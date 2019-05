DHA YURT BÜLTENİ -8

Cinayete kurban 2 kardeş, son yolcuğuna uğurlandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde önceki gün Hacı Kılıç(47) ve ablası Fadik Elmas(54), köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay önceki akşam Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya Köyü'nde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Keklik Kılıç(40), tartıştığı görümcesi Fadik Elmas ile kocası Hacı Kılıç'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı fark eden köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kocasını ve görümcesini öldürdükten sonra tarım ilacı içerek, intihara kalkışan Keklik Kılıç ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Dün yapılan otopsi işlemlerinde Hacı Kılıç'ın 12 bıçak darbesi aldığı ve boynunun kesilmek istendiği, ablası Fadik Elmas'ın da 20 bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hacı Kılıç ve Fadik Elmas, için bu sabah köy meydanında cenaze namazı kılındı. Yakınları gözyaşlarına boğulan kardeşler, köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Kılıç çiftinin 3 çocuğunun devlet korumasına alınarak, Sivas Sevgi Evleri'ne yerleştirildiği öğrenildi.

Eşine mesaj atmasına tepki gösterdi, bıçaklandı

Karaman'da Fatih T.(22), eşi A.T.'nin cep telefonuna mesaj attığı için tepki gösterdiği Mustaf T. tarafından bacaklarından bıçaklandı. Yaralı Fatih T., hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan Mustafa T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Fatih T., eşi A.T.'nin telefonuna Mustafa T. tarafından gönderilen mesajları gördü. Bunun üzerine Mustafa T.'yi arayıp, eşine bir daha mesaj atmaması konusunda uyardı. Telefonda tartışan iki kişi, Ahmet Yesevi Mahallesi 833 Sokakta buluştu. Fatih T. ve Mustafa T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa T., bıçakla saldırıp Fatih T.'yi bacaklarından yaraladı. Kanlar içinde kalan Fatih T., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan Mustafa T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İran sınırında 43 kilo 200 gram eroin ele geçirdi

Van'ın Özalp İlçesi'nde jandarma ekipleri trafından yapılan operasyonda İran sınırında boş araziye bırakılmış çuvallar içerisinde 43 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, İran sınır hattından, ülkeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Özalp'in Aşağı Tulgalı Mahallesi kırsalındaki araziye, KOM, İstihbarat Şubeleri ile Özalp Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Boş arazide dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, çuvallar içerisinde 50 paket halinde 43 kilo 200 gram eroin ele geçirilirken, konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

'Paytak', sahibinin peşinden ayrılmıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Rıfat İkiz’in pazardan aldığı ve 'Paytak' adını verdiği yavru ördek, bir an olsun peşinden ayrılmıyor. İkiz, "Artık sesimi bile tanıyor. Başkası eline alınca bağırmaya başlıyor, ben çağırınca hemen yanıma geliyor" dedi.

Edremit ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Rıfat İkiz, pazardan 3 günlük yavru bir ördek aldı. İkiz, 'Paytak' adını verdiği ördeğe, yaklaşık 3 haftadır iş yerinde bakıyor. Paytak, hem iş yerinde hem de sokağa çıktığında, İkiz'in peşinden bir an olsun ayrılmıyor. İş yerine gelen müşteriler ve mahalle esnafı da 'Paytak'a yoğun ilgi gösteriyor.

Hayvanları çok sevdiğini, ancak bakacak yeri olmadığını söyleyen Rıfat İkiz, amacının biraz büyütüp, bahçesi olan birisine 'Paytak’ı hediye etmek olduğunu belirtti. Paytak ile birbirlerine çok alıştıklarını anlatan İkiz, "Şimdi kendisinden ayrılamıyorum. Artık sesimi bile tanıyor. Başkası eline alınca bağırmaya başlıyor, beni görünce susuyor. Ben çağırınca hemen yanıma geliyor. İyice büyüyene kadar ayrılamayacağız herhalde. Kesmeye bir kere gönlüm kesinlikle razı olmaz. Gerçi büyümeye de devam ediyor. En fazla burada bir ay daha durur. Şu an sevmeye gelen de çok. Bugün gelen, yarın bir daha geliyor" dedi.

Ayakkabı tamiri yaptırmak için işyerine gelen Taner Bal, "Daha önce gördüğüm ördeklere benzemiyor. Çok sevimli bir ördek" diye konuştu.

Gelinciklerin oluşturduğu manzara ilgi çekti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmasıyla açan gelincikler görsel şölen sunuyor.

İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta Kozdere Mahallesi’ndeki tarlalarda açan gelincikler tarlaları kırmızıya boyadı. Gelinciklerin oluşturduğu manzarayı gören vatandaşlar doğa ile başbaşa olmanın tadını çıkartırken öz çekim yaparak anı ölümsüzleştiriyor. Çiçek açan milyonlarca kırmızı gelinciği görüntülemek için araziye fotoğraf tutkunlarının yanısıra çok sayıda kişi akın ediyor.

Şarkılarla vatandaşları sahura kaldırıyor

Karabük'te, ramazan davulcusu Sedat Misoğlu (21) davulun yanı sıra seslendirdiği şarkılarla da mahalleliyi sahura kaldırıyor.

Kurtuluş Mahallesi'nin sokak aralarında 3 yıldır Ramazan ayında davul çalıp şarkı söyleyerek vatandaşları sahura kaldıran Sedat Misoğlu’nun sesini duyup balkonlara ve sokağa çıkanlar cep telefonuyla o anları çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Sedat Misoğlu, "Güzel bir şekilde davul çalarak, şarkı ve türkülerle vatandaşları sahura kaldırıyorum. Vatandaşlar beni hoşgörüyle karşılıyor, beni seviyor ve sayıyor. Allah hepsinden razı olsun. En sevdiğim sanatçı Malatyalı İbrahim. Çünkü sesi güzel. Daha iyi olmak için onu dinliyorum. Onu çok seviyorum" dedi.

Sedat Misoğlu’nu cep telefonuyla görüntüleyen Bilal Aydın ise "Güzel, değişik bir atmosfer oluyor. Tabii mahalleli de balkonlara çıkıyor, destek veriyor, seviyor. Arabesk değişik bir stil. Gayet de hoş görünüyor" diye konuştu.

Mersin'de 'Engelliler Şöleni' düzenlendi

Mersin'de 12'nci Geleneksel Engelliler Haftası Şöleni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, engelliler için yapılan hizmetlerin üzerine daha iyi ve daha yenilerini eklemek için çaba göstereceğini söyledi.

Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki etkinlikğe yüzlerce fiziksel ve zihinsel engelli birey katıldı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bir toplumda engelliler engelli olduğunu hissetmiyorsa, yaşam onlara uygun hale getirilmişse, engeller ortadan kaydırılmışsa, yaşadığı kentte, mahallede, kamu alanlarında onlara engel olacak fiziki koşullar uygun hale getirilmişse, o toplum kalkınmış ve gelişmiş toplumdur. Türk toplumu olarak engellilerimiz konusunda henüz yeterli olmasa da mutlaka geçmişten günümüze kadar bir takım iyi uygulamalar yapılmaya çalışıldı. Bundan sonra benim yapacağım, engelli yurttaşlarımıza bugüne kadar yapılmış olanların üstüne daha iyilerini koyabilmek" dedi.

Konuşmanın ardından engelli bireyler tarafından Başkan Seçer'e plaket ve çiçek takdim edilirken, şenlikte Binbir Gece Masalları-Şehrazat isimli oyun sergilendi. Engelli bireyler, çeşitli müzikal gösterilerin de yapıldığı şenlikte doyasıya eğlendi.

