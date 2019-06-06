DHA YURT BÜLTENİ- 8

Çayırova'daki tekstil fabrikasında yangın (2) - Yeniden



Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kocaeli ve İstanbul'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, söndürülmeye çalışılırken, fabrikada yabancı uyruklu 3 işçinin olduğu öne sürüldü.

Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ev tekstil ürünleri fabrikasında, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikadaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevler, fabrikanın tamamını sararken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın sırasında patlamalar da olurken, Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri, fabrikanın her köşesinden yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

'İŞÇİLER VAR' İDDİASI

Öte yandan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla fabrikada çalışma olmadığı belirtilirken, içeride yabancı uyruklu 3 işçinin olduğu öne sürüldü. Emniyet yetkilileri, iddiaları araştırdıklarını, söndürme çalışmalarının ardından fabrikada kontrol yapılacağını belirtti.



Alişan KOYUNCU-Mesut IŞIK/ÇAYIROVA(Kocaeli), ()

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Gülşen: Sahnede en çok ben kazanıyorum

Antalya'da konser veren şarkıcı Gülşen, basın mensuplarının sürekli ne kadar para aldığını sorduğunu belirterek, "En çok ben alıyorum. Bitti bu konu, kapandı. Ama hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla" dedi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir eğlence merkezinde konser veren Gülşen, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Gülşen'e yerli tatilciler kadar yabancı tatilciler de ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde Gülşen 10. Yıl Marşı'nı da söyledi.

Şarkı aralarında izleyenlerle konuşan Gülşen, "Gazeteciler bize sürekli aldığımız parayı soruyor. Neyse ben onlara 'En çok ben alıyorum' diyorum. Bitti bu konu, kapandı. Ama hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla" dedi.

Gülşen daha sonra orkestraya dönerek, "Biraz daha güzel çalın. Bu kadar para kazanan biriyim. Neşeli bir şeyler çalalım. Hayat bana güzel. Çalsanıza 9-8'lik. Sahnede en çok ben kazanıyorum. Ay deli olacağım. Ama böyle güzel şeyler de oluyor" diyerek espri yaptı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konserden detay görüntüler

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), ()

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Araziye düşen yıldırım kamerada

Sivas'ın Kangal ilçesinde sağanak sonrası boş araziye düşen yıldırım amatör kameraya yansıdı.

Kangal ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Alacahan Köyü'nde etkili olan sağanak yağış sırasında boş araziye yıldırım düştü. Yıldırımın araziye düşme anı köyde yaşayan Hakan Sarıtepe tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıldırımın düşmesi sırasında cep telefonuna yansıyan seslerde Sarıtepe'nin yanında bulunan bazı yakınlarının dua ettiği duyuldu.

Görüntü Dökümü:

-Yıldırım videosu

Haber:Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

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Köyde uçurtma şenliği ile bayramı kutladılar

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Kadıköy’da vatandaşlar geleneksel hale getirdikleri uçurta şenliği ile bayramı kutladı.

Saray’ın kırsal Kadıköy Mahallesi’nde yaşayanlar bayramlarda geleneksel hale getirdikler uçurma şenliği düzenleyerek bayramı kutladı. Mahallelilerin kendi imkanları ile düzenlediği şenlikte 750 uçurta dağıtılırken, çevre köylerden de gelenlerle yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Şenliği başlatanlar arasında bulunan İsmail Burhan, ilk yıl 70 çocukla başladıklarını ve bu yıl ise 750 çocuğun şenliğe katıldığını söyledi. Burhan, "Bu yıl 4'üncüsünü düzenliyoruz.Bu yıl sayımızı biraz yüksek tutmaya çalıştık.İlk festivalimizde 70 çocukla başladık.Geçen yıl bu 450'lilere ulaştı.Bu yıl ise 750 ile bin çocuk arasında. Sadece biz köyde olur diye düşündük. Sonra bunu büyütme kararı aldık ve deste olunur mu diye düşündüm. Mahallede yaşanlara bunu sundum. Burası 50 haneli 30 nüfuslu bur yer.İnsanlar bana destek verdi.Her gelen çocuğa yiyecek, oyuncak var.Burada büyük oyuncak firmaları var onlardan da hediye katkıları aldık.Şuan çok mutluyum yüzlerce çocuğa unutulmaz bir gün yaşıtıyoruz. Amacımız burada doğmuş ancak iş gereği farklı bölgeler gitmiş olan ailelerin çocuklarına babalarının annelerinin doğduğu yeri görmeleri ve burada onların unutamayacağı bayramları yaşatmak.İlk başladığımız günden bu güne katılım daha da artıyor" diye konuştu.

