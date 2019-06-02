DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (3)

SANDIK BAŞINDA ARBEDE

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Atatürk İlköğretim Okulu'nda bulunan 1009 numaralı sandıkta oy kullanan bir seçmen, kabine bir arkadaşıyla girmek isteyince sandık görevlisi ile tartışınca gerginlik çıktı. Diğer seçmenler ve partililerin de dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. AK Parti ve İYİ Partililer, sınıfa girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra gelen polislerin müdahalesiyle arbede daha da büyümeden önlendi. Oylarını kullanan seçmenler, okuldan çıkarıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

KIRIKKALE,()

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'Türk Seddi'yle kaçak geçişler bitti, sınır yerli yazılımla izleniyor (ÖZEL)

Suriye'de sınır hattına modüler betonla kurulan ve 'Türk Seddi' olarak adlandırılan beton duvarla Türkiye'ye yasa dışı geçişler sonlandırıldı. Kameralarla donatılan sınır hattını yerli yazılımla anbean izleyen Mehmetçik, Suriye'den gelen tehlikeleri tespit edip, anında müdahale ediyor.

Nisan 2011'de iç savaşın başladığı Suriye'de terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'ın, Türkiye sınırına yakın bölgelerde kontrolü sağlamasıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nce güvenlik önlemleri kapsamında 911 kilometrelik hudut hattında teröristler ve yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 2015'te 'Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi' başlatıldı.

SURİYE SINIRI YERLİ YAZILIMLA İZLENİYOR

'Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi' kapsamında Suriye hududuna 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve 7'şer ton ağırlığında modüler beton duvarlar yerleştirilip, üzeri kesici tellerle kapatıldı. 4 metre yüksekliğine ulaşan ve 'Türk Seddi' olarak adlandırılan beton duvarın yanısıra aydınlatılan sınır hattında tahrip gücü yüksek patlayıcılara dayanıklı gözetleme kuleleri kurularak hendekler kazıldı. Bu önlemlerin yanısıra 360 derece görüntü kaydı alabilen yüksek çözünürlüklü kamera ve termal kameralar yerleştirilen sınır hattı, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli yazılımla göz hapsine alındı.

DÜNYANIN EN UZUN ÜÇÜNCÜ DUVARI

8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve 3 bin 500 kilometrelik Amerika ile Meksika sınırındaki duvarların ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğine sahip, 'Türk Seddi'yle yasa dışı geçişler sonlandırılırken, Suriye sınır hattındaki uyuşturucu ve kaçakçılık öncelik olmak üzere çeşitli suçlar büyük oranda azaldı, terör saldırıları da önlendi. Mehmetçiğin zırhlı muhabere araçlarıyla devriye gezip, eli tetikte nöbet tutarak 24 saat izlediği sınır hattında ayrıca 2015'ten bu yana çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

MEHMETÇİK TEYAKKUZDA

'Türk Seddi'nin kurulduğu Suriye sınırındaki Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuşlu 2'nci Ordu Komutanlığı emrindeki 7'nci Kolordu Komutanlığı 70'nci Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı 4'üncü Hudut Alayı askerleri, hem nöbet kulübelerinde hem de son teknoloji kameralarla karşıdan gelebilecek tehlikelere karşı teyakkuzda bekliyor. Kameralardan tespit edilen hareketlilikleri, alarm verilmesiyle hudut birliğinden zırhlı araçlarla intikal eden tam teçhizatlı askerler, yasa dışı durumlara anında müdahale ediyor. Suriye sınırında vatan savunması yapan Mehmetçik, iftar saatinde ise verilen tekmilin ardından oruçlarını açıyor. Mutfağında lezzetli yemeklerin çıktığı birlikteki askerlerin ramazan mesaisi, Demirören Haber Ajansı () ekibince görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Suriye sınırı

- Hudut Birliği

- Komutanın askerleri selamlaması

- Gözetleme kulesi

- Askerin dürbünle sınırı izlemesi

- İzleme merkezi

- Sınırın kameralarla izlenmesi

- Askerlerin sınırda hareket tespiti

- Mücahit Yolcu anons

- Alarm verilmesi

- Askerlerin birlikten çıkması

- Sınır hattındaki beton duvar

- Zırhlı aracın devriyesi

- Sınır hattı havadan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Emrah KIZIL/ KIZILTEPE (Mardin), ()

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Kargoyla uyuşturucu hap sevkiyatı: 5 gözaltı

