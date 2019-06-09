DHA YURT BÜLTENİ - 8

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Çanakkale'de, 9 günlük Ramazan Bayram tatilini fırsat bilip tatil merkezlerine ve memleketlerine gidenlerin dönüş yolculuğu son günde de devam ediyor. Çanakkale merkez feribot iskelesinde, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü başlayıp düne kadar süren ortalama 1 kilometrelik araç kuyruğu ise bugün 100 metreye kadar düştü. Ancak yoğunluk nedeniyle feribotlar dolmuş usulü çalışmaya devam ediyor.

Çanakkale feribot iskelelerinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde de dönüş yoğunluğu devam ediyor. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Kuzey Ege sahillerindeki turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki evlerine dönmek üzere bugün de Çanakkale feribot iskelesinden Eceabat ilçesi ile Kilitbahir köyüne geçiş yapıyor. Ancak, son 4 günde olduğu gibi uzun araç kuyruğu oluşmayan iskeleye gelenler, beklemeden feribota binerek Boğazın Avrupa yakasına geçebiliyor. Aynı şekilde Lapseki'ye gelenlerde buradan feribot ile Gelibolu'ya geçiş yapabiliyor.

Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapıyor.

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Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () -

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Bayram bitti ancak Kuzey Ege sahillerinde yoğunluk sürüyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi sahillerinde, Ramazan Bayramı'nın bitmesine rağmen tatilci yoğunluğu devam ediyor. Mavi bayraklı plajlar yurdun dört bir yanından gelen tatilcilerle doldu.

Kuzey Ege’nin Mavi Bayraklı Ören Plajı, yurdun farklı bölgelerinden gelen tatilcilerle doldu. Yoğunluğun devam etmesi esnafı da sevindirdi. Kütahya’dan gelen tatilci Ahmet Bayır, "Daha önceleri de geldiğimiz için tercih ettiğim yer Ören oldu. Burhaniye- Ören, mavisi, yeşili ve misafirperver insanları ile herkese tavsiye edilebilecek bir yer" dedi.

Gümüşhane’den gelen Recep Aktaş da, "Ege sahili çok güzel bir yer. Senede bir defa geliyoruz. Güzel bir yer. Kumu güzel, denizi güzel. Biraz serin. Nezih bir yer yani. İnsanların dinlenip tatil yapabileceği bir yer. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Burhaniyeli Ahmet Nedim Hergül ise, "Mavi bayrağıyla mavi deniziyle tertemiz sularıyla Kuzey Ege, yoğunlaşmaya ve bir turizm şehri olmaya başladı. Arkamızda Kazdağları, karşımızda Madra Dağları, masmavi bir deniz. Biz daha ne isteriz. Sizleri de Burhaniye’ye bekleriz" diye konuştu.

Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, "Kuzey Ege’nin en güzel yerindeyiz. Mavi ile yeşilin kesiştiği noktada, güzel bir bayram sezonu geçirdik. Mavi bayrağımızın sayesinde ümit ediyorum ki çok çok daha güzel insanlarımızı ağırlayacağız. Bu denizimizi, yeşilimizi inşallah muhafaza ederiz" dedi.

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Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()-

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İsale hattı patladı, Foça susuz kaldı

İzmir'in turistik ilçesi Foça'nın büyük bir kesimine kuyulardan içme suyu taşıyan isale hattındaki patlama nedeniyle dün sabah saatlerinden bu yana su kesintisi yaşanıyor. Arızanın giderilmesi için İZSU ekipleri aralıksız çalışırken, bazı aileler acil su ihtiyaçlarını damacana su satın alarak, çevrede az sayıda bulunan doğal kaynaklardan araçlarıyla su taşıyarak veya artezyen kuyularından çekilen sağlıksız sularla gidermeye çalışıyor. İZSU bu sabahtan itibaren mahallelerde tankerle temizlik ve hijyen için kullanma suyu dağıtmaya başladı.

İzmir'in Menemen ilçesi kırsal Musabeyli Mahallesi'ndeki İZSU'ya ait su kuyularından Foça'ya içme suyu taşıyan isale hattında, dün saat 07.00 sıralarında patlama meydana geldi. İsale hattının Foça'nın Bağarası Mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki kesiminde meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca su boşa aktı. İZSU yetkilileri isale hattına giden suyu vanasını kapatarak kesti. Kesinti nedeniyle ilçe merkezindeki Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa ile kırsal Yenibağarası ve Gerenköy Mahalleleri'ne su verilemediği bildirildi.

