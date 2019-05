DHA YURT BÜLTENİ -8

Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu (2)

ANKARA’DAN ÖZEL EKİP SEVK EDİLDİ

Bayburt- Trabzon il sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı için yeniden başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Dik ve engebeli yamaçta arama kurtarma çalışmaları sürerken, Rize'den gelen polis dalgıçları derede arama çalışması yaptı.

Arazi şartları nedeniyle güçlükle ilerleyen arama çalışmalarına Ankara Jandarma Arama Kurtarma(JAK) timleri de eşlik edecek. JAK'a bağlı özel donanımlı ekibin uçakla Trabzon'a geleceği buradan da helikopterle bölgeye intikal edip, arama çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------

Arama çalışmaları

Bölgeden görüntüler

BAYBURT,()

======================

Genç kızın hastanede enfeksiyon kapıp hafızasını kaybettiği iddiasına inceleme

Kahramanmaraş'ta fabrika işçisi Mahmut Küçük, yaklaşık 2 yıl önce trafik kazası geçiren kızı Muhterem Nur Küçük'ün (17) götürüldüğü özel hastanede enfeksiyon kaparak hafızasını kaybettiğini ve engelli kaldığını iddia etti. Küçük'ün Sağlık Bakanlığı'na başvurusu üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

TOKİ Duran Karabuğaş Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Muhterem Nur Küçük, 21 Eylül 2017'de arkadaşıyla yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Genç kız, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na götürüldü. Ancak hem bu hastanede, hem de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yer olmadığı için Küçük, özel bir hastaneye sevk edildi.

Baba Mahmut Küçük, kızlarının ve ailesinin hayatının o günden sonra alt üst olduğunu söyledi. Özel hastanede yoğun bakım doktorunun bir tane olduğunu ve onun da hafta içi 08.00- 17.00 saatleri arasında çalıştığını belirten Mahmut Küçük, 1 Ekim Pazar günü odasına girdiği kızının vücudunda şişlikler fark ettiğini söyledi. Hafta sonu olduğu için bunu doktora iletemediğini ifade eden Küçük, "2 Ekim Pazartesi günü saat 08.00'de doktor geldi ve söyleyince 'bakalım' dedi. Öğle saatlerinde haber verdiler 'Burada enfeksiyon olmuş, bizim göğüs cerrahımız yok. Sizi Necip fazıl Devlet Hastanesi'ne göndereceğiz. Orada akciğere tüp takılacak, bizim elimizde yok' dediler. Bu hastaneye gidince hemen yoğun bakıma aldılar. Oradaki doktor, 'Hastayı öldürdükten sonra bize göndermişler' dedi. 'Çok aşırı derece enfeksiyon olmuş. Bunun için hastanıza yüzde 1 ümit veremiyorum size. Durumu çok kritik, her an, her şeye hazırlıklı olun' dedi ve benden bir imza aldı oraya yattığına dair" diye konuştu.

'2 KERE AMELİYAT YAPTILAR ONU DA YANLIŞ YAPMIŞLAR'

Kaza nedeniyle kızı Muhterem Nur'un sağ bacağındaki kaval kemiğinin kırıldığını belirten Mahmut Küçük, "Ortopedi doktoru 3 gün sonra tekrar beni çağırıp, imza istedi. 'Ne oldu hocam' diye sorduğumda 'Ameliyat olmamış, tekrar ameliyata alacağım' dedi. İki sefer ameliyat yaptı ayaktan. Biz devlet hastanesine gittikten sonra ortopedi doktorumuz 'Bu ameliyat kesinlikle olmamış' dedi ve çocuğumu devlet hastanesinde de ameliyata aldılar" diye konuştu.

'TABURCU OLDUKTAN SONRA BİZİ HATIRLAMADI'

Mahmut Küçük, kızının enfeksiyon tedavisinin ardından 28 kasım 2017'de taburcu edildiğini, ancak kendilerini hatırlamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Hastaneden taburcu oldu 4 ay beni, annesini, kardeşini dahi tanımadı. Hafızası geldi, gitti, bir anda tanıdı, bir anda her şeyi unuttu. Şu anda hala öğlenki yaptığı bir hareketi akşam sorduğum zaman cevap veremiyor. Hafızası yüzde 50'lerde. Birilerinin desteği olmadan yürüyemiyor. Okulu bitti, evde eğitim alıyor. Yani her yönden biz mağdur olduk. Biz yandık, başkası yanmasın. Şu anda benim çocuğum hala enfeksiyon tedavisi görüyor. Enfeksiyon hala bitmiş değil."

Mahmut Küçük, ayrıca konunun Sağlık Bakanlığı'nca araştırılması için gerekli başvuruları yaptığını söyledi.

