi hep beraber desteklemeliyiz."

Görüntü Dökümü

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- CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un açıklaması

- Narenciye bahçesinden arşiv görüntüler

- Dalda ve dökülen narenciye ürünlerinden detaylar

SÜRE:03'14" BOYUT:358 MB

Haber-Kamera: ADANA,()

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