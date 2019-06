DHA YURT BÜLTENİ - 8

Sokakta sigara içen kadını dövdü, polise direndi

Çorum’da sokakta sigara içen M.Ç. adlı kadını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmak istenen O.N.A. ile polis arasında arbede çıktı. Takviye ekiplerin müdahalesi ile şüpheli gözaltına alınırken, tepki gösteren kalabalığa polis cop ve biber gazı ile müdahale etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, O.N.A. sokakta sigara içtiği için tartıştığı M.Ç. adlı kadını darp etti. M.Ç.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. O.N.A. ile kendisini gözaltına almak isteyen polis arasında arbede yaşandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte polise bıçak çektiği öne sürülen O.N.A., gözaltına alındı. Çevrede toplanan kalabalık O.N.A.'nın gözaltına alınmasını tepki göstererek, polisle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis kalabalığı cop ve biber gazı kullanarak dağıttı. Biber gazından etkilenen bazı kişiler hastaneye başvurdu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu arada polise başvuran M.Ç., sokakta sigara içtiği sırada O.N.A’nın kendisine hakaret ettiğini ve bıçak göstererek, darp ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Bakan Yardımcısı Ersoy: Aldığımız önlemler bayram kazalarında kayıpları azalttı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikte 185 bin personelin görev aldığını belirterek, trafik kazalarında geçmiş yıllara göre günlük ortalama 20 can kaybından 2 günde 14’e kadar gerilendiğini açıkladı. Ersoy, “Bu iki gün içerisinde de aldığımız bu önlemlerin çok etkili olduğunu, geçmiş yıllarda ortalama bir günde 20 civarında bir kayıp veriliyorken, bu kaybın ilk iki günde 14’te kaldığı görmekten büyük mutluluk duydukö dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yapılan trafik denetimlerine katıldı. Karayoluyla Sivrihisar ilçesine gelen Bakan Yardımcısı Ersoy’u Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Eskişehir Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Sivrihisar İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü karşıladı. Bakan Yardımcısı Ersoy, trafikte görev yapan polis ekipleri ve durdurulan araç sürücüleriyle sohbet etti. Bayramda yapılan trafik denetimlerini de anlatan Ersoy, tatil nedeniyle yola çıkan sürücülere broşürler, araçtaki çocuklara da kırmızı düdük ile ‘Sürücü Seyahat Karnesi’ dağıttı.

İKİ GÜNDE 14 KİŞİ KAZADA ÖLDÜ

İçişleri Bakanlığı olarak 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için trafikte yoğun güvenlik tedbirleri aldıklarını ve yaklaşık 101 bin timle yaklaşık 185 bin personelin görev yaptığını ifade eden Ersoy, 2 günlük bayram tatili kaza bilançosunun 14 ölü olduğunu açıkladı. Bakan Yardımcısı Ersoy, “İçişleri Bakanlığı olarak bayramımızı huzur ve güvenlik içerisinde geçmesi için üzücü olaylarla ez karşılaşılması için çok yoğun önlemler aldık. Bugün hem alınan tedbirleri değerlendirmek hem de arife gününde tedbirleri uygulamak üzere 101 bin timle görev alan 185 bin personelin bir kısmına hayırlı bayramlar ve vazifeler diledik. Vatandaşlarımızla sohbet ederek bayramlarını kutladık. Bugüne kadar aldığımız tedbirlerle gerçekten ülkemizin çok önemli bir sorunu olan trafik terörüne karşı çok büyük başarılar elde ediyoruz. Her alanda olduğu gibi milletimizin, bu alanda da daha mutlu, daha huzurlu günlere kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu iki gün içerisinde de aldığımız bu önlemlerin çok etkili olduğunu, geçmiş yıllarda ortalama bir günde 20 civarında kayıp veriliyorken, bu kaybın ilk iki günde 14’te kaldığını görmekten büyük mutluluk duydukö dedi.

'YÜZDE 62 İYİLEŞME SAĞLANDI'

Geçmiş 10 yıla göre trafik kazalarında yüzde 62’lerde bir iyileştirme sağlandığını kaydeden Bakan Yardımcısı Ersoy, “Elbette ki her bir can, her bir kayıp, bizim için çok önemlidir. Hiç olmaması için mücadele ediyoruz. Ama geçmiş 10 yıla baktığımızda şu ana kadar yüzde 62’lik bir iyileşmeyi yakalamış olmak hepimizi mutlu ediyor. Verilen emeklerin boşa çıkmadığını, toplumumun duyarlı bir şekilde yürüttüğümüz kampanyalara sahip çıktığını, kırmızı düdükten sonra bu yılda çocuklarımızın, sürücü ebeveynlerine karne verme heyecanını çok ciddi şekilde sahip çıktıklarını görmekten, basınımızın bu meseleye çok duyarlı bir şekilde yaklaşarak, ülkemizin bu sorunla başetmesine çok önemli bir katkıda bulunuyor olmasından duyduğumuz memnuniyeti ve teşekkürü ifade etmek isterim. Bütün Türkiye’ye mutu bayramlar diliyoruzö diye konuştu.

