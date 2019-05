DHA YURT BÜLTENİ -8

Şırnak şehidi Ercan Can son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Görmeç Köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen sözleşmeli er Ercan Can (24), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Kırıkhan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alınan Ercan Can'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Hassa ilçesi Küreci Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehit babası Abdullah Can ile annesi Hatice Can fenalık geçirirken, yakınları gözyaşına boğuldu.

Evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Aktepe Merkez Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, askeri erkan, şehidin ailesi ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından bekar olan Ercan Can'ın naaşı götürüldüğü Bademli Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

2 kişinin yaralandığı 'yaza merhaba' partisindeki sahne böyle devrildi

Konya'da bir otelin bahçesinde düzenlenen ancak 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 'yaza merhaba' partisinde sahnenin devrildiği anlara ait kemara görüntüleri ortaya çıktı.

28 Nisan Pazar günü saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesi'nde bulunan bir otelin bahçesinde 'yaza merhaba' partisi düzenlendi. Bir firma tarafından düzenlenen ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı partide rüzgarın da etkisiyle sahne devrildi.

Üzerinde bulunan 3 kişiden birinin kaçmayı başardığı talihsiz olayda, 2 kişi devrilen sahnenin altında kalarak, yaralandı. Hafif şekilde yaralanan ikili, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi edildi. Katılanlar tarafından sahnenin devrildiği anların cep telefonu kameralarıyla kaydedildiği parti, yaralıların iyi olduğu yönünde yapılan anonsun ardından devam etti.

Motosikletin çarptığı 12 yaşındaki Bengün yaralandı

Adıyaman'da, Bengün Işık (12), yolun karşısına geçmek isterken, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Barbaros Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bengün Işak'a, iddiaya göre, Enes Dursun yönetimindeki 02 LC 165 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Bengün, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bengün Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalova'da yetiştirilen orkideler, Anneler Günü için yola çıktı

Yalova'da üretilen orkideler, Anneler Günü için Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye bayladı.

Yalova'da yerli orkide üretim tesisi Solo Plant'ta çalışan yüzlerce işçi, Anneler Günü için yoğun bir şekilde çalışıyor. Anneler Günü'ne sayılı günler kala çalışanlar, 250 bin adet orkideyi özenle paketleyerek TIR'lara yükledi. Orkideler İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Türkiye'nin orkide ihtiyacının yüzde 70'ini karşıladıklarını ve yıllık 2,5 milyon adet orkide üretimi yaptıklarını belirten Solo Plant işletmesi Satış Sorumlusu Mergül Beşgül, "Orkide çok asil ve zarif bir çiçek. Kadına en çok yakışan çiçek orkidedir. Kadınların en beğendiği renklere sahip. Kolay bakımıyla da tercih ediliyor. Türkiye’nin ilk orkide üreten tesisi burası. Tesislerimizde yıllık 2,5 milyon adet üretimimiz var. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da üretimimiz artacak ö diye konuştu.

İmamdan anlamlı kampanya

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde cami imamı İsmail Mülazımoğlu’nun(52) başlattığı ‘Mavi deniz kalbimizdesiniz’ kampanyası kapsamında 4 yılda toplanan yaklaşık 1 ton mavi kapakla 5 tekerlekli sandalye alındı.

Safranbolu ilçesine bağlı 453 haneli Yazıköy Köyü Orta Mahalle Camii imamı İsmail Mülazımoğlu, hem çevre kirliliğine karşı hem de camiye gelmeyen engellilere tekerlekli sandalye verilmek üzere 4 yıl önce ‘Mavi deniz kalbimizdesiniz’ kampanyası başlattı. Köy sakinleri ile iş çıkışlarında belli noktalara astığı bidonlardaki mavi kapaklarla tekerlekli sandalye alarak engellileri sevindiren tekstil işçisi Murat Yıldız(41), kampanyaya destek verdi. 4 yılda toplanan yaklaşık 1 ton mavi kapakla alınan 5 tekerlekli sandalyeden 4’ü engellilere verilirken 1’i ise vatandaşların işlerini görüp bırakabilmeleri için camiide hazır bekletiliyor.

İsmail Mülazımoğlu kampanyayla ilgili olarak, ’’Hem çevre temizliği hem de bu atıklardan faydalanabileceğimiz bir ortam oluşturabilmek için ne yapabiliriz diye düşündük ve Murat arkadaşımızın da desteğiyle gerçekleştirilen bu mavi kapak toplama kampanyasında elimizden geldiği kadar bir katkıda bulunalım dedik. Bu kapaklar sayesinde mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek hem de sayemizde bize iştirak eden insanlar da olabilir dedik. Bu faaliyete başladıktan sonra camiye gelemeyen vatandaşlarımızı da bu kapsam içerisine alalım dedik. Aldığımız bu tekerlekli sandalye ile camide namaz kılmak isteyen engelli vatandaşlarımızı evinden alalım camimize getirelim, en azından Cuma namazını kılabilsin diye düşündük. Allah razı olsun Murat kardeşimiz çalışmalarımıza destek verdi. Bize tekerlekli sandalye tahsis etti. Onun sayesinde herkesin dualarını alıyoruz. İhtiyaç sahibi olupta bize belli bir süre bu tekerlekli sandalyeyi kullanabilir miyiz diyenlere tahsis ediyoruz. İşleri bitince tekrar camimize geri getiriyorlar.’’ dedi.

Bu yılın Ramazan temasının ‘infak’ olduğunu ifade eden Mülazımoğlu, "Bizler infakı sadece cebimizdeki parayı muhtaç insanlara vermek olarak düşünmememiz lazım. İnfakı cebimizde olmayan bir parayı yerde gördüğümüz bir kapakla bile bu infakı yerine getirmiş olmanın huzuruyla da düşünmemiz lazım. Çocuklarımıza güzel bir çevre bırakmak açısından bakarsak bir pil bir kapak bir infaktır." diye konuştu.

2001 yılında Tekirdağ’da çalıştığı fabrikanın çatısından düşerek yaralandıktan sonra 5 ay süren tedaviyle yürüyebilen ancak konuşma zorluğu çeken tekstil işçisi Murat Yıldız ise 8 yılda 190 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptığını ifade ederek, "Yazıköy Köyü Orta Mahalle Camii örnek bir cami oldu. Hocamla beraber 4-5 senedir birlikte sürdürüyoruz. Bu köyde 5 tekerlekli sandalye verdik. Bir tanesi camimizde. Köylüler kapakları toplayıp bana veriyorlar. Bende İsmail hocamın öncülüğünde bu kapakları iş yerime gelen TIR’lara yükleyip İstanbul’a gönderiyorum. Gelen tekerlekli sandalyeleri ihtiyacı olanlara veriyorum. Dualarını alıyoruz. Amacımız ve gayemiz de bu.’’ dedi.

