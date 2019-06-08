DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KAVGADA KALBİNDEN BIÇAKLANAN ŞİYAR ÖLDÜ

DİYARBAKIR'da, komşular arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanıp, ağır yaralanan Şiyar Şeyhmus Kurt (21), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün gece, Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Komşular arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, Şiyar Şeyhmus Kurt kalbinden, M.K. ise kolundan bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Kurt'u ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. M.K.'nin ise kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kavga sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, suç aleti bıçakla yakalanan D.E.'yi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinden detaylar

- Morgdan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 102 MB

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2)YEDİGÖLLER'DE BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU

BOLU'da, doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Yedigöller'de yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ormanlık alanlara park etti. Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'den oluşan Yedigöller, Ramazan Bayramı tatilinde ilgi gördü. Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Yedigöller ziyaretçi akınına uğradı. Milli parka gelenler, girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Girişteki görevliler, sürücüleri yönlendirmeye çalışırken milli parkın içindeki park alanları, tamamen doldu. Sürücüler, araçlarını yürüyüş yollarına, ağaçların arasına ve girişteki yolun kenarına park etti. Aracını park edip, milli parka girmeyi başaran ziyaretçiler, eşsiz manzaranın ve doğanın keyfini çıkardı. Zaman zaman göl kenarındaki iskele ve ahşap yürüyüş yollarında da kuyruk oluştu. Ziyaretçiler, sırayla arkalarına göl manzarası alıp, fotoğraf çektirdi. Kimi ziyaretçiler göllerin etrafında kimileri de milli park içindeki parkurlarda yürüyüp, fotoğraf çekti. Bazı doğa tutkunları da milli park içindeki alanda çadır kurup, kamp yaptı. Yedigöller'deki çadır kamp alanları tamamen doldu.

Yedigöllere gelen bazı ziyaretçiler, doğal güzelliğe hayran kalırken, aşırı kalabalık ve araç kuyruklarından şikayet etti.

Görüntü Dökümü

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-Kalabalık

-Yedigöller manzaraları

-Röportajlar

-Ağaçların arasındaki araçlar

-Detaylar

Süre: 05.48-Boyut: 650 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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3)DOĞAL YAŞAM PARKI'NA ZİYARETÇİ AKINI

İZMİR Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı tatili süresince 55 bin 203 biletli ziyaretçi ağırladı. Özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edilen, 138 farklı tür hayvanın bulunduğu park, tatilde ilgi odağı oldu. İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Sasalı'da 425 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan ve Avrupa'nın en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında gösterilen İzmir Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı tatili süresince, 55 bin 203 biletli ziyaretçiyi ağırladı. İzmirimKart ile giriş yapan kişiler de dikkate alındığında sayının daha da fazla olduğu belirtildi. Daha önceki bayram tatillerinde 47 bin 531 ziyaretçi sayısına ulaşan park, Ramazan Bayramı tatilinde bunu aşmış oldu. Özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edilen, 138 farklı tür hayvanın bulunduğu park, bayram tatilinde ilgi odağı haline geldi. Doğal Yaşam Parkı'na gelen ziyaretçiler tam bilet için 8, öğrenci için 3.50 TL ödeyerek giriş yaptı. Ziyaretçiler, kapıda kendilerine dağıtılan haritalardan yararlanarak parkı gezdi.

MİNİKLER DE HAYVANLARLA TANIŞTI

Doğl Yaşam Parkı ziyaretçilerinden Merve Özırmak, "Sakarya'dan bayram tatili için geldik. Aydın'da yaşayan yeğenlerimizi de alıp burayı gezdik. Aslında ben İzmir'de okumuştum ancak buraya ilk gelişim. Çocuklar doğal bir ortamda hayvanları görüp tanısınlar diye burayı tercih ettik" dedi.