Karaman'da kente kargoyla 6 bin 104 adet uyuşturucu hap getirip, sokaklarda satmayı planlayan 5 kişi gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kente kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, uyuşturucu hap getireceği önü sürülen şüphelilerin kimliğini belirleyip, teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, dün yaptığı operasyonda H.Ö., S.Y., A.V., F.U. ve E.S.'yi gözaltına aldı. Kargoyla paketler halende getirilen 6 bin 104 adet uyuşturucu hapa da el konuldu. kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip piyasaya sürecekleri yönünde bilgi aldı. Şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüpheliler adliyeye sevk edilmesi

- Adliyeden genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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112 Acil Çağrı Merkezi'nden ekmek siparişi - (ÖZEL)

İNGİLİZCE, ALMANCA VE RUSÇA DA HİZMET VERİYOR

Antalya'da Türkçe ve 3 yabancı dilde yardım çağrılarına cevap veren 112 Acil Çağrı Merkezi, 2018 yılında 2 milyon 163 bin 160 çağrı aldı. Yüzde 42'lik oranla 908 bin 527'sinin gereksiz olduğu çağrılar arasında ayakkabı ayağını vurduğu için ambulansla eve gitmek isteyen de, polisin marketten ekmek alıp evine getirmesini isteyen de var.

Turizmde bu yıl 16 milyon turist hedefleyen Antalya'da, kamu kurumları ve özel işletmeler yerli ve yabancı turistlerin tatilini huzur içinde geçirmesi için bir dizi hazırlık yaptı. Türkiye'de acil çağrı hizmeti veren kurumların tek çatı altında toplanmasını amaçlayan ve pilot uygulamanın yapıldığı Antalya'da, 10 yıl önce kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi de yeni sezona hazır.

Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere 7 kurumun koordineli çalıştığı 112 Acil Çağrı Merkezi, turizm sezonunda yabancı tatilcilerin çağrılarına da 3 dilde 8 personeliyle hizmet verecek.

3 YABANCI DİLDE ÇAĞRIYA CEVAP

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, operatörlerin gelen çağrılara göre ilgili birimlere vakayı hızla ilettiğini söyledi. Gelen çağrılar arasında yabancı dilde ihbarlar da olabildiğini vurgulayan Ateş, "İngilizce, Almanca ve Rusça çağrı alan personelimiz de var. Antalya'daki yerleşik yabancılardan da çağrı alıyoruz. Yabancı vatandaşlarımız ve turistlere kendi dillerinde hizmet veriyoruz" dedi.

GEREKSİZ ÇAĞRILAR

112 Acil Çağrı Merkezi 2018 yılında 2 milyon 163 bin 160 kez arandı. Çağrılara anında cevap veren operatörler, bunları ilgili birimlere yönlendirirdi. Bu çağrıların yüzde 42'sinin gereksiz olduğu tespit edildi. Gereksiz çağrıların yarısının İl Emniyet Müdürlüğüne geldiğini vurgulayan Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, kalan yüzde 50'lik dilimin ise yüzde 35 sağlık, yüzde 8 jandarma, yüzde 5 itfaiye, yüzde 2 orman ve AFAD'a olduğunu söyledi. Ateş, gereksiz çağrıların personele ciddi iş kaybı yaşattığını, bunun ancak eğitimle ve cezalarla önlenebileceğini vurguladı. Sorunu temelden çözmek için öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemini anlatan çeşitli eğitimler verdiklerine değinen Ateş, zamanla bu soruna da çözüm bulunacağını düşündüğünü kaydetti. Ateş, gereksiz çağrıda bulunanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesildiğini belirtti.

YABANCILAR DA GEREKSİZ ÇAĞRI YAPTI

112 Acil Çağrı Merkezi 2018 yılında yabancı dilde 5 bin 387 çağrı kabul etti. Yabancı çağrıların da yüzde 32'sinin gereksiz olduğunu vurgulayan Ateş, "Yabancı çağrılar arasında dillere göre en çok İngilizce, Rusça ve Almanca çağrı aldık. Gereksiz çağrılar önemli bir sorun" dedi.

