DHA YURT BÜLTENİ - 8

15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine tepki vermek için sokağa çıkan ve son çektiği videonun ardından dakikalar sonra helikopterin ateş açması sonucu şehit düşen Fuat Bozkurt, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile askeri ve mülki erkan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yılında, 15 Temmuz demokrasi şehidi Fuat Bozkurt'un mezarını ziyaret etti. Bozkurt'un kabrine karanfil bırakılırken, Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Mezarı başında konuşan Fuat Bozkurt'un babası Hasan Bozkurt, evlat acısının bitmediğini, aynı şekilde devam ettiğini belirterek, "Dünyayı verseler, evladının saçının teline değişmezsin. Allah kimseyi evlatla imtihan etmesin. Acımız var ama vatan için gideceğiz. Ben, sen gitmezse kim gidecek? Hepimiz gideceğiz. Ben gitmezsem evladım, evladım gitmezse ben gideceğim. Hepimiz vatan için hazırız. Evsiz yaşanıyor mu, vatansız yaşayalım? Vatansız hiç yaşanır mı, yaşanmaz. Allah bizi o durumlara getirmesin. Suriye'nin halini görüyorsunuz. Suriye'ye sahip çıkan biz olduk, bize kim sahip çıkacak? Kimse sahip çıkmaz. Bugünümüze şükür. Takdir böyleymiş. Hamd ediyoruz, bugün bayramımız. Acı bitmez ama biz her zaman Allah'a şükür mutluyuz" dedi.

Anne Sebahat Bozkurt ise "3 senesi bitti ama yüreğimizdeki ateşi duruyor. Şehitlik kimsenin eline geçmez. İnşallah benimde elime geçer. Evladım çok iyiydi, çok iyi niyetliydi. Allah ona şehitliği nasip etti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Mezarlıktan detay

-Katılanlar

-Mezara karanfil bırakanlar

-Duaların okunması

-Baba Hasan Bozkurt röp.

-Anne Sebahat Bozkurt röp.

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 351 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,()

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Çanakkale’de 24 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmaya hazırlanan 24 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Babakale köyü Akliman sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Kaçaklardan genel detay görüntüler.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale) ()

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Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anması

Çanakkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde şehitler anıldı.

Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'e 'vur' emrini veren Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, siyasi parti başkanları daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Program, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda görevli İdari Uzman Serap Yakut tarafından, 15 Temmuz'a ilişkin günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla devam etti.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi camiinde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunmasının ardından dua edildi. Program, katılımcılara pilav ikramıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Şehitler Abidesi'ndeki 15 Temmuz programından genel ve detay görüntü.

-Şehitler Abidesinde 15 Temmuz programına katılan Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan genel ve detay görüntüler.

-Vali Orhan Tavlı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasından görüntü.

-Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dua edilmesinden görüntü.

-Serap Yakut'un 15 Temmuz'a ilişkin konuşmasından görüntü.

-Sembolik şehitliklere çelenk sunulmasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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Demokrasi Üniversitesi'nden '15 Temmuz' yürüyüşü

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Demokrasi Üniversitesi Rektörü, öğretim üyeleri ve üniversite personeli, üzerlerinde cübbeleri, ellerinde Türk Bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar sessizce yürüdü. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, "Millet olarak biz bir oldukça, diri oldukça, beraber oldukça, tüm çabaları boşa çıkmaya devam edecek" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İzmir'deki Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Demokrasi Üniversitesi mensubu yaklaşık 100 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Rektör Bedriye Tunçsiper ile öğretim üyeleri, cübbeleri ve ellerinde Türk Bayrakları ile sessiz bir şekilde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdükten sonra, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, "O gece, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçti. Milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulundular. Tarihi kahramanlıklarla dolu, bağımsızlık ve özgürlüğünden hiçbir zaman ödün vermemiş bu yüce millet, o gece adeta ikinci bir kurtuluş mücadelesine imza attı. Türk Milleti'nin aziz mensupları; 15 Temmuz gecesi cesareti, dirayeti, kararlı ve dik duruşu ile bir tarih yazdılar" dedi.

