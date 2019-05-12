DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ANNELER GÜNÜ'NDE ŞEHİT OĞULLARININ KABİRLERİNİ ZİYARET ETTİLER

KAYSERİ'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret edip, dualar okudu, gözyaşı döktü. Türk bayraklarıyla donatılan Kartal şehitliğini ziyaret eden anneler, kabirlere çiçek bırakıp, su döktü ve Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti. Bu sırada bazı annelerin gözyaşı döktükleri görüldü.

'OĞLUM BANA GELEMEDİ, BEN OĞLUMA GELDİM'

Şehit oğlunun mezarı başında gözyaşı döken annelerden birisi de 2010 yılında İstanbul Halkalı'da askeri personeli taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Duran Bayram'ın annesi Kudret Bayram oldu. Oğlunun mezarı başında dualar okuyup, gözyaşı döken anne Bayram, "Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. 9 yıl oldu oğlumu kaybedeli. Allah'a her gün şükrediyorum. Bugün anneler günü. Oğlum bana gelemedi ama ben oğluma geldim. Ben oğlumla gurur duyuyorum. O benim Hazreti Hamza'mdı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kartal Şehitliğinden genel görüntü

- Şehitlikten görüntü

- Şehitlikte dua okuyan şehit annelerinden görüntü

- Şehit annesi Kudret Bayram ile röportaj

- Diğer detaylar

Süre:3.11 Boyut:357 MB

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ-

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2)TERÖR SALDIRISINDA ÖLEN ARKADAŞLARININ ANNESİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR



ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Diyar Bilen'in (13) sınıf arkadaşları, annesi Asya Bilen'i (43) Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı. Ziyarette Asya Bilen'i oğlunun rehbet öğretmeni Gülhan Çevik teselli etmeye çalıştı.

Olay, 5 Mayıs günü meydana geldi. Silopi ilçesinden aldığı bir grup öğrenciyi Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisindeki piknik alanına bıraktıktan sonra dönüşe geçen minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Patlamada, minibüs şoförü Servet Bilen (23) ile yanındaki kuzeni Diyar Bilen hayatını kaybetti.

Diyar Bilen'in eğitim gördüğü Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki sınıf arkadaşları, Anneler Günü nedeniyle, annesi Asya Bilen'i ziyaret etti. Ziyarette duygu dolu anlar yaşayan Bilen, oğlunun arkadaşlarına tek tek sarıldı. Asya Bilen, rüyada oğlu Diyar'ı gördüğünü anlatarak, "Diyar'ı rüyada gördüm. Bana ağlama diyordu. Ben ağlamayacağım. Hepiniz benim çiçeklerimsiniz. Allah’ım kimseye bu acıyı göstermesin. Ben ağlamıyorum, siz de ağlamayın. Dünyanın başı sağ olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun" dedi.

Olayın yaşandığı günün sabahında oğlu Diyar'ın bayram için biriktirdiği 35 lirayı kendisine verdiğini anlatan Asya Bilen, “Oy anam, Allah hakkını yerde bırakmasın. Para biriktirmişti. Bana, 'Anam sen hangi renk seviyorsun, sana bir takım alacağım o parayla' dedi. Ben de mavi rengi" diyerek sinir krizi geçirdi.

Diyar'ın rehber öğretmeni Gülhan Çevik, anne Asya Bilen'e sarılarak, teselli etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin okul önünde minibüse binmeleri

- Öğrencilerin anne Asya Bilen'in elini öpmeleri

- Annenin çocuklara sarılması

- Anne ile öğretmenin sarılması

- Annenin ağlamayacağım demesi

- Annenin şiir kağıdını göstermesi

- Genel ve detaylar görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),()

