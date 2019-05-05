DHA YURT BÜLTENİ-8

1)MİLAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 29 YARALI (2) - YENİDEN



MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 29 kişi de yaralandı. Bodrum- İstanbul seferini yapan ismi öğrenilemeyen sürücü, 34 BUD 832 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsüyle Milas Otogarı'na uğradı. Buradan da aldıklarıyla birlikte toplam 42 yolcusuyla saat 12.00'de seferine devam eden sürücü yönetimindeki otobüs, Milas- Söke yolunun 1'inci kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılardan 3'ü ağır, 23'ünü ambulanslarla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne, 6'sını ise ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Yaralılar, hastanelerde tedaviye alınırken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet Can MERAL- Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), ()

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İki aile üyeleri çatıştı; yoldan geçen 3 kişi yaralandı

2)ÇATIŞMADA AĞABEYİNİ YARALADIĞI ORTAYA ÇIKTI

KARAMAN'da dün husumetli 2 aile arasında çıkan 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada yaralanan Ramazan T.'yi, kardeşi M.T.'nin (16) kullandığı tüfekten çıkan saçmalar sonucu yaralandığı ortaya çıktı. Ramazan T.'nin hayati tehlikesi devam ederken ,çatışmaya karışan M.T. ve husumetlisi Murat A., çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. M.T., gazetecilere "Ağabeyimi vurduğum için pişmanım. Diğerlerinin canı cehenneme dedi. Olay, dün saat 10.30 sıralarında Larende Mahallesi 1220 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.T., daha önceden aralarında husumet bulunan Cengiz A.'nın bakkal dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken Cengiz A.'nın akrabası Murat A. ise M.T.'nin ağabeyi Ramazan T.'nin evine tabancayla ateş açtı. Kısa sürede ağabeyinin evine gelen M. T. ile Murat A. arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan Ramazan T., ile yoldan geçen iki kişi vücutlarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

POLİS, HAVAYA ATEŞ EDEREK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Cengiz A.'nın bakkal dükkanında inceleme yaparken silah seslerini duyan polisler, hemen ikinci adrese hareket etti. Polis, havaya ateş ederek, M. T. ve Murat A.'dan silahları bırakmalarını istedi. Söyleneni yerine getiren 2 kişi gözaltına alındı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boynundan yaralanan Ramazan T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Yoldan geçerken yaralanan 2 kişi ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

'AĞABEYİMİ VURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM, DİĞERLERİNİN CANİ CEHENNEME'

Gözaltına alınan şüphelilerden M.T. ve Murat A., bugün çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. M.T., gazetecilerin 'pişman mısınız?' sorusu üzerine "Ağabeyimi vurduğum için pişmanım. Diğerlerinin canı cehennemeö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- Şüphelilerin olay yerinde gözaltına alınması

- Olay yerinden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN )

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3)ÇOCUKLAR, DENEYAP ATÖLYESİNDE HAYALLERİNDEKİ ARABALARI YAPTI

ESKİŞEHİR’de Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesi kapsamında 245 ortaokul ve 180 lise öğrencisi, uygulamalı sınavda verilen malzemelerle hayallerindeki arabaları yaptı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, savunma sanayinde yakalanan başarılı en kısa vadede enerji, sağlık, ilaç ve makine imalat sektöründe geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğüne Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması olan deneyap atölyesi uygulama sınavı Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda yapıldı. Sınava 245 ortaokul ve 180 lira öğrencisi katılarak verilen malzemelerle hayallerindeki arabaları yapmaları istendi. Yaklaşık 2 saat süren sınav boyunca öğrenciler eldeki malzemelerinden arabalar tasarladı.

Uygulama sınavı ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını izleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 3 yıllık eğitime alınacak öğrencilerin uygulama sınav sonucunda belirleneceğini ifade ederek, “12 ilimizde benzer sınavlarımız yapılıyor. Eskişehir’de sabah 245, öğleden sonra da 180 öğrencimiz sınava giriyor. Kendileri daha önce yazılı sınavdan geçti. Bugün kendilerini tasarım, teknik yeterlilik, estetik, maliyet ve işlevsellik olarak yaptıkları tasarımları görmek istiyoruz. Şuanda bir araç tasarlıyorlar ve değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Daha sonra 100 öğrencimiz ücretsiz, 3 yıllık kendi okullarını yanı sıra bir müfredata hafta sonları tabi olacaklar. Nano teknoloji, robotik, kodlama, tasarım, yenilikçilik konularında eğitim alacaklar. Bu eğitimler Eylül ayında Türkiye’de 30 ilde başlayacak. Gelecek yılda 81 ilimizde 100 dene-yap atölyeleri açılmış olacak. Ülkemizin en önemli birikimi insan kaynağı, bu insan kaynağını daha fazla bilgi, becerilerini arttırma ve nitelikli hale getirmek çabasındayızö dedi.

‘SAVUNMA SANAYİDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 68’E ÇIKTI’

Savunma sanayinde Türkiye’nin başarısını diğer alanlara da yaymak istediklerini kaydeden Prof. Dr. Mandal, “İnanıyoruz ki ülkemizin savunma sanayindeki örnek başarısı yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 68’e çıkmış olması, bu ülkedeki insan kaynağı ile birlikte yerli ve milli teknolojileri geliştirebilme boyutundaki bir özgüven. Biz bunu en yakın zamanda 2023 yılında ve takip eden dönemlerde yerli ve milli teknolojilerle ülkemizin ihtiyaçlarını aynı zamanda dünyanın küresel boyuttaki fayda sağlayan teknolojiler noktasındaki birikimi olacaklar. Biz savunma sanayindeki başlatılan bu girişimi başarıyı enerji, sağlık, ilaç ve makine imalat sektöründe geliştirmeyi hedefliyoruz. Dene-yap bu onun çabalarından birisiö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sınavın yapıldığı salon

-Öğrencilerin atölye masaları

-Öğrencilerin araç tasarım çalışması

-TÜBİTAK Başkanı Mandal’ın masaları gezmesi

-Öğrencilerle sohbeti

-Mandal’ın açıklaması

-Salondan genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,()-