FESTİVAL HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

Mahalle Muhtarı Recep Tunç ise , şenliğe her geçen katılımın yoğun olduğunu ve bunun artık gelenek hale geldiğini söyledi. Tunç, "Bu yıl dördüncünü kutluyoruz. Uzaktan yakından gelen herkese çok teşekkür ediyorum.Dördüncü yılımız olmasına rağmen şenliğimize her geçen yoğun bir katılı var.Cani gönülden yapıyoruz. Biz bu işi tutturduğumuza inanıyoruz. Amacımız bunu daha da ileriye götürmek . Bizde muhtarlık olarak sonuna kadar buna destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Oyuncak dağıtımı

-İsmail Büyük röp.

-Muhtar Recep Tunç röp.

-Oyuncak alan çocuklar

-Etkinliğe katılanlar

-Uçurtma dağıtımı

-Uçurtma uçuranlar

-Küçük kız ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera : Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),()

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Kavgayı ayırmaya çalışan polisi yaralayanlar adliyede



Gaziantep'te, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun (39), tabancayla vurularak yaralanması olayına karışan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece Kolejtepe Mahallesi Başkarakol kavşağında meydana geldi. İki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi. Devriye ekibinde görevli polislerin müdahale ettiği kavgada kim tarafından kullanıldığı henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşun, polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun karnına isabet etti. Ağır yaralanan Kurtoğlu, çağırılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan M.Ö.,V.Ö., K.Ö., H.A., A.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen 5 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Şüpheliler Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ekrem Kurtoğlu'nun ise hayatinin tehlikesinin sürdüğü ve ameliyat edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin hastaneye getirilişi

- Şüphelilerin hastaneden çıkarılışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

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Ayı köyü mesken tuttu



Karabük'ün Ovacık ilçesinde Emin Yılmaz (55), Ramazan Bayramı tatili için geldiği köyünde iki kez ayı ile karşılaştı. Yılmaz, cep telefonuyla görüntülediği ayıya, "Ah koca oğlan ah. Mesken tuttun buraları. Gel sana yemek verelim gel" dedi.

?İstanbul'dan Ramazan Bayramı tatili için memleketi Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Alınca köyüne gelen Emin Yılmaz, 2 defa ayı ile karşılaştı. Yılmaz, evin önündeki bahçede tahta çitin 10 metre gerisinden cep telefonuyla görüntülediği ayıya, "'Ah koca oğlan ah. Mesken tuttun buraları. Gel sana yemek verelim gel. Şuna bak ya derbeder olmuş derbeder" dedi. Yılmaz, bir süre sonra otomobiliyle gezerken yine ayı ile karşılaştı. Yılmaz, otomobilinin içinden ayıya bu kezde korna çalarak, "Koca oğlan yürü oradan çabuk. Ne yapıyorsun orada? Hareket yok. Buraları mesken mi tuttun kimse yok diye? Sen anlaşıldın. Senin yerin buralarda" diye seslendi.