TAMİR EDİLDİ ANCAK YENİDEN PATLADI

İZSU'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi günü saat 07.30 ile 10 Haziran Pazartesi günü saat 00.00'a kadar bu mahallere su verilemeyeceği bildirildi. İZSU ekipleri, patlayan su borusunun onarımı için çalışmalarını dün sabah saatlerinden bu yana sürdürüyor. Ekipler, gece boyunca aralıksız olarak çalışıp, isale hattında patlayan boruyu onarıp, tekrar su verdi. Ancak bu defa 40 yılı aşkın bir süredir kullanıldığı için eskidiği belirtilen isale hattında başka patlamaların da meydana geldiği bildirildi. İsale hattında yaşanan patlamalar nedeniyle ilçedeki su kesintisi süresinin uzayabileceği belirtildi. Arızanın uzaması nedeniyle mahallerde tankerlerle temizlik ve hijyen amaçlı kullanma suyu dağıtımına başlandı. Tankerle su dağıtımının Fevzipaşa Mahallesi'nde Pazaryeri, Atatürk Mahallesi'nde sağlık ocağı yanı, sosyal tesis arkasında ve gezici araçla Denizkent'te, İsmetpaşa Mahallesi'nde ise İsmetpaşa Çeşmesi yanı, Ergen Sitesi önü, Phokaia Otel önünde yapıldığı duyuruldu. İlçede vatandaşların acil su ihtiyaçlarının karşılanması için her mahallede belirlenen noktalarda tanker bulundurulduğuna ilişkin olarak belediye hoparlörlerinden sürekli anons yapılıyor. Su dağıtımın 1'i 15 tonluk, 5'i de 10 tonluk tankerlerle yapıldığı belirtildi. Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz de sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla vatandaşları isale hattındaki arıza ve su dağıtımı konusunda bilgilendirdi.

İŞLETMELER DENİZ SUYUYLA TABAN TEMİZLİĞİNİ YAPIYOR

Havaların çok sıcak olması, bayram ertesi ve yaz sezonu nedeniyle kentteki konaklama tesislerinin yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla çalışması, yazlıkçıların gelmesiyle nüfusun kış aylarına oranla iki katından fazla artması, deniz keyfi ile birlikte duş sularına olan ihtiyaç gibi nedenlerle su tüketiminin çok arttığı ilçede kesinti ve arızalar vatandaşları ve işletmecileri canından bezdirdi. Bazı işletmeciler özel çalışan tankerler ile depolarını doldurarak sorunlarını çözmeye çalışırken, sahildeki işletmeler ise taban temizliklerini deniz suyu ile, bulaşık ve diğer temizliklerini ise taşıma su ile halletmeye çalışıyor. Kimi Foçalılar ise bahçelerdeki kuyulardan ihtiyaçları olan suyu temin etmeye çalışıyor. Marketlerde büyük damacana sular yok satarken, market reyonlarında da çoğunlukla su bulmak mümkün olmuyor. Su sıkıntısı nedeniyle bazı müşterilerin otellerinden ve ilçeden ayrıldıkları belirtildi.

TURİSTİK TESİSLER SUSUZLUK NEDENİYLE SIKINTILI

Foça Küçükdeniz Sahili'ndeki bir otelin işletmecisi olan Simge Oğuztaş, dün sabahtan bu yana sularının kesin olması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Ne temizlik yapabiliyoruz ne bulaşık yıkayabiliyoruz. Müşterilerimiz bize sinirli değil ama genel olarak çok üzgün ve sıkıntılılar. Sorunun ne zaman giderileceği de tam olarak belli değil. Otelimiz tamamen dolu ama bazı müşteriler terketmeye başladı. Yavaş yavaş ayrılıyorlar, Çünkü banyo kısıtlı, tuvalet temizliğinde problem var. Yetkililere çoğunlukla ulaşamıyoruz. Ulaştığımızda net bir cevap alamıyoruz. Evet biliyoruz arızayı gidermek için çalışıyorlar ama bunun daha önceden düşünülmesi gerekirdi. Böyle sezon ortasına kalmaması lazım. Acilen Foça'ya su verilmesi gerekiyor" dedi.

