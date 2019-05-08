DHA YURT BÜLTENİ-8

Van'da kamyon kasasında 126 kaçak yakalandı

VAN'ın Tuşba ilçesinde jandarmanın durdurduğu kamyonun kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 126 kaçak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinden Erciş ilçesine kamyonla göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, plakasını belirledikleri kamyonu takibe aldı. Van- Erciş karayolundaki Gedikbudak ayrımında durdurulup arama yapılan kamyonun kasasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği saptanan 75'i Afganistan, 51'i Pakistan uyruklu, toplam 126 kaçak yakalandı. İsmi öğrenilemeyen kamyon şoförü gözaltına alındı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Durdurulankamyon

-Görevli komutan Van Cumhuriyet Savcılığnının yakalama kararırı okurken

-Kamyonun kasasındaki kaçak göçmenleri sayarak indirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, ()-

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Anadolu Yıldızı-2019 Tatbikatı başladı

ANADOLU Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası sularında başladı. Hava Eğitim Komutanlığı'nın koordinesinde Sakız ve Midilli adalarının arasında kalan bölümde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği uluslararası sularda batmakta olan bir balıkçı gemisinin personeli, helikopter ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Tatbikatın yapıldığı anlarda, Menderes ilçesi açıklarında lastik botla denize açılan, 8'i çocuk 40 kaçak göçmen de yakalandı.

Hava Eğitim Komutanlığı koordinesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının katıldığı Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in de katılımıyla Ege Denizi'nde başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemenin, işbirliği ve koordinasyonu en üst düzeye çıkarmanın, unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerinin geliştirmesinin amaçlandığı tatbikata, 8 ülkeden, 16'sı yabancı olmak üzere toplam 66 gözlemci katıldı. Tatbikatta Azerbaycan, KKTC, Filistin, Japonya, Kuveyt, Güney Kore, Pakistan ve Kosova'dan temsilciler yer aldı.

TCSG Umut gemisinden izlenen Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ilk aşamasında, planlanan senaryo gereği, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde 'İzmir' isimli kuru yük gemisi ile 'Kemal Reis' isimli balıkçı gemisi çarpıştı. Batmakta ve yanmakta olan balıkçı gemisinin yardım talep etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Yunanistan'ın Sakız ve Midilli adalarının arasında kalan bölümde yanan ve batan geminin yardım çağrısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin başlattığı harekatta, senaryo gereği imkanların yetersiz olması nedeniyle TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talebinde bulunuldu. Talep üzerine, TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları arama kurtarma koordinasyon merkezlerine müşterek arama kurtarma harekatı başlatma emri verildi.

GÖREV BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İzmir Körfezi'ne 53 deniz mili mesafede olan bölgeye Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan da 2 arama kurtarma gemisi, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 arama kurtarma uçağı ile 2 arama kurtarma helikopteri ve KKTC'den de 1 sahil güvenlik botu sevk edildi. Nefes kesen tatbikatta, kazazedeleri temsilen denize bırakılan görevliler ile cansız mankenler, olay yerine intikal eden unsurlar tarafından kurtarıldı. Senaryo gereği yanan gemi ise Sahil Güvenlik gemilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TATBİKAT SIRASINDA KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın yapıldığı anlarda, Menderes'te görevde bulunan bir Sahil Güvenlik botu, Ahmetbeyli sahili açıklarında lastik bot içinde çok sayıda kaçak göçmenin denize açıldığını belirledi. Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalıştıkları belirlenen lastik bottaki Filistin ve Irak uyruklu 8'i çocuk 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İKİCİ AŞAMA YARIN KARADA YAPILACAK

Tatbikatın ikinci aşaması 9 Mayıs Perşembe günü İzmir Menemen'deki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek. Anadolu Yıldızı- 2019'un kara safhasında, bu kez kaybolan dağcılar için harekete geçilecek. Jandarma Genel Komutanlığı 'Acil Konum Belirleme Sistemi'nin fiilen deneneceği operasyonda, Jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma harekatı başlatılacak. Senaryoya göre, karadan aramanın yeterli olmaması nedeniyle, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezini temsilen TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talebinde bulunulacak. Yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi görevlendirilecek, müşterek arama kurtarma harekatı başlatılacak. Tatbikatın bu safhasına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı ve 2 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) dağcılık timi ile 1 arama kurtarma helikopteri katılacak.

Görüntü Dökümü

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- Tatbikattan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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Sağlıkçı, evinin bahçe demirine sıkışan kirpiyi kurtardı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, evin bahçesindeki demir çite sıkışan kirpi, ev sahibi 112 çalışanı Volkan Kuralay (35), tarafından kurtarılarak doğaya salındı.Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi'nde oturan 112 Acil Sağlık çalışanı Volkan Kuralay'ın evinin bahçe demirine kirpi sıkıştı. Kirpiyi görenler durumu Volkan Kuralay'a bildirdi. Evine gelen Kuralay, kirpiyi demirleri keserek kurtardı. Volkan Kuralay, sağlık durumunu kontrol ettiği ve vücudunun herhangi bir yerinde yara izi olmayan kirpiyi tekrar doğal ortamına saldı.