'GEÇEN YIL TÜRKİYE’DE 6 BİN 800 KİŞİYİ KAZALARDA KAYBETTİK'

Gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından trafikte görev yapan polis memurlarıyla sohbet eden Bakan Yardımcısı Ersoy, “Çok iyi iş başardık, ortalama da yüzde 30 iyileşmeyi yakalamış olduk. Yani bir önceki yıl yaklaşık 6 bin 800 vatandaşımızı kazalarda kaybettik. Bunu yüzde 40’lık banda düşürdüğümüzde takdirde, kaç canı kurtarmış oluyoruz hepiniz gayet iyi biliyorsunuzö ifadelerini kullandı.

UYGULAMADAN HERKES MEMNUN

Ankara’dan yola çıkarak ailesiyle İzmir’de giden Ahmet Namık Kösebalaban, uygulama noktasında durduruldu. Bakan Yardımcısı Ersoy ile sohbet eden Kösebalaban, güvenlik tedbirleri ve radarlı denetimi desteklediklerini belirterek, “Yavaş yavaş geldik. Hız sınırlarına uyduk ama yollarda da denetimler vardı. Memnunuz denetimlerden. Hep olması gerekiyorö dedi.

Şehit yakınları, evlatlarının mezar taşlarını öptü

Samsun'da, Ramazan Bayramı arefesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı. Şehit evlatlarının mezar taşlarını öpüp okşayan yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Samsun'da, Ramazan Bayramı öncesinde arefe günü kent merkezindeki şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden şehit yakınları, duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, şehit kabirleri başında dua etti. Şehit anneleri, evlatlarının mezar taşlarını ve fotoğraflarını öpüp okşadı.

2018 yılı Ağustos ayında Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven’in annesi, ablası ve kız kardeşi, şehidin kabri başında dua etti.Kız kardeşi Büşra Güven ile 1,5 yaşındaki yeğeni Hayat Demir, şehidin mezar taşındaki fotoğrafı öpüp okşadı.

Eskişehir'de, bayram arifesinde şehitlik ziyareti

Eskişehir'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınları ve kentliler Hava Şehitliği'ne gelip şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne gelen şehit yakınları ve kentliler, şehitlerin mezarlarını ziyaret edip dua okudu. 1994 yılında Sivas’ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Astsubay Çavuş Halil Çetin’in yakınları şehidin mezarı başında gözyaşı döktü.

Çetin'in yengesi, "Ben 10 yaşındayken baktım büyüttüm. Asker yaptım, astsubay yaptım ama olmadı. Damat edemedim, evlendiremedim. Eşyaları kaldı mağazada. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Her gün başka şehit haberi geliyor, ne zaman bitecek bilmiyorum. Benim kardeşimin belki çocukları olacaktı, büyütecekti. Ama yok. Her geldiğimde ağlıyorum. Ben onlara gelin geldiğimde 10 yaşındaydı. Sırtını yıkardım, damat edeceğim derken kara toprağa verdim" diye konuştu.

'BURAYA DA GELİP BİR DUA OKUYUN'

Şehidin ağabeyi Cemalettin Çetin (58) ise "Kardeşim Sivas'ta şehit oldu. Sivas’a gelince sevindik ama Sivas’ta şehit haberini aldık. Olacak şey mi? Buraya her gün uğruyoruz. Mezarını suluyoruz, temizliyoruz. Asri mezarlıktan geliyorum. Orası çok kalabalık, arabadan geçilmiyor. Oradan buraya geldik, burada kimse yok. Aslında ilk önce şehitler ziyaret edilir. Tamam oğlun şehit değildir ama buraya uğrayıp, hiç olmazsa bir dua okuyun" dedi.

Antalya'nın şelaleleri bayram ziyaretçilerini bekliyor

Ramazan Bayramı'nda Antalya, 9 günlük tatil boyunca 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayacak. Bayram tatilinde, doğal serinlik alanları şelalelere büyük ilgi bekleniyor.