İSALE HATTI YENİLENECEK

İZSU yetkilileri çalışmaların sürüdüğünü vurgularken ilçeye su taşıyan boruların 40 yıldan fazla bir süre önce döşendiği, pek çok yerde çürüdüğü, arızaların giderilmesinin ardından su basılır basılmaz başka yerlerden tekrar boru patlamalarının meydana gelmesinden dolayı su verilemediğini aktardı. Hattın çelik borularla tamamen değiştirilmesi için ihaleye çıkıldığı ve önümüzdeki aydan itibaren hattın yenilenmesi işlemlerinin başlayabileceği de öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Arızanın giderilmeye çalışmasından görüntü

-Focalılar'ın tankerlerden bidonlarla kullanma suyu almaları

-Sokaklarda su taşıyanlardan görüntü

-Foça Küçükdeniz Sahili'ndeki bir otelin işletmecisi olan Simge Oğuztaş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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Üzerine kaya parçası düşen yeni evli taksici kurtarılamadı

Bingöl'de, piknik yaptığı sırada üzerine kaya parçası düşmesiyle yaralanan taksi sürücüsü Serkan Kurucu (33), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kurucu'dan geriye, 8 ay evlendiği Neslihan Kurucu'yla düğünde çekilen görüntüleri kaldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bilaloğlu köyünde meydana geldi. Serkan Kurucu, arkadaşlarıyla köy yakınlarındaki bölgede piknik yaparken, iddiaya göre üzerine kaya parçası düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kurucu'nun durumunun ağır olduğunu belirleyince askeri yetkililerden helikopter talebinde bulundu. Talep üzerine bölgeye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere alınan Kurucu, Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Kurucu, bu sabah saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastaneni morguna kaldırılan Kurucu'nun cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilecek.

Bingöl'de taksi şoförlüğü yapan ve amatör futbol takımında oynayan Serkan Kurucu'nun 8 ay önce evlendiği öğrenildi. Serkan Kurucu'dan geriye, eşi Neslihan Kurucu'yla düğünde çekilen görüntüleri kaldı.

Görüntü Dökümü

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- Kurucu çiftinin düğün görüntüsü

- Genel ve Detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:2 MB

Haber: Aziz ÖNAL- Kamera: BİNGÖL,()

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TIR'da, kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde yol kontrollerinde durdurulan TIR'da çuvallar içinde 2 ton kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi. Kaçak avcılara ise toplam 9 bin 645 TL idari para cezası uygulandı.

Van'da, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korumasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bot Timi tarafından, Örene Köprüsü bölgesinde 5x4 metre ebatlarında serpme ağ, 50 kilo inci kefali, Çelebibağ Mahallesi’nde 2 farklı olayda toplam 400 metre manyat tipi ağ, Gevaş ilçesine bağlı Dereaağzı Mahallesi'nde ise 47 kilo inci kefali ele geçirildi.

Muradiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında da bir TIR'da arama yapıldı. Aramada, TIR'da 2 ton ölü balık ele geçirildi. İlçenin Yalındüz Mahallesi'ndeki dere yatağında ise 100 metre misina ağı bulundu.

Çalışmalar kapsamında kaçak balık avlayan kişilere toplam 9 bin 645 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen balıklar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İLK KEZ TIR'DA BALIK YAKALANDI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, kaçak avcıların yakalanmamak için taktik değiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak balık avlayanlara karşı ciddi tedbirler alıyor. Bu tedbirler karşısında, kaçak balık avlayanlar yeni taktikler uyguluyor. Tabi jandarma ekipleri bu taktikleri hepsini biliyor. Yaklaşık 20 yıla aşkın bir senede bu yıl ilk kez çok farklı bir yöntemle karşılaştım. Daha önce açık kasa kamyonetle kaçak balık taşınıyordu, şimdi TIR'larda taşımaya başladılar. Bu da jandarma ekiplerinin kaçak balık avlayanlara karşı yürüttüğü mücadelenin ne kadar etkin olduğunu gösteriyor. Dünya'da sadece Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan İnci Kefali balığının korunma için büyük mücadele veren Van İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan ve jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökümü

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-Van Gölü'nde ele geçirilen misina ağı

-Ağı gölde çıkartan jandarma ekipleri

-Durdurulan Tır'daki 2 ton balığın çuvallar içerisindeki fotoğrafları

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, ()-

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Datça'da zincirleme trafik kazası