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()-

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3)ANNELER GÜNÜ'NDE ŞEHİT OĞULLARININ KABİRLERİNİ ZİYARET ETTİLER



Kayseri'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret edip, dualar okudu, gözyaşı döktü. Türk bayraklarıyla donatılan Kartal Şehitliğini ziyaret eden anneler, kabirlere çiçek bırakıp, su döktü ve Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti. Bu sırada bazı annelerin gözyaşı döktükleri görüldü. Şehit oğlunun mezarı başında gözyaşı döken annelerden birisi de 2010 yılında İstanbul Halkalı'da askeri personeli taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Duran Bayram'ın annesi Kudret Bayram oldu. Oğlunun mezarı başında dualar okuyup, gözyaşı döken anne Bayram, "Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. 9 yıl oldu oğlumu kaybedeli. Allah'a her gün şükrediyorum. Bugün anneler günü. Oğlum bana gelemedi ama ben oğluma geldim. Ben oğlumla gurur duyuyorum. O benim Hazreti Hamza'mdı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kartal Şehitliğinden genel görüntü

- Şehitlikten görüntü

- Şehitlikte dua okuyan şehit annelerinden görüntü

- Şehit annesi Kudret Bayram ile röportaj

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ-

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4)BAŞKAN SOYER, ZİPLİNE YAPTI

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Bornova Atatürk Mahallesi'ndeki 30 dönüm alanda kurulan Macera Park'ı gezdi. Soyer, yüksek noktadan alçak noktaya bağlanan çelik halatla kayarak, zipline yaptı.

Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 2018 yılının Ekim ayında, Bornova Atatürk Mahallesi'nde hizmete alınan Macera Park'ı gezdi. Spora önem veren, her sabah 10 kilometre koşan ve şehir içi ulaşımda bisikleti tercih eden Başkan Soyer; dağcılık, kaya tırmanışı ve zipline aktivitelerinin bulunduğu parkta tırmanış yaptı. Soyer, daha sonra yüksek noktadan alçak noktaya bağlanan çelik halatla kayarak, zipline yaptı. Soyer, tekerlekli makaranın çelik halata bağlanarak, hızlanmanın sağlandığı zipline'da 8 saniyede 400 metre kaydı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nca alanda düzenlenen, 18 ilden 59 sporcunun katıldığı 'Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası' yarışlarını da izleyen Başkan Soyer, sporculara başarı diledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğa sporuyla uğraşan ve dağcılık sporuna başlayacak gençler için parkın çok değerli olduğunu dile getiren Soyer, "Eskiden beri içimde kalan bir spordu. Bugün fırsat buldum ve kısa süreli de olsa spor tırmanışını deneme şansım oldu. Olağanüstü, heyecan verici bir yer" diye konuştu.

12-05-2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü'nün servis ettiği;"Başkan Soyer, Macera Park'ı gezdi, spor tırmanışı yaparak Zipline bindi " haberinin görüntülerini aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Saygılar, iyi çalışmalar...

Görüntü Dökümü

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-Macera Park İzmir'den genel ve detay görüntüler

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in spor tırmanışı ve Zipline görüntüleri

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in röportajı

-Macera Park İzmir'in gezilmesi

İZMİR ()

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5)MARMARİS'TEN EMEKLİ-SEN'DEN MEYDANA ÜYE KAYDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde temsilciği yeni açılan Tüm Emekliler Sendikası (Emekli - Sen) üyeleri, Gençik Meydanı'nda stant açıp emeklilere örgütlenme ve tek çatı altında toplanma çağrısında bulundu. Gün boyu üye kaydı da yapıldı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen), Marmaris ilçesinde temsilcilik açtı. Sendikanın başkanlık görevine Pir Sultan Abdal Kültür Derneği eski Marmaris Başkanı Kasım Çağlı getirildi. Çağlı ve yönetiminin ilk işi Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda stant açıp, üye kaydı yapmak oldu. Gün boyu açık kalan stantta 100 emeklinin üyelik kaydı yapıldı. Stant önünde toplanan yeni üyeler adına Emekli-Sen Marmaris Temsilcisi Kasım Çağlı basın açıklaması yaptı. Emeklilere örgütlenme ve tek çatı altında toplanma çağrısı yapan Çağlı, şunları söyledi:

"Emeklilerin sendika hakkını kazanması, emekçilerin ve devrimcilerin azmi sayesinde olmuştur. Kurtuluşumuz bireysel çıkışlarla değil, örgütlü, ele ele veren, iri ve diri birlikteliklerle olacaktır.Hangi iş kolundan emekli olursa olsun, tüm emek arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı sendikamıza üye olmaya çağırıyoruz. Emekliler artık yalnız değilsiniz. Yanınızda sizin için çalışan bir sendikanız var. Farklı görüşlere de sahip olsak hepimiz, insanca yaşamayı ve yıllarca çalışarak yarattığımız mal ve hizmetten gelişme payını istiyoruz. Bu pay için emeklilerinde toplu iş sözleşmesi yapması elzemdir. Toplu iş sözleşmesi yapma hakkımızı istiyoruz ve alacağız."

