DHA YURT BÜLTENİ - 8

Otomobilde kanlı infaza 6 gözaltı

ESKİŞEHİR'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan’ı (26), başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Ahmet Mete D. ile otomobilde bulunan 5 arkadaşı polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Biri kadın 6 şüpheli ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de oturan Murat İlker Özcan, önceki gece saat 21.00 sıralarında, 34 AL 6029 plakalı otomobiliyle dolaşırken, Büyükdere Mahallesi Çeşmekaya Sokak'a geldiğinde park halindeki başka bir otomobilden inen 5 kişi tarafından önü kesildi. Şüphelilerden Ahmet Mete D. (21), Özcan'nın otomobiline ateş ederek başından vurdu. Daha sonrada otomobilin arkasından ateş etmeyi sürdürdü. Ağır yaralanan Özcan, otomobilini kullanmaya devam edince yaklaşık 100 metre mesafedeki park halinde olan araçlara çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Murat İlker Özcan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sokak üzerindeki güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olayda kullandığı tabancayla birlikte katil zanlısı Ahmet Mete D., arkadaşları İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19), Gökhan U. (24) ile otomobilde bulunduğu tespit edilen Büşra E. (20) gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, ateşli silahla kasten öldürme, genel güvenliği tehlikeye düşürme, darp, silah kanununa muhalefet, memura mukavemet, hakaret ve mala zarar vermekle suçlanıyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

-Sağlık kontrolüne götürülmesi

-Devlet hastanesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

===================

YKS sınavında fenalaşan aday, hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sırasında rahatsızlanan Aleyna Kayhan(19) sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi YKS'nin ilk aşaması olan TYT Sivas'ta da yapıldı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Güvenlik taramasından geçirilen adaylar salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda öğrenciler içeri de ter dökerken ailelerde de dışarı Kuranı Kerim okuyarak dua etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulunda YKS'ye giren Aleyna Kayhan (19), sınavın başlamasından 45 dakika sonra rahatsızlandı. Sınav görevlilerinin haber vermesiyle sağlık ekipleri binaya gelerek Kayhan'a müdahale etti. Heyecanlandığı için fenalaştığı öğrenilen Aleyna Kayhan ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesinin acil servisine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Sınav salonları önünden görüntüler

-Sınava alınan adayların görüntüsü

-Yakınlarının dua etmesi

-Rahatsızlanan adayın görüntüsü

-Sağlık ekibi eşliğinde götürülüşü

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

===================

Geç kaldı, 'bu benim hayatımın sınavı' diyerek gözyaşı döktü

KONYA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kaldığı için giremeyen öğrenci, "Bu benim hayatımın sınavı" diyerek gözyaşı döktü.

Üniversite adayları YKS'den yaklaşık 1,5 saat önce sınava girecekleri okulun önüne gelip beklemeye başladı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyanın alınmadığı sınavda, öğrenciler sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerin üzerindeki etiketler, öğrencilerde bulunan metal toka, yüzük, kolye ve küpelerde çıkartıldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de dışarıda dua okuyarak beklemeye başladı.

SINAVA GİREBİLMEK İÇİN POLİSE YALVARDI

Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yapılan sınavda kural gereği, saat 10.00 okulun kapıları kapatılarak sınava giriş sonlandırıldı. Saat 10.05'te okulun kapısına gelip, sınava girmek isteyen bir erkek öğrenci, polisten giremeyeceğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Polise uzun süren yalvaran ismi öğrenilemeyen öğrenci, "Ağabey lütfen. Allah aşkına. Kaçıramam bunu. Saat daha 5 geçiyor. Ağabey bu hayatımın sınavı. Elini ayağını öpeyim ağabey. 5 dakika geç kaldım ağabey. 15 geçe sınav başlıyor. Ben 5 geçe geldim. Bir şey olmaz ağabey, beni alın. Ağabey ben ne yapacağım şimdi?" dedi.

Tüm uğraşlarına karşın sınava giremeyen öğrenci, üzgün bir şekilde okuldan ayrıldı. Bir kız öğrenci de aynı şekilde sınava giremedi.