DOĞUM GÜNÜNÜ DAHİ HATIRLAMIYOR

Okulunun kız futbol takımında oynarken yaşadıkları nedeniyle şimdi ancak başkasının yardımıyla yürüyebilen, eğitimine devam edemediği için 2'nci sınıfı evde eğitim kapsamında eve gelen öğretmenlerinin yardımıyla tamamlamaya çalışan Muhterem Nur Küçük ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hafıza kaybı geçirdiğim için kazayla ilgili bir şey hatırlamıyorum. Annemi babamı dahi hatırlamıyormuşum. Annemin ve babamın o zaman ne yaşadıklarını da şu an hatırlamıyorum, aklıma gelmiyor. Doğum tarihimi hatırlamıyorum. Mesela gündüz bir şey yapıyorum, akşama ne yaptığımı babama, anneme anlatamıyorum. Unutkanlık hala devam ediyor."

AYNI HASTANEDE İKİNCİ ENFEKSİYON İDDİASI

Öte yandan Muhterem Nur Küçük'ün yoğun bakım servisinde enfeksiyon bulaştığı öne sürülen özel hastaneyle ilgili daha önce de benzer bir iddia ortaya atılmıştı. Kesilen parmağından dolayı aynı özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Hatice Timürkaan (65) 10 Aralık 2018'de hayatını kaybetmiş, yakınları kadının yoğun bakımda ölümcül Acinetobacter Bamumanni enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürerek hastane ve 3 doktor hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün hastane hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

- Döndü Küçük'ün kızına ilaç getirmesi

- Muhterem Nur Küçük'ün ilacı içmesi

- Genç kızın ameliyat olan bacağı

- Mahmut Küçük ile röp.

- Muhterem Nur Küçük ile röp.

- Mahmut Küçük'ün kızını gezdirmesi

- Muhterem Nur Küçük'ün (siyah beyaz çizgili elbiseli başörtülü) bir yakınının düğününde oynaması

- Muhterem Nur Küçük'ün (önde) sağlıklı fotoları

- Muhterem Nur Küçük (Ayakta sağ baştan ikinci) takım arkadaşlarıyla- Muhterem Nur Küçük (sol başta) takım arkadaşlarıyla

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.3 GB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

===================

Kendisini adadığı iki çocuğunun 'anne' demelerine hasret

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, zihinsel ve bedensel engelli çocukları Furkan (12) ve Harun'a (9) fedakarca bakan anne Ayşe Yılmaz (49), ömrünü evlatlarına adadı. Ayşe Yılmaz, en büyük isteğinin engelli çocuklarının ağzından çıkacak olan 'anne' kelimesi olduğunu söyledi.

İshakçelebi Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Yılmaz, hem bedensel hem de zihinsel engelli iki çocuğuna yaşamını adadı. 14 yaşında evlenen 15 yaşını doldurduğunda ise anne olan 6 çocuk annesi Ayşe Yılmaz, 12 yıl önce, henüz 3 aylık olan oğlu Furkan'ın gözlerinin kaydığını fark etti. Eşi Abdulgani Yılmaz ile birlikte çocuklarını hastaneye götüren çift, genetik rahatsızlıktan dolayı oğulları Furkan'ın hem bedensel hem de zihinsel engelli olduğunu öğrendi. Konuşamayan, oturamayan, yürüyemeyen ve yemek yiyemeyen Furkan'a bebek gibi bakmaya başlayan anne Ayşe Yılmaz, Harun'un da 3 aylıkken zihinsel ve bedensel engelli olduğunu öğrendi. Anne Yılmaz, zamanın tamamını engelli olan oğulları Furkan ve Harun Yılmaz'a ayırdı. Gece gündüz bir an bile olsun çocuklarının yanından ayrılmayan anne Yılmaz, fedakarlığıyla takdir topluyor.

'ONLARA BEBEK GİBİ BAKIYORUM'

Çocuklarına ömrünün sonuna kadar bakacağını belirten Ayşe Yılmaz, "İki engelli çocuğum var. Bu çocuklarımın eli de ayağı da benim. Gerçekten çok zor. Onlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Çocuklarımı çok seviyorum. Çocuklarımın eli ayağı var ama ne konuşabiliyorlar ne bir dertlerini anlatabiliyorlar. Çocuklarım için her zaman evdeyim. Hiçbir yere gitmiyorum. Elimden geldiğince onları dışarıya, parka çıkarmaya çalışıyorum" dedi. Bir günde yaşadıklarından bahseden Yılmaz, "Sabah uyandığım gibi ellerini, yüzlerini yıkıyorum, dişlerini fırçalayıp, yataklarını değiştiriyorum. Daha sonra onlara kahvaltı hazırlıyorum. Akşamları onlar uyumadan ben uyumuyorum. Yaşlarına rağmen onlara bebek gibi bakıyorum. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden bakım parası olarak çocuk başına 1250 liradan aylık toplam 2 bin 500 lira alıyoruz. Evimizin kirası 500 lira. Eşim çocuklarımızın durumundan dolayı çalışamıyor. Aldığımız bakım parasıyla geçiniyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Ben hiçbir Anneler Günü'nde çocuklarımın ağzından bir anne kelimesi duyamadım. Bir çiçek koklayamadım. En büyük hayalim onların bana 'anne' demesi" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

- Anne Ayşe Yılmaz'ın çocuklarına bakımı

- Anne Ayşe Yılmaz'ın çocuklarıyla oynaması

- Anne Ayşe Yılmaz röp.

