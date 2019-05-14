DHA YURT BÜLTENİ - 8

Irak sınırındaki askeri üsse taciz ateşi: 1 asker şehit

Hakkari'nin Derecik ilçesi Irak sınırına yakın bölgedeki askeri üsse PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açılması sonucu 1 asker şehit oldu.

Hakkari ve çevresindeki operasyonlar sürdürülürken, bugün sabah saatlerinde, Derecik ilçesi Irak sınırına yakın bölgedeki askeri üsse, PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ateşte, 1 asker şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Helikopter görüntüsü

-Hakkari Devlet Hastanesi önü

-Hastane çevresinde alınan önlemler

-Fatih kışlasına doğru giden ambulans

-Ambulansların Hakkari Devlet Hastanesi'ne gelişi

-Hastane çevresinden detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-HAKKARİ/

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Diyarbakır'da yolcu minibüsü, başka minibüse çarptı: 12 yaralı

Diyarbakır'da yolcu taşıyan minibüs, freni boşalınca başka bir yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 21 M 0253 plakalı minibüs, freni boşalınca önünde ilerleyen 21 M 0121 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada 2 minibüste bulunan 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen minibüsler, otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan minibüsler

-Minibüslerden detay

-Ambulans ve polis ekibi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 141 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

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Yasa dışı bahis oynatan 7 kişi yakalandı

Kocaeli'de, yasa dışı bahis oynatkıları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasa Dışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan ve bankaların ATM cihazları üzerinden para transferi yapan kişileri tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla M.Ö.(25), M.D.(36), B.G.(20), F.A.(33), A.T.(26), F.D.(21) ve R.Y.(22) gözaltına alındı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 60 bin TL ele geçirildi. 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan haklarında işlem yapılan 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adliyeye çıkışı

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi adliyede

Adıyaman'da, çaldığı motosikletleri parçalayarak çalan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kent merkezinde farklı tarihlerde çalınan motosikletlere ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında güvenlik kameraları incelemesinin ardından hırsızlık şüphelisinin İ.G. olduğu belirlendi ve evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde çaldığı motosikletlerin parçalarına da ulaşılan İ.G., emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Karakoldan görüntü

- Şahısın karakoldan çıkartılması

-Şahısın ekip aracına bindirilmesi

-Polis aracının karakoldan çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Kayseri'de müze ev

Kayseri'de küçüklüğünden bu yana antika eşyalara merakı olan Mehmet Akgül (66), evini müzeye dönüştürdü. Akgül, 40 yıldır Anadolu'nun her köşesinden antikacılardan satın aldığı eski eşyaları evinde sergiliyor.

İş insanı ve koleksiyoner Mehmet Akgül, 40 yıl önce İstanbul'da bir turistin koleksiyoncular tarafından yere serilmiş Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eşyaları ayağıyla karıştırdığını görünce, tarihi eserlere sahip çıkmayı görev saymaya başladı. Küçüklüğünden bu yana eski eşyalara ilgisi de olan Akgül, Anadolu'nun her köşesinde antikacılardan topladığı daha çok Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait eserler ile merkez Melikgazi ilçesi Büyük Bürüngüz mahallesindeki evini müzeye dönüştürdü. Akgül, evinin bir bölümünü 'bey odası' bir bölümünü de 'köy odası' şeklinde dizayn ederken, onlarca antika eşyayı da burada sergiliyor.

Mehmet Akgül, uzun zamandır Osmanlı ve Selçuklu eserlerini topladığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Aşağı yukarı 40 senedir Osmanlı ve Selçuklu sanat eserlerini topluyorum. Farklı konu başlıklarında koleksiyonlarım var. Bunların bir bölümünü sergiledim. Temel koleksiyonum Selçuklu döneminden başlayıp günümüze uzanan ve günümüzün modern kalemlerini kapsayan Osmanlı ve Selçuklu hat malzemeleri ve el yazmalarıdır. Zamanımın bir bölümünü bulunduğumuz mekanda Kayseri'de, bir bölümünü de İstanbul'da geçiriyorum. Koleksiyonum için benim bizzat ilgilenebileceğim bir ortam yaratmam gerekiyordu. Bunu yapabilmek için de kendime ve koleksiyonlarıma uygun bir mekan yaptım. Gördüğünüz mekan çok yıpranmıştı. Buranın tüm detaylarını ben çizdim. Koleksiyonlarımla yaşayabileceğim bir mekan yaptım ve keyifle yaşıyorum. Osmanlı ve Selçuklu döneminde mutfakta kullanılan bu tür malzemelerimi mutfakta sergiliyorum."

Görüntü Dökümü

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- Mehmet Akgül ile Büyük Bürüngüzde gezi

- Tarihi evin kapısını açarken görüntü

- Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden eserlerin yer aldığı evden görüntü

- Koleksiyoner Mehmet Akgül, misafirlerine tespihleri tanırken görüntü

- Mehmet Akgül, evin mutfak ve banyosu hakkında bilgi verirken görüntü

- Koleksiyoner Mehmet Akgül ile röportaj

- Devlet Hastanesinden detay görüntü

- Diğer detaylar

Süre:7.16 Boyut:814 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ- Kamera:İsmet KÖZELO/ KAYSERİ, ()