'ÜNİVERSİTEMİZ TAŞIDIĞI ÖNEMİN FARKINDA'

15 Temmuz darbe girişimine karşı koyanların, vatan için canlarını feda etmekten çekinmediğini, şehitlerin kalplerdeki mümtaz yerini daima muhafaza edeceklerini söyleyen Tunçsiper, 15 Temmuz'daki Türkiye'ye yönelik hain darbe girişiminin bir ilk olmadığını belirtti. Bu ihanetin değişik türlerini tarihin çeşitli dönemlerinde hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Tunçsiper, "Çok sayıda vatan evladımız yaralandı, şehit düştü. Bilek gücü ile yapamadıklarını da hainler vasıtası ile yapmak istediler ama başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Millet olarak biz bir oldukça, diri oldukça, beraber oldukça tüm çabaları boşa çıkmaya devam edeceğiz. Bu hain girişim sonrasında doğan ve adeta milli birlik ve beraberliğin, demokrasiye olan inancın bir anıtı gibi yükselen İzmir Demokrasi Üniversitesi, taşıdığı önemin farkında" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

Rektör Bedriye Tunçsiper sözlerin eşeyle devam etti:

"Üniversitemiz, demokrasimizi ve milletimizi gururla temsil etme yolunda üreteceği bilim ve yetiştireceği gençlerle İzmir'den tüm dünyaya açılan bir pencere olma azmindedir. İzmir Demokrasi Üniversitesi mensupları olarak milletimizin teröre karşı sergilediği dik ve kararlı duruşun sürekli destekçisi ve demokrasimizin bekçisi olacağız. Ülkemizin hak ettiği güç ve değere kavuşması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bize atalarımızdan miras, çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizin değerli bir emaneti olarak gördüğümüz ülkemizi, eğitimde, bilimi sanatta, sağlıkta, sanayide hemen her alanda söz sahibi ülkeler arasına çıkarmak için çok çalışacağız."

Daha sonra Narlıdere Şehitliği'ne giden Demokrasi Üniversitesi mensupları, burada şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü

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-Demokrasi Üniversitesi üyelerinin toplanması

-Gündoğdu Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürümesi

-Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması

- Rektör Bedriye Tunçsiper'in açıklaması

-Narlıdere Şehitliği'ni ziyaret

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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Malatya'da 15 Temmuz şehitleri ve gazileri buluştu

Malatya Valiliği tarafından 'Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri Buluşma' programı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen 'Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleri Buluşma' programına; AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yücel Başar, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

Programda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk milletinin Anadolu toprakları üzerinde bin yıldır varlık ve okluk mücadelesi verdiğini, bu mücadelenin ilham kaynağının mukaddes İslam dini ile asil ataların miras bıraktığı mukaddes değerler olduğunu belirterek, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasyonunda ve bugün Pençe Harekatında askerimizin, polisimizin göstermiş olduğu eşsiz mücadele ve kahramanlıklar gazilik ile şehadet ruhunun ne derece canlı yaşadığının göstergesidir. Bizi silahlı mücadele yoluyla alt edemeceğni anlayan düşmanlarımız bizi içimizden vurmayı her zaman düşünmüşlerdir. Bunu İstiklal Harbimizde ve terörle mücadelemizde yapmışlardır, başaramamışlardır. Milli iradeyi toptan yok etmek istediler. O gece 251 şehit verdik. Bu millet ihanet karşısında eşsiz bir kıyam sergiledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek, meydanlara döküldü. Ben o gece bu mücadeleyi sergileyen kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum, bu millet onlara çok şey borçlu. Bu borcunu asla unutmamalı. Millet, şerefi, onuru, bağımsızlığı, ezanı, bayrağı ve vatanı için mücadele eden kahramanları asla unutama" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılan şehit aileleri

- Gaziler

- Kalabalıktan detay

- Vali Aydın Baruş'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 204 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Bitlis’te 15 Temmuz şehitleri anıldı

Bitlis'te, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikte tören düzenlendi.

Programa, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, askeri erkân, polis memurları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler kapsamında Bitlis Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani tarafından dua edildi. Program şehit mezarına karanfillerin konulması ile sona erdi. Etkinlikler çerçevesinde Bitlis merkez Ulu Cami'de ise şehitler için mevlit okutuldu.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlardan detaylar

-Asker ve Bayraktan detay

-İstiklal Marşı ve saygı duruşundan detaylar

-Askeri erkandan detaylar

-Kuranı kerim okunması

-Dualar edilmesi

-Şehit mezarına karanfiller konulnması

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,()-