Muğla'nın Datça ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Datça- Marmaris karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Datça'dan Marmaris yönüne giden Şefik Keleş (43), yönetimindeki 48 DS 041 plakalı otomobiliyle, yolun sol tarafında bulunan bir restoranın bahçesine girmek için manevra yaptı. Bu sırada peşinden gelen Osman Cırıt (41), Keleş'e çarpmamak için yönetimindeki 48 R 0380 plakalı otomobilin direksiyonunu sola kırdı. Cırıt'ın otomobili önce yol kenarında duran ve ana yola çıkmak için uygun anı bekleyen Sebahattin Altınay'ın (39) kullandığı 64 BH 550 plakalı otomobile ardından da savrularak Keleş'in otomobiline çarptı. Kazada sadece sürücülerden Şefik Keleş hafif yaralanırken, diğerleri yara almadan kurtuldu. Yaralı Keleş, ambulansla, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri polis incelemesi

- Vatandaşlar röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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Çorum'da 6 ahşap köy evi yandı

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıveli köyünde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 5 eve sıçradı. 6 ev kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Hacıveli köyündeki iki katlı ahşap evde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişikteki 5 ahşap eve sıçradı. Alevleri fark eden köylüler söndürmek için müdahalede bulunsa da başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, 6 ev de kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Yangın görüntüsü

ÇORUM,()

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Bakan Soylu'ya havalimanında 'Akıllı ol' diye seslenen kişiye suç duyurusu

Trabzon Valiliği'nce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, havalimanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan "Akıllı ol" diye seslenen Mehmet Ali Sivaz hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü memleketi Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Trabzon Havalimanı VIP çıkışında, 'millet ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan Mehmet Ali Sivaz, "Akıllı ol" diye seslendi. Kalabalıkta yer alanlar, elleriyle Sivaz'ın ağzını kapamaya çalışırken, Bakan Soylu da 'Trabzon'un yiğit, yağız delikanlı evladı; Fatih'in torunu, Soylu Süleyman' sloganlarıyla makam aracına binerek, havalimanından ayrıldı. Soylu, yaşananları bayramlaşma töreninde kınayarak, "Yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelip, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur" dedi.

Mehmet Ali Sivaz'ın, Bakan Soylu'ya "Akıllı ol" diye seslendiği anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, kalabalıkta yer alan bazı partililerin, Sivaz'ın ağzını elleriyle kapatmaya çalıştığı görüldü.

VALİLİKTEN SUÇ DUYURUSU

Trabzon Valiliği'nce konuya ilişkin yazılı açıklama yapılarak, Mehmet Ali Sivaz hakkında, 'tehdit' suçlamasıyla hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun 04.06.2019 tarihinde Ramazan Bayramı ziyareti için geldiği Trabzon'da, havalimanı VIP binasından çıkış yaptığı esnada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun gelmesini bekleyen topluluk içerisinde bulunan bir şahsın, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu hedef alarak 'Akıllı ol' diyerek provokasyonda bulunduğunun tespit edilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Güzide Uzun'un bazı basın yayın organlarında yer alan provokasyonu Soylu'nun yaptığı, 'Soylu'ya, akıllı ol, diyen kişiyi tanımıyoruz' şeklindeki ifadeleri üzerine cumhuriyet başsavcılığımız talimatıyla yapılan güvenlik araştırması ve çalışması neticesinde, söz konusu şahsın CHP il yönetimi, il başkanı ve milletvekilleri ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerdeki CHP belediye başkan adayları ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen şahsın, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'na yönelik olarak kullanmış olduğu 'Akıllı ol' şeklindeki tehdit içeren sözlerinden dolayı hakkında hukuki bir süreç başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur."

'KÖTÜ SÖZLERE BİR CEVABINIZ OLSUN ANLAMINDA BİR SÖZ KULLANDIM'

Öte yandan Mehmet Ali Sivaz, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Sivaz, paylaşımında şunları kaydetti:

'Bir Trabzonlu olarak Trabzonlulara yapılan ırkçı ve ayrıştırıcı söylemlere kayıtsız kaldığına inandığım bakana gayri ihtiyari 'Akıllı ol' Trabzon'a söylenen bu kötü sözlere bir cevabınız olsun anlamında bir söz kullandım. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizleri dışlayan ve hedef haline getiren Yunan, Pontus söylemlerini, bizim içimizden birinin görmezlikten gelmesini kabul edemediğim için bakanı gördüğümde böyle bir sözlü tepkide bulundum. Bu konuşulanlardan rahatsız olan halktan biri olarak bu cümleyi kullanmamın, böyle bir temennide bulunmamın nasıl bir suç teşkil ettiğini anlayabilmiş değilim. Hakkımda kötü niyetli asılsız haber yapan kişi ve kurumlara karşı yasal haklarımı kullanacağımı bilinmesini istiyorum.'

Haber: Fatih TURAN/TRABZON, () -