Sabah saatlerinde mahalledeki bir komşusunun bahçeyi çevreleyen demirlere kirpinin sıkıştığını kendisine haber verdiğini belirten Volkan Kuralay, "Eve geldiğimde kirpinin bahçemin demir çitlerinde sıkıştığını gördüm. Elimde kurtarmak istedim. Ama sıkıştığı için kurtaramadım. Pense ile demir çitleri keserek kirpiyi kurtardım. Sağlık durumu iyiydi. Ardından hemen tekrar doğal ortamına saldım. Bizler sağlık çalışanları olarak insanların sağlığına önem verdiğimizi gibi, hayvanların da yaşamlarına önem vermeliyiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Volkan Kuralay'ın demir çitlerden kirpiyi kurtarmasından görüntü.

Volkan Kuralay ile röportaj

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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Ramazanda, günlük 1 ton tatlı üretiyorlar

Kahramanmaraş'ta, iftar sofralarının vazgeçilmezi tatlılar için bol çeşitli menüler hazırlanıyor. Şehrin ünlü dondurmacı ve tatlıcılarından Sami Kervancıoğlu, ramazan nedeniyle talepleri karşılayabilmek için günlük 30 çeşit 1 ton tatlı ürettiklerini söyledi.

Ramazan dolayısıyla Kahramanmaraş'ta tatlı üretimi artarken, Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, 30 bin metrekarelik kapalı alana sahip tatlı ve dondurma fabrikasını gazetecilere açtı. Kervancıoğlu, iftar sofralarının vazgeçilmezi tatlı taleplerine yetişebilmek için yoğun mesai yaptıklarını söyledi. Talepleri karşılayabilmek adına hem üretimi hem de çeşit sayısını artırdıklarını kaydeden Kervancıoğlu, "İftar sofraları için güllacından şekerparesine, sütlü Nuriyesi'nden bülbül yuvasına, kadayıfından baklavasına, aşuresinden kazandibine kadar her damak zevkine özel tam 30 çeşit tatlı üretiyoruz. Ramazan ayında olmamız nedeniyle talepleri karşılayabilme adına kapasitemizi artırarak günlük 1 ton tatlı üretiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın her ne kadar dondurmayla anılsa da tatlılarıyla da iddialı olduğunu belirten Sami Kervancıoğlu, Türkiye'nin birçok şehrinde Kahramanmaraşlı tatlı ustası olduğunu söyledi. Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş dondurma şehri oluğu kadar aynı zamanda tatlı şehridir, Akdeniz'in incisidir. Dondurmamız kadar tatlısı da çok meşhurdur. Günlük 30 çeşit tatlı üretiyoruz. ramazan nedeniyle büyük bir talep olduğu için yoğun mesai yaşıyoruz. Tatlılarımızın hijyenik ortamda üretildiğini ve tüm üretim aşamalarını da kamuoyuyla paylaşma adına tesisimizi basına açtık. Bizim tatlılarımızın en önemli özelliği ise kesinlikle glikoz şurubu kullanmıyoruz tamamen şeker pancarı şekeri kullanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Güllaç yapımı

- Kadayıf üretimi

- Tatlı üretiminden detaylar

- Sami Kervancıoğlu ile röp.

- Masadaki tatlı çeşitleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 941 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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1200 derece sıcaklık karşısında oruç

Karabük'te, haddehanelerde çalışan işçiler, 1200 derece sıcaklıktaki ocağın karşısında oruçlarını tutup, ellerindeki maşa ile demiri merdaneye veriyor.

Kentte faaliyet gösteren 16 haddehanede, hurda demirin yumuşatıldığı ocaklarda görevli işçiler, 800 ile 1200 derece sıcaklıkta ocaktan çıkan sıcak demiri ellerindeki maşa aracılığıyla alarak merdaneye veriyor. İnşaat ve profil demiri olarak çıkan sıcak ürünler kesilmek üzere ızgaraya gidiyor. İşçilerin sıcaktan etkilenmemesi için ise dev pervanelerle çalışma alanları serinletilmeye çalışılıyor.

İşçilerden Mustafa Karataş(42), aşırı sıcakta oruç tutmakta zorlandıklarını, ancak oruçlarını tutmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Ne yapalım ekmek parası. Gece vardiyası daha iyi bizim için. Hava sıcak, ocak sıcak, haddehane sıcak. Allah'a şükür ibadetimizi yine de yapıyoruz. Yeter ki haddehanede üretim olsun." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Haddehaneden ve işçilerin çalışmasından detay

-İşçi Mustafa Karataş röp

-İşçi Semih Açıkgöz röp

-İşçi Hasan Şimşek röp

Süre:(04.40) Boyutu:(519 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Isparta merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 18 muvazzaf asker gözaltına alındı

ISPARTA merkezli 16 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Isparta Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Mayıs günü operasyon yaptı. Isparta merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 yüzbaşı, 9 astsubay, 4 uzman çavuş ve 3 uzman erbaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 18 muvazzaf asker, sorgulanmak üzere Isparta TEM Şubesi'ne götürülürken, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalaması için operasyon devam ediyor.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ-ISPARTA/

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