- Anne Ayşe Yılmaz'ın çocuklarını dışarda gezdirmesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

===================

Havalar ısındı, koyunlarda kırkma başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, geçimini hayvancılıkla sağlayan küçükbaş hayvan üreticileri, koyunların yünlerini kesmeye başladı. Kesilen yünler yıkandıktan sonra yorgan, yatak ve yastık yapımında kullanılıyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte küçükbaş hayvan üreticileri, koyunlarının yünlerini daha güzel etlenmeleri, verimlerinin artması ve sıcaklardan etkilenmemeleri için kırkma makasıyla kesmeye başladı.

Beyler Mahallesi’nde 30 yıldır küçükbaş üreticiliği yapan Osman Alan kırkılan koyunların adeta kışlık elbiselerini çıkarttığını ifade etti. Her yıl yaz aylarının gelmesi ile bu işlemi yaptıklarını anlatan Alan, "Havaların ısınmasıyla birlikte koyunları kırkmaya başladık. Hayvanda bit, pire, çakıl olmasını engelliyor ve daha temiz olmasını sağlıyor. Nasıl insanlar havaların ısınmasıyla kışlıkları çıkartıp, yazlıkları giyiyorsa hayvanlarımız da kırkma ile yazlıkları giyiyorö dedi.

Makasla yapılan koyun kırkma işlemi 10 dakika sürerken, küçükbaş hayvan üreticileri kırkma sonrası toplanan yünleri satıyor. Yıkanan yünleri yorgan, yatak ve yastık yapımında kullanılıyor.

Görüntü Dökümü

---------

-Beyler Mahallesi

-Koyunlar makasla kırkılırken

-Osman Alan ile röp

-Mustafa Alan ile röp

-Mustafa Alan şiir okuması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 483 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

====================

Vali ve Emniyet Müdürü sahuru uygulama noktasında yaptı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve Emniyet Müdürü Metin Alper sahuru uygulama noktasında polis ve vatandaşlar ile birlikte yaptı.

Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 10’uncu kilometresinde oluşturulan uygulama noktasına gelen Vali Aykut Pekmez eşi Yeşim Pekmez, İl Emniyet Müdürü Metin Alper eşi Kezban Alper ile İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, polisler ve uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlar ile sahur yaptı.

Sahur programından sonra gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aykut Pekmez, "Gece gündüz demeden can ve mal güvenliğimizi sağlayan huzurumuzu sağlayan polislerimiz canla başla sağlamaktadırlar. Ailelerinden ayrı olan polislerimizle bu gece sahur yapmak istedik. Polis teşkilatımızın Ramazan ayının kutluyorumö dedi.

İl Emniyet Metin Alper, ise polis teşkilatı olarak Adıyaman asayişini sağlamak için ellerimizden gelenin en iyisini yaptıklarını ve bugünde polis noktamızda arkadaşlarımızla birlikte sahur yapmak istediklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

---------

- Uygulama noktasından görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Protokolün noktaya gelmesi

- Valinin polisler ile sohbeti

- Vali Aykut Pekmez’in konuşması

- Emniyet Müdürü Metin Alper’in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

===================

Polis, aileleri uyardı

ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, aileler ve çocuklara yabancılardan eşya almamaları konusunda uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı bölgelerinde sokaklarda bulunan çocuklara çikolata ve kek dağıtarak yabancılardan eşya almamaları gerektiğini konusunda uyarıda bulundu. Aileleride uyaran polisler çocuklarıyalnız olarak dışarıya bırakmamaları konusunda tavsiyede bulundu.

Görüntü Dökümü

------

- Kayalık Mahallesi

- Polislerin gezmesi

- Polislerin çocuklara çikolata dağıtması

- Polislerin uyarıda bulunması

- Polisler aileler ile sohbet etmesi ve tavsiyede bulunması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

=====================

Simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü tarafından, öğrenci ve vatandaşlara emniyet kemerinin önemini vurgulamak için uygulamalı eğitim verildi.

Nurdağı Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Milli Eğiitm Müdürü Musa Yıldırım, daire amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Öğrencilere ve vatandaşlara simülasyon aracı ile emniyet kemeri önemine vurgu yapılırken, alkol gözlüğü kullanımı, ışıklı ve ışıksız trafik uyarı levhaları tanıtıldı.

Görüntü Dökümü

--------

- Nurdağı Kültür merkezi

- Simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim

- Kaymakam Düzgün alkol gözlüğü kullanması

- İlçe Emniyet Müdürü Astan alkol gözlüğü kullanması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 255 MB

Haber-Kadir ÇELİK-Kamera: Ramazan TUNCER / GAZİANTEP-)

==================