Köyün muhtarı Recep Karadağ, "Ayı ilk olarak geçen Cumartesi günü köyün içinde durakta görülmüş. Pazar günü cenazemiz vardı. Cenazemize giderken yolun aşağısına doğru koşarken bir sürücü ona 'koca oğlan nereye gidiyorsun, kaçma' diyor. Ayı arkasına bakıyor. Korkup kaçıyor. O gün bugündür köyün içinde her gün görülüyor. 5 gündür köyümüzün içinde aktif bir halde. Köylüler ayıya alıştı. Koyun güder gibi ayı güdüyor şimdi. Köyümüz bayram dolayısıyla kalabalık. İnsanlar birbirinden cesaret alıp geziyor. Bayramdan sonra köyde 2 kişi var. Birisinin önüne çıksa mecbur sıkıntı yaşatacak. Yetkililerden bu ayının buralardan uzaklaştırılmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Emin Yılmaz'ın cep telefonuyla görüntülediği ayıya seslenmesi

Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Devrilen traktörün altında kalarak öldü



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan emekli öğretmen Mustafa Dinç (69), hayatını kaybetti.

Kaza , Müstecep Mahallesi Baraj yolu mevkiinde meydana geldi. Öğretmenlikten emekli olduktan sonra çiftçilik yapan 2 çocuk babası Mustafa Dinç, kullandığı 59 LL 663 plakalı traktörüyle tarlasına gitmek için yol açıktı. Dinç, yokuş yukarı kullandığı traktörle toprak yoldan çıkmak istediği sırada hakimiyeti kaybettiği araç geri gelerek ters döndü. Ters dönen traktörün kalan Dinç'i görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri çağırıldı. Gelen ekipler Dinç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ters dönen traktörün altında kalan Dinç'in cansız bedene iş makinesi yardımıyla çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Malkara Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin olay yerine gelişi

-Ekiplerin olay yerinde çalışmasından detay

-Olayı duyup olay yerine gelen kalabalıktan detay

-Devrilen traktörden ve rampa yoldan detay

-Cesedin traktör altından çıkartılıp tabut ile cenaze aracına taşınması

-İş makine ile traktörü düzeltme çalışmaları

-Savcının olay yerinde inceleme yapması

-Ölen Dinç'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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Çayda kaybolan Fatma Nur'un cansız bedeni bulundu



Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kardeşiyle birlikte serinlemek için girdiği Hurman Çayı'nda akıntıya kapılarak, kaybolan Fatma Nur Karatut'un (14) cansız bedeni bulundu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Dağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Fatma Nur Karatut, iddiaya göre, kız kardeşiyle serinlemek için Hurman Çayı'na girdi. Fatma Nur, akıntıya kapılıp, gözden kaybolurken, kız kardeşi ise kıyıya çıktı. Fatma Nur'un suda kaybolduğunu öğrenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. İtfaiyeye bağlı dalgıçlar da bölgeye gelirken, Fatma Nur'u arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Gece saatlerine kadar sürdürülen arama çalışmalarına, bu sabah devam edildi. Ekipler, saat 10.30 sıralarında, Fatma Nur Karatut'un, çaya girdiği yerden 3 kilometre uzaklıkta cansız bedenini buldu. Kızlarının ölüm haberini alan Karatut ailesi, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Fatma Nur'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Fatma Nur Karatut'tan geri, 3 yıl önce Hurman Çayı önünde, kardeşiyle birlikte çektirdiği fotoğraf kaldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aramaya katılan ekipler

- Dalgıçların çayda arama yapması

- Cenazenin taşınması

- Fatma Nur'un (solda) kardeşiyle fotoğrafı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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'Çaşır' otunda şifa arıyorlar

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde yetişen ve kışın salamura olarak tüketilen, şifalı olduğuna inanılan 'çaşır' otuna yöre sakinleri ilgi gösteriyor.

Erzurum'un Oltu ve Olur ilçelerindeki yaylalarda sofraların gözdesi haline gelen çaşır otunu toplayan vatandaşlar, bitkinin suyunun boğaz ağrısı ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiğini söyledi. Yüksek kesimlerde kendiliğinden yetişen çaşırın 15 Mayıs'tan itibaren toplanmaya başlandığını söyleyen yöre sakinlerinden Yusuf Korkmaz, "Her sene mayıs ayının ilk haftasından topladığımız çaşırı, bu sene havaların soğuk gitmesi nedeni ile geç toplamaya başladık. Dağlardan topladığımız çaşır bitkisi iştah açıcıdır ve şeker hastaları da genellikle çaşır bitkisinin suyunu ve bitkisini kullanırlar. Haşlanarak elde edilen çaşır suyu ise boğaz ağrıları ve mide rahatsızlıklarına iyi gelirken, nezleye karşı bağışıklık kazandırdığı bilinmektedir" diye konuştu.