İLGİNÇ ÖRNEKLER

Gereksiz çağrıların her açıdan işleyişe zarar verdiğine dikkati çeken Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, gereksiz bir çağrı alan personelin o an acil bir vaka çağrısına bakamadığını, bunun bir insanın yaşamına mal olabildiğini söyledi. Gereksiz çağrılar arasında ilginç örneklerin de olduğunu belirten Ateş, "Vatandaş arayıp, 'Yeni aldığım ayakkabı ayağımı vurdu. Ambulans gelip beni eve bıraksın', 'Annemin başı ağrıyor hemen ambulans gelsin', 'Ben bugün markete inemedim. Giriş kattaki marketten polisler ekmek alıp gelsin ben parasını vereyim' diyor. Yine arayıp hiçbir şey demeden kapatanlar da oluyor. Hiçbir şey demeden kapatanların çocuk olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Çağrı merkezi giriş genel görüntü

- Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in operatörlerle sohbet ederken görüntüsü

- Operatörlerin görüntüsü

- İngilizce ihbar alınması

- RÖP: Nurettin Ateş (Vali Yardımcısı)

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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İhracatçılar Bucak'ta iftarda buluştu

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyeleri Burdur'un Bucak ilçesindeki iftarda bir araya geldi.

BAİB'in düzenlediği iftar programına Kaymakam Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Başkan Yardımcısı Hakkı Ergin Civan, yönetim kurulu üyeleri Süleyman Duran ve Özgür Ekinci, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, STK temsilcileri, bazı kurumların daire amir ve müdürleri, Antalya, Burdur ve Isparta'dan iş insanları ve ihracatçılar katıldı.

İftar sonrası konuşan BAİB Başkanı Hakkı Bahar, "Bizim için Antalya'mız, Isparta'mız ve Burdur'umuz çok önemli. Biz yönetim olarak en ücra noktalara kadar gidelim, birlik ve beraberliği sağlayıp, ihracatçının sorunlarını ayağında dinleyelim diyerek yola çıktık" dedi.

Mehmetçiğin içeride, dışarıda her cephede, her ilde başarıyla vazife yaptığını vurgulayan Hakkı Bahar, "Sanırım Türk ihracatçısı da böyle olmalı. İktisadi krizler gelir geçer, hiçbir kriz devamlı ve kalıcı değildir. Kriz olur, olması gerekiyordur. Dalga ne kadar büyükse sahilde o kadar alan temizlenir. Son krizlerde Antalya, Isparta, Burdur'da sebze ve doğal taştan kayıp yüzde 52 oldu. Son Çin krizinde doğal taşta ve yine hava şartları ve muhalefetinden dolayı Rusya'ya yaş sebze ve meyve ihracatından zararlar ettik. Ama bir baktık ki arkadan bir sürü sektörümüz buradaki açığı hemen hemen kapatmış. Demek ki bölgede yapılamayacak hiçbir iş yok. Doğal taş da Bucak'ta üretilir, mermer fabrikası makineleri de Bucak'ta üretilir. Artık mermer fabrikası kurmak için İtalya'dan almaya gerek yok. Bunun fabrikası Bucak'ta var. Anahtar teslim İtalya'ya mermer fabrikası kurabiliyoruz. Bundan daha güzeli bir şey var mı?" diye konuştu.

Kaymakam Yalçın Sezgin de Bucak'ta taşın aş olduğunu belirterek, "Taşı aş haline getiren iş adamlarımız, memleketimizin kalkınmasında, istihdamda, üretimde, ihracatta Türkiye'ye örnek olacak ilçelerden birisidir" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hakkı Bahar'ın konuşması

- İftar yemeğinden görüntüler

Haber-Kamera: Halim AKCA/BUCAK, ()

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Finike MYO'da mezuniyet coşkusu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Finike Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 10'uncu kez mezuniyet sevinci yaşandı.

Finike MYO Yerleşkesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet törenine Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkan Mustafa Geyikçi, Finike MYO Müdürü Dr. öğretim üyesi Önder Kabaş, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, akademik kadro, öğrenciler ve aileler katıldı.

Dönem 1'incisi olan Dış Ticaret Bölümü öğrencisi Serenay Doğan mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, dereceye giren 12 öğrenciye gram altın hediye etti. MYO Müdürü Önder Kabaş okula destekleri dolayısıyla Sarıçobanoğlu'na plaket takdim etti. Mezuniyet programına katılan aileler, çocuklarının mutlu anını fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

MYO Müdürü Önder Kabaş da tüm öğrencileri ve ailelerini kutlayarak, bundan sonraki hayatlarında başarı diledi. Bir kez daha öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Müdür Kabaş, "Mezuniyet programımıza katılarak bu coşkumuza ortak olan tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve bölüm hocaları tarafından mezun olan öğrencilere belgeleri verildi. Öğrenciler daha sonra havaya kep fırlattı. Törenin ardından davetlilere iftar yemeği verildi. Yüksekokul Müdürü Önder Kabaş, yemek organizasyonun gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve personele teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Programa katılanlar

- Aileler çocuklarının fotoğrafını çekerken

- Öğrencilere belge verilirken

- Oda başkanı öğrencilere altın verirken

- Plaket takdiminden

Haber-Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE, ()

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Gökyüzünde sipsi resitali

Burdurlu sipsi sanatçısı Yasin İpek, gökyüzünde sipsi resitali sundu.