9 yaşındaki Ezgi Sayın, "Burada zürafaları, zebraları, devekuşlarını gördüm. Hayvanları çok seviyorum. İlk defa geldim ve burada çok güzel hayvanlar gördüm. Buraya bir daha gelmek istiyorum" diye konuştu.

Ailesi ile birlikte Doğal Yaşam Parkı'nı gezen Hacer Armağan Özdemir ise, "Buraya ikinci gelişimiz. Sakarya'da yaşıyoruz, buraya kızımızı gezdirmeye getirdik. Kızım filleri çok sevdiği için fillerden başladık, sonra vaşak ve kertenkeleleri gördük. Tropik orman çok hoşumuza gitti. Güzel bir tatil geçiriyoruz, daha gezmeye devam edeceğiz" dedi.

Anne, babası, büyükannesi ve 2.5 yaşındaki kardeşi ile beraber tatilini geçiren 6 yaşındaki Miray Çınar da, "Ailem beni ilk defa Doğal Yaşam Parkı'na getirdi. Hayvanları gördüm, onları izledim. Ceylanları, kaplumbağaları gördüm. Ben en çok kedileri seviyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Merve Özırmak ile röp.

-Ezgi Sayın ile röp.

-Hacer Armağan Özdemir ile röp.

-Miray Çınar ile röp.

-Doğal Yaşam Parkı'ndan genel detay görüntüler

-Hayvanlardan genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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4)KIRKLARELİ'DE ULUSLARARASI SERBEST MODEL UÇAK YARIŞMALARI

TÜRK Hava Kurumu (THK) tarafından Kırklareli'nin Vize ilçesinde Avrupa ve Balkan ülkelerinden 76 sporcunun katılımıyla 'İstanbul Serbest Uçuş Model Uçak Kupası' yarışması yapıldı. Yarışmada dereceye giren sporcular, dünya sıralamasında puanını yükseltmeyi hedefliyor. THK tarafından Kırklareli'nin Vize ilçesi Müsellim köyü merasında, Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan, Özbekistan, Kazakistan ve Bosna Hersek'ten 76 sporcunun katılımıyla, 'Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) takvimde yer alan CAT-2 onaylı 'İstanbul Serbest Uçuş Model Uçak Kupası' yarışması başladı. Sabah erken saatlerde başlayan yarışmaya katılan sporcular model uçaklarını gökyüzünü bırakmalarıyla renkli görüntülerin sahne oldu. F1A, F1B, F1C, F1H, F1G ve P30 kategorilerinde yapılan yarışmalarda havada en uzun kalan model uçak sporcularının kıyasıya mücadeleleri sonucunda puanı yükselen sporcular dünya sıralamasında puanlarını yükseltip ülkelerini uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

'TÜRKİYE MODEL UÇAK SPORUNDA 10'UNCU SIRADA'

Türkiye'de model uçak sporunda her geçen gün geliştiğini ve dünya sıralamasında 10'ncu sırada yer aldığını belirten model uçak milli sporcusu Necdet Ergin, "Türkiye, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 45 ülke arasında 10'uncu sırada. 1967 yılından beri yapılan belli yarışmalarda uluslararası yarışmalarda Türkiye'nin aldığı dereceler var. Avrupa ikincilikler, dünya üçüncülükleri gibi çeşitli kategorilere ilişkin ülkenin almış olduğu dereceler de var" dedi.

Bulgaristan'da düzenlenen yarışlarda model uçak yarışmasında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Selin Uygur, hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu söyledi. Uygur, "Burada yaptığımız yarışlarla Ağustos ayında Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Burada aldığım dereceler ile ülkemi dünya ve Avrupa şampiyonalarında en iyi temsil etmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

Yarışmada dereceye girenlere kupa ve diploma verildi.

Görüntü Dökümü:

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Model uçaklardan detay

Sporcuların model uçakları gökyüzüne bırakmaları

Yarışmadan görüntüler

Yarışmacılar ile röp.

Gök yüünden model uçakların süzülmesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,()

