DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kamyonetini yıkım ekiplerinin üzerine sürdü

Antalya'da yıkım için gelen ekiplerin üzerine kamyonet süren ve bir kişiyi yaralayan A.T. ile görevlilere direnen eşi ve iki çocuğu gözaltına alındı. Yıkım gözaltı işleminin ardından yapıldı.

Olaylı yıkım, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar kenarında başkasına ait arazide odun ticareti yaptığı ve konakladığı öne sürülen A.T., işyerinin yıkımı için gelen ekiplere ailesiyle direndi. A.T., kamyonetini ekiplerin ve arazi sahiplerinin üzerine sürdü. Arazi sahiplerinin çalışanı olduğu belirtilen Fethi Kaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de karşı koyan A.T, eşi ve iki çocuğunu, ekipler havaya ateş ederek sakinleştirmeye çalıştı. A.T. ile polis memurunu yere düşürüp elindeki tabancayı almaya çalışan eşi N.T. ve çocukları A.V.T, ile N.T'yi gözaltına aldı. Gözaltı işleminin ardından yıkım yapıldı.

Arsa sahiplerinden avukat Ömer Avşaroğlu, arazinin 9 dönüm büyüklüğünde, ticari değeri yüksek bir arazi olduğunu söyledi. Arazinin tapusu kendilerinde bulunmasına rağmen ailenin yıllardır buradan çıkmadığını söyleyen Avşaroğlu, "Bizden arsayı boşaltmak için para istediler. Biz de tapulu arazimizdeki kişilere para vermek istemedik. Çıkmaları için hukuki mücadele başlattık. Ona rağmen çıkmamak için ekiplere zorluk çıkardılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

İşçilerin üzerine kamyonet süren şahsın gözaltına alınması

Polisin elinde tabanca bağıran kadını sakinleştirmeye çalışması

Yaralıların ambulans içinde görüntüsü

Ağlayan kız çocuğunun ekip otosu içindeki yakının yanına binmesi

Gözaltına alınan şüphelinin ekip aracına alınması

Polis ve zabıta araçlarının görüntüsü

Polis işçileri ezen kamyoneti incelemesi

RÖP 1: Yaşar Kurt ( Olayı gören vatandaş )

Belediye ekiplerinin bölgeyi temizlemesi

Polis ve zabıta ekiplerinin görüntüsü

RÖP 2: Ömer Avşaroğlu (Avukat)

Detaylar

503 MB -- 04.32 /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

=====================

TIR'lar kaza yaptı, Bursa-Ankara yolu çift yönlü kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen 2 farklı TIR kazasında 1 kişi yaralandı. Bursa-Ankara ile Ankara-Bursa karayolu çift yönlü trafiğe kapanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kazalar Bursa-Ankara karayolu Mezitler bölgesinde saat 10.30 sıralarında, 10 dakika arayla meydana geldi. Eskişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ali Reza Fazlollahi (40) idaresindeki 65 E 873 plakalı TIR, virajda kontrolden çıktı. Savrulan TIR, yol dışına çıktı. Kazada yaralanan olmadı. İkinci kaza ise ilk kazanın 50 metre gerisinde yaşandı. Eskişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Abdusselam Abız (53) yönetimindeki 16 BN 078 plakalı TIR kontrolden çıkarak bariyerlere çartı. Askıda kalan TIR'dan sızan mazot, Bursa-Ankara Karayolu'na döküldü. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Abız, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki TIR kazası nedeniyle, Bursa-Ankara yolu çift yönlü trafiğe kapanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin TIR'ları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Bilgisi:

--------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-TIR'dan görüntüler

-Trafikten görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/-BURSA

========================

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Gaziantep'te, tarlasını sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan Servet Açık (42) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesine bağlı Küllü Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait 27 AEF 93 plakalı traktörü ile tarlasında çalışan Servet Açık, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan Açık, kazayı gören yakınlarının çağırdığı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Servet Açık, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. 4 çocuk babası Açık’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-----------

- Servet Açık'ın Fotoğrafı

- Devrilen traktörün fotoğrafı

- Adi Tıp Kurumu

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

====================

Galericilerin bıçaklı kavgası: 1 ağır yaralı - (ÖZEL)-

Kahramanmaraş'ta, galericiler arasında çıkan kavgada Ufuk B. (55), bıçaklanarak, ağır yaralandı.

Olay, dün gece Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre galericilik yapan Mustafa N. ve Ufuk B. arasında otomobil alışverişinden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Mustafa N., Ufuk B.'yi karnından bıçaklayarak, kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ufuk B., olayı gören vatandaşlar tarafından otomobille Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Ufuk B., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ufuk B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayın ardından kaçan Mustafa N.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

- Ambulansın gelişi

- Ufuk B.'nin sedye ile indirilmesi

- Acil servis önü

- Ambulansın gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 223 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

====================

Ceset ihbarından kum çuvalı çıktı

Antalya'da deniz dibinde ceset olduğu ihbarını değerlendiren polis alarma geçti. Dalgıçların dalarak inceleme yaptığı yerde ceset sanılan cismin kum çuvalı olduğu ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Sahilde güneşlendikten sonra denize giren bir kişi, 112'yi arayarak su içinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler karadan gözetleme yaparken deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri denizde zodyak botlarla yüzey taraması yaptı. İhbarcı kişinin tarifi üzerine dalgıçlar denize dalarak bir süre dipte arama yaptı. Kısa süre sonra su yüzeyine çıkan dalgıçlar ihbarcının gördüğü cismin sahil bandındaki dubaları sabitlemede kullanılan kum çuvalı olduğunu belirledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