Burdur Yamaç Paraşütü Yelken Kanat Havacılık Kulübü'nün düzenlediği 'Ben de uçmak istiyorum' etkinliğine katılan sipsi sanatçısı 19 yaşındaki Yasin İpek, yamaç paraşütçüsü arkadaşı Yılmaz Bedir ile 380 rakımlı Avşar Tepe'den tandem atlayış gerçekleştirdi. Gökyüzünde sipsi resitali sunan ve kısa bir süre de kaval çalan Yasin İpek, Burdur Gölü Halk Plajı'na indi.

Yaklaşık 8 yıldır sipsi çaldığını söyleyen Yasin İpek, Burdur Gölü manzarasıyla gökyüzünde çalmanın çok zevkli olduğunu söyledi. İpek, "Birçok yerde, birçok etkinlikte sipsi çaldım ama ilk defa gökyüzünde böyle bir şeyi denedim. Gerçekten çok zevk aldım. Bu deneyimi yaşamamı sağlayan Burdur Yamaç Paraşütü Havacılık Kulübü'ne çok teşekkür ederim" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Avşar Tepe'de hazırlıklar

- Yılmaz Bedir ve Yasin İpek'in atlayışları

- Gökyüzünde sipsi ve kaval çalması (kafa kamerası)

- İnişleri

- Yasin İpek ile röportaj

- Yasin İpek'in sipsi çalması

- DetaY

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Otilia: Türkiye'yi çok seviyorum

Rumen şarkıcı Otilia, konser için geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde, "Türkiye'yi çok seviyorum. Burasını ikinci evim olarak görüyorum" dedi.

Seslendirdiği 'Bilionare' parçasıyla dünya çapında tanınan Romanyalı şarkıcı Otilia, Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde konser verdi. Konser öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Otilia, Türkiye'nin mükemmel bir yer olduğunu belirterek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Burasını ikinci evim olarak görüyorum. Türkiye çok güzel bir ülke" dedi.

Daha önce Türkiye'de klip çektiğini anlatan Otilia, Antalya'nın muhteşem bir şehir olduğunu ifade ederek, "Antalya'ya devamlı geliyorum. Antalya harikulade. Deniz, kum, dağ, kültür. Her şey var. İnsanlar çok çok iyi. Tatil için en iyi yer" diye konuştu.

Otilia yaklaşık 1 saat kaldığı sahnede söylediği birbirinden hareketli parçalarla tatilcileri coşturdu. Otilia, Serdar Ortaç'la birlikte klip çektikleri 'Balım' adlı şarkıyı da seslendirdi.

Görüntü Dökümü

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- Konserden detay

- Otilia'nın sahnede şarkı söylerken görüntü

- Konser alanından detay görüntüler

- Otilia açıklama

480 MB /// 04.20"

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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Mendirekte koşarken düşüp yaralandı

Bartın’ın Amasra ilçesinde üniversite öğrencisi Zeliha Kaş(20) arkadaşlarıyla birlikte koşarken, mendirekten düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Zeliha Kaş, hastanede tedavi altına alındı.

Olay dün gece saat 01.00 sıralarında Amasra’da meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte büyük limanda bulunan mendirekte koşan Zeliha Kaş (20) bir anda dengesini kaybederek, 2 metre yükseklikten denize düştü. Arkadaşları durumu 112 Acile bildirdi. Denize düştükten sonra kıyıdaki kayalara tutunarak, acı içinde kıvranan öğrenciye uzun süre kayalıkların üzerinde oturarak, bekledi. Yanında bulanan arkadaşları onu teselli etmeye çalıştı. İlk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Bir süre sonra sedyeye alınan Zeliha Kaş, Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedavi altına alındı. Zeliha Kaş’ın bacaklarında ve kollarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencinin bağırmaları

-112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesi

Süre: 2.50 Boyut: 87,3 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