Erzurum ve bölgenin diğer illerinde ilkbaharda bitkinin 10-20 santimlik taze sürgünleri tüketilirken, genellikle suda haşlanıp tuzlanarak yenilmekte ya da salamurası yapılıp kış mevsiminde peynir yerine katık olarak kullanılmaktadır. Ayrıca haşlandıktan sonra yumurtaya bulanıp kızartması yapılmakta ya da yumurta ile kavrularak tüketilmektedir.



Görüntü dökümü

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-Yodan görüntü

-Çaşır toplarken

-Çşır temizleme

-Tencereye konuluşu

-Bidona dolduruluşu

-Röpörtajlar

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), ()

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Tekirdağ Valisi Yıldırım, trafik denetimine katıldı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, polis ve jandarma ekiplerinin bayram tatili nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluk üzerine oluşturulan uygulama noktasında denetimlere katılarak, sürücü ve yolculara kurallar, uygulamalar hakkında bilgi verip çikolata ikram etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul yolu üzerindeki TOKİ mevkisinde kurulan polis uygulama noktasını ziyaret etti. Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Durdurulan araçlardaki sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Yıldırım, sürücülere broşür verip, çikolata ikram etti.

Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Aydın ve İl Jandarma Komutanı Karakaş ile yolcu otobüsüne de binerek hem otobüste bulunan yolcuları, hem de sürücüleri uyardı. Daha sonra yolcu ve çocuklara hediye verdi.

Vali Yıldırım, her bayram olduğu gibi bu bayramda da yollarda yoğunluk olduğunu söyledi. Yıldırım, sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğine dikkati çekerek, "Yola çıkan gerek yolcularımız, gerekse sürücülerimiz sevdiklerine sağ salim kavuşmasını istiyoruz. Sabahtan bir kaza oldu ve hepimiz çok üzüldük. 5 vatandaşımızı kaybettik. O yüzden sürücülerimiz çok dikkat etsinler. Araçlarda bulunan yolcular ve akrabalarda çok dikkatli olması gerekiyor. Sürücüler mutlaka dinlenerek araç kullansınlar. Trafik kuralları boşuna olan kurallar değil. Bu kurallar uyulması gereken kurallar. Bütün sürücülerin bu kurallara uyması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uygulama noktasında alınan önlemler

-Uygulama yapan Jandarma ve emniyet güçleri

-Vali Yıldırımın otobüse binerek bilgilendirme yapması

-Vali Yıldırımın otomobili durdurması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Mantar toplarken kayalıklardan düştü, AFAD kurtardı



Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, mantar topladığı sırada kayalıklardan düşüp, bacağından yaralanan Seyit Ali Demir (42), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 8 saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak, hastaneye ulaştırıldı.

Olay, dün Pülümür ilçesindeki Kırdım köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamaya giden Seyit Ali Demir, saat 14.00 sıralarında, kayalık alan üzerindeyken dengesini kaybederek düştü. Demir'in uçuruma düştüğünü fark eden arkadaşları jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbarın ardından saat 16.00 sıralarında olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Demir'in düştüğü yere araçla ulaşım sağlanamayınca ekipler 4 saatlik yürüme mesafesinin ardından bölgeye ulaştı. AFAD ekiplerince bacağından yaralı halde mahsur kaldığı yerden kurtarılan Demir, sedyeye alınarak 4 saatlik zorlu yürüyüş sonrası, geceyarısı Kayabel köyüne getirildi. Burada bekletilen ambulansa alınan Demir, Erzincan Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- AFAD ekiplerinin olay yerine gitmeleri

- AFAD ekiplerinin yaralıyı almaları

- Yaralının sedyeyle taşınması

- Ambulansa alınması

- Genel ve Detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,()