Antalya'da sıcak havadan bunalıp, serin bir ortam arayanlar için Yukarı Düden, Aşağı Düden, Kurşunlu, Manavgat, Serik Gebiz'de Uçansu 1 ve Uçansu 2, Gündoğmuş Uçansu, Gömbe Uçarsu, Gizli Cennet (Değirmendere) ve Sapadere şelaleleri olmak üzere doğa harikası 10 şelale bulunuyor.

KURŞUNLU ŞELALESİ

Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesi'nin 1980'li yıllarda milli park ilan edildiğini belirten işletmeci Fikret Çıtırgı, milli park alanının toplam 270 dekar ancak ziyarete açık alanın 70 dönüme yakın olduğunu söyledi. Şelalede Selçuklu döneminde yapılmış 700 yıllık değirmen olduğunu belirten Çıtırgı, bu değirmenin çalışır hale getirileceğini açıkladı. Büyük şelalenin döküldüğü alandan itibaren tropik ormanı andıran bitki örtüsü içerisinde yürüyüş yapılabildiğini, aşağı kısmında 7 küçük şelale daha bulunduğunu belirten Çıtırgı, küçük şelalelerden sonra nilüfer çiçeklerinin açmış halinin görülebileceğini kaydetti. Geçen yıl 300 bin ziyaretçi ağırladıklarını söyleyen Çıtırgı, bayramda yoğun ziyaretçi beklediklerini ve kent merkezine göre hava sıcaklığının 4-5 derece daha düşük hissedildiğini söyledi.

Antalya Havalimanı'na 11 kilometre mesafede, 18 metre yüksekliği bulunan büyük şelalenin yanı sıra küçük şelaleciklerle 7 küçük göletin birbirine bağlandığı şelale, muhteşem doğa yapısıyla yaz sıcağında serin bir ortam sunuyor. Alanda yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler de mevcut.

DÜDEN ŞELALESİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANSET şirketinin işlettiği Yukarı Düden Şelalesi, Antalya'nın en çok rağbet gören şelalelerinden biri. ANSET şirketinden Aydil Borak, şelalenin ana su kaynaklarının Kırkgöz ve Pınarbaşı olduğunu belirterek, geçen yıl 500 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 5 aylık dönemde yüzde 30 artışla 300 bine yaklaştığını ve yıl sonuna kadar 600-650 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi. Düden Şelalesi'nin Türkiye'de mağarayla şelalenin bulunduğu tek yer olduğunu belirten Borak, bayramda doğal serinlik arayan herkesi şelaleye davet etti.

MANAVGAT ŞELALESİ

Manavgat merkeze 3 kilometre mesafede ırmak sularının 3-4 metrelik falezlerden düşmesiyle oluşan ve genişliğiyle muhteşem bir görüntü sunan şelale, az bir yükseklikten düşmesine rağmen geniş bir alan üzerinde yüksek debiyle akıyor. Kent gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için piknik alanları da bulunan şelalenin çevresinde günübirlik tesisler de var. Şelalenin oluştuğu Manavgat Nehri ise kent merkezinden denize kadar devam ediyor. Denizle buluştuğu alanda da çok güzel manzaralar sunuyor.

UÇANSU ŞELALELERİ

Serik ilçesi Akçapınar sınırlarında, çam ve sandal ağaçlarıyla kaplı ormanda onlarca metre yükseklikten akan gizli cennet Uçansu Şelaleleri, yüzülebilen göletleriyle doğa tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor. İki şelaleden Yukarı Uçansu 70 metreden, Aşağı Uçansu ise 51.5 metreden dökülüyor. Havutlu ve Bal derelerinin birleşiminden kaynağını alan Yukarı Uçansu'nun döküldüğü alanda başlangıç noktasında 2.5 metre genişliğinde olan şelale, dev kazanına ulaştığında 20 metre genişliğe ulaşarak üçgenimsi bir görünüm alıyor. Aşağı Uçansu ise 800 metre kadar batıda 51.5 metrelik çağlayana sahip. Burada da 4 metre derinlikte dev kazan bulunuyor.

GÜNDOĞMUŞ UÇANSU

Gündoğmuş ilçesinde, Torosların zirvesinde doğan şelale yaklaşık 50 metre yükseklikte. Şelale, rafting de yapılan Alara Çayı kaynağını oluşturuyor. Gizemli bir güzelliğe sahip şelale, 1992 yılında 1'inci derecede doğal SİT alanı ilan edildi. Su sıcaklığı 15 derecenin üstüne çıkmayan Uçansu'yu oluşturan Alara Çayı, yaklaşık 100 kilometre sonra denize dökülüyor. Gündoğmuş'a 25, Alanya'ya 95, Antalya'ya 167 kilometre uzaklıktaki şelalenin etrafında yemek ve konaklama imkanı sunan tesisler de bulunuyor.