Açıklamanın ardından grup, slogan atarak dağıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meydnda açılan standta yeni üye kadı yapılmasından görüntü

-Emekli-Sen Marmaris Temsilcisi Kasım Çağlı ile rö.

-Alkışlar eşliğinde slogan atılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 4 dakika 4 saniye-294 MB HD görüntü)

(KJ Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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6)BURSA'DA NESLİ TÜKENME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA OLAN HAYVANLAR KORUMA ALTINDA

Dünya genelinde nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlardan büyük karıncayiyen, lemur ve gergedan türlerine Bursa’daki hayvanat bahçesinde özenle bakılıyor. Üzerlerine titrenen hayvanlardan lemur ve karıncayiyenin son zamanlarda yavrulaması ise hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından sevinçle karşılandı.

2016 yılında hayvanat bahçesine ailesine katılan büyük karıncayiyen çifti, geçtiğimiz haftalarda bir yavru dünyaya getirdi. Henüz ilk haftaları olduğundan annesinin sırtından ayrılmayan ve dinlenme halinde de annesinin uzun tüylerinin arasında saklanan yavru, annesinin sütüyle besleniyor.

Orta ve Güney Amerika’ya özgü bir memeli türü olan büyük karıncayiyen, eti ve pullarından ötürü yasa dışı yollarla ticarette kullanılıyor. 3 ay önce Malezya’da 61 canlı karıncayiyen ve 30 ton karıncayiyen eti ele geçirilirken, ülkede 1975 yılından beridir karıncayiyen ticaretinin yasak olduğu ifade edilmişti.

3 GERGEDAN KORUMA ALTINDA

Yasadışı avlanma sonucunda nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan bir başka hayvan türü ise gergedanlar oldu. Bursa’daki 3 gergedan ot ve günlük hayvan başına bir kilo yem ile beslenirken, sıcak havalar nedeniyle de düzenli olarak bakımı ve temizliği yapılıyor.

Asya pazarında bir milyon dolara kadar alıcı bulan gergedan boynuzu için gergedanlar dünya genelinde saldırıya uğrarken, Çin’in geçtiğimiz yıl 1993’ten beridir yasaklı olan gergedan boynuzu ticaretini kısmen serbest bırakma kararı da yoğun tepki görmüştü.

LEMURLAR 8 YENİ ÜYESİYLE MASKOT HALİNE GELDİ

Hayvanat bahçesinin maskotlarından biri olan ve sevimliliğiyle birlikte göze çarpan lemurlardan da geçtiğimiz haftalarda sevindirici haber geldi. Bahar mevsimine 8 yeni yavru ile giren lemurlar, bir anda hayvanat bahçesinin de neşe kaynağı oldu. Yavru lemurların gelişiyle birlikte bölgedeki lemur sayısı da 30’a yükseldi.

Tropikal ormanlardaki doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve hayvan kaçakçılığı nedeniyle neslinin tükenme riskiyle karşı karşıya kalan lemurları koruma adına anavatanı olarak gösterilen Afrika’daki Madagaskar adasında festival dahi düzenlenmişti.

Bursa Hayvanat Bahçesi yetkilileri de özellikle bu 3 hayvana özenle bakarken, yavrulamalarıyla birlikte büyük sevinç yaşadıklarını ve türlerinin devamı için üzerine titrediklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Lemurlardan detaylar

-Gergedanlardan detaylar

-Karınca yiyenden detaylar

-Hayvanat bahçesi drone görüntüleri

-Genel detaylar

Süre: 04.29 Boyut: 502 MB

Haber: Gürkan DURAL- Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()