Görüntü dökümü:

------------

- Öğrencilerin sınava girmesi

- Sınava geç kalan öğrencilerin polisle yaşadığı diyaloglar

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

=================

Sınava son anda yetişen genç kıza alkışlı destek

Samsun’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar ter döktü. Bir genç kız sınavın yapılacağı binaya girmek için son anda koşarak yetişirken kapıda bekleyen vatandaşlar alkışlarla ona destek oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Adaylar ve aileleri büyük heyecan yaşadı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde de sınav nedeniyle yoğunluk yaşadı. Adaylar sınavdan yaklaşık 3 saat önce buraya gelmeye başladı. Fen Edebiyat Fakültesi binasında sınava girecek bir aday giriş kapıları kapatılmadan hemen önce içeri girebildi. Sınava yetişmek için koşarak binaya gelen genç kıza kapıda bekleyen vatandaşlar alkışlarla destek oldu.

Ayrıca bir anne çocuğunun yarın gireceği sınavın giriş belgesiyle bugünkü sınav için geldiğini söyleyip polislerden yardım istedi. Bunun üzerine binadaki sınav görevlileri devreye girdi. Adayın doğru sınav giriş belgesiyle geldiğinin anlaşılması üzerine annesi de rahat bir nefes aldı. Ayrıca polis tarafından giriş kapısında yapılan üst aramasının ardından adaylar içeri alındı. Aileler ise bina çevresinde sessiz olmaları konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Adayların sınavın yapılacağı binaya giriş yapması

-Polisin üst araması yapması

-Ailelerin bekleyişi

-Adaylardan detay

-Sınava yetişmek için koşan genç kız ve vatandaşların alkışla desteklemesi

-Yanlış sınav belgesi nedeniyle polislerden yardım isteyen anneden detay

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

================

Sınava yetişmek için zamanla yarıştılar

GAZİANTEP'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takılmamak için salonlarına koşarak yetişti. Sınava giren öğrencilerin yakınları ise okul kapılarında dua ederek bekledi.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin birinci oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de başladı. Yurt genelinde milyonlarca kişinin girdiği üniversiteye girişte ilk aşama olan sınavın birinci oturumuna katılan öğrenciler, salonlara üzeri aranarak alındı. Bayraktar Lisesi'nde sınava gelen bazı öğrenciler ise saniyeler kala yetişerek salona alındı.

Okul bahçesinde bekleyen öğrenci velileri ise dua ederek çocuklarının sınavdan çıkışını bekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

- Sınavın yapılacağı okul

- Polislerin öğrencileri araması

- Koşan öğrenciler

- Kapının kapanması

- Veli ile röp.

- Velilerin kuran okuması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:343 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

===================

Jandarmadan silah sergisi ve eğitimli köpek gösterisi

Osmaniye'de, Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılan silah ve teçhizat sergisi ile iz takip ve narkotik köpeklerinin gösterisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan sergide, modern silah ve teknolojik teçhizatlar, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri tarafından vatandaşlara tanıtıldı. Ayrıca jandarma personelleri tarafından bilgilendirici el broşürlerinden, çocuklara ise hatalı sürücüye kırmızı düdük projesi kapsamında çocuklara kırmızı düdük ve şapka dağıtıldı. Bir çok kişi ilk kez gördükleri bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, askerlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirip, yakından görme fırsatı buldukları silahları ise cep telefonları ile kaydettiler.

Program öncesinde vatandaşlara eğitimli köpekleri hakkında bilgi veren İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, "Dora, uyuşturucu tespit köpeği, Baron ise iz takip köpeğimizdir. Zaman zaman basında duyulduğu gibi kaybolan birileri olduğu zaman onları bulan iz takip köpekleri var, Baron'un işi kaybolan insanları bulmaktır. Dora'nın işi de çocukları gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine fırsat vermemektir. Onların nasıl eğitim aldıklarını bugün çocuklarımıza bir gösterile sunacağız" dedi.

Daha sonra ise narkotik köpeği 'Baron' ve İz takip köpeği 'Dora'nın gösterisi ilgiyle izlendi. Büyük alkış alan gösteriler sonunda çocuklar köpeklere dokunurken aileleri ise bu an'ı bol bol fotoğrafılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Silahların askeri personeller tarafından vatandaşlara tanıtılması

- Silahlardan detay görüntü

- Silahları inceleyen vatandaşlardan detay

- İl jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan'ın eğitimli köpekler hakkında konuşması

- Eğitimli köpeklerin gösterisi, vatandaşların alkışlamaları

- Köpeklerle fotoğraf çektiren çocuklar

- Silah standı etrafındaki kalabalık

- Avm'ye girenlere broşür dağıtımı

- Askerlerden detaylar

BOYUT: 111MB SÜRE: 03'37"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