- Sahilden görüntü

- Denize giren vatandaşlardan görüntü

- Sahil güvenlik dalgıçlar ve ekiplerden görüntü

- Dağıçlar daldıklarında görüntü

- Arama yaparken görüntü

178 MB/// 1.36 SN HD

Haber:Alparslan ÇINAR Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA ()

=====================

Üniversitelilere müzede eğitim

Gaziantep Hayvanat Bahçesi bünyesinde bulunan Zooloji ve Doğa Müzesi ilgi görüyor. Yıl içinde 600 bin kişinin ziyaret ettiği müzeyi üniversite öğrencileri ise uygulamalı eğitim alanı olarak değerlendiriyor.

Dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olarak bilinen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kurulan ilk Zooloji ve Doğa Müzesi'nde doğada ve hayvanat bahçelerinde fizyolojik ömürlerini tamamlamış hayvanlar tahnit (mumyalama) yöntemiyle hazırlanarak sergileniyor. Çeşitli kuş türlerinden oluşan 187 kanatlı hayvanın doğal yaşam alanlarının yeniden canlandırılarak sergilendiği müzede, ayrıca 55 deniz canlısı kurutma işlemiyle vücut bütünlüğü korunarak ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Yılan, timsah ve balıklardan oluşan 60 hayvan örneği bilimsel yöntemler kullanarak koruyucu bir sıvı ile dolu kavanoz içinde müzede sergileniyor.

Hayvanat bahçesi içerisinde 750 metrekarelik alana kurulu olan Zooloji ve Doğa Müzesi'ni yıl içinde 600 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, üniversitede bazı bölüm öğrencilerinin de burada uygulamalı eğitim gördüğünü söyledi. Özsöyler, öğrencilerin hayvanların fizyolojilerini, biyokimyalarını incelediklerini vurgulayarak, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak, Türkiye'de ilk defa jeoloji ve doğa müzesini 2018 yılında açtık. Müze ziyaretçilerimizin büyük ilgisini çekiyor. Burada 250 türden 700’e yakın hayvanımız bulunuyor. Özellikle yurt dışında ve diğer hayvanat bahçesinde ölen hayvanları burada doldurarak yüzyıllarca yaşamasını sağlıyoruz. Ayrıca bu müze üniversitelerin Zooloji ve Biyoloji bölümlerine büyük destek veriyor, hocalarımız burada öğrencilere ders veriyorlar" dedi.

Müzede ayrıca isteyenlere belgeseller eşliğinde nesli tükenmiş hayvanlar da tanıtılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

- Müzeden Görüntü

- Müzeyi gezen ziyaretçiler

- Tahnit Sanatı ile doldurulmuş hayvanlar

- Celal Özsöyler ile röp

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 485 MB

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-)

======================

Tarsus Belediyesi 151’nci kuruluş yıldönümüne muhteşem konser

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir hafta sürece olan belediyenin 151’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları muhteşem bir konserle başladı.

Tarsus Belediyesi’nin kuruluşunun yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından Belediye Başkanı Bozdoğan, Belediyesi eski Başkanları Veyis Kemal Erdem, Bedrettin Sarpkaya ve çok sayıda vatandaş bando takımı eşliğinde konserin yapılacağı Yarenlik Alanı’na kadar yürüdü.

Burada konser nedeni ile toplanan vatandaşlara seslenen Başkan Bozdoğan, Tarsus’un tarihinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve 10 bin yıla dayandığını belirterek, "Tarsus’umuza baktığımızda, Roma medeniyetini, Osmanlı medeniyetini, Selçuklu medeniyetini tarihi eserleriyle çok iyi görebilirsiniz. Ama bizim için asıl önemli olan o 1923’ün, Cumhuriyetimizin, Atatürk’ümüzün medeniyetini bu şehir içerisindeki eserleri korumak ve geleceğe taşımaktır. Yani genel olarak baktığınız zaman, sosyal ilişkiler içerisinde kendi kaderini çizebilen ve bireysel yaratıcılığın öne çıktığı kentsel devrimi elbette ki sizlerle başaracağız. Özellikle geçmişi 151 yıla varan belediyemizin başkanlığını yapan değerli isimlerin birçoğunu kaybettik, onlara rahmet dilerken, yaşayan 5 belediye başkanımız kaldı. Onlara bu şehre olan katkılarından dolayı da huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından Başkan Bozdoğan, Tarsus Belediyesi eski Başkanları Veyis Kemal Erdem ile Bedrettin Sarpkaya’ya hizmetlerinin anısına plaket takdim etti. Daha sonra, sahneye çıkan ünlü usta piyanist ve besteci Hakan Ali Toker ve müzik topluluğu, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle konsere katılanlara doyasıya bir akşam yaşattı. Konserin finalinde Başkan Bozdoğan ile sanatçılar ve izleyiciler Gençlik Marşı’nı hep bir ağızdan söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Törene katılanlar

-Atatürk anıtına çelenk bırakılması

-Yürüyüşten genel ve detay

-Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın konuşması

-151’nci yıl pastasının kesilmesi

-Konserden genel ve detay

-Konsere katılanlar

-Hakan Ali Toker’e Atatürk fotoğrafının hediye edilmesi

-Dans edenler

-Genel ve detay

(SÜRE:4,37 DK) (522,46 MB)

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), ()