SAPADERE

Alanya ilçesindeki Sapadere Kanyonu'nda bulunan Sapadere Şelalesi, döküldüğü yerde soğuk suyuyla doğal bir havuza sahip. Sıcak havalarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan şelale, karstik oluşumlu 360 metre uzunluğu, 400 metre yüksekliği bulunan Sapadere Kanyonu'nun içinde yer alıyor. Kanyonun iç kısımlarına geçmek için 350 metre uzunluğunda tahta köprü de bulunuyor. Altta akan suyun üzerinden geçtikten sonra kanyonun sonunda şelale yer alıyor. Kanyon girişinde gelen misafirlerin temel ihtiyaçlarının karşılanabileceği yeme-içme mekanları var. Kanyon Alanya'ya 44 km, Antalya'ya 179 km uzaklıkta.

GİZLİ CENNET (DEĞİRMENDERE)

Manavgat ilçesinde üzerinde eskiden su değirmenleri olması nedeniyle Değirmendere, gizli kalmış bir cenneti andırdığı için de Gizli Cennet isimleri verilen şelale, turkuaz renkli suyuyla dikkat çekiyor. Kaynaktan çıkan suyun büyük ve basamak halindeki taşlardan akarak oluşturduğu havuzlarda birikmesi ve ardından da 3-4 metre yükseklikten akmasıyla oluşan şelalede ahşap bir köprü bulunuyor. Şelalede yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanabileceği tesisler de bulunuyor. Sıcak havalarda soğuk suyunda yüzmenin de uygun olduğu şelalenin eski dönemlere ait değirmen taşlarının kalıntılarını da görmek mümkün.

GÖMBE UÇARSU

Gömbe yaylasındaki Uçarsu, Kaş'a 70, Elmalı'ya 30, Kalkan'a ise 40 km uzaklıkta. Kaş merkezden günlük turlar düzenlenen Uçarsu, Akdağ'ın tepesinden 60 metreden dökülüyor. Uçarsu, Abdal Musa mucizesi olarak da biliniyor. Hikayeye göre, Abdal Musa, yerleştiği Teke Yarımadası'nda dolaşırken Fethiye yakınlarında çobanlardan abdest almak için su istiyor, fakat kimse su vermiyor. Yumru Dağı'na gelen Abdal Musa, karşısına çıkan bir çobandan su istiyor ve çoban pınardan doldurup getiriyor. Namazını kılan Abdal Musa, çobandan bir isteği olup olmadığını soruyor. Çoban ise 'Bu pınar yaz aylarında susuzluğumuzu gideriyor. Ancak kışın taşıp seller oluyor ve tüm ekili alanlarımız zarar görüyor' diye yakınıyor. Bunun üzerine Abdal Musa, 'Bu pınar yazın Gömbe'ye, kışın da bir abdest suyunu çok görenlere gitsin' diye dua ediyor. O zamandan itibaren Uçarsu Şelalesi, 6 Mayıs Hıdırellez gününden itibaren Gömbe'ye, ekim ayından itibaren de Fethiye'ye akmaya başlamış.

Erciş'te 81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar

Van'ın Erciş ilçesinde oturan Yakup Nalçakar (51), ailesinin 81 yıldır nesilden nesile yaptığı bakır tepside tel kadayıf üretimini sürdürüyor. Nalçakar, mesleği babasından öğrendiğini ve 81 yıldır geleneksel yöntemlerle tel kadayıf yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Erciş ilçesinin Özdemirhanoğlu Caddesi üzerindeki tek katlı toprak dükkanda, 81 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar. 82 yaşındaki babası ve kardeşi ile birlikte geleneksel yöntemlerle üretim yapan Yakup Nalçakar, ilçede ve bölgede de tanılır isimler arasına girdi. Çevre illerde yüzlerce müşterisi bulunduğunu söyleyen Nalçakar, mesleği babasından öğrendiğini belirtti. Çocuklarına da bakır tepside kadayıf yapmayı öğretmeye çalıştığını ve teknolojiye direndiklerini anlatan Nalçakar, "Geleneksel yöntem olunca insanlar daha çok tercih ediyor ve siparişleri yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bu yöntemle üretilen kadayıf daha sağlıklı oluyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz ve fabrikanın aksine daha yavaş dönen malzeme, tam kıvamında kadayıfa dönüşüyor. Dedemden, babamdan öğrendiğim mesleğimi sürdürmeye de kararlıyım" dedi.

